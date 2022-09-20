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Новини Політика України
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депутат (1577) телебачення (731) Слуга народу (2544)

Державний телеканал Freedom запрошує до ефіру тільки депутатів "Слуги народу"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

фридом

У серпні в ефірі російськомовного телемарафону іномовлення "FreeДом" було 20 ввімкнень десятьох народних депутатів України. Всі вони належали до фракції "Слуга народу".

Про інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Детектор медіа".

Найчастіше з усіх депутатів – п’ять разів – вмикався "слуга народу" Федір Веніславський. По три рази в ефірі побували Єгор Чернєв та Юрій Камельчук, відомий як завсідник каналів Медведчука та противник вакцинації. По два рази в ефірі були Євгенія Кравчук та Олександр Мережко, по разу – Віталій Безгін, Денис Маслов, Дмитро Соломчук, Марія Мезенцева та Олег Дунда.

Як пише видання, з усіх нардепів, які були в ефірі, до топу найчастіше запрошуваних гостей увійшов лише Федір Веніславський. Як і в липні, топ найчастіше запрошуваних гостей очолив воєнний експерт Олег Жданов (22 розмови), слідом за ним ідуть лідерка серпневого топу "Єдиних новин" речниця оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк та воєнний експерт Олександр Коваленко.

Популярні також політкоментатор Володимир Фесенко, херсонський політик Сергій Хлань та радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, які розповідають в ефірі про ситуацію на Херсонщині та в Маріуполі.

12 разів з’являлася в ефірі марафону росіянка Ольга Курносова – аналітикиня та журналістка. У топі також російські політики Ілля Пономарьов, Дмитро та Геннадій Гудкови, українські експерти Ігор Романенко, Віктор Ягун та інші. 69% запрошених в ефір гостей представляли Україну, 20% – Росію.

Також читайте: Телемарафон "Єдині новини" продовжуватиметься до перемоги, - Ткаченко

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+44
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20.09.2022 19:11
+43
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20.09.2022 19:12
+38
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20.09.2022 19:13
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Це щоб вони хоч іноді повертались з-за кордону.
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20.09.2022 19:07 Відповісти
Необходимо срочно открыть за границей студию freedom что-бы они не рисковали жизнью постоянно пересекая границу за наш счет.
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20.09.2022 19:12 Відповісти
Так для того, щоб взяти інтерв'ю чи запросити в студію не обов'язково в неї приїжджати
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20.09.2022 19:28 Відповісти
Це ж просто всратися, яка глибока та важлива аналітика... Бравіссімо!
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20.09.2022 19:09 Відповісти
Скоріше - який глибокий та важливий анал...

Практично те саме, що й ви написали, але є один нюанс!
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20.09.2022 19:12 Відповісти
Вікіпедія: Довжина її 14-18 см, діаметр змінюється від 4 см на початку до 7,5 см в найширшій її частині, кишки, що знаходиться в середині, далі пряма кишка знову звужується до розмірів щілини на рівні заднього проходу....с
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20.09.2022 19:30 Відповісти
Freedom? Лицеміри
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20.09.2022 19:10 Відповісти
1943 рік, з усіх прасок срср лунає німецькомовний цілодобовий марафон....
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20.09.2022 20:47 Відповісти
Телехвойди
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20.09.2022 20:48 Відповісти
Цей канал зелених 100% 😠
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20.09.2022 19:10 Відповісти
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20.09.2022 19:13 Відповісти
Прокуратура Киева занимается возвратом убытков российским компаниям - экспертВторник, 20 сентября 2022, 18:15

В августе Киевская городская прокуратура в лице прокурора Богданова А.М. активизировалась в возвращении убытков для российской компании, занимавшейся схемами на Одесском припортовом (ОПЗ).

Об этом в блоге для "Цензор" пишет эксперт Валерий Щербина.

В 2018 году в СМИ "взорвалась" история украинца Дмитрия Малиновского, задержанного во французском замке в результате совместной работы полиций Франции, Люксембурга и Европола, из-за якобы подозрительных финансовых операций. В прокуратуре сообщили, что Малиновский в марте-апреле 2015 под видом заключения контракта на поставку минудобрений производства ОАО "Одесский припортовый завод" якобы завладел денежными средствами частной компании на более 12 млн евро. Также правоохранителями установлено, что Малиновский использовал заведомо поддельное свидетельство о собственной смерти, чтобы скрываться от следственных органов.

"В августе неожиданно состоялась очередная активность по делу Малиновского, которая с осени 2018 находилась в "коме". Прокурор Киевской городской прокуратуры Богданов А.М. обратился в суд для получения разрешения ускорить расследование и вести его по так называемой процедуре in absentia. Такая процедура используется, когда обвиняемый скрывается", - пишет Валерий Щербина.

