Росію відсторонили від чемпіонату світу з дзюдо
Новини Цензор.НЕТ Спорт
Чемпіонат світу з дзюдо відбудеться з 6 по 12 жовтня в Ташкенті.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
Про відсторонення збірної країни-агресора розповів президент Федерації дзюдо Росії Василь Анісімов.
"У чемпіонаті світу ми участі не візьмемо. Рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) стосується всіх російських спортсменів, не лише збірної Росії з дзюдо", – повідомив функціонер.
До повномасштабного вторгнення РФ в Україну Путін був почесним президентом Міжнародної федерації дзюдо. Його позбавили цього статусу.
Топ коментарі
+9 Йцу Кенг 07b0c614
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а так - ну-ну
https://www.5.ua/dv/life/222697
Під час робочої поїздки до Кіровоградської області Зеленський відвідав Обласну спеціалізовану дитячо-юнацьку школу олімпійського резерву-2.
Повідомляється, що після закінчення заняття вихованці школи подарували президенту диплом почесного першого дану ступеня майстра та іменний чорний пояс з вишитим прізвищем глави держави японською мовою і назвою виду спорту - традиційне карате." (С)
Зелупа-каратіст.
2) у данів теж чорний пояс, тільки циферка міняється.
вау!!! мяв)))) сижу и улыбаюсь, как идиот! )))) класс..
три заповідника де росіян не чіпають.
не чіпали.
ПЕРШИЙ ПІШОВ!!!
Дядя Вова-три-два-рас опустил дзюдо и вас.