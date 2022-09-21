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Оккупанты усиливают процесс принудительной российской паспортизации на оккупированной территории Херсонской области

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон,херсонщина,ворог,кацап,русня,орк

Россияне создают такие условия, чтобы другой альтернативы, чем уйти и получить паспорт РФ, не осталось.

Об этом сообщил проекту Радио "Свобода" "Новости Приазовья" начальник Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич, информирует Цензор.НЕТ.

"На оккупированных территориях нарастает процесс принудительной паспортизации. Другими словами, оккупанты создают такие условия, чтобы другой альтернативы, чем пойти и получить паспорт РФ, не осталось. Большинство людей – более половины жителей области, а это более полумиллиона украинцев – уже уехали. Подавляющее большинство оставшихся в оккупации – держатся и не идут на поводу у оккупантов. Есть и предатели, но их немного", – подчеркнул Янушевич.

По его мнению, оккупанты активизировались из-за ускорения проведения так называемого референдума.

Читайте: ВСУ отрезали российскую армию от снабжения с Крымом, - глава ОВА Янушевич
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Топ комментарии
+5
Пам'ятаю сюжет липня-серпня з Бердянська (я знаю, що Запорізька, а не Херсонська, просто навіяло), з міського пляжа.
Сепаро-самці і сепаро-самки - і ті, і другі з пузами та ціцьками, - відпочівають "на пляжу" і знімають на мобільний вибухи в районі бердянського порту.
Сепаро-самці розслаблені такі, тіпа нічого не відбувається...
А зараз на фарш, мобілізація.
Сепаро-самок тепер будуть їбати тувинці і буряти...
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21.09.2022 14:48
+3
Зачем заморачиваться с паспортами. Все равно они не пригодятся. Сразу выдавайте военные билеты и повестки.
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21.09.2022 14:58
+3
Зачем референдум если у нас в Конституции уже написано направление Украины в НАТО
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21.09.2022 15:00
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2014 год продолжается, снова отмазывают
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21.09.2022 14:34 Ответить
До сраки всё кацапские потуги. ЗСУ ставят другие условия ху.лостанцы в землю или нах.
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21.09.2022 14:41 Ответить
треба бути повним дегенератом, щоб зараз взяти паспорт рф)
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21.09.2022 14:45 Ответить
Пам'ятаю сюжет липня-серпня з Бердянська (я знаю, що Запорізька, а не Херсонська, просто навіяло), з міського пляжа.
Сепаро-самці і сепаро-самки - і ті, і другі з пузами та ціцьками, - відпочівають "на пляжу" і знімають на мобільний вибухи в районі бердянського порту.
Сепаро-самці розслаблені такі, тіпа нічого не відбувається...
А зараз на фарш, мобілізація.
Сепаро-самок тепер будуть їбати тувинці і буряти...
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21.09.2022 14:48 Ответить
Вчіться. Беріть приклад. Міняйте законодавство.
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21.09.2022 14:54 Ответить
Російські паспорти краще не брати,ті,хто взяв паспорта зразу можуть стати мобілізованими на війну з Україною.Для референдуму росіянам паспорта не дуже потрібні,вони можуть зробити референдум на бумазі без всяких паспортів.Взяв російський паспорт-став смертником на війні.
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21.09.2022 14:54 Ответить
Нам потрібно проводити референдум про вступ в НАТО вже зарез.
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21.09.2022 14:54 Ответить
Зачем референдум если у нас в Конституции уже написано направление Украины в НАТО
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21.09.2022 15:00 Ответить
Далеко не всі країни проводили референдум щодо вступу в НАТО. В основному проводили нові кандидати, що приймались після 1991 року.
Проблема більше в СН і Зелі, ніж в українському суспільстві: чи хоче єрмак вступити в НАТО?
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21.09.2022 15:28 Ответить
Тому що Зеля зрадник. А взагалі такої потреби немає.
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21.09.2022 15:41 Ответить
Зачем заморачиваться с паспортами. Все равно они не пригодятся. Сразу выдавайте военные билеты и повестки.
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21.09.2022 14:58 Ответить
Між "мобілізацією" і "фільтрацією" - що б не обрав все одно піпєц - "руzкій" ето судьба"...
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21.09.2022 15:19 Ответить
ДО УВАГИ АДМІНІВ!

ТУТ ГІМНОРЕКЛАМА!

СПАМ!
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21.09.2022 16:40 Ответить
 
 