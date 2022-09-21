Думки "декого" про застосування ядерної зброї - божевілля, - Папа Римський Франциск
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Папа Римський Франциск, виступаючи після попередження президента Росії Володимира Путіна щодо можливого застосування ядерної зброї, заявив, що навіть думати про такий акт було б "божевіллям".
Папа обговорював свою поїздку до Казахстану з людьми під час аудієнції на площі Святого Петра і похвалив центральноазійську країну за відмову від ядерної зброї після здобуття нею незалежності у 1991 році, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
"Це було мужньо. У той час коли в цій трагічній війні дехто думає про ядерну зброю, що є божевіллям, ця країна від початку сказала "ні" ядерній зброї", - сказав Папа Франциск, не назвавши при цьому ні Росію, ні Путіна.
Франциск також розповів присутнім про розмову, яка відбулася в нього у вівторок з кардиналом Конрадом Краєвським, керівником його благодійної організації, яка доставляє допомогу в Україну.
ЗМІ Ватикану повідомили, що Краєвський потрапив під обстріл під час доставки гуманітарної допомоги на Запоріжжі. Краєвський також відвідав масові поховання в Ізюмі.
"Він (Краєвський. - Ред.) розповів мені про біль цих людей, дикі дії, жахіття, замучені тіла, які вони знаходять. Об'єднаймося з цими людьми, такими шляхетними та замученими", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Є ще один найвеличніший лідор світу, що розказував про "ту сторону"
(И. Крылов)
Какой-то Повар, грамотей,
С поварни побежал своей
В кабак (он набожных был правил
И в этот день по куме тризну правил),
А дома стеречи съестное от мышей
Кота оставил.
Но что же, возвратясь, он видит? На полу
Объедки пирога; а Васька-Кот в углу,
Припав за уксусным бочонком,
Мурлыча и ворча, трудится над курчонком.
"Ах ты, обжора! ах, злодей! -
Тут Ваську Повар укоряет,-
Не стыдно ль стен тебе, не только что людей?
(А Васька все-таки курчонка убирает.)
Как! Быв честным Котом до этих пор,
Бывало, за пример тебя смиренства кажут,-
А ты... ахти, какой позор!
Теперя все соседи скажут:
"Кот Васька плут! Кот Васька вор!
И Ваську-де, не только что в поварню,
Пускать не надо и на двор,
Как волка жадного в овчарню:
Он порча, он чума, он язва здешних мест!"
(А Васька слушает, да ест.)
Тут ритор мой, дав волю слов теченью,
Не находил конца нравоученью,
Но что ж? Пока его он пел,
Кот Васька все жаркое съел.
А я бы повару иному
Велел на стенке зарубить:
Чтоб там речей не тратить по-пустому,
Где нужно власть употребить.
Будем посмотреть.
Цей "папа" розуміє що він один з основних винуватців ситуації.
Тому що знаходити виправдання агресії, ставити жертву і гвалтівника поряд, пропонуючи "помиритися", це значить заохочувати агресора до подальшої ескалації..