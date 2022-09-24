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Путін через мобілізацію наказав збільшити виробництво зброї та техніки

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

опк,росія

Російський диктатор Володимир Путін наказав військовим підприємствам збільшити випуск зброї, а уряду - забезпечити фінансування.

Про це він сказав у зверненні до росіян, в якому повідомив про проведення в Росії часткової мобілізації, інформує Цензор.НЕТ.

"На керівниках підприємств ОПК лежить пряма відповідальність за вирішення завдань щодо нарощування випуску озброєнь та військової техніки. Розгортання додаткових виробничих потужностей", - сказав Путін.

Він також наказав російському уряду забезпечити відповідне фінансування.

"У свою чергу всі питання матеріального, ресурсного та фінансового забезпечення оборонних підприємств мають бути вирішені урядом негайно", - додав Путін.

Дивіться: Путін оголосив про проведення часткової мобілізації. ВIДЕО

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+29
Это решение ускорило конец войны, а не отдалил.
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21.09.2022 10:34
+18
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21.09.2022 10:36
+13
оружие делайся больше,раз ,два!
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21.09.2022 10:32
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схоже, що ця війна на десятиріччя.
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21.09.2022 10:30 Відповісти
2-4 роки. Диявол ще не нажерся.
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21.09.2022 10:31 Відповісти
Это решение ускорило конец войны, а не отдалил.
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21.09.2022 10:34 Відповісти
це ствердження мабуть базується на хибній думці, що "русскиє васстанут"? хочу розчарувати - ні не повстануть. всі заплановані ****** 300 тисяч мовчки підуть дохнути та вбивати українців. мало того, ***** сказало, що це 1% від тих, кого він збирається перетворити на м'ясо, якщо не вистачить перших 300 тисяч.
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21.09.2022 10:39 Відповісти
У любой системы есть прочность и она движется по инерции. Если её начать шатать, то она теряет прочность. Такие решения шатают систему.
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21.09.2022 10:40 Відповісти
звісно. але міцності паРаші вистачить ще надовго. а враховуючи те, що вони отримують за енергоносії шалені гроші - то на дуже довго.
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21.09.2022 10:44 Відповісти
Всё измеряется не в деньгах, а как эти деньги использовать. Любая система наиболее уязвима когда она находится в процессе модернизации и когда она решила измениться к лучшему. Это как бы железное правило. Россия решила модернизировать себя. Мало того что она это делает во время войны, но она движется против собственной инерции. И это очень опасно для них.
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21.09.2022 10:46 Відповісти
Как бы революции возникают не в упадочных тираниях, а в недореформированных государствах. Еще одно железное правило. Но это не только революций касается. Когда хочется больше, чем есть сейчас.
Вот для России этот разворот очень важен. Хотя посмотрим, конечно, что получится.
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21.09.2022 10:48 Відповісти
И немалая часть етих енергоносителей идет сегодня через Украину. А благодаря *зерновому договорняку* который инициировала сама Украина, с рашки сняли санкции еще и с некоторых банков и с продажи зерна и удобрений.
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21.09.2022 10:59 Відповісти
через Україну зараз іде тільки нафта по трубі "дружба", а це десь близько 3-5% від загальної кількості. газ не йде взагалі.
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21.09.2022 11:01 Відповісти
Міцності рашки до 24.02.2022, без санкцій, вистачало на виробництво аж 35 нових танків на... місяць. Американських готових заводів та спеціалістів з їх будівництва, як в 1941 році, в рашки немає. Тож про яку таку "міцність" ви кажете?!? Вони навіть свої "камази" самостійно не здатні випускати, як виявилось вже після 24.02.2022...

Нагадую, що за даними ГШ ЗСУ, засрашка втрачає десь біля 380 танків на місяць.

