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Россия не сможет выиграть ядерную войну, – Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

столтенберг

Россия не сможет выиграть ядерную войну – и НАТО это четко для Москвы доносит.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Ядерная риторика Путина – опасная и безответственная, но не новая, отметил Столтенберг. НАТО пока не видел каких-либо изменений в конфигурации и готовности ядерных сил РФ.

"Он (Путин, – ред.) знает, что ядерная война никогда не должна начаться, не может быть выиграна и приведет к беспрецедентным последствиям для России", – заявил Столтенберг.

Генсек не дал прямого ответа, что будет делать НАТО в случае применения ядерного оружия Путиным. Альянс делает все, чтобы у Москвы не было недоразумений о последствиях.

"Как мы будем реагировать – зависит от того, какой будет ситуация и какое оружие они применят. Самое главное – не допустить, чтобы это произошло. Поэтому мы очень четки в нашей коммуникации с Россией о последствиях, о том, что РФ не может выиграть ядерную войну – сказал генсек, добавив, что НАТО также укрепляет свой восточный фланг.

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Топ комментарии
+19
Тот, кто превентивно нанесет удар по ядерным шахтам.
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21.09.2022 17:19
+12
Ядерную войну не может выиграть вообще никто.
Со дня изобретения ЯО действует Доктрина ВГУ - "Взаимное Гарантированное Уничтожение" или, если попроще - "Ударивший первым умрет вторым".
Угроза гарантированного уничтожения успокаивала даже самые горячие головы.
Поэтому мир так не хочет, чтобы ЯО попала в руки шиитских фанатиков в Иране, у которых сама их религиозная идеология основана на том, что этот мир должен быть уничтожен, а на его пепелище восстанет новый мир, мир ислама.
А теперь еще и этот, точнее, это, злобное, закомплексованное, ненавидящее людей и весь мир существо.
Путин на сегодня - крыса, загнанная в угол. Финал его жизни - крах, терять ему нечего, он вполне может отдать приказ. Не будет нас - не будет вас. Другое дело, выполнят ли этот приказ военные.
Как там говорил Пьяный Дед, передавая президентские полномочия - "Берегите Россию!" Ага-ага... Сберег.
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21.09.2022 17:32
+11
Росія не в змозі виграти будь-яку війну, якщо це не війна з малим народом Кавказа.
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21.09.2022 17:20
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А хто зможе виграти повноцінну ядерну війну?
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21.09.2022 17:17 Ответить
Тот, кто превентивно нанесет удар по ядерным шахтам.
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21.09.2022 17:19 Ответить
Ты забываешь про подводные лодки, для такого расклада...
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21.09.2022 17:26 Ответить
Не факт. Я правильно зазначив corporal Akkerman - є підводні човни. На додачу до шахт і човнів ще є мобільні установки. А ще є ядерні ракети авіаносного базування ( ядерна тріада ). А ще є рання детекція запуску і взагалі всякі радари і інша електроніка. Ракети прилітають не миттєво. У іншої сторони буде декілька хвилин влупити у відповідь.
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21.09.2022 17:31 Ответить
Ядерную войну не может выиграть вообще никто.
Со дня изобретения ЯО действует Доктрина ВГУ - "Взаимное Гарантированное Уничтожение" или, если попроще - "Ударивший первым умрет вторым".
Угроза гарантированного уничтожения успокаивала даже самые горячие головы.
Поэтому мир так не хочет, чтобы ЯО попала в руки шиитских фанатиков в Иране, у которых сама их религиозная идеология основана на том, что этот мир должен быть уничтожен, а на его пепелище восстанет новый мир, мир ислама.
А теперь еще и этот, точнее, это, злобное, закомплексованное, ненавидящее людей и весь мир существо.
Путин на сегодня - крыса, загнанная в угол. Финал его жизни - крах, терять ему нечего, он вполне может отдать приказ. Не будет нас - не будет вас. Другое дело, выполнят ли этот приказ военные.
Как там говорил Пьяный Дед, передавая президентские полномочия - "Берегите Россию!" Ага-ага... Сберег.
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21.09.2022 17:32 Ответить
"Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвёртая - палками и камнями."

