Мысли "кое-кого" о применении ядерного оружия - безумие, - Папа Римский Франциск

Папа Римский Франциск, выступая после предупреждения президента России Владимира Путина о возможном применении ядерного оружия, заявил, что даже думать о таком акте было бы "безумием".

Папа обсуждал свою поездку в Казахстан с людьми во время аудиенции на площади Святого Петра и похвалил центральноазиатскую страну за отказ от ядерного оружия после обретения им независимости в 1991 году, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Это было мужественно. В то время когда в этой трагической войне кое-кто думает о ядерном оружии, что является безумием, эта страна изначально сказала "нет" ядерному оружию", - сказал Папа Франциск, не назвав при этом ни Россию, ни Путина.

Также смотрите: Путин угрожает миру ядерным оружием: "Это не блеф". ВИДЕО

Франциск также рассказал собравшимся о разговоре, который состоялся у него во вторник с кардиналом Конрадом Краевским, руководителем его благотворительной организации, которая доставляет помощь в Украину.

СМИ Ватикана сообщили, что Краевский попал под обстрел при доставке гуманитарной помощи в Запорожской области. Краевский также посетил массовые захоронения в Изюме.

"Он (Краевский. - Ред.) рассказал мне о боли этих людей, диких действиях, ужасах, замученных телах, которые они находят. Давайте объединимся с этими людьми, такими благородными и замученными", - сказал он.