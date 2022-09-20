Мін’юст США просить Конгрес узаконити передачу Україні заморожених активів РФ

Міністерство юстиції США звернулося до Конгресу з проханням дозволити використати конфісковані російські активи для передачі Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське Радіо, про це заявив директор цільової групи KleptoCapture Ендрю Адамс.

Він зазначив, що Мін’юст СШУ арештував багато дорогих активів російських олігархів - яхти, нерухомість, банківські рахунки. Судна зараз у США. Він наголосив, що відомство вітає розгляд закону, який дозволить передати Україні заморожені корупційні активи російських олігархів, які підтримують війну.

"Ця пропозиція дозволить міністерствам юстиції, казначейства та держави спільно працювати над передачею коштів Україні для відшкодування збитків від російської агресії щодо України", - сказав Адамс.

Пропозиція дозволить Сполученим Штатам передати вилучені російські активи для компенсації втрат України, спричинених нападом Росії, додав він.

"Як правило, існуючі законодавчі та нормативні акти вимагають, щоб конфісковані кошти використовувалися для компенсації жертвам злочинів, які стали підставою для конфіскації, та в правоохоронних цілях", - зазначив Адамс.

Також читайте: Україна запропонує на Генасамблеї ООН схвалити конфіскацію російських активів, - ЗМІ