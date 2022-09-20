РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11581 посетитель онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине
21 235 161
разведка (4002) Россия (91250) мобилизация (1614) Салливан Джейк (180)

Путин, возможно, готовится объявить мобилизацию, – советник Байдена Салливан

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

джейк,салліван

В США заявили, что Путин, возможно, готовится объявить мобилизацию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан со ссылкой на американскую разведку.

"Путин, возможно, готовится объявить мобилизацию", – сказал Салливан во время выступления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин будет вынужден изменить цели войны в Украине, - глава разведки Пентагона Берриер
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+30
Відповіддю заходу на це як мінімум повинно стати надання Україні будь-якої зброї на першу вимогу.
показать весь комментарий
20.09.2022 19:57
+26
Нам начхати що він збирається робити.Нам потрібно робити контрміри і свою справу. ось і все.
показать весь комментарий
20.09.2022 19:56
+18
Хоча б від ОП позбавитись.
показать весь комментарий
20.09.2022 19:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Будет закидывать мясом, как во второ мировой. Что противопоставит Украины с союзниками, этот вопрос пожалуй самый важный.
показать весь комментарий
20.09.2022 20:07 Ответить
писта твоим кацапам только мля где взять столько рефрежираторов
показать весь комментарий
20.09.2022 20:53 Ответить
представьте во время майдана янукович раздает майдановцам оружие, чтобы они шли куда-то воевать. что сразу сделают майдановцы?

в россии молодежь к путину относится так же, как мы во время майдана к януковичу.

