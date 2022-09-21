РФ воюет не с Украиной, а с коллективным Западом, - Шойгу
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия вроде бы не ведет войну против Украины. Она продолжается с так называемым "коллективным Западом".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава Минобороны РФ заявил в своем обращении.
"Мы воюем не с Украиной, а с коллективным Западом, потому что оружие, которое было у Украины, оно фактически закончилось - это бывшее советское оружие. Многие, особенно младоевропейцы, передали все вооружение Украине, но мы все выбиваем, выбиваем, выбиваем" , – заявил Шойгу.
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Пожалуйста, подождите...
Смеялись искандеры, солнцепеки и торнадо, колонны техники по 40-60 км, на броне с ветерком, вдв, морпехи, парадка с собой...
А теперь неполный взвод чмоней-мобиков с двумя поломаными бтр-ами и одним танком 3 месяца штурмует одно село, состоящее из двадцати хат!
Но прикольно то, что Украина это центр Западного мира.
Соловьев со скабеевой это уже давно скрепному элехторату объяснили!
Новые мысли есть?
Божеволіють, конають,
- Нам своє робить:
Всіх рашистів - на дно ями,
Ворогів за ворогам
Будем, будем бить!
Будем, будем бить!" (с)
Павло ТИЧИНА
Я УТВЕРЖДАЮСЬ
Я єсть народ, якого Правди сила
ніким звойована ще не була.
Яка біда мене, яка чума косила! -
а сила знову розцвіла.
Щоб жить - ні в кого права не питаюсь.
Щоб жить - я всі кайдани розірву.
Я стверджуюсь, я утверждаюсь,
бо я живу.
Московіє! Мене ти пожирала,
як вішала моїх дочок, синів
і як залізо, хліб та вугіль крала…
О, як твій дух осатанів!
Ти думала - тобою весь з'їдаюсь? -
та, подавившись, падаєш в траву…
Я стверджуюсь, я утверждаюсь,
бо я живу.
Я єсть народ, якого Правди сила
ніким звойована ще не була.
Яка біда мене, яка чума косила! -
а сила знову розцвіла.
Сини мої, ви - славні українці,
я буду вас за подвиг прославлять,-
ідіть батькам на допомогу й жінці,
дітей спішіте визволять!
на землях наших ви вояк російських,
тих нелюдів, що служать сатанинському кремлю,
вбивайте ворогів, злодюг злодійських,
вбивайте без жалю!
хай ще у ранах я - я не стидаюсь,
гляджу їх, мов пшеницю ярову.
Я стверджуюсь, я утверждаюсь,
бо я живу.
Із ран - нове життя заколоситься,
що з нього світ весь буде подивлять,
яка земля! яко зерно! росиця! -
Ну як же не сіять?
І я сіяю, крильми розгортаюсь,
своїх орлів скликаю, кличу, зву…
Я стверджуюсь, я утверждаюсь,
бо я живу.
Ще буде: неба чистої блакиті,
добробут в нас ростиме і мораль,
у правді власній будем непохитні,
її не розіб'є ніяка сталь.
І я життям багатим розсвітаюсь,
пущу над сонцем хмарку, як брову…
Я стверджуюсь, я утверждаюсь,
бо я живу.
Я єсть народ, якого Правди сила
ніким звойована ще не була.
Яка біда мене, яка чума косила! -
а сила знову розцвіла.
рашитська гидь, тремти! Я розвертаюсь!
Тобі ж кладу я дошку гробову.
Я стверджуюсь, я утверждаюсь,
бо я живу.
1943 р. 16 вересня.
Кремлівська лікарня.
Джерело: www.ukrlib.km.ru.
а тобі видно не подобаються слова про дошку гробову для раші? - ну то йди куди сам знаєш
Якби європейці передали нам - ВСЕ ОЗБРОЄННЯ , шойга вже б цього не говорив . . Бо - мертві не говорять .
Чи це можна розцінювати об'явою війни НАТО?
Как-то бороду завязал узлом - из кустов назвал НАТО сволочью.
А когда очередное отпущенье получал - все за то, что волки лишку откусили, -
Он, как будто бы случайно, по-медвежьи зарычал, - но внимания тогда не обратили.
Пока хищники меж собой дрались, в заповеднике крепло мнение,
Что дороже всех медведей и лис - дорогой Козел отпущения!
Услыхал <****** - да и стал таков: "Эй, вы, НАТЫ, - кричит, - эй вы, Еврогеи!
Отниму у вас рацион волков И медвежие привилегии!
Покажу вам "козью морду" настоящую в лесу, распишу туда-сюда по трафарету, -
Всех на роги намотаю и по кочкам разнесу, и ославлю по всему по белу свету!
Не один из вас будет землю жрать, все подохнете без прощения, -
Отпускать грехи кому - это мне решать: Это я - **** отпущеnoe!"
...В заповеднике, в РФэрии, правит бал **** не по-прежнему:
Он с волками жил - и по-волчьи взвыл, - и рычит теперь по-медвежьему."
Высоцкий
Классный способ выбивать оружие у Украины. Получил бурят пулю в живот, уже у ВСУ на один патрон меньше, хернули танк, минус один ПТРК. Интересно, что раньше закончится?