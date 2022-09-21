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Путин из-за мобилизации приказал увеличить производство оружия
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российский диктатор Владимир Путин приказал военным предприятиям увеличить выпуск оружия, а правительству – обеспечить финансирование.
Об этом он сказал в обращении к россиянам, в котором сообщил о проведении в России частичной мобилизации, передает Цензор.НЕТ.
"На руководителях предприятий ОПК лежит прямая ответственность за решение задач по наращиванию выпуска вооружений и военной техники. Развертывание дополнительных производственных мощностей", – сказал Путин.
Он также приказал российскому правительству обеспечить соответствующее финансирование.
"В свою очередь, все вопросы материального, ресурсного и финансового обеспечения оборонных предприятий должны быть решены правительством немедленно", - добавил Путин.
Топ комментарии
+29 Иван Петров d4225322
показать весь комментарий21.09.2022 10:34
+18 частный сектор
показать весь комментарий21.09.2022 10:36
+13 Sergiy Popov 0cd1d9d3
показать весь комментарий21.09.2022 10:32
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Пожалуйста, подождите...
Вот для России этот разворот очень важен. Хотя посмотрим, конечно, что получится.
Нагадую, що за даними ГШ ЗСУ, засрашка втрачає десь біля 380 танків на місяць.
Тож вдачі засрашці на виробництво в 10 разів більшої кількості тільки танків. І це тільки для того, аби ПОТОЧНИЙ РІВЕНЬ ВТРАТ ПЕРЕКРИТИ!!!
Потім - знайдіть ролики щодо того, як зберігається техніка в засрашці.
Може щось зрозумієте.
Хоча - маю сумнів щодо ваших когнітивних здібностей.
Оце і є результат насичення бойових порядків ЗСУ десятком типів ПТРК різної дії, дистанції та потужності в КОЖНІЙ роті.
Вставай страна огромная,
Вставай на смертный бой,
Мы жить будем картохою,
Соленою буйней ....
Кацапам вот таке життя треба?
Якби війна йшла у млявому темпі , це було б дійсно - на довгі роки ..
Других вариантов там уже не осталось...
Це настількі ж можливо, як збільшити виробництво зброї без комплектуючих та з розірваною в клапті логістикою.
Чи РФ буде Т-34 виробляти? Так і його виробляли с американської сталі.
Це останні передсмертні вздохи оркостану.
Помагаємо ЗСУ і зберігаємо холодний розум!
Мистер Горбачев, каже Рейган,это та страна Дураков..о которой пел Игорь Тальков,?..
Нет что вы...мистер Рейган..о Дураках сказал я...
Може,вже на часі? Чого терпіти оговори?
Отака фигня панове...без США рабZeя полное дерьмо...
вот в политбюро давали наказы коровам удвоить надои, баранам шести стричь более вдвое, пшенице колоситься в трое!
вот *** житуха была ! газвода за 3 копейки, калбаса 1 руб.20 , ***** за стакан водки !