но ему об этом не докладывают. тссс....
показать весь комментарий
20.09.2022 20:07 Ответить
Мобилизация означает что война формально перестанет быть добровольной и частичный призыв из запаса. Вряд ли им понадобятся молодые не любители Путина проводящие 24 часа в сутки за контрстрайком.
показать весь комментарий
20.09.2022 20:14 Ответить
То Пюррера ламав то приховану вів то зеків по срашкі ловив то Ердогана про перемовини вмовляв з Україною.. тепер відкриту бункєрне Плюйло готує.. Убогий старий чмошний ублюдок Дєрєвня дураков плять-опущений ботоксний клоун-отак обісрацця в кінці свого нікчемного життя. Премію Дарвіна помінять на Премію ****** Такого засранця опущеного історія ще не знала як і Срусія-помилка історії
показать весь комментарий
20.09.2022 20:08 Ответить
самоликвилация ***** оптимальный вариант для человечества...
показать весь комментарий
20.09.2022 20:09 Ответить
Дуже часто в історії рашки оголошення загальної мобілізації закінчувалося бунтом. Ленін на гаслі припинити війну скинув царя.
показать весь комментарий
20.09.2022 20:09 Ответить
там уже все сидят кто вообще что-то мог хоть теоретически. так что сейчас только разве что чаем угостят. ну или дружной компанией Хйло вдруг сам упадет на пол раз 200.
показать весь комментарий
20.09.2022 22:00 Ответить
ты блин не блокируй атак мс
показать весь комментарий
20.09.2022 20:12 Ответить
20.00... ***** задерживается ))))
показать весь комментарий
20.09.2022 20:12 Ответить
Найвеличніша армія світу
могла б перетворити Америку на ядерний попіл,
але на її шляху трапилося село на Херсонщині.
показать весь комментарий
20.09.2022 20:13 Ответить
Це дуже погана новина, вони нас м'ясом завалять
показать весь комментарий
20.09.2022 20:13 Ответить
Новость реально плохая, но.... это действительно будет мясо. Вы думаете, что согнанное стадо захочет воевать? Видно пуйло скурил историю. Ему бы про Власова вспомнить и иже с ним.
показать весь комментарий
20.09.2022 20:21 Ответить
"Вы думаете, что согнанное стадо захочет воевать" --- в другій світовій також не всі готові були під крики ура йти на німецькі кулемети,але позаду ставили зарадотряди і всі бігли аж бігом, думаєте в поведінці расєян щось змінилося з тих часів?
показать весь комментарий
20.09.2022 20:28 Ответить
Изменилось ВСЕ. Изменилась страна, это не СССР. В 40- годы психология гомо советикус строилась на патриотизме. Сейчас у кацапов во главе угла - нажива. И еще один фактор. Они вкусили свободу. Увидели, что есть другая жизнь - не за железным занавесом. Ну и...... на мордор сейчас никто не нападал. А ТВ-шизофрения быстро улетучится, как только это коснется каждого. И посыпется карточный домик.
показать весь комментарий
20.09.2022 20:36 Ответить
Не рівняйте 2 світову, і ******** світ...Тоді не було інтернету і фоток спаленої русні)))
показать весь комментарий
20.09.2022 20:57 Ответить
И это тоже. Короче, уверена, что это кацапское мясо воевать не будет.
показать весь комментарий
20.09.2022 21:15 Ответить
При ******** засобах ураження, кількість м'яса ролі не грає, хіба що як епидемзагроза, коли почне гнити
показать весь комментарий
20.09.2022 20:21 Ответить
А російські чоловіки розуміють що залишилось лише декілька годин коли ще можна встигнути поїхати з раші та втекти від смерті?
показать весь комментарий
20.09.2022 20:13 Ответить
probably чи maybe?
показать весь комментарий
20.09.2022 20:16 Ответить
For sure.
показать весь комментарий
20.09.2022 20:23 Ответить
хрена лысого
показать весь комментарий
20.09.2022 20:48 Ответить
Вы про что?
показать весь комментарий
20.09.2022 20:56 Ответить
а вы про что?
показать весь комментарий
20.09.2022 20:59 Ответить
Ответила на вопрос идиомой, в переводе - "наверняка". Предваряя ваш следующий пост, прочитав то что Вы написали ниже.... про паникеров, ботов, вспомнила про плохих партнеров, которые поступают нечестно и строить дороги мешают своими предостережениями про начало военных действий, хочется спросить, хотя прозвучит цинично. Шашлыки на майских как, удались? Не знаю как у Вас лично, но моя невестка с внуком, просидев в погребе 2 недели недалеко от Дымера и чудом выбравшись с села, сейчас видит шашлыки за много км от дома.
показать весь комментарий
20.09.2022 21:13 Ответить
не коси под дурочку .. и не переводи стрелки ты прекрасно понимаешь что имел ввиду- для тупых кацапов повторю хрена вам лысого рашисты поможет а мне мобилизация
показать весь комментарий
20.09.2022 21:16 Ответить
Ой как все запущено) Надо же не только писать, но и внимательнее читать, что другие пишут. Хотя бы мои посты на этой странице чуть выше. Не будете делать смешные выводы.
показать весь комментарий
