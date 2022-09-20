УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12412 відвідувачів онлайн
Новини ТехнологіїВійна в Україні
1 983 9
Держприкордонслужба (4337) прикордонники (946) Євросоюз (7018) тепловізор (20)

ЄС передав українським прикордонникам тепловізорів на €500 тисяч

Новини Цензор.НЕТ Технології Війна в Україні

тепловізор

Європейський Союз передав Державній прикордонній службі України тепловізійне обладнання для спостереження за кордоном на загальну суму майже 500 тисяч євро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті ДПСУ.

"Поки прикордонники в прямому сенсі боронять межі держави від неспровокованої та невиправданої агресії російської федерації проти України, до традиційних вразливостей кордону додаються нові та гібридні загрози. За допомогою наданого обладнання Державна прикордонна служба України зможе краще протидіяти цим загрозам і забезпечити покриття ще частини найбільш вразливих ділянок. Європейський Союз підтримував і підтримуватиме ДПСУ заради нашої спільної безпеки", – сказав керівник відділу Належного врядування та верховенства права Представництва ЄС в Україні Ксав'є Камю.

За його словами, загалом допомога ЄС суб’єктам інтегрованого управління кордонами (ІУК) в межах проєкту EU4IBM вже перевищила понад 1,5 млн євро та забезпечила надання широкого спектру необхідної підтримки, яка дозволяє персоналу прикордонного відомства ефективніше виконувати завдання з охорони кордону та реагувати на нові ризики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прикордонники знищили групу диверсантів, яка хотіла потрапити в тил наших військ

Проєкт "Підтримка ЄС у зміцненні інтегрованого управління кордонами в Україні (EU4IBM)", який фінансується Європейським Союзом та втілюється Міжнародним центром з розвитку міграційної політики (ICMPD), спрямований на підтримку впровадження реформ, які наближають українську систему управління кордонами до стандартів та передової практики Європейського Союзу в межах Стратегії інтегрованого управління кордонами України, ухваленої Кабінетом Міністрів України 24 липня 2019 року. Проєкт триває з грудня 2019 р. до грудня 2022 р.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зимняя форма выдаваемая сейчас в окупационных ВС РФ... это уже дно или ещё будет что-то?!
показати весь коментар
20.09.2022 16:45 Відповісти
specodezhda 1984
показати весь коментар
20.09.2022 16:49 Відповісти
жесть))))мобилизацию они объявили погонят на нас орду в таких фуфайках и с ружьями мосина)))
показати весь коментар
20.09.2022 16:52 Відповісти
eto esho harasho(dlja nih) esli ruzhja budut
показати весь коментар
20.09.2022 16:54 Відповісти
mogut vedj i v rukopazhku pustiti
показати весь коментар
20.09.2022 16:55 Відповісти
Судя по картонке ценнике скорее 64г. В 84г цена была от 35-45 руб.
показати весь коментар
20.09.2022 17:08 Відповісти
Для чого?Вони і у світлий день не бачать як мільйони доларів перевозять у валізах,а тут спеціальний приклад щоб бачити у ночі.Загадкові оці європейці.
показати весь коментар
20.09.2022 16:57 Відповісти
za to kacapov bachatj
показати весь коментар
20.09.2022 17:01 Відповісти
украли у зеленского все и передали)
показати весь коментар
20.09.2022 18:04 Відповісти
 
 