Альберт Эйнштейн
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21.09.2022 17:35 Ответить
Один мій знайомий служив на радянських ядерних ракетах в степу України. І я кожен раз забуваю його розпитати, чи проводять ракетникам якісь спеціялізовані тренінги, щоб вони пульнули без вагань... Хоча насправді цілком можливо, що пуск поже відбуватися і без участі військових прямо із ядрьогого чємаданчіка... не знаю як воно працює.
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21.09.2022 17:37 Ответить
Теоретически возможно, но практически вряд ли.
Ядерный чемоданчик имеется у президента, министра обороны и начгенштаба и только одновременное задействование этих трех устройств приводит ракеты в боеготовность. Но запускает все таки дежурный офицер.
Так написано по крайней мере.
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21.09.2022 17:43 Ответить
Я просто як подумаю - сидиш ти в кріслі, дежуриш, пʼєш якусь там каву з пєчєнькою... і тут поступає підтверджений наказ на пуск всіх ракет. І ти розумієш шо цьому світу залишилось 10-12 хвилин і ти мусиш натиснути кнопку... і після цього я думаю шо добре, шо я не ракетник
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21.09.2022 17:47 Ответить
Особливо коли твоя сім'я проживає в містечку за якихось 10км,від пускової...
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21.09.2022 18:19 Ответить
В цивилизованных и демократических странах да, в комуняцком Китае да, ибо Цзы Пинь не всемогущ, он обычный сменный лидер партии и легко может болтаться на висилице если заиграется. А в террористической, бандитской и диктаторской московии....Пуйло вертит всю страну как хочет,он уничтожает свой народ при молчаливом согласии, он там всемогущий вождь, и зачем ему при таком могуществе эти разделы власти и возможность каким то там карманным министрам или офицерам решать стрелять или нет? Это если логически порассуждать. Хочется конечно верить что зависит это решение от многих людей, но исходя из реалий наверное все в руках пуйла без всяких посредников. Только мнение, а не констатация факта.
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21.09.2022 17:55 Ответить
Моя теория - мир под присмотром Высших Сил и они не дадут не в меру заигравшимся в свое всемогущество "великим вождям" этот мир уничтожить.
Можно верить, можно не верить, но факты косвенно на это указывают.
Примерно, как умные родители дают детям полную свободу действий, но сами все время присматривают за ними.
Да??? Нет??? Лучше этого не знать.
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21.09.2022 18:02 Ответить
війна демонструє, що воно не дуже ****** на гітлєра, більше все ж на *****... особливо щодо прийняття рішень
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21.09.2022 18:03 Ответить
Навіть два офіцери,одночасно..дається 2секунди,не встигли---запуск,відміняється .пульт,сконструйовано так,що в однієї людини не вистачить розмаху рук..
І ще (за достовірність не впевнений), в союзі було проведено тестування -+подали сигнал запуску на 5пускових.
На двох кнопку не натиснули...Одному 15років, другого в психлікарню...
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21.09.2022 18:07 Ответить
Еще со своей военной кафедры помню - "Сон оператора на боевом дежурстве - 15 лет".
А ракетчиков с поврежденной психикой, видел, видел...
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21.09.2022 18:10 Ответить
Зато я знаю, из нулевого источника.

Команда на пуск приходит на непосредственно командный центр по любому доступному средству связи.

Командный центр - именно то здание где расположены пресловутые два ключа и красная кнопка.

Чемоданчика с красной кнопкой нет. Во всяком случае не было. Там обыкновенное защищенное специализированное средство связи.

Координат целей дежурный рассчет не знает. Они вводятся в программу МБР совершенно другим составом. Более того, состояния дежурные тоже не знают. Разве что из своих источников информации, если они у них есть. Все что знают дежурные - это "ввести в действие режим А10Б20". Это может быть как ракета на Нью Йорк, где у дежурного живет мама, так и учебный вылет на какую-нибудь Камчатку.

