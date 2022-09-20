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Новости ТехнологииВойна в Украине
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Госпогранслужба (5402) пограничники (1467) Евросоюз (15873) тепловизор (18)

ЕС передал украинским пограничникам тепловизоры на €500 тысяч

Новости Цензор.НЕТ Технологии Война в Украине

тепловізор

Европейский Союз передал Государственной пограничной службе Украины тепловизионное оборудование для наблюдения за границей на общую сумму около 500 тысяч евро.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте ГПСУ.

"Пока пограничники в прямом смысле защищают границы государства от непровоцированной и неоправданной агрессии российской федерации против Украины, к традиционным уязвимостям границы прилагаются новые и гибридные угрозы. С помощью предоставленного оборудования Государственная пограничная служба Украины сможет лучше противодействовать этим угрозам и обеспечить покрытие еще части наиболее уязвимых участков. Европейский Союз поддерживал и будет поддерживать ГПСУ ради нашей общей безопасности", – сказал руководитель отдела Надлежащего управления и верховенства права Представительства ЕС в Украине Ксавье Камю.

По его словам, в целом помощь ЕС субъектам интегрированного управления границами (ИУК) в рамках проекта EU4IBM уже превысила более 1,5 млн. евро и обеспечила предоставление широкого спектра необходимой поддержки, которая позволяет персоналу пограничного ведомства эффективнее выполнять задачи по охране границы и реагировать на новые риски.

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Проект "Поддержка ЕС в укреплении интегрированного управления границами в Украине (EU4IBM)", финансируемый Европейским Союзом и осуществляемый Международным центром по развитию миграционной политики (ICMPD), направлен на поддержку внедрения реформ, приближающих украинскую систему управления границами к стандартам и передовой практике Европейского Союза в рамках Стратегии интегрированного управления границами Украины, принятой Кабинетом Министров Украины 24 июля 2019 года. Проект продолжается с декабря 2019 г. по декабрь 2022 г.
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Зимняя форма выдаваемая сейчас в окупационных ВС РФ... это уже дно или ещё будет что-то?!
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20.09.2022 16:45 Ответить
specodezhda 1984
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20.09.2022 16:49 Ответить
жесть))))мобилизацию они объявили погонят на нас орду в таких фуфайках и с ружьями мосина)))
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20.09.2022 16:52 Ответить
eto esho harasho(dlja nih) esli ruzhja budut
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20.09.2022 16:54 Ответить
mogut vedj i v rukopazhku pustiti
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20.09.2022 16:55 Ответить
Судя по картонке ценнике скорее 64г. В 84г цена была от 35-45 руб.
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20.09.2022 17:08 Ответить
Для чого?Вони і у світлий день не бачать як мільйони доларів перевозять у валізах,а тут спеціальний приклад щоб бачити у ночі.Загадкові оці європейці.
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20.09.2022 16:57 Ответить
za to kacapov bachatj
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20.09.2022 17:01 Ответить
украли у зеленского все и передали)
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20.09.2022 18:04 Ответить
 
 