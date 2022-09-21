РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11757 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
9 968 55
война (46746) Россия (91256) Шойгу (663)

РФ воюет не с Украиной, а с коллективным Западом, - Шойгу

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

шойгу

Россия вроде бы не ведет войну против Украины. Она продолжается с так называемым "коллективным Западом".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава Минобороны РФ заявил в своем обращении.

"Мы воюем не с Украиной, а с коллективным Западом, потому что оружие, которое было у Украины, оно фактически закончилось - это бывшее советское оружие. Многие, особенно младоевропейцы, передали все вооружение Украине, но мы все выбиваем, выбиваем, выбиваем" , – заявил Шойгу.

Читайте: Зеленский подписал указ о введении санкций против 606 человек из руководства РФ. В списке Медведев, Шойгу и Герасимов
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+25
показать весь комментарий
21.09.2022 10:00
+20
Оленевод решил привести в Украину еще одну орду козлов.
показать весь комментарий
21.09.2022 09:56
+15
во заливает сковородко лицый
показать весь комментарий
21.09.2022 09:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Оленевод решил привести в Украину еще одну орду козлов.
показать весь комментарий
21.09.2022 09:56 Ответить
А как же весело всё начиналось 24.02!
Смеялись искандеры, солнцепеки и торнадо, колонны техники по 40-60 км, на броне с ветерком, вдв, морпехи, парадка с собой...
А теперь неполный взвод чмоней-мобиков с двумя поломаными бтр-ами и одним танком 3 месяца штурмует одно село, состоящее из двадцати хат!
показать весь комментарий
21.09.2022 10:06 Ответить
В десятый раз взяты окраины Песок!
показать весь комментарий
21.09.2022 10:41 Ответить
Не нужно так. Селам из двадцати хат обидно. Они успешно отбиваются.
показать весь комментарий
21.09.2022 11:41 Ответить
Теперь пусть , только хоть КТО-ТО скажет , что русским нацистам нельзя запрещать въезд в ЕС и ,что с ГИТЛЕРОМ № 2 можно договариваться
показать весь комментарий
21.09.2022 10:15 Ответить
Беда в том, что нам придется кормить эту ****...ту после их сдачи в плен.
Но прикольно то, что Украина это центр Западного мира.
показать весь комментарий
21.09.2022 12:15 Ответить
во заливает сковородко лицый
показать весь комментарий
21.09.2022 09:57 Ответить
sho urodi - abidno proigrati Ukrainje ,da ? a pridetsa ! i kajatsa i reparaciji platiti - tozhe pridetsa🤬 shtob vi podohli mrazi kacapskie.
показать весь комментарий
21.09.2022 09:57 Ответить
Статистику потери техники посмотреть нужно этому оленеводу. Кто тут и кому технику выбивает. При чем на столько хорошо, что приходится брать каски 45-х годов и винтовки Мосина
показать весь комментарий
21.09.2022 09:57 Ответить
ты когда отслужишь мажор )?
показать весь комментарий
21.09.2022 09:59 Ответить
шизик
показать весь комментарий
21.09.2022 09:59 Ответить
Так чего Западу войну не обявил? Ссыкотно? Это все равно что бить жену и рассказывать что дерешься с десантниками которые тебе наваляли вчера.
показать весь комментарий
21.09.2022 09:59 Ответить
Воює не зброя, а люди. В росіян на початку вторгнення було більш ніж достатньо сил та засобів, а в українців із натовської зброї тільки невелика кількість птрк і що?
показать весь комментарий
21.09.2022 09:59 Ответить
Кужуґєтовіч з ******, запам'ятайте: до зими - класти в кармани Ваньок озиму пшеницю, після зими - насіння соняшника. І не переплутайте, Кутузови!
показать весь комментарий
21.09.2022 09:59 Ответить
Я узкій, з нами босх!
показать весь комментарий
21.09.2022 10:00 Ответить
Ага, Ктулху.
показать весь комментарий
21.09.2022 12:16 Ответить
показать весь комментарий
21.09.2022 10:00 Ответить
Королева в раю, а уродца плешивогоо ждет кабздон в аду
показать весь комментарий
21.09.2022 10:13 Ответить
Это всё, что смог выперднуть оленевод-неудачник?
Соловьев со скабеевой это уже давно скрепному элехторату объяснили!
Новые мысли есть?
показать весь комментарий
21.09.2022 10:01 Ответить
"Та нехай собі як знають
Божеволіють, конають,
- Нам своє робить:
Всіх рашистів - на дно ями,
Ворогів за ворогам
Будем, будем бить!
Будем, будем бить!" (с)
показать весь комментарий
21.09.2022 10:01 Ответить
переробляти комуняцькі віршики на укр. лад це все одно що памʼятники леніна в вишиванки одягати
показать весь комментарий
21.09.2022 10:25 Ответить
якого члєніна? ми наше українське слово як захочемо, так і використаємо. а якщо вам так припекло від "рашистів будем бить", то є ваші проблеми.
показать весь комментарий
21.09.2022 10:33 Ответить
а, ну з такою гнучкою позицією ясно, що ви такий самий пристосуванець, як і автор оригінальних рядків, мабуть тому і захищаєте
показать весь комментарий
21.09.2022 23:15 Ответить
сиди собі в ситій Європі і не лізь сюди із своїм ківном... ось тобі ще:
Павло ТИЧИНА

Я УТВЕРЖДАЮСЬ

Я єсть народ, якого Правди сила
ніким звойована ще не була.
Яка біда мене, яка чума косила! -
а сила знову розцвіла.

