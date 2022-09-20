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Новости Политика Украины
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депутат (3235) телевидение (855) Слуга народа (2547)

Государственный телеканал Freedom приглашает в эфир только депутатов "Слуги народа"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

фридом

В августе в эфире русскоязычного телемарафона иновещания "FreeДом" было 20 включений десятерых народных депутатов Украины. Все они принадлежали к фракции "Слуга народа".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Детектор медіа".

Чаще всех депутатов - пять раз - включался "слуга народа" Федор Вениславский. Три раза в эфире побывали Егор Чернев и Юрий Камельчук, известный как завсегдатай каналов Медведчука и противник вакцинации. По два раза в эфире были Евгения Кравчук и Александр Мережко, по разу Виталий Безгин, Денис Маслов, Дмитрий Соломчук, Мария Мезенцева и Олег Дунда.

Как пишет издание, из всех находившихся в эфире нардепов в топ чаще всего приглашенных гостей вошел только Федор Вениславский. Как и в июле, топ наиболее часто приглашаемых гостей возглавил военный эксперт Олег Жданов (22 разговора), вслед за ним идут лидер августовского топа "Единых новостей" спикер оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк и военный эксперт Александр Коваленко.

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Популярны также политкомментатор Владимир Фесенко, херсонский политик Сергей Хлань и советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, рассказывающие в эфире о ситуации на Херсонщине и в Мариуполе.

12 раз появлялась в эфире марафона россиянка Ольга Курносова – аналитик и журналист. В топе также российские политики Илья Пономарев, Дмитрий и Геннадий Гудковы, украинские эксперты Игорь Романенко, Виктор Ягун и другие. 69% приглашенных в эфир гостей представляли Украину, 20% – Россию.
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Топ комментарии
+44
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20.09.2022 19:11
+43
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20.09.2022 19:12
+38
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20.09.2022 19:13
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Це щоб вони хоч іноді повертались з-за кордону.
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20.09.2022 19:07 Ответить
Необходимо срочно открыть за границей студию freedom что-бы они не рисковали жизнью постоянно пересекая границу за наш счет.
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20.09.2022 19:12 Ответить
Так для того, щоб взяти інтерв'ю чи запросити в студію не обов'язково в неї приїжджати
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20.09.2022 19:28 Ответить
Це ж просто всратися, яка глибока та важлива аналітика... Бравіссімо!
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20.09.2022 19:09 Ответить
Скоріше - який глибокий та важливий анал...

Практично те саме, що й ви написали, але є один нюанс!
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20.09.2022 19:12 Ответить
Вікіпедія: Довжина її 14-18 см, діаметр змінюється від 4 см на початку до 7,5 см в найширшій її частині, кишки, що знаходиться в середині, далі пряма кишка знову звужується до розмірів щілини на рівні заднього проходу....с
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20.09.2022 19:30 Ответить
Freedom? Лицеміри
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20.09.2022 19:10 Ответить
1943 рік, з усіх прасок срср лунає німецькомовний цілодобовий марафон....
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20.09.2022 20:47 Ответить
Телехвойди
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20.09.2022 20:48 Ответить
Цей канал зелених 100% 😠
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20.09.2022 19:10 Ответить
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20.09.2022 19:13 Ответить
Прокуратура Киева занимается возвратом убытков российским компаниям - экспертВторник, 20 сентября 2022, 18:15

В августе Киевская городская прокуратура в лице прокурора Богданова А.М. активизировалась в возвращении убытков для российской компании, занимавшейся схемами на Одесском припортовом (ОПЗ).

Об этом в блоге для "Цензор" пишет эксперт Валерий Щербина.

В 2018 году в СМИ "взорвалась" история украинца Дмитрия Малиновского, задержанного во французском замке в результате совместной работы полиций Франции, Люксембурга и Европола, из-за якобы подозрительных финансовых операций. В прокуратуре сообщили, что Малиновский в марте-апреле 2015 под видом заключения контракта на поставку минудобрений производства ОАО "Одесский припортовый завод" якобы завладел денежными средствами частной компании на более 12 млн евро. Также правоохранителями установлено, что Малиновский использовал заведомо поддельное свидетельство о собственной смерти, чтобы скрываться от следственных органов.

"В августе неожиданно состоялась очередная активность по делу Малиновского, которая с осени 2018 находилась в "коме". Прокурор Киевской городской прокуратуры Богданов А.М. обратился в суд для получения разрешения ускорить расследование и вести его по так называемой процедуре in absentia. Такая процедура используется, когда обвиняемый скрывается", - пишет Валерий Щербина.