20.09.2022 21:29 Ответить
ну перечитайте уважно комменти під цією новиною і ви побачите,що цей індивідуум уже десь із 10 людей звинуватив в тому,що вони кацапи, сьогодні напвено день відкритих дверей в 6 палаті, так що це нормально
показать весь комментарий
20.09.2022 21:36 Ответить
Ну что тут скажешь) Кто обычно громче всех кричит-"Пожар?" Или подросток сидит и клацает, думая, что его посты - это верх патриотизма.
показать весь комментарий
20.09.2022 22:16 Ответить
так я прочитал что написал тот кент типа задал вопрос? а вы типа ответили хотя откуда вы уверены про мобилизацию вы же не кацапка или кацапка?
еще раз - не косите под дурочку и не отвечайте мне..
показать весь комментарий
20.09.2022 21:47 Ответить
Тут два варианта. Либо делать зеркальную массовую мобилизацию, что бы был паритет по живой силе. Либо запрашивать в срочном порядке современное оружие в бОльших количествах.
показать весь комментарий
20.09.2022 20:16 Ответить
тут дело по меньше верить кацапским ботам или паникерам типа тебя
показать весь комментарий
20.09.2022 20:49 Ответить
В этом случае поражение РФ произойдет по самому тяжелому варианту (и самому неприятному для всех).
показать весь комментарий
20.09.2022 20:30 Ответить
Саліван, ти ще спробуй налякати українців фразою: "а то путін нападьот ..."
показать весь комментарий
20.09.2022 20:31 Ответить
Якщо м'ясо йде. тоді час відмовитися від гуманітарних конвенцій і почати виготовляти касетні бомби, напалм, вакуумні бомби тощо.
показать весь комментарий
20.09.2022 20:34 Ответить
давай вова, не жмись, родина мать зовет.
чем больше пошлешь тем больше их **********.
кто то когда то говорил что для обслуживания нефтегазовой трубы россии не нужны 140 млн рабов. достаточно и 10.
кремляди приступили в выполнению плана.
показать весь комментарий
20.09.2022 20:34 Ответить
Може бути такий варіант: після оголошення мобілізації - путіна завалять (або того, хто грає роль путіна), після цього поставлять кого-небудь (навального, сина патрушева тощо). Далі почнуть звалювати провину на умовного путіна і з'їжджати з базару.
показать весь комментарий
20.09.2022 20:36 Ответить
а Буданов казав що 9 травня. Тільки якого року?
показать весь комментарий
20.09.2022 20:36 Ответить
Цікаво, а у помічника Байдена з нацбезпеки Джейка Саллівана джерела як "української правди", ключове слово можливо?) Якби інформація була точна, була би нетипова реакція на збільшення фінансування промислового виробництва в США, цього немає)) Все спокійно, йдуть "торги".
показать весь комментарий
20.09.2022 20:42 Ответить
саливан это путин ферштейн или коснерва кремлевская
показать весь комментарий
20.09.2022 20:51 Ответить
В Білому Домі?! Скоріше "політичний актор" другого плану.
показать весь комментарий
20.09.2022 21:00 Ответить
а что в амеркие нет купленных или завербованых чиновников на разных высших должностях
показать весь комментарий
20.09.2022 21:02 Ответить
Іде ва - Банк .
показать весь комментарий
20.09.2022 20:42 Ответить
путлер идет в ПЕСТУ
показать весь комментарий
20.09.2022 20:52 Ответить
показать весь комментарий
20.09.2022 20:52 Ответить
Время конечно покажет....но кажется...что это шаг отчаяния...Лебединая песня *****))))
показать весь комментарий
20.09.2022 20:53 Ответить
патрушев пугає салівана, а саліван - байдена. а шо буде якшо в цій комбінації українці не іспугаються?
показать весь комментарий
20.09.2022 20:53 Ответить
***** намагається рятувати шкіру, акт перший - неверіє в обсєр.
показать весь комментарий
20.09.2022 20:54 Ответить
показать весь комментарий
20.09.2022 20:59 Ответить
Вихід один --- побільше зброі .
показать весь комментарий
20.09.2022 21:01 Ответить
ахахаха спецоперацвя "денацифікація" провалилась
показать весь комментарий
20.09.2022 21:02 Ответить
Людеи иому не жалко -- але и люди в ращці якісь зомбі.
показать весь комментарий
20.09.2022 21:07 Ответить
Я фигею от тупости плешивого карлика. Он реально выбирает самые опасные для самой рашки варианты!
показать весь комментарий
20.09.2022 21:08 Ответить
плохие новости
показать весь комментарий
20.09.2022 21:24 Ответить
для твоих кацапов очень плохие - сейчас начнуть драпать с рашки куда угодно или пол менять
показать весь комментарий
20.09.2022 21:53 Ответить
Для россиян скоро откроется второй фронт и никакая мобилизация им не поможет 🔥
показать весь комментарий
20.09.2022 21:31 Ответить
..в принципі, мобілізація - це проблема самИх кацапів , помножена на проблеми подихаючої недодержави Московія
показать весь комментарий
20.09.2022 22:18 Ответить
Де ж ми, ****, їх закопувати будем?
показать весь комментарий
20.09.2022 22:23 Ответить
Страница 2 из 2
 
 