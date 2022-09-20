Державний телеканал Freedom запрошує до ефіру тільки депутатів "Слуги народу"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У серпні в ефірі російськомовного телемарафону іномовлення "FreeДом" було 20 ввімкнень десятьох народних депутатів України. Всі вони належали до фракції "Слуга народу".
Про інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Детектор медіа".
Найчастіше з усіх депутатів – п’ять разів – вмикався "слуга народу" Федір Веніславський. По три рази в ефірі побували Єгор Чернєв та Юрій Камельчук, відомий як завсідник каналів Медведчука та противник вакцинації. По два рази в ефірі були Євгенія Кравчук та Олександр Мережко, по разу – Віталій Безгін, Денис Маслов, Дмитро Соломчук, Марія Мезенцева та Олег Дунда.
Як пише видання, з усіх нардепів, які були в ефірі, до топу найчастіше запрошуваних гостей увійшов лише Федір Веніславський. Як і в липні, топ найчастіше запрошуваних гостей очолив воєнний експерт Олег Жданов (22 розмови), слідом за ним ідуть лідерка серпневого топу "Єдиних новин" речниця оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк та воєнний експерт Олександр Коваленко.
Популярні також політкоментатор Володимир Фесенко, херсонський політик Сергій Хлань та радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, які розповідають в ефірі про ситуацію на Херсонщині та в Маріуполі.
12 разів з’являлася в ефірі марафону росіянка Ольга Курносова – аналітикиня та журналістка. У топі також російські політики Ілля Пономарьов, Дмитро та Геннадій Гудкови, українські експерти Ігор Романенко, Віктор Ягун та інші. 69% запрошених в ефір гостей представляли Україну, 20% – Росію.
Будь ласка, зачекайте...
Практично те саме, що й ви написали, але є один нюанс!
В августе Киевская городская прокуратура в лице прокурора Богданова А.М. активизировалась в возвращении убытков для российской компании, занимавшейся схемами на Одесском припортовом (ОПЗ).
Об этом в блоге для "Цензор" пишет эксперт Валерий Щербина.
В 2018 году в СМИ "взорвалась" история украинца Дмитрия Малиновского, задержанного во французском замке в результате совместной работы полиций Франции, Люксембурга и Европола, из-за якобы подозрительных финансовых операций. В прокуратуре сообщили, что Малиновский в марте-апреле 2015 под видом заключения контракта на поставку минудобрений производства ОАО "Одесский припортовый завод" якобы завладел денежными средствами частной компании на более 12 млн евро. Также правоохранителями установлено, что Малиновский использовал заведомо поддельное свидетельство о собственной смерти, чтобы скрываться от следственных органов.
"В августе неожиданно состоялась очередная активность по делу Малиновского, которая с осени 2018 находилась в "коме". Прокурор Киевской городской прокуратуры Богданов А.М. обратился в суд для получения разрешения ускорить расследование и вести его по так называемой процедуре in absentia. Такая процедура используется, когда обвиняемый скрывается", - пишет Валерий Щербина.
По его словам, дело, о котором заботится прокурор Богданов, касается того, что Малиновский якобы украл деньги у компании Dreymoor Fertilizers Overseas Pte Ltd, торгующей минудобрениями: "Dreymoor - это известная компания, формально зарегистрированная в Сингапуре, однако на самом деле это чисто российская компания. Ее бенефициарным владельцем является гражданин российской федерации - Александр Шишкин, офис эта компания имеет в Москве в 5 минутах от Кремля, и торгует компания удобрениями, которые производят подсанкционные российские олигархи. Интересно, что ранее россияне уже пытались возместить свои заявленные убытки - требовали в суде поставить продукцию от украинского государственного ПАО "Одесский Припортовый завод". Тем не менее, компания 5 лет назад проиграла иск во всех трех инстанциях из-за того, что заключала вверх с оффшором, а не напрямую с ОПЗ", - отметил Валерий Щербина.
"Во время войны - самое время продолжить заниматься нафталиновым делом, которое связано фактически с процедурой возврата ущерба, нанесенного мошенническими схемами, российской компании. Интересно, что может быть дальше - есть ли у прокуратуры механизмы, чтобы отправить возвращенные средства, напрямую россиянам или средства пойдут в оффшорки, которые публичной связи с российскими бизнесменами не имеют?", - говорит эксперт.
Он отмечает - кажется подозрительным тот момент, что во время военного положения и борьбы украинцев с агрессором прокуратуру интересуют убытки российских компаний. "Если посмотреть судебный реестр за период войны, там нет ни одного дела, где бы прокурор Богданов А.М. занимался расследованием военных преступлений РФ или возмещением ущерба, нанесенного армией РФ украинскому бизнесу. Однако есть дела россиян и их убытков в Украине", - пишет Валерий Щербина.
Напомним, 16 октября 2018 Европол сообщил, что 11 дней назад в Бургундии задержали украинца, подозреваемого в международном мошенничестве и отмывании денег. По данным СМИ, речь об одессите Дмитрии Малиновском.
Позорище! Украінці добре усе розуміють!!
Люстрацій уже не буде…..
@saniolli
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5 ч
- Як називається стілець Арестовича в ОПУ?
- Льохотрон.
Далі ведучий намагається пояснити, що Дебіл Зе тільки фінансує його з держ бюджету (забираючи у ЗСУ).
Згідно закону:
«Рада» - загальноукраїнський державний інформаційно-аналітичний телеканал, що висвітлює діяльність Верховної Ради України.
В зеленій реальності:
@Detector Media
"Рада" - новий канал Медведчука.
На цьому кадрі - третя за тиждень поява в ефірі члена ОПЗЖ.
Але все для перемоги. Перемоги на майбутніх виборах, яка має відбутися ще до справжньої
Перемоги України у виснажливій війні з росією. І, звичайно, до суду над саботажниками і
зрадниками.
А зелене блювотиння розстріляти! Бо вороги. Крапка.