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Путін, можливо, готується оголосити мобілізацію, - радник Байдена Салліван
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У США заявили, що Путін, можливо, готується оголосити мобілізацію.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив помічник Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван з посиланням на американську розвідку.
"Путін, можливо, готується оголосити мобілізацію", - сказав Салліван під час виступу.
Tune in for a briefing with Press Secretary Karine Jean-Pierre. https://t.co/NDGADpwe6H— The White House (@WhiteHouse) September 20, 2022
Топ коментарі
+30 Red_Sky_On
показати весь коментар20.09.2022 19:57
+26 stels400
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+18 Владимир Сухов e5dee246
показати весь коментар20.09.2022 19:59
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Будь ласка, зачекайте...
в россии молодежь к путину относится так же, как мы во время майдана к януковичу.
но ему об этом не докладывают. тссс....
могла б перетворити Америку на ядерний попіл,
але на її шляху трапилося село на Херсонщині.
еще раз - не косите под дурочку и не отвечайте мне..
чем больше пошлешь тем больше их **********.
кто то когда то говорил что для обслуживания нефтегазовой трубы россии не нужны 140 млн рабов. достаточно и 10.
кремляди приступили в выполнению плана.