Тож вдачі засрашці на виробництво в 10 разів більшої кількості тільки танків. І це тільки для того, аби ПОТОЧНИЙ РІВЕНЬ ВТРАТ ПЕРЕКРИТИ!!!
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21.09.2022 11:51 Відповісти
в них ВЖЕ вироблених уже танків хвате років на 5, а якщо рахувати радянські на консервації, то там років на 15.
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21.09.2022 12:15 Відповісти
А навіщо тоді кацапи розконсервовують танки 60-х років з калібром снарядів які вже не випускаються?
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21.09.2022 12:28 Відповісти
тому, що їх не жалко. як і кацапів, які в них горіти будуть, скільки би їх там не згоріло. будуть банально давити кількістю.
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21.09.2022 13:34 Відповісти
Знайдіть ролики щодо того, як працює база зберігання Sierra Armi Depot в США.
Потім - знайдіть ролики щодо того, як зберігається техніка в засрашці.

Може щось зрозумієте.

Хоча - маю сумнів щодо ваших когнітивних здібностей.
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21.09.2022 12:29 Відповісти
я розумію, що язиком плескати - на на передку перед отими "погано збереженими" танками знаходитися.
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21.09.2022 13:32 Відповісти
Що, диванний стратег, програв стратегічну "гру" іншому диванному стратегу і тепер тебе ковбасить? На особистості переключився, підкріпив аргументацію?!?
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21.09.2022 20:39 Відповісти
Але скільки з їх з двигунами?
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21.09.2022 12:38 Відповісти
******** танків рівня М1 в параші вже нема, вони спалені. Навіть нема дінамичного захисту на баштах та многофунцкціональних прицелів.Такі танки можна палити стахановськими методами, як це робив контингент США в Іраку. За два тижні були випалені усі іракські танкові угруповання кількістю кілька тисяч штук.
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21.09.2022 12:49 Відповісти
Рашка вже зрозуміла, що вони не здатні ефективно цю техніку використовувати за прямим призначенням. Тому наявну техніку вони використовують зараз переважно як... високомобільні та високоброньовані "САУ ближньої дії". Тобто пуляють з гармат, переважно з закритих позицій, з дистанцій 1-3 км від передка. Не дуже прицільно, до речі, бо систем наведення в них для стрільби по балістичним траекторіям відповідних в них тупо немає. Тобто, працюють як гімняна арта, значно гірша, ніж батальонно-бригадна 122мм...

Оце і є результат насичення бойових порядків ЗСУ десятком типів ПТРК різної дії, дистанції та потужності в КОЖНІЙ роті.
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21.09.2022 20:37 Відповісти
Не ж,

Вставай страна огромная,
Вставай на смертный бой,
Мы жить будем картохою,
Соленою буйней ....

