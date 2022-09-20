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Росію відсторонили від чемпіонату світу з дзюдо

Новини Цензор.НЕТ Спорт

дзюдо

Чемпіонат світу з дзюдо відбудеться з 6 по 12 жовтня в Ташкенті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ

Про відсторонення збірної країни-агресора розповів президент Федерації дзюдо Росії Василь Анісімов.

"У чемпіонаті світу ми участі не візьмемо. Рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) стосується всіх російських спортсменів, не лише збірної Росії з дзюдо", – повідомив функціонер.

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну Путін був почесним президентом Міжнародної федерації дзюдо. Його позбавили цього статусу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Росії відібрали чемпіонат світу зі спортивної стрільби

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+9
с отборочных 2024 по футболу этих ********* тоже ссаными тряпками погнали....
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20.09.2022 16:10
+9
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20.09.2022 16:26
+8
Та понятно,главный дзюдоист обосрался
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20.09.2022 16:10
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opjatj sankciji nerabotajut
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20.09.2022 16:03 Відповісти
якщо у путі відберуть її чорні пояси - мо я повірю в честь тих, хто представля на раші борцівські з'єднання

а так - ну-ну
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20.09.2022 16:06 Відповісти
Як ти в нього їх відбереш? В нього охорона .
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20.09.2022 16:14 Відповісти
Не треба їх фізично відбирати, достатньо рішення про позбавлення його данів і видалення з відповідних реєстрів.
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20.09.2022 16:33 Відповісти
ага, ось я вже бачу як кацапська федерація дзюдо видаляє ***** з реєстру.
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20.09.2022 17:14 Відповісти
Міжнародна!!! Вона й кацапську вже напіввидалила, принаймні, до змагань не допускає.
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20.09.2022 19:57 Відповісти
Нема що у ***** забирати,найвище досягнення---друге місце на першості ленінграда серед юніорів..."Геній дзюдо",***...
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20.09.2022 16:19 Відповісти
Ну, йому різні організації східних бойових мистецтв надарили почесних чорних поясів з високими данами.
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20.09.2022 20:02 Відповісти
А в реалі друге місце, та дан ---*****...
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21.09.2022 07:46 Відповісти
Доречі, а ви памʼятаєте, що Найвеличніший - чорний пояс з карате? Тобто українські каратисти виявилися такими же говноїдами, як і кацапські дзюдоїсти (ні, в обличча я ні тим ні іншим таке не скажу, хіба що коли дробовика придбаю ).
https://www.5.ua/dv/life/222697
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20.09.2022 17:17 Відповісти
"У карате чорний пояс - це найвищий ранг. Щоб його здобути, бійці роками відточують свою майстерність. Однак Зеленському не довелося займатися східним єдиноборством, щоб отримати таку почесну відзнаку.

Під час робочої поїздки до Кіровоградської області Зеленський відвідав Обласну спеціалізовану дитячо-юнацьку школу олімпійського резерву-2.

Повідомляється, що після закінчення заняття вихованці школи подарували президенту диплом почесного першого дану ступеня майстра та іменний чорний пояс з вишитим прізвищем глави держави японською мовою і назвою виду спорту - традиційне карате." (С)
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20.09.2022 17:19 Відповісти
*****....За одне заняття вишили на поясі прізвище і назву виду спорту?Ще й японською.Оце лизнули.Може Зелупу привели на заняття гуртка вишивки?А какая разніца?
Зелупа-каратіст.
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20.09.2022 17:35 Відповісти
Чорний пояс - це не найвищий ранг. Так, це майстерський ступінь, але у нього є ще дани - від першого (найнижчого) до десятого (найвищого).
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20.09.2022 20:06 Відповісти
1) то була цитата
2) у данів теж чорний пояс, тільки циферка міняється.
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21.09.2022 10:15 Відповісти
Та понятно,главный дзюдоист обосрался
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20.09.2022 16:10 Відповісти
с отборочных 2024 по футболу этих ********* тоже ссаными тряпками погнали....
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20.09.2022 16:10 Відповісти
кацапия с ее вонючими свинопасами и немытыми свиноматками должна превратиться в изгоя...
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20.09.2022 16:11 Відповісти
Хехе...)))
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20.09.2022 16:12 Відповісти
Хо-хо,парниша!))
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20.09.2022 16:22 Відповісти
Та шо ж ви таке робите??? Якщо рашку відсторонити від усіх змагань, то куди дівати запаси мєльдонія? А що робити ФСБшникам, які тренувалися баночки міняти? Ви про них подумали?
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20.09.2022 16:13 Відповісти
Тепер ПаРаша змагається тільки у боротьбі нанайських хлопчиків та у кишеньковий більярд, і то сама з собою.
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20.09.2022 16:20 Відповісти
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20.09.2022 16:26 Відповісти
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20.09.2022 16:52 Відповісти
привет! зацени: https://twitter.com/i/status/1572049476336111618 )))
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20.09.2022 17:06 Відповісти
вау!!! мяв)))) сижу и улыбаюсь, как идиот! )))) класс..
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20.09.2022 17:13 Відповісти
особенно первая и последняя..... я валялсся! ))
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20.09.2022 17:14 Відповісти
Ну, война с НАТО продлится, ну максимум 2 часа...Ну что там той росии, ну подавили их огневые точки и все...
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20.09.2022 18:02 Відповісти
дзюдо. велоспорт. теніс.

три заповідника де росіян не чіпають.

не чіпали.

ПЕРШИЙ ПІШОВ!!!
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20.09.2022 17:35 Відповісти
ну есть еще конный спорт , и главная путлеровская лошадь . лавров ..
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20.09.2022 17:50 Відповісти
ой ***.пускай в кремле на ************ тренируются.......................................
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20.09.2022 17:45 Відповісти
Московиты!
Дядя Вова-три-два-рас опустил дзюдо и вас.
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20.09.2022 21:18 Відповісти
 
 