Щоб жить - ні в кого права не питаюсь.
Щоб жить - я всі кайдани розірву.
Я стверджуюсь, я утверждаюсь,
бо я живу.

Московіє! Мене ти пожирала,
як вішала моїх дочок, синів
і як залізо, хліб та вугіль крала…
О, як твій дух осатанів!

Ти думала - тобою весь з'їдаюсь? -
та, подавившись, падаєш в траву…
Я стверджуюсь, я утверждаюсь,
бо я живу.

Я єсть народ, якого Правди сила
ніким звойована ще не була.
Яка біда мене, яка чума косила! -
а сила знову розцвіла.

Сини мої, ви - славні українці,
я буду вас за подвиг прославлять,-
ідіть батькам на допомогу й жінці,
дітей спішіте визволять!

на землях наших ви вояк російських,
тих нелюдів, що служать сатанинському кремлю,
вбивайте ворогів, злодюг злодійських,
вбивайте без жалю!

хай ще у ранах я - я не стидаюсь,
гляджу їх, мов пшеницю ярову.
Я стверджуюсь, я утверждаюсь,
бо я живу.

Із ран - нове життя заколоситься,
що з нього світ весь буде подивлять,
яка земля! яко зерно! росиця! -
Ну як же не сіять?

І я сіяю, крильми розгортаюсь,
своїх орлів скликаю, кличу, зву…
Я стверджуюсь, я утверждаюсь,
бо я живу.

Ще буде: неба чистої блакиті,
добробут в нас ростиме і мораль,
у правді власній будем непохитні,
її не розіб'є ніяка сталь.

І я життям багатим розсвітаюсь,
пущу над сонцем хмарку, як брову…
Я стверджуюсь, я утверждаюсь,
бо я живу.

Я єсть народ, якого Правди сила
ніким звойована ще не була.
Яка біда мене, яка чума косила! -
а сила знову розцвіла.

рашитська гидь, тремти! Я розвертаюсь!
Тобі ж кладу я дошку гробову.
Я стверджуюсь, я утверждаюсь,
бо я живу.

1943 р. 16 вересня.
Кремлівська лікарня.

Джерело: www.ukrlib.km.ru.
показать весь комментарий
22.09.2022 09:37 Ответить
Знов переврали текст. Він про Московію не писав, як би вам того не хотілось. Жодного доказу нема. Не треба з Тичини ліпити дисидента, він ним не був.
показать весь комментарий
22.09.2022 11:40 Ответить
та шо ж ти недолуге таке? він звісно ж не писав проти московії. Але він писав ЗА Україну, гарно писав. І я б був би останнім дурнем, якби не відредактував вірша відповідно до моменту.
а тобі видно не подобаються слова про дошку гробову для раші? - ну то йди куди сам знаєш
показать весь комментарий
22.09.2022 16:22 Ответить
Слова подобаються, але не ціною фальсифікацій і підгонки дійсного до бажаного. Йду куди знаю, нам з вами явно не по дорозі
показать весь комментарий
22.09.2022 18:02 Ответить
#опоголовый говнокомандующий выпустил кишечные газы путём ротовой пердёжи
показать весь комментарий
21.09.2022 10:02 Ответить
"Колективний Захід" за 50 км Підер у бінокль вже бачить, а ти тихенько всираєшся. Воююєте ви рашисти з Україною, українським народом який вам потвори ніколи не перемогти - всі тут і подохните.
показать весь комментарий
21.09.2022 10:02 Ответить
Багато хто, особливо младоєвропейці, передали все озброєння Україні )) Джерело: https://censor.net/ua/n3368567
Якби європейці передали нам - ВСЕ ОЗБРОЄННЯ , шойга вже б цього не говорив . . Бо - мертві не говорять .
показать весь комментарий
21.09.2022 10:02 Ответить
Два упыря.

показать весь комментарий
21.09.2022 10:02 Ответить
То може тоді нарешті РФ денацифікує США?