Их система "мертвая рука" опрашивает сотни датчиков - сейсмические, радиационные, радиолокационные, в случае подозрительной активности отправляет какой-то сигнал (какой - хз, нам не говорили) ответственным членам в самолеты (в случае глобального кибиша, Пыню нужно будет не выковыривать, а опускать), и при отсутствии ответа в течение какого-то таймаута или в случае подтверждения - автоматика выпускает ракеты по заранее намеченным на этот случай целям. Цели - статичны, система наведения тупорылая и может вылететь в тот объект которого уже нет физически.

Все это касается стратегического ядерного оружия. Как работает тактическое - я не в курсе, скорее всего просто шестигранником меняется БЧ в какой-нибудь Р-500.

И было бы хорошо если бы мы этого не узнали.
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21.09.2022 18:14 Ответить
Тутречь про тактическое оружие, а не про МБР. Тактическое можно пульнуть из гаубицы
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21.09.2022 18:24 Ответить
Это верно. Насколько я помню Пион такое умеет.

Хотя это уже совсем последний шаг, ибо толку это не принесет: в городах ЗСУ все равно раз два и обчелся. А в полях\на марше дешевле стрелять из РСЗО чем одним пуком, пусть и огромным. Смерти, ненависти, искалеченные жизни будут 100%. Страх - возможно. Стратегического преимущества - никакого.
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21.09.2022 18:35 Ответить
Смысл в запугивании и в том, что на тактическое оружие Запад не ответит.
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21.09.2022 18:40 Ответить
Відповість, але не ядерною зброєю.
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21.09.2022 19:00 Ответить
Все кроме неядерного оружия, Питуну похер. Сейчас это загнанная в угол крыса, которая действует алогично. Для России, и для нас, самый лучший исход - табакерка. Если ты понял о чем я.
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21.09.2022 19:05 Ответить
Це не так. Колись рогозін казав, що пару років назад США проводили кілька раз модуляцію масованого удару неядерними ракетами по кацапії. Результат - за 7 хвили знищать весь військовий потенціал та центри управління державою. Тому не буде ніякої ядерної війни.
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21.09.2022 23:28 Ответить
нет конечно его армия уже приграла войну в Украине и ему не похер он обосраный сидит под камерой
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21.09.2022 23:36 Ответить
ответит еще раньше чем вы кацапы думаете
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21.09.2022 23:34 Ответить
після ядерної валізки - ще п`ять чи сім ланцюжків... так що президент (мавпа) не зможе сам вивести ракети з пускових установ...
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21.09.2022 19:18 Ответить
дело не в уничтожении а в заражении - какой смысл затевать войну если ты не сможешь жить так же в случае победы из-за радиации
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21.09.2022 23:33 Ответить
а лодки?
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21.09.2022 17:48 Ответить
Я понимаю
,что в таких вопросах надо быть осторожными. Осторожными, но не перепуганными до всцику.
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21.09.2022 17:31 Ответить
А хто на вашу думку переляканий до всцику?
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21.09.2022 17:33 Ответить
Росія не в змозі виграти будь-яку війну, якщо це не війна з малим народом Кавказа.
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21.09.2022 17:20 Ответить
Так ту войну они тоже проиграли, разве поведение кадыровцев в рашке это не показывает? Кацапы выигрывают войны только в звездеже.
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21.09.2022 17:44 Ответить
Владимир Сухов e5dee246, этот малый народ Кавказа, без мировой поддержки и оружия, раком поставил твою Русню. Русня не в состоянии выиграть, вообще какую-либо войну.
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21.09.2022 20:50 Ответить
цю вінйу виграє той у кого вистачить ресурсів
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21.09.2022 17:21 Ответить
Мелькнул в голове такой момент, что он слегка пуйло повторяет. Нет?
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21.09.2022 17:22 Ответить
ne treba zajav - treba razhujaritj bunker krisi , kak preduprezdenie.
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21.09.2022 17:22 Ответить
*****, такі чіткі, що аж сците сказати.
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21.09.2022 17:22 Ответить
хоть будет, хоть не будет - у нас выбора все равно нет....
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21.09.2022 17:24 Ответить


