Укроборонпром будує з країною-членом НАТО боєприпасний завод
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Концерн Укроборонпром спільно з країною-членом НАТО будує боєприпасний завод.
Про це повідомила пресслужба концерну на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
В Укроборонпромі не уточнюють деталі будівництва заводу і не називають країну-партнера. У концерні вказують, що це вже друге оборонне підприємство, про будівництво якого досягнуто міжнародних домовленостей та укладено відповідний договір щодо виробництва боєприпасів за стандартами НАТО.
Також в Укроборонпромі повідомили, що підприємства державного ОПК працюють цілодобово над виробництвом, модернізацією та відновленням озброєння для ЗСУ.
З початку повномасштабного вторгнення підприємства концерну передали ЗСУ у п'ять разів більше військової техніки та озброєння, ніж за весь минулий рік.
Деяка броньована техніка після чергових бойових пошкоджень заходила на ремонт по п'ятому колу, а після відновлення поверталася у стрій. Цілодобово працюють і виїзні ремонтні бригади, повертаючи до бойового стану техніку прямо на полях.
Приведення до бойової готовності, зокрема після пошкодження, української, іноземної та трофейної техніки – це ключова компетенція Укроборонпрому на сьогодні, наголошують у концерні.
Також одне з підприємств концерну отримало право здійснювати розмінування та інші операції з вибухонебезпечними предметами на території України.
Підприємство має власний Центр гуманітарного розмінування, акредитацію в ООН та фахівців високого класу. Підприємство стало третім в Україні, після ЗСУ та ДСНС, яке може знешкоджувати та утилізувати боєприпаси.
Будь ласка, зачекайте...
Ну і звичайно про ОТРК Грім чи Сапсан.
Це як говорили про нерозповсюдження інформації про звільнення територій у пабліках. Бо кацапські військові і не знають, шо території вже втрачені, як не зайдуть у телеграм та не прочитають про це )))
Ну, "минулий рік" - НЕ ПОКАЗНИК!
В минулому році оборонні підприємства кричали, що в них НУЛЬ ЗАМОВЛЕНЬ від держави!
МИНУЛІ ТРИ РОКИ У ПРЕЗИДЕНТСТВО Зе ЗСУ ПРОСТО ОБКРАДАЛИ, ЩО ТАМ МОЖЕ БІЛЬШЕ.