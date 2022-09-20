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Путин, возможно, готовится объявить мобилизацию, – советник Байдена Салливан
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В США заявили, что Путин, возможно, готовится объявить мобилизацию.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан со ссылкой на американскую разведку.
"Путин, возможно, готовится объявить мобилизацию", – сказал Салливан во время выступления.
Tune in for a briefing with Press Secretary Karine Jean-Pierre. https://t.co/NDGADpwe6H— The White House (@WhiteHouse) September 20, 2022
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Пожалуйста, подождите...
в россии молодежь к путину относится так же, как мы во время майдана к януковичу.
но ему об этом не докладывают. тссс....
могла б перетворити Америку на ядерний попіл,
але на її шляху трапилося село на Херсонщині.
еще раз - не косите под дурочку и не отвечайте мне..
чем больше пошлешь тем больше их **********.
кто то когда то говорил что для обслуживания нефтегазовой трубы россии не нужны 140 млн рабов. достаточно и 10.
кремляди приступили в выполнению плана.