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21.09.2022 18:34 Ответить
Кругом на заході,якісь тюхтії керують.Так москалі можуть ядерну ракету в літак завантажити,що там можна побачити? Спочатку звісно потрібно вставити ядерну боєголовку,але навряд чи це зі супутника видно.
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21.09.2022 17:24 Ответить
я десь читав,що всі знають де знаходиться ядерний арсенал расеї, там же ж неодноразово бували різні міжнародні комісії, і усе звіряли, і знають місце розсташування,і ніхто цей арсенал нікуди вірогідно і не переміщував, по супутниках це все видно, ці боєголовки ж відсвічують,я думаю,що тут американці за цим особливо ретельно слідкують,тому що тут уже мова іде не тільки про Україну а й про їх безпеку,тому я не думаю,що вони зможуть незамітно погрузити ядерну боєголовку в літак
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21.09.2022 17:37 Ответить
Та хто його знає,чи всюди пускали комісії.І як може ядерна боєголовка відсвічувати,вона ж з вигляду така ж сама?
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21.09.2022 17:40 Ответить
НАТО прийме рішення взяти перевагу у повітрі над територією України, використовуючи високоточні ракети тільки для ударів по радарам, за кілька днів знищити ППО РФ, і поставити Путіну ультиматут, що його армія тепер на долоні і буде розстріляна з повітря як таракани.
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21.09.2022 17:25 Ответить
До речі,я теж про це подумала. Почнуть пуляти СЯЗ,втрутиться і НАТО безпосередньо. Зараз у Польщі регулярно в небі тренуються "раптори".
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21.09.2022 19:22 Ответить
знов столтенберг себе нахвалює.

а питання не в тому, що путін вдарить стратегічною ядерною зброєю по Брюсселю.

питання в тому, що він може вдарити тактичними ядерними снарядами по Запоріжжю.

і що тоді нато буде робити ? комуніціровать свою безсилу лють ?
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21.09.2022 17:25 Ответить
а в ядерной войне могут быть победители?
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21.09.2022 17:26 Ответить
Так.
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21.09.2022 17:27 Ответить
нет конечно ты же не будешь споокйно ходить по улицам как победитель когда уровень радиации будет как в Чернобыле после взрыва
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21.09.2022 23:40 Ответить
тараканы...
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21.09.2022 17:30 Ответить
а если за страной которая не имеет ЯО стоят плечом к плечу те страны, которые имеют?
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21.09.2022 17:36 Ответить
Ядерная война - понятие растяжимое.

Обмениваться ядерными ударами никто не будет. А вот подсунуть в Искандер пару килотонн и пустить по какому-нибудь Львову - могут.
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21.09.2022 18:18 Ответить
и? и значит раша победила?
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21.09.2022 18:25 Ответить
А давай я тебя спрошу проще.

Положим ты, верховный главнокоммандующий и президент своей страны.

Тебе в Винницу прилетает пару килотонн, Винницы нет сразу. А потом прилетает СМСка "уважаемый глава государства, следующие прилеты будут во Львов, Харьков, Киев, Одессу, Николаев, чтобы этого не случилось - вот текст капитуляции".

Что же ты выберешь - спасти Украину или спасти украинцев ?

Япония выбрала второй вариант - и сейчас это наиболее развитая страна мира с наиболее хорошим и долгим уровнем жизни.
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21.09.2022 18:41 Ответить
увиливать не буду...не знаю...
просто время сейчас другое...и за моей спиной стоят страны, с мощнейшими возможностями (таких стран не было у Японии для поддержки...как бы наоборот) и потом, Япония - это космос... такой нации нет больше нигде... и она может себе позволить восстать из пепла и пофилосовствовать...
т.е. теоретически , возможно и подумал бы о капитуляции... но практически - нет... ибо не успел бы))) т.к. рашка получит что-то такое же в хлебало (вот отчего-то я верю в США и Англию и Францию, с их технологиями и ЯО и знанием расположения шахт на срусне... и уже брезгливости по отношению к полешивому *****, заставившего их терпеть унижения, слушая его уйню)))
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21.09.2022 18:57 Ответить
Япония выбрала второй вариант - и сейчас это наиболее развитая страна мира с наиболее хорошим и долгим уровнем жизни.

