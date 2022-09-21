США серйозно сприйняли слова Путіна про ядерну зброю, - Білий дім
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Адміністрація Байдена серйозно ставиться до слів президента Росії Володимира Путіна про ядерну зброю, але поки що не бачить необхідності змінювати стратегічні позиції.
Про це заявив представник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми завжди повинні серйозно сприймати таку риторику. Це не схоже на те, як він говорив у минулі сім місяців. Ми сприйняли це всерйоз", - сказав Кірбі, відповідаючи на відповідне запитання журналіста.
"Ми, як можемо, стежимо за стратегічною позицією Росії. Якщо доведеться, ми змінимо нашу (позицію). Ми не бачимо ознак того, що це потрібно зараз", - додав він.
Нагадаємо, президент РФ заявив, що "при загрозі територіальної цілісності нашої країни, для захисту Росії та нашого народу ми, безумовно, використовуємо всі засоби, що є в нашому розпорядженні. Це не блеф".
Будь ласка, зачекайте...
Після тактичного ядерного удару (малої потужності) черги у військомати України виростуть нереально. Кацапію треба добивати поки не здохне на всі 100%, у всьому іншому треба
подякувати Зе актору за те що розпочав війну своїм пацифізмом - пофігізмом у стилі укуреного наркомана.
не піде, бо слабкий духом як завжди. "Моль" вона і в Африці моль.
А дебілам допомогти неможливо.
Але я не про Зе помої говорив.
Эти тоже накроются медным тазиком и есть высокие шансы, что вместе с Уйлом.
Он сам начал раскачивать наРФию.
Спокойно делаем свое дело, наши союзники свое, а Уйло мечется из одной крайности в другую и делает все правильно, чтобы развалить Уйлостан.
А так, як воно не дне, це буде групове самогубство!
Сценарій ще Адік з Гебельсом написали!!!
Але нам своє робити та пильнувати Україну !!
Слава Україні та її Захисникам!!