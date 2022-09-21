Мысли "кое-кого" о применении ядерного оружия - безумие, - Папа Римский Франциск
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Папа Римский Франциск, выступая после предупреждения президента России Владимира Путина о возможном применении ядерного оружия, заявил, что даже думать о таком акте было бы "безумием".
Папа обсуждал свою поездку в Казахстан с людьми во время аудиенции на площади Святого Петра и похвалил центральноазиатскую страну за отказ от ядерного оружия после обретения им независимости в 1991 году, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Это было мужественно. В то время когда в этой трагической войне кое-кто думает о ядерном оружии, что является безумием, эта страна изначально сказала "нет" ядерному оружию", - сказал Папа Франциск, не назвав при этом ни Россию, ни Путина.
Франциск также рассказал собравшимся о разговоре, который состоялся у него во вторник с кардиналом Конрадом Краевским, руководителем его благотворительной организации, которая доставляет помощь в Украину.
СМИ Ватикана сообщили, что Краевский попал под обстрел при доставке гуманитарной помощи в Запорожской области. Краевский также посетил массовые захоронения в Изюме.
"Он (Краевский. - Ред.) рассказал мне о боли этих людей, диких действиях, ужасах, замученных телах, которые они находят. Давайте объединимся с этими людьми, такими благородными и замученными", - сказал он.
Пожалуйста, подождите...
Є ще один найвеличніший лідор світу, що розказував про "ту сторону"
(И. Крылов)
Какой-то Повар, грамотей,
С поварни побежал своей
В кабак (он набожных был правил
И в этот день по куме тризну правил),
А дома стеречи съестное от мышей
Кота оставил.
Но что же, возвратясь, он видит? На полу
Объедки пирога; а Васька-Кот в углу,
Припав за уксусным бочонком,
Мурлыча и ворча, трудится над курчонком.
"Ах ты, обжора! ах, злодей! -
Тут Ваську Повар укоряет,-
Не стыдно ль стен тебе, не только что людей?
(А Васька все-таки курчонка убирает.)
Как! Быв честным Котом до этих пор,
Бывало, за пример тебя смиренства кажут,-
А ты... ахти, какой позор!
Теперя все соседи скажут:
"Кот Васька плут! Кот Васька вор!
И Ваську-де, не только что в поварню,
Пускать не надо и на двор,
Как волка жадного в овчарню:
Он порча, он чума, он язва здешних мест!"
(А Васька слушает, да ест.)
Тут ритор мой, дав волю слов теченью,
Не находил конца нравоученью,
Но что ж? Пока его он пел,
Кот Васька все жаркое съел.
А я бы повару иному
Велел на стенке зарубить:
Чтоб там речей не тратить по-пустому,
Где нужно власть употребить.
Будем посмотреть.
Цей "папа" розуміє що він один з основних винуватців ситуації.
Тому що знаходити виправдання агресії, ставити жертву і гвалтівника поряд, пропонуючи "помиритися", це значить заохочувати агресора до подальшої ескалації..