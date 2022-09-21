РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17599 посетителей онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Война
5 572 42
война (46763) Папа_Римский (380) Путин (29858) ядерное оружие (1137) Франциск (135)

Мысли "кое-кого" о применении ядерного оружия - безумие, - Папа Римский Франциск

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

франциск

Папа Римский Франциск, выступая после предупреждения президента России Владимира Путина о возможном применении ядерного оружия, заявил, что даже думать о таком акте было бы "безумием".

Папа обсуждал свою поездку в Казахстан с людьми во время аудиенции на площади Святого Петра и похвалил центральноазиатскую страну за отказ от ядерного оружия после обретения им независимости в 1991 году, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Это было мужественно. В то время когда в этой трагической войне кое-кто думает о ядерном оружии, что является безумием, эта страна изначально сказала "нет" ядерному оружию", - сказал Папа Франциск, не назвав при этом ни Россию, ни Путина.

Также смотрите: Путин угрожает миру ядерным оружием: "Это не блеф". ВИДЕО

Франциск также рассказал собравшимся о разговоре, который состоялся у него во вторник с кардиналом Конрадом Краевским, руководителем его благотворительной организации, которая доставляет помощь в Украину.

СМИ Ватикана сообщили, что Краевский попал под обстрел при доставке гуманитарной помощи в Запорожской области. Краевский также посетил массовые захоронения в Изюме.

"Он (Краевский. - Ред.) рассказал мне о боли этих людей, диких действиях, ужасах, замученных телах, которые они находят. Давайте объединимся с этими людьми, такими благородными и замученными", - сказал он.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+20
а назвати декого по імені папі скрепа духовна не дозволяє?
показать весь комментарий
21.09.2022 16:17
+14
папа ---помахай кадилом
показать весь комментарий
21.09.2022 16:16
+13
Сцикливий ************
показать весь комментарий
21.09.2022 16:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
папа ---помахай кадилом
показать весь комментарий
21.09.2022 16:16 Ответить
кадило уже не кадит
показать весь комментарий
21.09.2022 16:47 Ответить
Подмахай с кадилом.
показать весь комментарий
22.09.2022 12:13 Ответить
Сцикливий ************
показать весь комментарий
21.09.2022 16:16 Ответить
Прозрение левака? Да нет, просто страх за свою шкуру.
показать весь комментарий
21.09.2022 16:16 Ответить
а назвати декого по імені папі скрепа духовна не дозволяє?
показать весь комментарий
21.09.2022 16:17 Ответить
Мешают бабки ху..ла, миллиарды, в банке Ватикана.
показать весь комментарий
21.09.2022 16:21 Ответить
религия- это бизнес, вместе с папой римским
показать весь комментарий
21.09.2022 16:48 Ответить
не позволяет бабло
показать весь комментарий
21.09.2022 16:55 Ответить
Думки "декого"...
Є ще один найвеличніший лідор світу, що розказував про "ту сторону"
показать весь комментарий
21.09.2022 16:17 Ответить
Папа на престолі, а Орбан не злазить з унітаза
показать весь комментарий
21.09.2022 16:18 Ответить
Нехаи папа поіде і скаже це путіну.
показать весь комментарий
21.09.2022 16:18 Ответить
Нехай папа тепер пообнімашкає *****.
показать весь комментарий
21.09.2022 16:19 Ответить
"Декого"? Папа - таке сцикло, що не може називати речі своїми іменами?
показать весь комментарий
21.09.2022 16:20 Ответить
КОТ И ПОВАР
(И. Крылов)

Какой-то Повар, грамотей,
С поварни побежал своей
В кабак (он набожных был правил
И в этот день по куме тризну правил),
А дома стеречи съестное от мышей
Кота оставил.

Но что же, возвратясь, он видит? На полу
Объедки пирога; а Васька-Кот в углу,
Припав за уксусным бочонком,
Мурлыча и ворча, трудится над курчонком.

"Ах ты, обжора! ах, злодей! -
Тут Ваську Повар укоряет,-
Не стыдно ль стен тебе, не только что людей?
(А Васька все-таки курчонка убирает.)
Как! Быв честным Котом до этих пор,
Бывало, за пример тебя смиренства кажут,-
А ты... ахти, какой позор!
Теперя все соседи скажут:
"Кот Васька плут! Кот Васька вор!
И Ваську-де, не только что в поварню,
Пускать не надо и на двор,
Как волка жадного в овчарню:
Он порча, он чума, он язва здешних мест!"
(А Васька слушает, да ест.)
Тут ритор мой, дав волю слов теченью,
Не находил конца нравоученью,
Но что ж? Пока его он пел,
Кот Васька все жаркое съел.

