Укроборонпром строит со страной-членом НАТО боеприпасный завод

Концерн Укроборонпром совместно со страной-членом НАТО строит боеприпасный завод.

Об этом сообщила пресс-служба концерна на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

В Укроборонпроме не уточняют детали строительства завода и не называют страну-партнера. В концерне указывают, что это уже второе оборонное предприятие, о строительстве которого достигнуты международные договоренности и заключен соответствующий договор о производстве боеприпасов по стандартам НАТО.

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Также в Укроборонпроме сообщили, что предприятия государственного ОПК работают круглосуточно над производством, модернизацией и восстановлением вооружения для ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения предприятия концерна передали ВСУ в пять раз больше военной техники и вооружения, чем за прошлый год.

Некоторая бронированная техника после очередных боевых повреждений заходила на ремонт по пятому кругу, а после восстановления возвращались в строй. Круглосуточно работают и выездные ремонтные бригады, возвращая в боевое состояние технику прямо на полях.

Приведение к боевой готовности, в частности после повреждения, украинской, иностранной и трофейной техники – это ключевая компетенция Укроборонпрома сегодня, отмечают в концерне.

Также одно из предприятий концерна получило право осуществлять разминирование и другие операции по взрывоопасным предметам на территории Украины.

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У предприятия есть собственный Центр гуманитарного разминирования, аккредитация в ООН и специалисты высокого класса. Предприятие стало третьим в Украине после ВСУ и ГСЧС, которое может обезвреживать и утилизировать боеприпасы.