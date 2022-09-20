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Минюст США просит Конгресс узаконить передачу Украине замороженных активов РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

сша

Министерство юстиции США обратилось в Конгресс с просьбой разрешить использовать конфискованные российские активы для передачи Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське Радіо, об этом заявил директор целевой группы KleptoCapture Эндрю Адамс.

Он отметил, что Минюст СШУ арестовал много дорогих активов российских олигархов – яхты, недвижимость, банковские счета. Суда сейчас в США. Он подчеркнул, что ведомство приветствует рассмотрение закона, который позволит передать Украине замороженные коррупционные активы поддерживающих войну российских олигархов.

"Это предложение позволит министерствам юстиции, казначейства и государства совместно работать над передачей средств Украине для возмещения ущерба от российской агрессии в отношении Украины", - сказал Адамс.

Предложение позволит Соединенным Штатам передать изъятые российские активы для компенсации потерь Украины, вызванных нападением России, добавил он.

"Как правило, существующие законодательные и нормативные акты требуют, чтобы конфискованные средства использовались для компенсации жертвам преступлений, которые стали основанием для конфискации, и в правоохранительных целях", - отметил Адамс.

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Топ комментарии
+17
Народ України просить правоохоронні органи країни узаконити передачу Бєні правосуддю США.
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20.09.2022 18:42
+12
тока каждую центу отслеживайте, чтоб не было как в Запорожье с гуманитаркой
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20.09.2022 18:42
+11
путен всєх переіграл )))
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20.09.2022 18:28
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путен всєх переіграл )))
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20.09.2022 18:28 Ответить
Круто .
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20.09.2022 18:34 Ответить
наш вовік криворізький мріє стати мульйонєром ?
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20.09.2022 18:36 Ответить
взагалі-то воно давно мільйонер! всю війну не платить податки, має фірми в московії, а ось туди він платить справно!
має квартири в Лондоні, вілли в Італії, які здає кацапам! коротше кажучи - справжній патріот
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20.09.2022 18:39 Ответить
хороший бонус...
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20.09.2022 18:38 Ответить
ща у плеснявой ОПу под потолок розовыми слюнями затопит.....
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20.09.2022 18:41 Ответить
тока каждую центу отслеживайте, чтоб не было как в Запорожье с гуманитаркой
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20.09.2022 18:42 Ответить
Народ України просить правоохоронні органи країни узаконити передачу Бєні правосуддю США.
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20.09.2022 18:42 Ответить
Во поперло!!!! Ермак и вся шобла из ОП танцуют 7Х40!!!!!!!
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20.09.2022 18:43 Ответить
🤣
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20.09.2022 18:48 Ответить
Ну теперь уж, озолотятся они по полной, хотя и так они жируют и без этого.
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20.09.2022 20:28 Ответить
"що Мін'юст СШУ арештував..."
У - то Україна? Редактори, виправте, будьласка
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20.09.2022 18:48 Ответить
Даже очень и очень запрос...👍 Конгресс думаю согласится...👌💙💛
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20.09.2022 18:51 Ответить
ЗеКодломойские очень ждут эти бабосы.. особливо Игорь Валерьевич
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20.09.2022 18:54 Ответить
Это правильно.
Только не пробухайте, как обычно
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20.09.2022 18:55 Ответить
До зміни влади в Україні сюди не варто щось передавати.
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20.09.2022 19:36 Ответить
Это конечно верно, растусуют всё по своим бездонным карманам, разве это им впервой?
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20.09.2022 20:33 Ответить
Дурна ідея. Краще б самі провели конфіскацію, продали, а потім гроші передали Україні. А то такого лайна наші вже багато заморозили, а ще жодного не конфіскували. Мабудь "рішають" кому скільки за откати. Так що "народ України" ще жодної копійки не отримав за пів року війни з тих активів. А скільки вже отримали всіляки ділки від влади....можемо тільки здогадуватись.
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20.09.2022 20:00 Ответить
Мова йде про живе бабло, кеш та бонди.
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20.09.2022 22:23 Ответить
цей закон допоможе іншим країнам поступати так само. А активи продавати там де вони знаходяться, щоб рученята квартальців туди не дістали.
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20.09.2022 21:02 Ответить
Рано или поздно придется это делать, налогоплательщики США не могут вечно спонсировать Украину, настало время Рашке платить по счетам( и это не считая репарации!)
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20.09.2022 22:25 Ответить
Ух Украина сейчас закупит на эти бабки у США оружия и системы Пэтриот, и Абрамсы, и самолетов модели F, и вертолетов Апаче и Черных Ястребов и дронов модили MQ, и Хаймарсов, и бомбардировщиков B-52, и море оборудования тепловизоров там, джавелинов, и море всего вообщем. Быстрее бы только, бо это столько время занимает. Меньше бюрократии должно быть, потому что людей гибнет очень много и города и много всего рушиться. Потом нужно будет после войны нанимать еще много строительных компаний США и пусть строят небоскребов железобетонных много на много людей. Потому что жилья уничтожено очень много.
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20.09.2022 22:43 Ответить
Россия сама должна спонсировать ВСУ своими деньгами.
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20.09.2022 22:45 Ответить
 
 