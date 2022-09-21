США серьезно восприняли слова Путина о ядерном оружии, - Белый дом
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Администрация Байдена серьезно относится к словам президента России Владимира Путина о ядерном оружии, но пока не видит необходимости менять стратегические позиции.
Об этом заявил представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы всегда должны серьезно воспринимать такую риторику. Это не похоже на то, как он говорил в прошедшие семь месяцев. Мы восприняли это всерьез", - сказал Кирби, отвечая на вопрос журналиста.
"Мы, как можем, следим за стратегической позицией России. Если придется, мы изменим нашу (позицию). Мы не видим признаков того, что это нужно сейчас", – добавил он.
Напомним, президент РФ заявил, что "при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф".
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Після тактичного ядерного удару (малої потужності) черги у військомати України виростуть нереально. Кацапію треба добивати поки не здохне на всі 100%, у всьому іншому треба
подякувати Зе актору за те що розпочав війну своїм пацифізмом - пофігізмом у стилі укуреного наркомана.
не піде, бо слабкий духом як завжди. "Моль" вона і в Африці моль.
А дебілам допомогти неможливо.
Але я не про Зе помої говорив.
Эти тоже накроются медным тазиком и есть высокие шансы, что вместе с Уйлом.
Он сам начал раскачивать наРФию.
Спокойно делаем свое дело, наши союзники свое, а Уйло мечется из одной крайности в другую и делает все правильно, чтобы развалить Уйлостан.
А так, як воно не дне, це буде групове самогубство!
Сценарій ще Адік з Гебельсом написали!!!
Але нам своє робити та пильнувати Україну !!
Слава Україні та її Захисникам!!