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РФ воює не з Україною, а з колективним Заходом, - Шойгу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шойгу

Росія нібито не веде війну проти України. Вона триває з так званим "колективним Заходом".

Як повідомляє Цензор.НЕТ,  про це глава Міноборони РФ заявив у своєму зверненні.

"Ми воюємо не з Україною, а з колективним Заходом, бо та зброя, яка була в України, вона фактично закінчилася - це колишня радянська зброя. Багато хто, особливо младоєвропейці, передали все озброєння Україні, але ми все вибиваємо, вибиваємо, вибиваємо", - заявив Шойгу.

Також читайте: Шойгу твердить, що росіяни нібито спеціально гальмують наступ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+25
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21.09.2022 10:00
+20
Оленевод решил привести в Украину еще одну орду козлов.
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21.09.2022 09:56
+15
во заливает сковородко лицый
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21.09.2022 09:57
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Оленевод решил привести в Украину еще одну орду козлов.
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21.09.2022 09:56 Відповісти
А как же весело всё начиналось 24.02!
Смеялись искандеры, солнцепеки и торнадо, колонны техники по 40-60 км, на броне с ветерком, вдв, морпехи, парадка с собой...
А теперь неполный взвод чмоней-мобиков с двумя поломаными бтр-ами и одним танком 3 месяца штурмует одно село, состоящее из двадцати хат!
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21.09.2022 10:06 Відповісти
В десятый раз взяты окраины Песок!
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21.09.2022 10:41 Відповісти
Не нужно так. Селам из двадцати хат обидно. Они успешно отбиваются.
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21.09.2022 11:41 Відповісти
Теперь пусть , только хоть КТО-ТО скажет , что русским нацистам нельзя запрещать въезд в ЕС и ,что с ГИТЛЕРОМ № 2 можно договариваться
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21.09.2022 10:15 Відповісти
Беда в том, что нам придется кормить эту ****...ту после их сдачи в плен.
Но прикольно то, что Украина это центр Западного мира.
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21.09.2022 12:15 Відповісти
во заливает сковородко лицый
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21.09.2022 09:57 Відповісти
sho urodi - abidno proigrati Ukrainje ,da ? a pridetsa ! i kajatsa i reparaciji platiti - tozhe pridetsa🤬 shtob vi podohli mrazi kacapskie.
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21.09.2022 09:57 Відповісти
Статистику потери техники посмотреть нужно этому оленеводу. Кто тут и кому технику выбивает. При чем на столько хорошо, что приходится брать каски 45-х годов и винтовки Мосина
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21.09.2022 09:57 Відповісти
ты когда отслужишь мажор )?
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21.09.2022 09:59 Відповісти
шизик
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21.09.2022 09:59 Відповісти
Так чего Западу войну не обявил? Ссыкотно? Это все равно что бить жену и рассказывать что дерешься с десантниками которые тебе наваляли вчера.
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21.09.2022 09:59 Відповісти
Воює не зброя, а люди. В росіян на початку вторгнення було більш ніж достатньо сил та засобів, а в українців із натовської зброї тільки невелика кількість птрк і що?
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21.09.2022 09:59 Відповісти
Кужуґєтовіч з ******, запам'ятайте: до зими - класти в кармани Ваньок озиму пшеницю, після зими - насіння соняшника. І не переплутайте, Кутузови!
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21.09.2022 09:59 Відповісти
Я узкій, з нами босх!
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21.09.2022 10:00 Відповісти
Ага, Ктулху.
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21.09.2022 12:16 Відповісти
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21.09.2022 10:00 Відповісти
Королева в раю, а уродца плешивогоо ждет кабздон в аду
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21.09.2022 10:13 Відповісти
Это всё, что смог выперднуть оленевод-неудачник?
Соловьев со скабеевой это уже давно скрепному элехторату объяснили!
Новые мысли есть?
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21.09.2022 10:01 Відповісти
"Та нехай собі як знають
Божеволіють, конають,
- Нам своє робить:
Всіх рашистів - на дно ями,
Ворогів за ворогам
Будем, будем бить!
Будем, будем бить!" (с)
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21.09.2022 10:01 Відповісти
переробляти комуняцькі віршики на укр. лад це все одно що памʼятники леніна в вишиванки одягати
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21.09.2022 10:25 Відповісти
якого члєніна? ми наше українське слово як захочемо, так і використаємо. а якщо вам так припекло від "рашистів будем бить", то є ваші проблеми.
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21.09.2022 10:33 Відповісти
а, ну з такою гнучкою позицією ясно, що ви такий самий пристосуванець, як і автор оригінальних рядків, мабуть тому і захищаєте
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21.09.2022 23:15 Відповісти
сиди собі в ситій Європі і не лізь сюди із своїм ківном... ось тобі ще:
Павло ТИЧИНА

Я УТВЕРЖДАЮСЬ

Я єсть народ, якого Правди сила
ніким звойована ще не була.
Яка біда мене, яка чума косила! -
а сила знову розцвіла.

