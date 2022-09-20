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Мін’юст США просить Конгрес узаконити передачу Україні заморожених активів РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

сша

Міністерство юстиції США звернулося до Конгресу з проханням дозволити використати конфісковані російські активи для передачі Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське Радіо, про це заявив директор цільової групи KleptoCapture Ендрю Адамс.

Він зазначив, що Мін’юст СШУ арештував багато дорогих активів російських олігархів - яхти, нерухомість, банківські рахунки. Судна зараз у США. Він наголосив, що відомство вітає розгляд закону, який дозволить передати Україні заморожені корупційні активи російських олігархів, які підтримують війну.

"Ця пропозиція дозволить міністерствам юстиції, казначейства та держави спільно працювати над передачею коштів Україні для відшкодування збитків від російської агресії щодо України", - сказав Адамс.

Пропозиція дозволить Сполученим Штатам передати вилучені російські активи для компенсації втрат України, спричинених нападом Росії, додав він.

"Як правило, існуючі законодавчі та нормативні акти вимагають, щоб конфісковані кошти використовувалися для компенсації жертвам злочинів, які стали підставою для конфіскації, та в правоохоронних цілях", - зазначив Адамс.

Також читайте: Україна запропонує на Генасамблеї ООН схвалити конфіскацію російських активів, - ЗМІ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+17
Народ України просить правоохоронні органи країни узаконити передачу Бєні правосуддю США.
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20.09.2022 18:42
+12
тока каждую центу отслеживайте, чтоб не было как в Запорожье с гуманитаркой
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20.09.2022 18:42
+11
путен всєх переіграл )))
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20.09.2022 18:28
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путен всєх переіграл )))
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20.09.2022 18:28 Відповісти
Круто .
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20.09.2022 18:34 Відповісти
наш вовік криворізький мріє стати мульйонєром ?
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20.09.2022 18:36 Відповісти
взагалі-то воно давно мільйонер! всю війну не платить податки, має фірми в московії, а ось туди він платить справно!
має квартири в Лондоні, вілли в Італії, які здає кацапам! коротше кажучи - справжній патріот
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20.09.2022 18:39 Відповісти
хороший бонус...
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20.09.2022 18:38 Відповісти
ща у плеснявой ОПу под потолок розовыми слюнями затопит.....
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20.09.2022 18:41 Відповісти
тока каждую центу отслеживайте, чтоб не было как в Запорожье с гуманитаркой
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20.09.2022 18:42 Відповісти
Народ України просить правоохоронні органи країни узаконити передачу Бєні правосуддю США.
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20.09.2022 18:42 Відповісти
Во поперло!!!! Ермак и вся шобла из ОП танцуют 7Х40!!!!!!!
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20.09.2022 18:43 Відповісти
🤣
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20.09.2022 18:48 Відповісти
Ну теперь уж, озолотятся они по полной, хотя и так они жируют и без этого.
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20.09.2022 20:28 Відповісти
"що Мін'юст СШУ арештував..."
У - то Україна? Редактори, виправте, будьласка
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20.09.2022 18:48 Відповісти
Даже очень и очень запрос...👍 Конгресс думаю согласится...👌💙💛
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20.09.2022 18:51 Відповісти
ЗеКодломойские очень ждут эти бабосы.. особливо Игорь Валерьевич
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20.09.2022 18:54 Відповісти
Это правильно.
Только не пробухайте, как обычно
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20.09.2022 18:55 Відповісти
До зміни влади в Україні сюди не варто щось передавати.
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20.09.2022 19:36 Відповісти
Это конечно верно, растусуют всё по своим бездонным карманам, разве это им впервой?
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20.09.2022 20:33 Відповісти
Дурна ідея. Краще б самі провели конфіскацію, продали, а потім гроші передали Україні. А то такого лайна наші вже багато заморозили, а ще жодного не конфіскували. Мабудь "рішають" кому скільки за откати. Так що "народ України" ще жодної копійки не отримав за пів року війни з тих активів. А скільки вже отримали всіляки ділки від влади....можемо тільки здогадуватись.
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20.09.2022 20:00 Відповісти
Мова йде про живе бабло, кеш та бонди.
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20.09.2022 22:23 Відповісти
цей закон допоможе іншим країнам поступати так само. А активи продавати там де вони знаходяться, щоб рученята квартальців туди не дістали.
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20.09.2022 21:02 Відповісти
Рано или поздно придется это делать, налогоплательщики США не могут вечно спонсировать Украину, настало время Рашке платить по счетам( и это не считая репарации!)
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20.09.2022 22:25 Відповісти
Ух Украина сейчас закупит на эти бабки у США оружия и системы Пэтриот, и Абрамсы, и самолетов модели F, и вертолетов Апаче и Черных Ястребов и дронов модили MQ, и Хаймарсов, и бомбардировщиков B-52, и море оборудования тепловизоров там, джавелинов, и море всего вообщем. Быстрее бы только, бо это столько время занимает. Меньше бюрократии должно быть, потому что людей гибнет очень много и города и много всего рушиться. Потом нужно будет после войны нанимать еще много строительных компаний США и пусть строят небоскребов железобетонных много на много людей. Потому что жилья уничтожено очень много.
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20.09.2022 22:43 Відповісти
Россия сама должна спонсировать ВСУ своими деньгами.
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20.09.2022 22:45 Відповісти
 
 