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Укроборонпром будує з країною-членом НАТО боєприпасний завод

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

боєприпас

Концерн Укроборонпром спільно з країною-членом НАТО будує боєприпасний завод.

Про це повідомила пресслужба концерну на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

В Укроборонпромі не уточнюють деталі будівництва заводу і не називають країну-партнера. У концерні вказують, що це вже друге оборонне підприємство, про будівництво якого досягнуто міжнародних домовленостей та укладено відповідний договір щодо виробництва боєприпасів за стандартами НАТО.

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Також в Укроборонпромі повідомили, що підприємства державного ОПК працюють цілодобово над виробництвом, модернізацією та відновленням озброєння для ЗСУ.

З початку повномасштабного вторгнення підприємства концерну передали ЗСУ у п'ять разів більше військової техніки та озброєння, ніж за весь минулий рік.

Деяка броньована техніка після чергових бойових пошкоджень заходила на ремонт по п'ятому колу, а після відновлення поверталася у стрій. Цілодобово працюють і виїзні ремонтні бригади, повертаючи до бойового стану техніку прямо на полях.

Приведення до бойової готовності, зокрема після пошкодження, української, іноземної та трофейної техніки – це ключова компетенція Укроборонпрому на сьогодні, наголошують у концерні.

Також одне з підприємств концерну отримало право здійснювати розмінування та інші операції з вибухонебезпечними предметами на території України.

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Підприємство має власний Центр гуманітарного розмінування, акредитацію в ООН та фахівців високого класу. Підприємство стало третім в Україні, після ЗСУ та ДСНС, яке може знешкоджувати та утилізувати боєприпаси.
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Топ коментарі
+51
Наконец то не прошло и восьми лет.
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20.09.2022 16:30
+28
Ви там про виробництв та модернізацію крилатих ракет Нептун не забудьте.

Ну і звичайно про ОТРК Грім чи Сапсан.
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20.09.2022 16:31
+23
Лишається сподіватись що партнери не дадуть владі будувати його десь в Шостці або в Краматорську
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20.09.2022 16:30
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Наконец то не прошло и восьми лет.
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20.09.2022 16:30 Відповісти
почекай, потім з"ясується, що основною продукцією патронного завода все ж таки буде асфальт
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20.09.2022 19:30 Відповісти
Лишається сподіватись що партнери не дадуть владі будувати його десь в Шостці або в Краматорську
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20.09.2022 16:30 Відповісти
головне мабудь не це, а те що не дадуть розікрасти виділені на будівництво гроші
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20.09.2022 17:05 Відповісти
Ви там про виробництв та модернізацію крилатих ракет Нептун не забудьте.

Ну і звичайно про ОТРК Грім чи Сапсан.
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20.09.2022 16:31 Відповісти
По моєму тільки далекобійні потужні ракети нам і потрібні, все інше можна купити, отримати як допомогу.
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20.09.2022 16:56 Відповісти
Укроборонпром наскрізь корумпована організація . Що вона набудує?
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20.09.2022 16:36 Відповісти
Хатинки біля женевського озера
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20.09.2022 17:29 Відповісти
Та їм ніхто і копійки не дасть. Вже навчені.
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20.09.2022 19:53 Відповісти
А до цього часу було не на часі, вже підори і розмінуванням будуть займатися, але ж і ГНИДИ, впереді планети всеї, це ж скільки бабла і без них, тема на роки....
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20.09.2022 20:36 Відповісти
Ці заводи звісно повинні бути збудовані головне щоб подалі від російського кордону і захищені системами ПРО .
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20.09.2022 16:37 Відповісти
Та зоч на кордоні - рашисти не посміють гатити по території Нато
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20.09.2022 17:01 Відповісти
еще расскажите - где....
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20.09.2022 16:38 Відповісти
у Польщі скоріше за все. Можливо потім планують розібрати та перевезти після війни в Україну
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20.09.2022 17:12 Відповісти
Головне, єрмаку не скажіть де буде цей завод, бо не буде заводу, а все буде єрмак.
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20.09.2022 17:53 Відповісти
...Може десь у США, чи в Канаді
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20.09.2022 18:58 Відповісти
Коли збудуєте, тоді і повіримо. А поки що звичайне блаблабла, коли при владі популісти.
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20.09.2022 16:39 Відповісти
НАТО впряглися -- світло в кінці тунеля.
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20.09.2022 16:47 Відповісти
А відкати будуть?
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20.09.2022 16:41 Відповісти
асфальтом
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20.09.2022 16:55 Відповісти
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20.09.2022 16:45 Відповісти
головне , щоб в ОП не знали ,бо наводчики спрацюють тут же
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20.09.2022 16:47 Відповісти
Ага, як раз в ОП і не знають, шо у нас, виявляється, завод будують )))
Це як говорили про нерозповсюдження інформації про звільнення територій у пабліках. Бо кацапські військові і не знають, шо території вже втрачені, як не зайдуть у телеграм та не прочитають про це )))
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20.09.2022 17:01 Відповісти
Вважаю дебілізмом на межі зради--обговорювати такі теми під час війни.
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20.09.2022 17:05 Відповісти
Якщо єрмаку сказали, то вже можна всім
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20.09.2022 17:31 Відповісти
ага ...вкажіть ще місто і точні координати
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20.09.2022 17:07 Відповісти
НАТО на обрії...
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20.09.2022 17:41 Відповісти
Слава Богу ума хватило не сообщать где именно строят завод
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20.09.2022 17:49 Відповісти
та там скрізь єрмакові люди на потоках. якщо знають вони, то знає і єрмак.
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20.09.2022 18:24 Відповісти
"Откуда деньги,Зин?"
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20.09.2022 19:11 Відповісти
давно пора було
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20.09.2022 19:41 Відповісти
Главный вопрос где. Если это не в Украине это будет не украинский завод.
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20.09.2022 20:06 Відповісти
Потрібен не тільки патронний, а ракетний завод.
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20.09.2022 20:08 Відповісти
Не надо про это триндеть. Вообще.
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20.09.2022 21:21 Відповісти
"бо Путін нападе"?
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20.09.2022 21:49 Відповісти
"підприємства концерну передали ЗСУ у п'ять разів більше військової техніки та озброєння, ніж за весь минулий рік"
Ну, "минулий рік" - НЕ ПОКАЗНИК!
В минулому році оборонні підприємства кричали, що в них НУЛЬ ЗАМОВЛЕНЬ від держави!
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20.09.2022 21:48 Відповісти
Ви що, не можете порахувать? За минулий рік передпно X війскової техніки. А в цьому році в 5 разів більше. Значить 5X.
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22.09.2022 09:27 Відповісти
З початку повномасштабного вторгнення підприємства концерну передали ЗСУ у п'ять разів більше військової техніки та озброєння, ніж за весь минулий рік. Джерело: https://censor.net/ua/n3368422

МИНУЛІ ТРИ РОКИ У ПРЕЗИДЕНТСТВО Зе ЗСУ ПРОСТО ОБКРАДАЛИ, ЩО ТАМ МОЖЕ БІЛЬШЕ.
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20.09.2022 22:46 Відповісти
хорошо. правильно.
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21.09.2022 03:46 Відповісти
 
 