По его словам, дело, о котором заботится прокурор Богданов, касается того, что Малиновский якобы украл деньги у компании Dreymoor Fertilizers Overseas Pte Ltd, торгующей минудобрениями: "Dreymoor - это известная компания, формально зарегистрированная в Сингапуре, однако на самом деле это чисто российская компания. Ее бенефициарным владельцем является гражданин российской федерации - Александр Шишкин, офис эта компания имеет в Москве в 5 минутах от Кремля, и торгует компания удобрениями, которые производят подсанкционные российские олигархи. Интересно, что ранее россияне уже пытались возместить свои заявленные убытки - требовали в суде поставить продукцию от украинского государственного ПАО "Одесский Припортовый завод". Тем не менее, компания 5 лет назад проиграла иск во всех трех инстанциях из-за того, что заключала вверх с оффшором, а не напрямую с ОПЗ", - отметил Валерий Щербина.

"Во время войны - самое время продолжить заниматься нафталиновым делом, которое связано фактически с процедурой возврата ущерба, нанесенного мошенническими схемами, российской компании. Интересно, что может быть дальше - есть ли у прокуратуры механизмы, чтобы отправить возвращенные средства, напрямую россиянам или средства пойдут в оффшорки, которые публичной связи с российскими бизнесменами не имеют?", - говорит эксперт.

Он отмечает - кажется подозрительным тот момент, что во время военного положения и борьбы украинцев с агрессором прокуратуру интересуют убытки российских компаний. "Если посмотреть судебный реестр за период войны, там нет ни одного дела, где бы прокурор Богданов А.М. занимался расследованием военных преступлений РФ или возмещением ущерба, нанесенного армией РФ украинскому бизнесу. Однако есть дела россиян и их убытков в Украине", - пишет Валерий Щербина.

Напомним, 16 октября 2018 Европол сообщил, что 11 дней назад в Бургундии задержали украинца, подозреваемого в международном мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, речь об одессите Дмитрии Малиновском.
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20.09.2022 19:10 Ответить
Ц ********** бабло закінчується, потрібно поповнити. Чому б не за рахунок мудрого наріду?
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20.09.2022 19:26 Ответить
А кто дал команду продажному прокурвору? Неужели татаров с дерьмаком? Совпадение?
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20.09.2022 21:33 Ответить
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20.09.2022 19:11 Ответить
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20.09.2022 19:12 Ответить
Ублюдки.
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20.09.2022 20:56 Ответить
И каких то непонятный СРУских экспЕрдов. Типа они "не такие". За МОИ деньги. А почему не берёт интервью в польских и литовских, британских и канадских и т.д. экспертов? Накую нам это парашное и конченное не такое дерьмо показывают?
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20.09.2022 19:13 Ответить
чому цей канал ведеться мовою ОККУПАНТА?
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20.09.2022 19:15 Ответить
Главный посыл зеленого телемарафона такой же как и у "сватов" - мышебратья.
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20.09.2022 19:16 Ответить
помийка
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20.09.2022 19:16 Ответить
За кошти наріду, який потерпає від війни, а з другої сторони від Беня і йому подібних, "слуги" мають ще один канал для заляпування мізків. Але ви не забувайте, що згідно законів про олігархів, в нас один олігарх Порошенко.
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20.09.2022 19:18 Ответить
Пане Анатолій,ви про що?Який олігарх?Він перший,а Ахметов другий,віддав свій 5 канал колективу партії.Ахметов взагалі відказався від ліцензій на трансляції.Невеличку корпорацію по виробництву конфеток і кондитерських виробів відібрав син.Кузню забрав Тигипко,про "Богдан" взагалі мовчу.Чому ти обзиваєш людину олігархом?Вибачся, і більше такого не пиши...
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20.09.2022 20:18 Ответить
це іронія.
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20.09.2022 20:44 Ответить
Звичайно це іронія. Реальні олігархи сьогодні це Боневтік, єлдак, татаров, арахамія та інші. Вони вже скільки натирили, починаючи ще з масок і вакцин, що вистачить і праправнукам.
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20.09.2022 23:43 Ответить
Борис. Как вы думаете, если бы Порошенко остался Президентом и тогда в новой ВР не было столько ЗеСлуг. тогда была бы сейчас война? Ведь Армия, язык и вера - это ото на чем сейчас держится Украина. Очень многие говорят, что войны не было бы. Потому что были бы ракеты земля море, земля воздух и земля земля на 500 км .Армия была готова, Чонгар был бы заминирован. ЗАЭС бы не сдали. Дороги были бы на 30% дешевле. Ермака, Портнова, Арестовича и Коломойского и иже в Украине бы не было.... Когда люди голосуют, как им нравиться, а не как нужно для страны вот тогда и получается война...
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21.09.2022 09:04 Ответить
а еще опзжопа там
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20.09.2022 19:20 Ответить
а опжопа і "слуги" це одне і теж саме. Подивіться на ОП, там одні риги, які служили янику.
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20.09.2022 19:22 Ответить
слуги-это рыгионы молодые и хозяин у них один
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20.09.2022 19:24 Ответить
Послухайте Швеца, він вже каже, що копають під Залужного
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21.09.2022 04:53 Ответить
О, так! 100% з чимось!
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20.09.2022 21:59 Ответить
я думала, що це мацкальський канал...
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20.09.2022 19:21 Ответить
Не харчуюсь з помийки, не дивлюсь помийні телеканали.
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20.09.2022 19:21 Ответить
Нічого дивного. Зелень будує тут росію 2. Тупі совки.
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20.09.2022 19:21 Ответить
кАнал для рашипараши.Коли він з"явився,відразу думка,що ми в раше,запрошують мерзость(хорьйоших руZькіх),і голосочки у ведучих,як із каналізації-це вам відповіді на всі мовні закони,як завжди імєлі оні нас ввіду.
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20.09.2022 19:25 Ответить
Обработка безмозглого быдла, что это дерьмо смотрит, идет полным ходом.

