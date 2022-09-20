Укроборонпром будує з країною-членом НАТО боєприпасний завод

Концерн Укроборонпром спільно з країною-членом НАТО будує боєприпасний завод.

Про це повідомила пресслужба концерну на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

В Укроборонпромі не уточнюють деталі будівництва заводу і не називають країну-партнера. У концерні вказують, що це вже друге оборонне підприємство, про будівництво якого досягнуто міжнародних домовленостей та укладено відповідний договір щодо виробництва боєприпасів за стандартами НАТО.

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Також в Укроборонпромі повідомили, що підприємства державного ОПК працюють цілодобово над виробництвом, модернізацією та відновленням озброєння для ЗСУ.

З початку повномасштабного вторгнення підприємства концерну передали ЗСУ у п'ять разів більше військової техніки та озброєння, ніж за весь минулий рік.

Деяка броньована техніка після чергових бойових пошкоджень заходила на ремонт по п'ятому колу, а після відновлення поверталася у стрій. Цілодобово працюють і виїзні ремонтні бригади, повертаючи до бойового стану техніку прямо на полях.

Приведення до бойової готовності, зокрема після пошкодження, української, іноземної та трофейної техніки – це ключова компетенція Укроборонпрому на сьогодні, наголошують у концерні.

Також одне з підприємств концерну отримало право здійснювати розмінування та інші операції з вибухонебезпечними предметами на території України.

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Підприємство має власний Центр гуманітарного розмінування, акредитацію в ООН та фахівців високого класу. Підприємство стало третім в Україні, після ЗСУ та ДСНС, яке може знешкоджувати та утилізувати боєприпаси.