Кацапам вот таке життя треба?
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21.09.2022 10:37 Відповісти
гнилою картохою і перегнилою капустою ..вони інакше не можуть
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21.09.2022 10:40 Відповісти
вони так жили весь час, від створення московії, то чому щось повинно змінитися? вони другого життя не знали...та й знати не хочуть.
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21.09.2022 10:41 Відповісти
Чим схоже. Пи#діти-не мішки тягати. Гроші вкрадуться,зброя буде з гівна та палок. Працівники-алкаші. Це ж засрашка.
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21.09.2022 10:38 Відповісти
На жаль так. Я про це з самого початку казав.
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21.09.2022 10:52 Відповісти
******* глобальні війни десятиліттями не ведуться. Та ж Друга Світова йшла всього 6 років. На заморозку конфлікту ніхто не піде, ставки будуть лише підвищуватися. Економічних можливостей що у нас, що у них на гарячу війну на десятиліття просто немає
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21.09.2022 10:55 Відповісти
Ні . ***** підіймає ставки , а це - ескалація ( пришвидшення ) війни . А значить - і пришвидшення розв'язки у війні . .
Якби війна йшла у млявому темпі , це було б дійсно - на довгі роки ..
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21.09.2022 11:08 Відповісти
Буряти до верстатів! Із лайна - кулі, цілодобово та без вихідних
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21.09.2022 10:32 Відповісти
За одного схибленого *****- сина сатани скільки людей загине ще..... й це не рахуючи кацапів - їх життя взагалі як бачимо нічого не варті.... пожене ***** на убой міліони це московитів "тактика й стратегія" війни у всі віка.
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21.09.2022 10:32 Відповісти
оружие делайся больше,раз ,два!
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21.09.2022 10:32 Відповісти
В сколково розробили для уральського вагонобудівного(танкового) заводу 3-D принтер, що вже почав друкувати Т-50(переналаштовують на армати)
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21.09.2022 10:40 Відповісти
ахаха с рузге ресурсом они смогут разве что массово гнать т 55 и бтр 152
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21.09.2022 10:32 Відповісти
Интересно какую "дурочку" в ответ будут включать подчинённые - вы заказывали колёса, мы отправили насосы
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21.09.2022 10:33 Відповісти
скоро
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21.09.2022 10:34 Відповісти
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21.09.2022 10:36 Відповісти
Значить "лад-калини" не буде і на всіх не вистачить
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21.09.2022 10:37 Відповісти
надувні танки і .. надувні буряти
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21.09.2022 10:38 Відповісти
"Мобіків" може й знайде- через погрозу строків за "ізмєну родінє"(бгг), а от танки з Калібрами з чиєї дупи виколупувати буде- мєдвєдєва чи захарової?! Чи як у казці хоче- на кшталт "Верстат для приготування Мівіни, ВАРИ Іскандери, раз-два!!!"? Д,Б!
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21.09.2022 10:38 Відповісти
гітлер в кубі Готовий знищити півсвіту заради свого панування.
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21.09.2022 10:38 Відповісти
Не півсвіту. Весь світ.
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21.09.2022 10:54 Відповісти
надо называть путина не диктатором, а СКАЗОЧНЫМ *********, ПРАВЯЩИМ СТРАНОЙ-ИЗГОЕМ, СОСТОЯЩЕЙ ИЗ СТАДА БАРАНОВ...
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21.09.2022 10:40 Відповісти
Речь идёт о том, чтобы приварить больше мангалов на Т-62!
Других вариантов там уже не осталось...
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21.09.2022 10:41 Відповісти
Найкращі танки Т34 з постаментів познімають.
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21.09.2022 10:48 Відповісти
Та ви нічого не розумієте! Сигнатури т-34 нема в записах джавелінів, тому вони по ним летіти не будуть. "Шах і мат" (С)
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21.09.2022 11:03 Відповісти
зато там є сігнатура "щось з якутьского гівна"
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21.09.2022 12:52 Відповісти
ППШ и трехлинейки?
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21.09.2022 10:42 Відповісти
Да у зрадое...в сегодня просто праздник какой-то... )
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21.09.2022 10:42 Відповісти
Джавелину Байрактарович HIMARSу все равно ...увеличить можно кнешна...но без доступу к западным технологиям...не летают даже Стерхолеты...не говоря о СУ-57...или танке СРАМата...🤣🤣а Чипы из Тайваня то ваше высший пилотаж...в электронном производстве...
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21.09.2022 10:46 Відповісти
Теперь время консолидации США и западных партнеров, так сказать ответный ход. Ждем поставок всех видов вооружений без каких то либо ограничение по территории применения.
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21.09.2022 10:46 Відповісти
Значит таки расконсервация т55
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21.09.2022 10:51 Відповісти
Ну приказать то таке а сделать вопрос.
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21.09.2022 10:52 Відповісти
А чому ***** не наказало Сонцю вставати на Заході?

