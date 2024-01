Путин, возможно, готовится объявить мобилизацию, – советник Байдена Салливан

В США заявили, что Путин, возможно, готовится объявить мобилизацию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан со ссылкой на американскую разведку.

"Путин, возможно, готовится объявить мобилизацию", – сказал Салливан во время выступления.

Tune in for a briefing with Press Secretary Karine Jean-Pierre. https://t.co/NDGADpwe6H