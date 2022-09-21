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Думки "декого" про застосування ядерної зброї - божевілля, - Папа Римський Франциск

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

франциск

Папа Римський Франциск, виступаючи після попередження президента Росії Володимира Путіна щодо можливого застосування ядерної зброї, заявив, що навіть думати про такий акт було б "божевіллям".

Папа обговорював свою поїздку до Казахстану з людьми під час аудієнції на площі Святого Петра і похвалив центральноазійську країну за відмову від ядерної зброї після здобуття нею незалежності у 1991 році, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Це було мужньо. У той час коли в цій трагічній війні дехто думає про ядерну зброю, що є божевіллям, ця країна від початку сказала "ні" ядерній зброї", - сказав Папа Франциск, не назвавши при цьому ні Росію, ні Путіна.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Путін погрожує світові ядерною зброєю: "Це не блеф". ВIДЕО

Франциск також розповів присутнім про розмову, яка відбулася в нього у вівторок з кардиналом Конрадом Краєвським, керівником його благодійної організації, яка доставляє допомогу в Україну.

ЗМІ Ватикану повідомили, що Краєвський потрапив під обстріл під час доставки гуманітарної допомоги на Запоріжжі. Краєвський також відвідав масові поховання в Ізюмі.

"Він (Краєвський. - Ред.) розповів мені про біль цих людей, дикі дії, жахіття, замучені тіла, які вони знаходять. Об'єднаймося з цими людьми, такими шляхетними та замученими", - сказав він.
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Топ коментарі
+20
а назвати декого по імені папі скрепа духовна не дозволяє?
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21.09.2022 16:17
+14
папа ---помахай кадилом
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21.09.2022 16:16
+13
Сцикливий ************
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21.09.2022 16:16
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папа ---помахай кадилом
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21.09.2022 16:16 Відповісти
кадило уже не кадит
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21.09.2022 16:47 Відповісти
Подмахай с кадилом.
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22.09.2022 12:13 Відповісти
Сцикливий ************
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21.09.2022 16:16 Відповісти
Прозрение левака? Да нет, просто страх за свою шкуру.
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21.09.2022 16:16 Відповісти
а назвати декого по імені папі скрепа духовна не дозволяє?
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21.09.2022 16:17 Відповісти
Мешают бабки ху..ла, миллиарды, в банке Ватикана.
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21.09.2022 16:21 Відповісти
религия- это бизнес, вместе с папой римским
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21.09.2022 16:48 Відповісти
не позволяет бабло
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21.09.2022 16:55 Відповісти
Думки "декого"...
Є ще один найвеличніший лідор світу, що розказував про "ту сторону"
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21.09.2022 16:17 Відповісти
Папа на престолі, а Орбан не злазить з унітаза
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21.09.2022 16:18 Відповісти
Нехаи папа поіде і скаже це путіну.
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21.09.2022 16:18 Відповісти
Нехай папа тепер пообнімашкає *****.
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21.09.2022 16:19 Відповісти
"Декого"? Папа - таке сцикло, що не може називати речі своїми іменами?
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21.09.2022 16:20 Відповісти
КОТ И ПОВАР
(И. Крылов)

Какой-то Повар, грамотей,
С поварни побежал своей
В кабак (он набожных был правил
И в этот день по куме тризну правил),
А дома стеречи съестное от мышей
Кота оставил.

Но что же, возвратясь, он видит? На полу
Объедки пирога; а Васька-Кот в углу,
Припав за уксусным бочонком,
Мурлыча и ворча, трудится над курчонком.

"Ах ты, обжора! ах, злодей! -
Тут Ваську Повар укоряет,-
Не стыдно ль стен тебе, не только что людей?
(А Васька все-таки курчонка убирает.)
Как! Быв честным Котом до этих пор,
Бывало, за пример тебя смиренства кажут,-
А ты... ахти, какой позор!
Теперя все соседи скажут:
"Кот Васька плут! Кот Васька вор!
И Ваську-де, не только что в поварню,
Пускать не надо и на двор,
Как волка жадного в овчарню:
Он порча, он чума, он язва здешних мест!"
(А Васька слушает, да ест.)
Тут ритор мой, дав волю слов теченью,
Не находил конца нравоученью,
Но что ж? Пока его он пел,
Кот Васька все жаркое съел.