Це настількі ж можливо, як збільшити виробництво зброї без комплектуючих та з розірваною в клапті логістикою.
Чи РФ буде Т-34 виробляти? Так і його виробляли с американської сталі.
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21.09.2022 10:54 Відповісти
Не розганяйте зраду!
Це останні передсмертні вздохи оркостану.
Помагаємо ЗСУ і зберігаємо холодний розум!
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21.09.2022 10:56 Відповісти
положить на керівників підприємств то можна, але це на папері. Реально, керівники положать на *****, так як ресурси потрібні, а їх нема. Ця кацапозація покледе їх економіку за 2 міс.
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21.09.2022 10:58 Відповісти
Правильно! Шоб заробляти більше бабла на корові її треба меньше годувати і частіше доїти . ********* летить в прірву і його швидкість кожну секунду збільшується на 9,8 м\с
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21.09.2022 11:01 Відповісти
Почему на рабZee нет ядерной бомбы,мистер Горбачев?,спросил Рейган... Мистер Рейган...у нас всегда виноваты дураки и дороги...
Мистер Горбачев, каже Рейган,это та страна Дураков..о которой пел Игорь Тальков,?..
Нет что вы...мистер Рейган..о Дураках сказал я...
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21.09.2022 11:01 Відповісти
Кадры решают всьо - сказал тов. Сталин и тут же утилизировал весь высший командный состав. Потом было: "братья и сьостры" и "бабы еще нарожают". Но в оличие от тогда, ленд-лиз на нашей стороне, а это решает.
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21.09.2022 11:03 Відповісти
Да, только тогда ленд-лиз начал поставки практически немедленно после подписания, буквально в тот же день, а тут подписали и всё на этом.
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21.09.2022 12:50 Відповісти
Путін каже що воює з Западом.Але Запад не веде бойові дії в росії,тобто з росією не воює....
Може,вже на часі? Чого терпіти оговори?
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21.09.2022 11:07 Відповісти
Фишка в том что дохлый Ссср начали вооружать США с 1933 года...когда продали рюZkим болванам трактор Кристи...на его основе...решили соорудить танк...кажись на Сралинградском тракторном заводе...который построил тоже знаменитый американский архитектор Альберт Кан...,который построил в дохлом Сссре более 1500 объектов разного назначения включая и военные заводы...
Отака фигня панове...без США рабZeя полное дерьмо...
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21.09.2022 11:13 Відповісти
Всю промисловість срсру побудували США і Великобританія з метою обробки корисних копален і подальшого продажу іх на Захід по низьким цінам.
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21.09.2022 12:38 Відповісти
танк кристі купили не в США а в самого крісті,зняли башту і привезли як трактор
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21.09.2022 22:31 Відповісти
С учетом того, как до этого выполнялись все его распоряжения, российскому ВПК пиз...ц.
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21.09.2022 11:16 Відповісти
мелко берешь Путлер,
вот в политбюро давали наказы коровам удвоить надои, баранам шести стричь более вдвое, пшенице колоситься в трое!
вот *** житуха была ! газвода за 3 копейки, калбаса 1 руб.20 , ***** за стакан водки !
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21.09.2022 12:18 Відповісти
Нема нічого краще ніж бракована військова кацапська техніка, особливо ракети які падають на самі расєянські міста.
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21.09.2022 12:36 Відповісти
Не могу найти в его тексте про удвоение ввп.. или удвояется впк? Так если в мирное время не удвоили ввп за 20 лет, как єто сделать?А, точно, надо указ подписать!
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21.09.2022 12:55 Відповісти
у него ввп как резиновая жопа, вроде больше но все равно жопа
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21.09.2022 13:12 Відповісти
млять, точно. Там же всьо резиновое...и Масква тоже...
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21.09.2022 14:27 Відповісти
знову в шахтах накопають
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21.09.2022 13:11 Відповісти
Must increase the ammo production. All calibers, please. And - take no prisoners.
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21.09.2022 14:28 Відповісти
итак в рашке экономика в дерьме была а сейчас окончательно всё развалится!
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21.09.2022 16:58 Відповісти
Визнав, що нема чим денацифікувати. Поки що перейдуть на стінобитну зброю і палки, тобто азад до бабуїнів. Скрепи, однако.
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21.09.2022 22:38 Відповісти
 
 