А я бы повару иному
Велел на стенке зарубить:
Чтоб там речей не тратить по-пустому,
Где нужно власть употребить.
показать весь комментарий
21.09.2022 16:21 Ответить
Франциск - скажи Путин ху.ло
показать весь комментарий
21.09.2022 16:21 Ответить
Изгони дъявола из божевильного, хотя там все такие.
показать весь комментарий
21.09.2022 16:22 Ответить
А взагалі-то Папі має бути сцикотно... ***** бомбою жахне і доведеться перед святим Павлом на декілька років раніше запланованого тримати відповіть про стирені кошти, згвалтованих священниками дітей, бездіяльність та злочинну тупість при розгортанні війни рашкою і там мабудь в списках ще багато чого буде...
показать весь комментарий
21.09.2022 16:23 Ответить
папік.кормитися із столу "божевільного куйла " бути в кінцевому результаті "відгодованим божевільним,хоч і в рясі"
показать весь комментарий
21.09.2022 16:24 Ответить
Запропонуй обійнятись тому, хто натиснув червону кнопку, і в кого ця ракета влучила!
показать весь комментарий
21.09.2022 16:25 Ответить
у цей раз Папа висловив вже більш менш прийнятну думку
показать весь комментарий
21.09.2022 16:27 Ответить
И с етим сумашедшим ты хотело встретиться а нам предлагало помириться.
показать весь комментарий
21.09.2022 16:27 Ответить
Папа грёбыный... Какой ты папа? Из всех достоинств - не бухаешь. А может уже начал с перепугу кагор с бидона черпать. Перепуганный ничтожный человечек.
показать весь комментарий
21.09.2022 16:29 Ответить
Папа Пий XII, хоть и считалось, что он лёг под гитлера, помогал организовывать на алойзыча покушения. Не помогло, конечно, но он что-то делал.

Будем посмотреть.
показать весь комментарий
21.09.2022 16:32 Ответить
"Ваше мнение очень ценно для нас..."
показать весь комментарий
21.09.2022 16:37 Ответить
********** шестёрка!
показать весь комментарий
21.09.2022 16:38 Ответить
Декого це кого?
Цей "папа" розуміє що він один з основних винуватців ситуації.
Тому що знаходити виправдання агресії, ставити жертву і гвалтівника поряд, пропонуючи "помиритися", це значить заохочувати агресора до подальшої ескалації..
показать весь комментарий
21.09.2022 16:42 Ответить
"Декого" - Дамблдор ****
показать весь комментарий
21.09.2022 16:44 Ответить
божевілля... гірше. Йди, Папо, диявола з путла виганяй.
показать весь комментарий
21.09.2022 16:45 Ответить
А кого он имел ввиду? Это кто же угрожает ЯО? Какое же ничтожество. Боится сказать имя. Прям как зеленский до войны
показать весь комментарий
21.09.2022 16:50 Ответить
***** на фуфельнике вертело и папу римского и маму минскую..... мировому сообществу пора объединить усилия в вопросе физического уничтожения плешивого кремлевского людоеда и его корешей, с последующим разрушением мордорской московской империи
показать весь комментарий
21.09.2022 16:51 Ответить
Ватикан, Ватастан... абырвалг... это не папа поляк, к сожалению.
показать весь комментарий
21.09.2022 17:28 Ответить
Декого??? Папа, уточнітє! Може досить пєтлять, і почнемо називати речі своїми іменами? ***** хоче спалити Землю ядерною зброєю, а світове співтовариство цяцькається з ним🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬
показать весь комментарий
21.09.2022 17:54 Ответить
Дай недомерку ещё одну медальку олух.
показать весь комментарий
21.09.2022 18:00 Ответить
Ноги в старого пердуна вже не працюють, але перевзувається на льоту
показать весь комментарий
21.09.2022 18:54 Ответить
давай еще украинцев похвали. Язык отнялся назвать путлера путлером? Все эти христианские ценности такой же пустой звук как и кацапское бление. Ватикан интересуется только деньгами и маленькими мальчиками.
показать весь комментарий
21.09.2022 19:32 Ответить
Детский папа про деякого *****!
показать весь комментарий
21.09.2022 20:03 Ответить
Есле хто-та кое-где у нас порой..честна жить не хочет.. Папаня, тебе методичку на Лубянке выдали?
показать весь комментарий
21.09.2022 21:41 Ответить
коли тварина на стадії агонії, то залишається пристрелити для безпеки оточуючих
показать весь комментарий
21.09.2022 21:57 Ответить
чомусь Папа не завітали до України, щоб на власні очі побпчити ступінь божевілля путіна і наслідки асвабаждения від його орди...
показать весь комментарий
21.09.2022 21:58 Ответить
Аллах акбар,нах !!!
показать весь комментарий
21.09.2022 22:00 Ответить
 
 