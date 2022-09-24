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Путін через мобілізацію наказав збільшити виробництво зброї та техніки
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Російський диктатор Володимир Путін наказав військовим підприємствам збільшити випуск зброї, а уряду - забезпечити фінансування.
Про це він сказав у зверненні до росіян, в якому повідомив про проведення в Росії часткової мобілізації, інформує Цензор.НЕТ.
"На керівниках підприємств ОПК лежить пряма відповідальність за вирішення завдань щодо нарощування випуску озброєнь та військової техніки. Розгортання додаткових виробничих потужностей", - сказав Путін.
Він також наказав російському уряду забезпечити відповідне фінансування.
"У свою чергу всі питання матеріального, ресурсного та фінансового забезпечення оборонних підприємств мають бути вирішені урядом негайно", - додав Путін.
Топ коментарі
+29 Иван Петров d4225322
показати весь коментар21.09.2022 10:34
+18 частный сектор
показати весь коментар21.09.2022 10:36
+13 Sergiy Popov 0cd1d9d3
показати весь коментар21.09.2022 10:32
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Будь ласка, зачекайте...
Вот для России этот разворот очень важен. Хотя посмотрим, конечно, что получится.
Нагадую, що за даними ГШ ЗСУ, засрашка втрачає десь біля 380 танків на місяць.
Тож вдачі засрашці на виробництво в 10 разів більшої кількості тільки танків. І це тільки для того, аби ПОТОЧНИЙ РІВЕНЬ ВТРАТ ПЕРЕКРИТИ!!!
Потім - знайдіть ролики щодо того, як зберігається техніка в засрашці.
Може щось зрозумієте.
Хоча - маю сумнів щодо ваших когнітивних здібностей.
Оце і є результат насичення бойових порядків ЗСУ десятком типів ПТРК різної дії, дистанції та потужності в КОЖНІЙ роті.
Вставай страна огромная,
Вставай на смертный бой,
Мы жить будем картохою,
Соленою буйней ....
Кацапам вот таке життя треба?
Якби війна йшла у млявому темпі , це було б дійсно - на довгі роки ..
Других вариантов там уже не осталось...
Це настількі ж можливо, як збільшити виробництво зброї без комплектуючих та з розірваною в клапті логістикою.
Чи РФ буде Т-34 виробляти? Так і його виробляли с американської сталі.
Це останні передсмертні вздохи оркостану.
Помагаємо ЗСУ і зберігаємо холодний розум!
Мистер Горбачев, каже Рейган,это та страна Дураков..о которой пел Игорь Тальков,?..
Нет что вы...мистер Рейган..о Дураках сказал я...
Може,вже на часі? Чого терпіти оговори?
Отака фигня панове...без США рабZeя полное дерьмо...
вот в политбюро давали наказы коровам удвоить надои, баранам шести стричь более вдвое, пшенице колоситься в трое!
вот *** житуха была ! газвода за 3 копейки, калбаса 1 руб.20 , ***** за стакан водки !