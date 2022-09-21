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США серйозно сприйняли слова Путіна про ядерну зброю, - Білий дім

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путін

Адміністрація Байдена серйозно ставиться до слів президента Росії Володимира Путіна про ядерну зброю, але поки що не бачить необхідності змінювати стратегічні позиції.

Про це заявив представник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми завжди повинні серйозно сприймати таку риторику. Це не схоже на те, як він говорив у минулі сім місяців. Ми сприйняли це всерйоз", - сказав Кірбі, відповідаючи на відповідне запитання журналіста.

"Ми, як можемо, стежимо за стратегічною позицією Росії. Якщо доведеться, ми змінимо нашу (позицію). Ми не бачимо ознак того, що це потрібно зараз", - додав він.

Також читайте: У США розробляють план на випадок застосування Росією ядерної зброї, - Брінк

Нагадаємо, президент РФ заявив, що "при загрозі територіальної цілісності нашої країни, для захисту Росії та нашого народу ми, безумовно, використовуємо всі засоби, що є в нашому розпорядженні. Це не блеф".

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+55
Не 7 месяце тому, а более 8 лет тому назад. И даже более. Ещё в 2007 году, когда этот шизоид в Мюнхене свою речь толкнул аля Адик Шикльгрубер.
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21.09.2022 17:07
+42
треба було серйозно сприймати ще 7 місяців тому. Може зараз вже тільки б згадки про путлєра були. А то все не дочекаємось того ленд-лізу. Хаймерси то добре але чому б їх штук 50 за раз не дати?
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21.09.2022 17:05
+32
"Што ви сєбє пазваляітє! Ми прішлі грабіть насілавать і убівать, а ви памагаітє хахлам атбіваца! Ви што ******??" - приблизно таке звернення, мабудь, було, так?
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21.09.2022 17:10
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Бернс, Салливан, Кирби - путенские консервы в администрации старого 80-летнего пня Бидона.
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21.09.2022 18:53 Відповісти
Это та эскалация, которой боялся Байден когда запретил передавать Украине современные танки и самолеты? Или еще не та?
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21.09.2022 20:22 Відповісти
А ЩО ЦЕ МІНЯЄ ⁉️⁉️⁉️⁉️
Після тактичного ядерного удару (малої потужності) черги у військомати України виростуть нереально. Кацапію треба добивати поки не здохне на всі 100%, у всьому іншому треба
подякувати Зе актору за те що розпочав війну своїм пацифізмом - пофігізмом у стилі укуреного наркомана.
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21.09.2022 20:25 Відповісти
Ядерна війна на території України не розпочнеться - по планам еліт обін ядерними ударами повинен статися між Ізраілем і Іраном, ліліпутін це теж хорошо знає і проти світових еліт ніколи
не піде, бо слабкий духом як завжди. "Моль" вона і в Африці моль.
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21.09.2022 20:28 Відповісти
Подскажите где можно почитать эти "планы элит", , очень интересно.
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21.09.2022 21:13 Відповісти
Хто не дебіл, той знає де шукати.
А дебілам допомогти неможливо.
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21.09.2022 21:54 Відповісти
Ну хочаб намєкніть - хто вони? Вєрховний рєптілоїд баба Ліза вже того, позавчора поховали - хто тепер все сирішує?
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21.09.2022 22:09 Відповісти
* вирішує
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21.09.2022 22:11 Відповісти
Включіть Зе марафон, там інформації для себе багато знайдете корисної.
Але я не про Зе помої говорив.
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21.09.2022 22:12 Відповісти
Я краще проілюструю
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21.09.2022 22:14 Відповісти
Если мы включим заднюю, то они не смогут включить переднюю, а мы не можем включить заднюю, потому, что она у нас не работает, но если они все же включат заднюю, то у нас перестанет работать и передняя, а пока мы будем ремонтировать заднюю, они все же попытаются включить переднюю….
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21.09.2022 20:34 Відповісти
очумілого дебіла потрібно кінчити разом з його **********
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21.09.2022 21:13 Відповісти
США сірйозно сприйняли і не можуть зупинитись реготати...
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21.09.2022 22:32 Відповісти
Планы Уйла в Украине всегда терпели поражение.
Эти тоже накроются медным тазиком и есть высокие шансы, что вместе с Уйлом.
Он сам начал раскачивать наРФию.
Спокойно делаем свое дело, наши союзники свое, а Уйло мечется из одной крайности в другую и делает все правильно, чтобы развалить Уйлостан.
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21.09.2022 22:37 Відповісти
***** чекає доля Чаушеску !!!
А так, як воно не дне, це буде групове самогубство!
Сценарій ще Адік з Гебельсом написали!!!
Але нам своє робити та пильнувати Україну !!
Слава Україні та її Захисникам!!
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21.09.2022 23:09 Відповісти
Фу *****,******* ботокс,заберить його пику з новин,бо блюю як побачу.
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21.09.2022 23:10 Відповісти
лол. серьезно - это превентивный привет.
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21.09.2022 23:28 Відповісти
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