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20.09.2022 19:25 Ответить
Зеля визнає референдуми на оккупованих територіях і наступ ЗСУ закінчиться. Путлер це знає тому і квапить із референдумами.
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20.09.2022 19:49 Ответить
Залужный и ЗСУ НЕ ВЫЗНАЮТ ‼️🤡🤢кранты зед'ерьмачье
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20.09.2022 22:10 Ответить
голова комітету ****....ений шуфрич, цей погодить
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20.09.2022 22:33 Ответить
Зеля вважає себе царем. ******.0
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20.09.2022 19:27 Ответить
FREEDOM - это очередная помойка вроде 1+1 и др кАНАЛЫ спонсируемые олигархами .
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20.09.2022 19:27 Ответить
публичный дом за бюджетное бабло.. позорище зелёной коко-манды
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20.09.2022 19:28 Ответить
ЖурноШлюхи заробляють бабло під час агресії в Україні!!
Позорище! Украінці добре усе розуміють!!
Люстрацій уже не буде…..
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20.09.2022 19:28 Ответить
Люстратор универсальный, надежность гарантирована.
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20.09.2022 20:59 Ответить
гандони...
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20.09.2022 19:30 Ответить
ОПЗЖ ліквідували, Солідарність обьявила байкот , інших не залишилось
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20.09.2022 19:40 Ответить
Цей зелений марофон новин-чергове говно вiд слуг Ермака.
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20.09.2022 19:42 Ответить
Зеленський узурповує владу, в найкращих кацапських традиціях.
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20.09.2022 19:45 Ответить
КиївМіськБудда

@saniolli

·

5 ч

- Як називається стілець Арестовича в ОПУ?

- Льохотрон.
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20.09.2022 20:03 Ответить
Фірташ на CNN розповідає, що це його канал.
Далі ведучий намагається пояснити, що Дебіл Зе тільки фінансує його з держ бюджету (забираючи у ЗСУ).
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20.09.2022 20:10 Ответить
Зелені і брати їхні риги, з якими нібито нещадно бореться лідор.

Згідно закону:
«Рада» - загальноукраїнський державний інформаційно-аналітичний телеканал, що висвітлює діяльність Верховної Ради України.

В зеленій реальності:

@Detector Media

"Рада" - новий канал Медведчука.
На цьому кадрі - третя за тиждень поява в ефірі члена ОПЗЖ.
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20.09.2022 20:14 Ответить
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20.09.2022 20:16 Ответить
єрмаківська шарашка ...
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20.09.2022 20:25 Ответить
Я взагалі не розумію для чого цей канал та ще й російськомовний, полонені лугандони вільно щебечуть українською.
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20.09.2022 20:39 Ответить
як там у класиків. Дівок танцює той, хто замовляє музику. Федя ходить по ефірі, бо його другану, голові ВР тяжко гворити через херовату дикцію.
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20.09.2022 20:58 Ответить
мєрзость
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20.09.2022 21:41 Ответить
Роздутий ОП та зайві "FreeДом" і "Рада" можуть дати для бюджету більше мільярда гривень.
Але все для перемоги. Перемоги на майбутніх виборах, яка має відбутися ще до справжньої
Перемоги України у виснажливій війні з росією. І, звичайно, до суду над саботажниками і
зрадниками.
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20.09.2022 21:50 Ответить
Треба раз і назавжди знищити практику фінансування каналів з бюджетів!
А зелене блювотиння розстріляти! Бо вороги. Крапка.
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20.09.2022 22:03 Ответить
Бойкотувати це ЗЕлене гівно і все
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20.09.2022 23:42 Ответить
пять хвилин подивився і видалив цей бредовий канал назавжди
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20.09.2022 23:46 Ответить
 
 