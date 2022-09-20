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Укроборонпром строит со страной-членом НАТО боеприпасный завод

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

боєприпас

Концерн Укроборонпром совместно со страной-членом НАТО строит боеприпасный завод.

Об этом сообщила пресс-служба концерна на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

В Укроборонпроме не уточняют детали строительства завода и не называют страну-партнера. В концерне указывают, что это уже второе оборонное предприятие, о строительстве которого достигнуты международные договоренности и заключен соответствующий договор о производстве боеприпасов по стандартам НАТО.

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Также в Укроборонпроме сообщили, что предприятия государственного ОПК работают круглосуточно над производством, модернизацией и восстановлением вооружения для ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения предприятия концерна передали ВСУ в пять раз больше военной техники и вооружения, чем за прошлый год.

Некоторая бронированная техника после очередных боевых повреждений заходила на ремонт по пятому кругу, а после восстановления возвращались в строй. Круглосуточно работают и выездные ремонтные бригады, возвращая в боевое состояние технику прямо на полях.

Приведение к боевой готовности, в частности после повреждения, украинской, иностранной и трофейной техники – это ключевая компетенция Укроборонпрома сегодня, отмечают в концерне.

Также одно из предприятий концерна получило право осуществлять разминирование и другие операции по взрывоопасным предметам на территории Украины.

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У предприятия есть собственный Центр гуманитарного разминирования, аккредитация в ООН и специалисты высокого класса. Предприятие стало третьим в Украине после ВСУ и ГСЧС, которое может обезвреживать и утилизировать боеприпасы.
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Топ комментарии
+51
Наконец то не прошло и восьми лет.
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20.09.2022 16:30
+28
Ви там про виробництв та модернізацію крилатих ракет Нептун не забудьте.

Ну і звичайно про ОТРК Грім чи Сапсан.
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20.09.2022 16:31
+23
Лишається сподіватись що партнери не дадуть владі будувати його десь в Шостці або в Краматорську
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20.09.2022 16:30
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Наконец то не прошло и восьми лет.
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20.09.2022 16:30 Ответить
почекай, потім з"ясується, що основною продукцією патронного завода все ж таки буде асфальт
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20.09.2022 19:30 Ответить
Лишається сподіватись що партнери не дадуть владі будувати його десь в Шостці або в Краматорську
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20.09.2022 16:30 Ответить
головне мабудь не це, а те що не дадуть розікрасти виділені на будівництво гроші
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20.09.2022 17:05 Ответить
Ви там про виробництв та модернізацію крилатих ракет Нептун не забудьте.

Ну і звичайно про ОТРК Грім чи Сапсан.
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20.09.2022 16:31 Ответить
По моєму тільки далекобійні потужні ракети нам і потрібні, все інше можна купити, отримати як допомогу.
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20.09.2022 16:56 Ответить
Укроборонпром наскрізь корумпована організація . Що вона набудує?
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20.09.2022 16:36 Ответить
Хатинки біля женевського озера
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20.09.2022 17:29 Ответить
Та їм ніхто і копійки не дасть. Вже навчені.
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20.09.2022 19:53 Ответить
А до цього часу було не на часі, вже підори і розмінуванням будуть займатися, але ж і ГНИДИ, впереді планети всеї, це ж скільки бабла і без них, тема на роки....
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20.09.2022 20:36 Ответить
Ці заводи звісно повинні бути збудовані головне щоб подалі від російського кордону і захищені системами ПРО .
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20.09.2022 16:37 Ответить
Та зоч на кордоні - рашисти не посміють гатити по території Нато
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20.09.2022 17:01 Ответить
еще расскажите - где....
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20.09.2022 16:38 Ответить
у Польщі скоріше за все. Можливо потім планують розібрати та перевезти після війни в Україну
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20.09.2022 17:12 Ответить
Головне, єрмаку не скажіть де буде цей завод, бо не буде заводу, а все буде єрмак.
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20.09.2022 17:53 Ответить
...Може десь у США, чи в Канаді
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20.09.2022 18:58 Ответить
Коли збудуєте, тоді і повіримо. А поки що звичайне блаблабла, коли при владі популісти.
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20.09.2022 16:39 Ответить
НАТО впряглися -- світло в кінці тунеля.
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20.09.2022 16:47 Ответить
А відкати будуть?
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20.09.2022 16:41 Ответить
асфальтом
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20.09.2022 16:55 Ответить
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20.09.2022 16:45 Ответить
головне , щоб в ОП не знали ,бо наводчики спрацюють тут же
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20.09.2022 16:47 Ответить
Ага, як раз в ОП і не знають, шо у нас, виявляється, завод будують )))
Це як говорили про нерозповсюдження інформації про звільнення територій у пабліках. Бо кацапські військові і не знають, шо території вже втрачені, як не зайдуть у телеграм та не прочитають про це )))
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20.09.2022 17:01 Ответить
Вважаю дебілізмом на межі зради--обговорювати такі теми під час війни.
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20.09.2022 17:05 Ответить
Якщо єрмаку сказали, то вже можна всім
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20.09.2022 17:31 Ответить
ага ...вкажіть ще місто і точні координати
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20.09.2022 17:07 Ответить
НАТО на обрії...
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20.09.2022 17:41 Ответить
Слава Богу ума хватило не сообщать где именно строят завод
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20.09.2022 17:49 Ответить
та там скрізь єрмакові люди на потоках. якщо знають вони, то знає і єрмак.
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20.09.2022 18:24 Ответить
"Откуда деньги,Зин?"
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20.09.2022 19:11 Ответить
давно пора було
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20.09.2022 19:41 Ответить
Главный вопрос где. Если это не в Украине это будет не украинский завод.
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20.09.2022 20:06 Ответить
Потрібен не тільки патронний, а ракетний завод.
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20.09.2022 20:08 Ответить
Не надо про это триндеть. Вообще.
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20.09.2022 21:21 Ответить
"бо Путін нападе"?
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20.09.2022 21:49 Ответить
"підприємства концерну передали ЗСУ у п'ять разів більше військової техніки та озброєння, ніж за весь минулий рік"
Ну, "минулий рік" - НЕ ПОКАЗНИК!
В минулому році оборонні підприємства кричали, що в них НУЛЬ ЗАМОВЛЕНЬ від держави!
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20.09.2022 21:48 Ответить
Ви що, не можете порахувать? За минулий рік передпно X війскової техніки. А в цьому році в 5 разів більше. Значить 5X.
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22.09.2022 09:27 Ответить
З початку повномасштабного вторгнення підприємства концерну передали ЗСУ у п'ять разів більше військової техніки та озброєння, ніж за весь минулий рік. Джерело: https://censor.net/ua/n3368422

МИНУЛІ ТРИ РОКИ У ПРЕЗИДЕНТСТВО Зе ЗСУ ПРОСТО ОБКРАДАЛИ, ЩО ТАМ МОЖЕ БІЛЬШЕ.
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20.09.2022 22:46 Ответить
хорошо. правильно.
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21.09.2022 03:46 Ответить
 
 