По его словам, дело, о котором заботится прокурор Богданов, касается того, что Малиновский якобы украл деньги у компании Dreymoor Fertilizers Overseas Pte Ltd, торгующей минудобрениями: "Dreymoor - это известная компания, формально зарегистрированная в Сингапуре, однако на самом деле это чисто российская компания. Ее бенефициарным владельцем является гражданин российской федерации - Александр Шишкин, офис эта компания имеет в Москве в 5 минутах от Кремля, и торгует компания удобрениями, которые производят подсанкционные российские олигархи. Интересно, что ранее россияне уже пытались возместить свои заявленные убытки - требовали в суде поставить продукцию от украинского государственного ПАО "Одесский Припортовый завод". Тем не менее, компания 5 лет назад проиграла иск во всех трех инстанциях из-за того, что заключала вверх с оффшором, а не напрямую с ОПЗ", - отметил Валерий Щербина.

"Во время войны - самое время продолжить заниматься нафталиновым делом, которое связано фактически с процедурой возврата ущерба, нанесенного мошенническими схемами, российской компании. Интересно, что может быть дальше - есть ли у прокуратуры механизмы, чтобы отправить возвращенные средства, напрямую россиянам или средства пойдут в оффшорки, которые публичной связи с российскими бизнесменами не имеют?", - говорит эксперт.

Он отмечает - кажется подозрительным тот момент, что во время военного положения и борьбы украинцев с агрессором прокуратуру интересуют убытки российских компаний. "Если посмотреть судебный реестр за период войны, там нет ни одного дела, где бы прокурор Богданов А.М. занимался расследованием военных преступлений РФ или возмещением ущерба, нанесенного армией РФ украинскому бизнесу. Однако есть дела россиян и их убытков в Украине", - пишет Валерий Щербина.

Напомним, 16 октября 2018 Европол сообщил, что 11 дней назад в Бургундии задержали украинца, подозреваемого в международном мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, речь об одессите Дмитрии Малиновском.
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20.09.2022 19:10 Відповісти
Ц ********** бабло закінчується, потрібно поповнити. Чому б не за рахунок мудрого наріду?
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20.09.2022 19:26 Відповісти
А кто дал команду продажному прокурвору? Неужели татаров с дерьмаком? Совпадение?
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20.09.2022 21:33 Відповісти
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20.09.2022 19:11 Відповісти
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20.09.2022 19:12 Відповісти
Ублюдки.
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20.09.2022 20:56 Відповісти
И каких то непонятный СРУских экспЕрдов. Типа они "не такие". За МОИ деньги. А почему не берёт интервью в польских и литовских, британских и канадских и т.д. экспертов? Накую нам это парашное и конченное не такое дерьмо показывают?
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20.09.2022 19:13 Відповісти
чому цей канал ведеться мовою ОККУПАНТА?
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20.09.2022 19:15 Відповісти
Главный посыл зеленого телемарафона такой же как и у "сватов" - мышебратья.
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20.09.2022 19:16 Відповісти
помийка
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20.09.2022 19:16 Відповісти
За кошти наріду, який потерпає від війни, а з другої сторони від Беня і йому подібних, "слуги" мають ще один канал для заляпування мізків. Але ви не забувайте, що згідно законів про олігархів, в нас один олігарх Порошенко.
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20.09.2022 19:18 Відповісти
Пане Анатолій,ви про що?Який олігарх?Він перший,а Ахметов другий,віддав свій 5 канал колективу партії.Ахметов взагалі відказався від ліцензій на трансляції.Невеличку корпорацію по виробництву конфеток і кондитерських виробів відібрав син.Кузню забрав Тигипко,про "Богдан" взагалі мовчу.Чому ти обзиваєш людину олігархом?Вибачся, і більше такого не пиши...
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20.09.2022 20:18 Відповісти
це іронія.
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20.09.2022 20:44 Відповісти
Звичайно це іронія. Реальні олігархи сьогодні це Боневтік, єлдак, татаров, арахамія та інші. Вони вже скільки натирили, починаючи ще з масок і вакцин, що вистачить і праправнукам.
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20.09.2022 23:43 Відповісти
Борис. Как вы думаете, если бы Порошенко остался Президентом и тогда в новой ВР не было столько ЗеСлуг. тогда была бы сейчас война? Ведь Армия, язык и вера - это ото на чем сейчас держится Украина. Очень многие говорят, что войны не было бы. Потому что были бы ракеты земля море, земля воздух и земля земля на 500 км .Армия была готова, Чонгар был бы заминирован. ЗАЭС бы не сдали. Дороги были бы на 30% дешевле. Ермака, Портнова, Арестовича и Коломойского и иже в Украине бы не было.... Когда люди голосуют, как им нравиться, а не как нужно для страны вот тогда и получается война...
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21.09.2022 09:04 Відповісти
а еще опзжопа там
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20.09.2022 19:20 Відповісти
а опжопа і "слуги" це одне і теж саме. Подивіться на ОП, там одні риги, які служили янику.
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20.09.2022 19:22 Відповісти
слуги-это рыгионы молодые и хозяин у них один
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20.09.2022 19:24 Відповісти
Послухайте Швеца, він вже каже, що копають під Залужного
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21.09.2022 04:53 Відповісти
О, так! 100% з чимось!
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20.09.2022 21:59 Відповісти
я думала, що це мацкальський канал...
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20.09.2022 19:21 Відповісти
Не харчуюсь з помийки, не дивлюсь помийні телеканали.
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20.09.2022 19:21 Відповісти
Нічого дивного. Зелень будує тут росію 2. Тупі совки.
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20.09.2022 19:21 Відповісти
кАнал для рашипараши.Коли він з"явився,відразу думка,що ми в раше,запрошують мерзость(хорьйоших руZькіх),і голосочки у ведучих,як із каналізації-це вам відповіді на всі мовні закони,як завжди імєлі оні нас ввіду.
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20.09.2022 19:25 Відповісти
Обработка безмозглого быдла, что это дерьмо смотрит, идет полным ходом.

