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США серьезно восприняли слова Путина о ядерном оружии, - Белый дом

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путін

Администрация Байдена серьезно относится к словам президента России Владимира Путина о ядерном оружии, но пока не видит необходимости менять стратегические позиции.

Об этом заявил представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы всегда должны серьезно воспринимать такую риторику. Это не похоже на то, как он говорил в прошедшие семь месяцев. Мы восприняли это всерьез", - сказал Кирби, отвечая на вопрос журналиста.

"Мы, как можем, следим за стратегической позицией России. Если придется, мы изменим нашу (позицию). Мы не видим признаков того, что это нужно сейчас", – добавил он.

Также читайте: Я не верю, что Путин применит ядерное оружие. Но есть риски, - Зеленский

Напомним, президент РФ заявил, что "при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф".
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Топ комментарии
+55
Не 7 месяце тому, а более 8 лет тому назад. И даже более. Ещё в 2007 году, когда этот шизоид в Мюнхене свою речь толкнул аля Адик Шикльгрубер.
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21.09.2022 17:07
+42
треба було серйозно сприймати ще 7 місяців тому. Може зараз вже тільки б згадки про путлєра були. А то все не дочекаємось того ленд-лізу. Хаймерси то добре але чому б їх штук 50 за раз не дати?
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21.09.2022 17:05
+32
"Што ви сєбє пазваляітє! Ми прішлі грабіть насілавать і убівать, а ви памагаітє хахлам атбіваца! Ви што ******??" - приблизно таке звернення, мабудь, було, так?
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21.09.2022 17:10
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Бернс, Салливан, Кирби - путенские консервы в администрации старого 80-летнего пня Бидона.
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21.09.2022 18:53 Ответить
Это та эскалация, которой боялся Байден когда запретил передавать Украине современные танки и самолеты? Или еще не та?
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21.09.2022 20:22 Ответить
А ЩО ЦЕ МІНЯЄ ⁉️⁉️⁉️⁉️
Після тактичного ядерного удару (малої потужності) черги у військомати України виростуть нереально. Кацапію треба добивати поки не здохне на всі 100%, у всьому іншому треба
подякувати Зе актору за те що розпочав війну своїм пацифізмом - пофігізмом у стилі укуреного наркомана.
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21.09.2022 20:25 Ответить
Ядерна війна на території України не розпочнеться - по планам еліт обін ядерними ударами повинен статися між Ізраілем і Іраном, ліліпутін це теж хорошо знає і проти світових еліт ніколи
не піде, бо слабкий духом як завжди. "Моль" вона і в Африці моль.
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21.09.2022 20:28 Ответить
Подскажите где можно почитать эти "планы элит", , очень интересно.
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21.09.2022 21:13 Ответить
Хто не дебіл, той знає де шукати.
А дебілам допомогти неможливо.
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21.09.2022 21:54 Ответить
Ну хочаб намєкніть - хто вони? Вєрховний рєптілоїд баба Ліза вже того, позавчора поховали - хто тепер все сирішує?
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21.09.2022 22:09 Ответить
* вирішує
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21.09.2022 22:11 Ответить
Включіть Зе марафон, там інформації для себе багато знайдете корисної.
Але я не про Зе помої говорив.
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21.09.2022 22:12 Ответить
Я краще проілюструю
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21.09.2022 22:14 Ответить
Если мы включим заднюю, то они не смогут включить переднюю, а мы не можем включить заднюю, потому, что она у нас не работает, но если они все же включат заднюю, то у нас перестанет работать и передняя, а пока мы будем ремонтировать заднюю, они все же попытаются включить переднюю….
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21.09.2022 20:34 Ответить
очумілого дебіла потрібно кінчити разом з його **********
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21.09.2022 21:13 Ответить
США сірйозно сприйняли і не можуть зупинитись реготати...
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21.09.2022 22:32 Ответить
Планы Уйла в Украине всегда терпели поражение.
Эти тоже накроются медным тазиком и есть высокие шансы, что вместе с Уйлом.
Он сам начал раскачивать наРФию.
Спокойно делаем свое дело, наши союзники свое, а Уйло мечется из одной крайности в другую и делает все правильно, чтобы развалить Уйлостан.
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21.09.2022 22:37 Ответить
***** чекає доля Чаушеску !!!
А так, як воно не дне, це буде групове самогубство!
Сценарій ще Адік з Гебельсом написали!!!
Але нам своє робити та пильнувати Україну !!
Слава Україні та її Захисникам!!
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21.09.2022 23:09 Ответить
Фу *****,******* ботокс,заберить його пику з новин,бо блюю як побачу.
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21.09.2022 23:10 Ответить
лол. серьезно - это превентивный привет.
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21.09.2022 23:28 Ответить
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