А я бы повару иному
Велел на стенке зарубить:
Чтоб там речей не тратить по-пустому,
Где нужно власть употребить.
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21.09.2022 16:21 Відповісти
Франциск - скажи Путин ху.ло
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21.09.2022 16:21 Відповісти
Изгони дъявола из божевильного, хотя там все такие.
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21.09.2022 16:22 Відповісти
А взагалі-то Папі має бути сцикотно... ***** бомбою жахне і доведеться перед святим Павлом на декілька років раніше запланованого тримати відповіть про стирені кошти, згвалтованих священниками дітей, бездіяльність та злочинну тупість при розгортанні війни рашкою і там мабудь в списках ще багато чого буде...
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21.09.2022 16:23 Відповісти
папік.кормитися із столу "божевільного куйла " бути в кінцевому результаті "відгодованим божевільним,хоч і в рясі"
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21.09.2022 16:24 Відповісти
Запропонуй обійнятись тому, хто натиснув червону кнопку, і в кого ця ракета влучила!
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21.09.2022 16:25 Відповісти
у цей раз Папа висловив вже більш менш прийнятну думку
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21.09.2022 16:27 Відповісти
И с етим сумашедшим ты хотело встретиться а нам предлагало помириться.
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21.09.2022 16:27 Відповісти
Папа грёбыный... Какой ты папа? Из всех достоинств - не бухаешь. А может уже начал с перепугу кагор с бидона черпать. Перепуганный ничтожный человечек.
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21.09.2022 16:29 Відповісти
Папа Пий XII, хоть и считалось, что он лёг под гитлера, помогал организовывать на алойзыча покушения. Не помогло, конечно, но он что-то делал.

Будем посмотреть.
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21.09.2022 16:32 Відповісти
"Ваше мнение очень ценно для нас..."
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21.09.2022 16:37 Відповісти
********** шестёрка!
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21.09.2022 16:38 Відповісти
Декого це кого?
Цей "папа" розуміє що він один з основних винуватців ситуації.
Тому що знаходити виправдання агресії, ставити жертву і гвалтівника поряд, пропонуючи "помиритися", це значить заохочувати агресора до подальшої ескалації..
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21.09.2022 16:42 Відповісти
"Декого" - Дамблдор ****
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21.09.2022 16:44 Відповісти
божевілля... гірше. Йди, Папо, диявола з путла виганяй.
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21.09.2022 16:45 Відповісти
А кого он имел ввиду? Это кто же угрожает ЯО? Какое же ничтожество. Боится сказать имя. Прям как зеленский до войны
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21.09.2022 16:50 Відповісти
***** на фуфельнике вертело и папу римского и маму минскую..... мировому сообществу пора объединить усилия в вопросе физического уничтожения плешивого кремлевского людоеда и его корешей, с последующим разрушением мордорской московской империи
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21.09.2022 16:51 Відповісти
Ватикан, Ватастан... абырвалг... это не папа поляк, к сожалению.
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21.09.2022 17:28 Відповісти
Декого??? Папа, уточнітє! Може досить пєтлять, і почнемо називати речі своїми іменами? ***** хоче спалити Землю ядерною зброєю, а світове співтовариство цяцькається з ним🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬
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21.09.2022 17:54 Відповісти
Дай недомерку ещё одну медальку олух.
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21.09.2022 18:00 Відповісти
Ноги в старого пердуна вже не працюють, але перевзувається на льоту
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21.09.2022 18:54 Відповісти
давай еще украинцев похвали. Язык отнялся назвать путлера путлером? Все эти христианские ценности такой же пустой звук как и кацапское бление. Ватикан интересуется только деньгами и маленькими мальчиками.
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21.09.2022 19:32 Відповісти
Детский папа про деякого *****!
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21.09.2022 20:03 Відповісти
Есле хто-та кое-где у нас порой..честна жить не хочет.. Папаня, тебе методичку на Лубянке выдали?
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21.09.2022 21:41 Відповісти
коли тварина на стадії агонії, то залишається пристрелити для безпеки оточуючих
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21.09.2022 21:57 Відповісти
чомусь Папа не завітали до України, щоб на власні очі побпчити ступінь божевілля путіна і наслідки асвабаждения від його орди...
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21.09.2022 21:58 Відповісти
Аллах акбар,нах !!!
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21.09.2022 22:00 Відповісти
 
 