Щоб жить - ні в кого права не питаюсь.
Щоб жить - я всі кайдани розірву.
Я стверджуюсь, я утверждаюсь,
бо я живу.

Московіє! Мене ти пожирала,
як вішала моїх дочок, синів
і як залізо, хліб та вугіль крала…
О, як твій дух осатанів!

Ти думала - тобою весь з'їдаюсь? -
та, подавившись, падаєш в траву…
Я стверджуюсь, я утверждаюсь,
бо я живу.

Я єсть народ, якого Правди сила
ніким звойована ще не була.
Яка біда мене, яка чума косила! -
а сила знову розцвіла.

Сини мої, ви - славні українці,
я буду вас за подвиг прославлять,-
ідіть батькам на допомогу й жінці,
дітей спішіте визволять!

на землях наших ви вояк російських,
тих нелюдів, що служать сатанинському кремлю,
вбивайте ворогів, злодюг злодійських,
вбивайте без жалю!

хай ще у ранах я - я не стидаюсь,
гляджу їх, мов пшеницю ярову.
Я стверджуюсь, я утверждаюсь,
бо я живу.

Із ран - нове життя заколоситься,
що з нього світ весь буде подивлять,
яка земля! яко зерно! росиця! -
Ну як же не сіять?

І я сіяю, крильми розгортаюсь,
своїх орлів скликаю, кличу, зву…
Я стверджуюсь, я утверждаюсь,
бо я живу.

Ще буде: неба чистої блакиті,
добробут в нас ростиме і мораль,
у правді власній будем непохитні,
її не розіб'є ніяка сталь.

І я життям багатим розсвітаюсь,
пущу над сонцем хмарку, як брову…
Я стверджуюсь, я утверждаюсь,
бо я живу.

Я єсть народ, якого Правди сила
ніким звойована ще не була.
Яка біда мене, яка чума косила! -
а сила знову розцвіла.

рашитська гидь, тремти! Я розвертаюсь!
Тобі ж кладу я дошку гробову.
Я стверджуюсь, я утверждаюсь,
бо я живу.

1943 р. 16 вересня.
Кремлівська лікарня.

Джерело: www.ukrlib.km.ru.
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22.09.2022 09:37 Відповісти
Знов переврали текст. Він про Московію не писав, як би вам того не хотілось. Жодного доказу нема. Не треба з Тичини ліпити дисидента, він ним не був.
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22.09.2022 11:40 Відповісти
та шо ж ти недолуге таке? він звісно ж не писав проти московії. Але він писав ЗА Україну, гарно писав. І я б був би останнім дурнем, якби не відредактував вірша відповідно до моменту.
а тобі видно не подобаються слова про дошку гробову для раші? - ну то йди куди сам знаєш
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22.09.2022 16:22 Відповісти
Слова подобаються, але не ціною фальсифікацій і підгонки дійсного до бажаного. Йду куди знаю, нам з вами явно не по дорозі
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22.09.2022 18:02 Відповісти
#опоголовый говнокомандующий выпустил кишечные газы путём ротовой пердёжи
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21.09.2022 10:02 Відповісти
"Колективний Захід" за 50 км Підер у бінокль вже бачить, а ти тихенько всираєшся. Воююєте ви рашисти з Україною, українським народом який вам потвори ніколи не перемогти - всі тут і подохните.
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21.09.2022 10:02 Відповісти
Багато хто, особливо младоєвропейці, передали все озброєння Україні )) Джерело: https://censor.net/ua/n3368567
Якби європейці передали нам - ВСЕ ОЗБРОЄННЯ , шойга вже б цього не говорив . . Бо - мертві не говорять .
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21.09.2022 10:02 Відповісти
Два упыря.

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21.09.2022 10:02 Відповісти
То може тоді нарешті РФ денацифікує США?

