Путін, можливо, готується оголосити мобілізацію, - радник Байдена Салліван

У США заявили, що Путін, можливо, готується оголосити мобілізацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив помічник Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван з посиланням на американську розвідку.

"Путін, можливо, готується оголосити мобілізацію", - сказав Салліван під час виступу.

Tune in for a briefing with Press Secretary Karine Jean-Pierre. https://t.co/NDGADpwe6H