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20.09.2022 19:25 Відповісти
Зеля визнає референдуми на оккупованих територіях і наступ ЗСУ закінчиться. Путлер це знає тому і квапить із референдумами.
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20.09.2022 19:49 Відповісти
Залужный и ЗСУ НЕ ВЫЗНАЮТ ‼️🤡🤢кранты зед'ерьмачье
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20.09.2022 22:10 Відповісти
голова комітету ****....ений шуфрич, цей погодить
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20.09.2022 22:33 Відповісти
Зеля вважає себе царем. ******.0
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20.09.2022 19:27 Відповісти
FREEDOM - это очередная помойка вроде 1+1 и др кАНАЛЫ спонсируемые олигархами .
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20.09.2022 19:27 Відповісти
публичный дом за бюджетное бабло.. позорище зелёной коко-манды
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20.09.2022 19:28 Відповісти
ЖурноШлюхи заробляють бабло під час агресії в Україні!!
Позорище! Украінці добре усе розуміють!!
Люстрацій уже не буде…..
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20.09.2022 19:28 Відповісти
Люстратор универсальный, надежность гарантирована.
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20.09.2022 20:59 Відповісти
гандони...
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20.09.2022 19:30 Відповісти
ОПЗЖ ліквідували, Солідарність обьявила байкот , інших не залишилось
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20.09.2022 19:40 Відповісти
Цей зелений марофон новин-чергове говно вiд слуг Ермака.
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20.09.2022 19:42 Відповісти
Зеленський узурповує владу, в найкращих кацапських традиціях.
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20.09.2022 19:45 Відповісти
КиївМіськБудда

@saniolli

·

5 ч

- Як називається стілець Арестовича в ОПУ?

- Льохотрон.
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20.09.2022 20:03 Відповісти
Фірташ на CNN розповідає, що це його канал.
Далі ведучий намагається пояснити, що Дебіл Зе тільки фінансує його з держ бюджету (забираючи у ЗСУ).
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20.09.2022 20:10 Відповісти
Зелені і брати їхні риги, з якими нібито нещадно бореться лідор.

Згідно закону:
«Рада» - загальноукраїнський державний інформаційно-аналітичний телеканал, що висвітлює діяльність Верховної Ради України.

В зеленій реальності:

@Detector Media

"Рада" - новий канал Медведчука.
На цьому кадрі - третя за тиждень поява в ефірі члена ОПЗЖ.
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20.09.2022 20:14 Відповісти
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20.09.2022 20:16 Відповісти
єрмаківська шарашка ...
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20.09.2022 20:25 Відповісти
Я взагалі не розумію для чого цей канал та ще й російськомовний, полонені лугандони вільно щебечуть українською.
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20.09.2022 20:39 Відповісти
як там у класиків. Дівок танцює той, хто замовляє музику. Федя ходить по ефірі, бо його другану, голові ВР тяжко гворити через херовату дикцію.
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20.09.2022 20:58 Відповісти
мєрзость
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20.09.2022 21:41 Відповісти
Роздутий ОП та зайві "FreeДом" і "Рада" можуть дати для бюджету більше мільярда гривень.
Але все для перемоги. Перемоги на майбутніх виборах, яка має відбутися ще до справжньої
Перемоги України у виснажливій війні з росією. І, звичайно, до суду над саботажниками і
зрадниками.
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20.09.2022 21:50 Відповісти
Треба раз і назавжди знищити практику фінансування каналів з бюджетів!
А зелене блювотиння розстріляти! Бо вороги. Крапка.
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20.09.2022 22:03 Відповісти
Бойкотувати це ЗЕлене гівно і все
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20.09.2022 23:42 Відповісти
пять хвилин подивився і видалив цей бредовий канал назавжди
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20.09.2022 23:46 Відповісти
 
 