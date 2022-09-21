Путин из-за мобилизации приказал увеличить производство оружия

Российский диктатор Владимир Путин приказал военным предприятиям увеличить выпуск оружия, а правительству – обеспечить финансирование.

Об этом он сказал в обращении к россиянам, в котором сообщил о проведении в России частичной мобилизации, передает Цензор.НЕТ.

"На руководителях предприятий ОПК лежит прямая ответственность за решение задач по наращиванию выпуска вооружений и военной техники. Развертывание дополнительных производственных мощностей", – сказал Путин.

Он также приказал российскому правительству обеспечить соответствующее финансирование.

"В свою очередь, все вопросы материального, ресурсного и финансового обеспечения оборонных предприятий должны быть решены правительством немедленно", - добавил Путин.

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