Чи це можна розцінювати об'явою війни НАТО?
показать весь комментарий
21.09.2022 10:03 Ответить
А чьому не з Дісіптиконами?
показать весь комментарий
21.09.2022 10:06 Ответить
А які втрати колективного Заходу?
показать весь комментарий
21.09.2022 10:07 Ответить
- не з'явився
показать весь комментарий
21.09.2022 10:35 Ответить
Треба заяву зробити на їх курковой мові. Що по х'й нам референдуми, мобілізація, ядрена ******. Все одно будемо гнати до Уралу
показать весь комментарий
21.09.2022 10:07 Ответить
Ага...супер бупер США,F-35 .и B-52..внезапно напали на Мавзолей чЛенина и крейсер Аврора...🤣🤣🤣но хенерал Каздлашенков сказал патерь нет..все идёт по плану...Могилизация☠️☠️☠️🦍🦍🦍 рабZeи в самом разгаре...
показать весь комментарий
21.09.2022 10:09 Ответить
Бліц -- криг не проишов --- хотіли взяти нас на раз - два.
показать весь комментарий
21.09.2022 10:10 Ответить
"А <****** себе все скакал козлом, но пошаливать он стал втихимолочку:
Как-то бороду завязал узлом - из кустов назвал НАТО сволочью.
А когда очередное отпущенье получал - все за то, что волки лишку откусили, -
Он, как будто бы случайно, по-медвежьи зарычал, - но внимания тогда не обратили.
Пока хищники меж собой дрались, в заповеднике крепло мнение,
Что дороже всех медведей и лис - дорогой Козел отпущения!
Услыхал <****** - да и стал таков: "Эй, вы, НАТЫ, - кричит, - эй вы, Еврогеи!
Отниму у вас рацион волков И медвежие привилегии!
Покажу вам "козью морду" настоящую в лесу, распишу туда-сюда по трафарету, -
Всех на роги намотаю и по кочкам разнесу, и ославлю по всему по белу свету!
Не один из вас будет землю жрать, все подохнете без прощения, -
Отпускать грехи кому - это мне решать: Это я - **** отпущеnoe!"
...В заповеднике, в РФэрии, правит бал **** не по-прежнему:
Он с волками жил - и по-волчьи взвыл, - и рычит теперь по-медвежьему."
Высоцкий
показать весь комментарий
21.09.2022 10:11 Ответить
Фельдмаршал Эрдоган нанес удар в спину...запретил туристам РабZeи пользоваться платежной системой "МиР"...другими словами сгорела избушка на петушиных 🐓курячих🐔 ножках..без бабла в Турции..ты никто...Эрдоганыч...Астанавитесь...🤣
показать весь комментарий
21.09.2022 10:15 Ответить
Коллективний Запад и кремлівский індівідуал. Але швиденько потрібно організувати нові колони в рай. А то втрат немає а воювати нікому. хоча вже тисяч сто бузувірів вже втратили.,
показать весь комментарий
21.09.2022 10:19 Ответить
Боїться)
показать весь комментарий
21.09.2022 10:24 Ответить
А ми вибиваємо, вибиваємо...і тікаємо, тікаємо...
показать весь комментарий
21.09.2022 10:28 Ответить
Їм там знову коксу свіжого підігнали. Он як "плющить"
показать весь комментарий
21.09.2022 10:37 Ответить
Ох дозвиздятся. Чувствую лендлиз даже еще не начинался.
показать весь комментарий
21.09.2022 10:50 Ответить
Ваші "младоєвропєйціи" (тобто, чехи, поляки і тд.) мали свої держави раніше, ніж ви вилізли зі своїх боліт.
показать весь комментарий
21.09.2022 11:02 Ответить
Без цих хлопчиків, вся ця надана нам зброя, просто звичайне, дороге залізо!
показать весь комментарий
21.09.2022 11:10 Ответить
"но мы все выбиваем, выбиваем, выбиваем" Источник: https://censor.net/ru/n3368567
Классный способ выбивать оружие у Украины. Получил бурят пулю в живот, уже у ВСУ на один патрон меньше, хернули танк, минус один ПТРК. Интересно, что раньше закончится?
показать весь комментарий
21.09.2022 11:12 Ответить
Ви рашиські варвари вбили десятки тисяч українців ,а скільки дітей ,ви зруйнували наші міста ,вам ніколи не буде прощення ,окрім ненависті до вас нічого не залишилось.
показать весь комментарий
21.09.2022 11:31 Ответить
Якого ж дідька влізли на територію України воювати з Заходом?! Пас би краще оленів згідно своєї військової спеціальності.
показать весь комментарий
21.09.2022 11:44 Ответить
Якби колективний захід з вами воював, то Китай був би вже до Уралу.
показать весь комментарий
21.09.2022 12:03 Ответить
так починай, воюй із Заходом, довбень. Кішка тонка?
показать весь комментарий
21.09.2022 13:16 Ответить
І скільки ж солдат колективного заходу вже загинуло?
показать весь комментарий
21.09.2022 15:21 Ответить
Ага - вибУваєте, вибУваєте і вибУваєте, що вже 300 тисяч нових тушок дрібної безрогої худоби знадобилось.
показать весь комментарий
21.09.2022 16:01 Ответить
у этого чурки ярковыраженная мания величия!они за полгода войны вместо УКРАИНЫ в рот взяли,а этот урод на запад замахивается!
показать весь комментарий
21.09.2022 17:02 Ответить
 
 