Чи це можна розцінювати об'явою війни НАТО?
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21.09.2022 10:03 Відповісти
А чьому не з Дісіптиконами?
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21.09.2022 10:06 Відповісти
А які втрати колективного Заходу?
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21.09.2022 10:07 Відповісти
- не з'явився
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21.09.2022 10:35 Відповісти
Треба заяву зробити на їх курковой мові. Що по х'й нам референдуми, мобілізація, ядрена ******. Все одно будемо гнати до Уралу
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21.09.2022 10:07 Відповісти
Ага...супер бупер США,F-35 .и B-52..внезапно напали на Мавзолей чЛенина и крейсер Аврора...🤣🤣🤣но хенерал Каздлашенков сказал патерь нет..все идёт по плану...Могилизация☠️☠️☠️🦍🦍🦍 рабZeи в самом разгаре...
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21.09.2022 10:09 Відповісти
Бліц -- криг не проишов --- хотіли взяти нас на раз - два.
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21.09.2022 10:10 Відповісти
"А <****** себе все скакал козлом, но пошаливать он стал втихимолочку:
Как-то бороду завязал узлом - из кустов назвал НАТО сволочью.
А когда очередное отпущенье получал - все за то, что волки лишку откусили, -
Он, как будто бы случайно, по-медвежьи зарычал, - но внимания тогда не обратили.
Пока хищники меж собой дрались, в заповеднике крепло мнение,
Что дороже всех медведей и лис - дорогой Козел отпущения!
Услыхал <****** - да и стал таков: "Эй, вы, НАТЫ, - кричит, - эй вы, Еврогеи!
Отниму у вас рацион волков И медвежие привилегии!
Покажу вам "козью морду" настоящую в лесу, распишу туда-сюда по трафарету, -
Всех на роги намотаю и по кочкам разнесу, и ославлю по всему по белу свету!
Не один из вас будет землю жрать, все подохнете без прощения, -
Отпускать грехи кому - это мне решать: Это я - **** отпущеnoe!"
...В заповеднике, в РФэрии, правит бал **** не по-прежнему:
Он с волками жил - и по-волчьи взвыл, - и рычит теперь по-медвежьему."
Высоцкий
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21.09.2022 10:11 Відповісти
Фельдмаршал Эрдоган нанес удар в спину...запретил туристам РабZeи пользоваться платежной системой "МиР"...другими словами сгорела избушка на петушиных 🐓курячих🐔 ножках..без бабла в Турции..ты никто...Эрдоганыч...Астанавитесь...🤣
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21.09.2022 10:15 Відповісти
Коллективний Запад и кремлівский індівідуал. Але швиденько потрібно організувати нові колони в рай. А то втрат немає а воювати нікому. хоча вже тисяч сто бузувірів вже втратили.,
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21.09.2022 10:19 Відповісти
Боїться)
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21.09.2022 10:24 Відповісти
А ми вибиваємо, вибиваємо...і тікаємо, тікаємо...
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21.09.2022 10:28 Відповісти
Їм там знову коксу свіжого підігнали. Он як "плющить"
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21.09.2022 10:37 Відповісти
Ох дозвиздятся. Чувствую лендлиз даже еще не начинался.
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21.09.2022 10:50 Відповісти
Ваші "младоєвропєйціи" (тобто, чехи, поляки і тд.) мали свої держави раніше, ніж ви вилізли зі своїх боліт.
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21.09.2022 11:02 Відповісти
Без цих хлопчиків, вся ця надана нам зброя, просто звичайне, дороге залізо!
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21.09.2022 11:10 Відповісти
"но мы все выбиваем, выбиваем, выбиваем" Источник: https://censor.net/ru/n3368567
Классный способ выбивать оружие у Украины. Получил бурят пулю в живот, уже у ВСУ на один патрон меньше, хернули танк, минус один ПТРК. Интересно, что раньше закончится?
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21.09.2022 11:12 Відповісти
Ви рашиські варвари вбили десятки тисяч українців ,а скільки дітей ,ви зруйнували наші міста ,вам ніколи не буде прощення ,окрім ненависті до вас нічого не залишилось.
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21.09.2022 11:31 Відповісти
Якого ж дідька влізли на територію України воювати з Заходом?! Пас би краще оленів згідно своєї військової спеціальності.
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21.09.2022 11:44 Відповісти
Якби колективний захід з вами воював, то Китай був би вже до Уралу.
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21.09.2022 12:03 Відповісти
так починай, воюй із Заходом, довбень. Кішка тонка?
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21.09.2022 13:16 Відповісти
І скільки ж солдат колективного заходу вже загинуло?
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21.09.2022 15:21 Відповісти
Ага - вибУваєте, вибУваєте і вибУваєте, що вже 300 тисяч нових тушок дрібної безрогої худоби знадобилось.
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21.09.2022 16:01 Відповісти
у этого чурки ярковыраженная мания величия!они за полгода войны вместо УКРАИНЫ в рот взяли,а этот урод на запад замахивается!
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21.09.2022 17:02 Відповісти
 
 