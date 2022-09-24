Путін через мобілізацію наказав збільшити виробництво зброї та техніки

Російський диктатор Володимир Путін наказав військовим підприємствам збільшити випуск зброї, а уряду - забезпечити фінансування.

Про це він сказав у зверненні до росіян, в якому повідомив про проведення в Росії часткової мобілізації, інформує Цензор.НЕТ.

"На керівниках підприємств ОПК лежить пряма відповідальність за вирішення завдань щодо нарощування випуску озброєнь та військової техніки. Розгортання додаткових виробничих потужностей", - сказав Путін.

Він також наказав російському уряду забезпечити відповідне фінансування.

"У свою чергу всі питання матеріального, ресурсного та фінансового забезпечення оборонних підприємств мають бути вирішені урядом негайно", - додав Путін.

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