Яле на Японію кинули бомбу США, а не росія. Капітулювати перед росією - значить загинути, а не стати розвинутою країною.
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21.09.2022 19:05 Ответить
Тогда японцы капитулировали перед врагами, и США были им не более друзья, чем нам сейчас Россия. Другой вопрос, что японцы умеют ждать.

У меня мысли более крамольны и нестандартны, за это ты мне можешь выписать мысленно и срок и виселицу, но по моему скромному мнению, главнее всего СОХРАНИТЬ ЖИЗНИ НАЦИИ, а это и жизни военных, и жизни гражданских, и жизни городов.

Питун - не вечный. 5-10 лет, и дед отправится в страну вечных концертов Кобзона, тут не только украинские земли вернуть можно будет, а и другими прибарахлиться.

Но если бездумно уничтожать украинскую нацию, бездумно подставляя её под смертельный удар - возвращать может оказаться как некому, так и нечего. Скажи, ты сильно хочешь вернуть руины Донбасса, в который потом нужно будет вкладывать 10 летний бюджет Украины ? Надеюсь что не хочешь. А теперь в руины превращается и остальная Украина, и возможные ядерные удары лишь поспособствуют этому.

Поэтому определяйся, тебе важнее галочка "сдался", или смерти миллионов НАШИХ сограждан.
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21.09.2022 19:18 Ответить
ну ты сволочь а если после первой смс твоей рашщки не булдет без всяких смс-ок твое рещение труп?
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21.09.2022 23:43 Ответить
нет кацап не будет такого - тогда наперед полетит ответка по какому нибудь Ямантау
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21.09.2022 23:42 Ответить
""Як ми реагуватимемо - залежить від того, якою буде ситуація і яку зброю вони застосують."

ядерну зброю вони застосують, ядерну! А ты даже боишься сказать про зеркальный ответ. Язык твой в жопе.
для того и аннексию делают через псевдореферендумы - чтобы сказать, что будут защищать территориальную целостность через ядерну зброю.
И тут опять встаёт отсутствие членства в НАТО и страх Запада перед третьей мировой.
Когда генсек НАТо боится сказать про зеркальный ответ, то угрозы пуйла уже не блеф, а реальные угрозы.
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21.09.2022 17:28 Ответить
Сподіваюсь,генсек НАТО та всі інші,сказали путину те,що треба у приватній розмові.
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21.09.2022 19:26 Ответить
Путін ставит світ на грань.
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21.09.2022 17:31 Ответить
нет кончено твой путлер блефует и понтуется
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21.09.2022 23:54 Ответить
Когда-же этого чмо сменит Борис Джонсон?
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21.09.2022 17:35 Ответить
Росія не може виграти ядерну війну, але може безкарно вїпати по Києву....
Всі дружно поаплодують онлайнпромові Зелінського в зеленому кріслі із Бункера...Можливо навіть висловлять співчуття....А пару лімонів українців нестане....

Тому Україні потрібні ЯДЕРНІ ГАРАНТІЇ...Наприклад розміщення ЯЗ від США на території України...
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21.09.2022 17:37 Ответить
А може просто вступити у НАТО?...
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21.09.2022 18:33 Ответить
У тих реаліях війни, в яких Україна...простіше буде випросити ЯЗ в США...аніж отримати згоду усіх членів на вступ України у НАТО... Спробуйте якийсь Ліхтенштейн переконати, що після прийняття... їм потрібно виконати 5статю і вступити у конфлікт з ядерною державою...
Тим більше одне другому не поміха...Турція і в НАТО і має розміщену ЯЗ...
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21.09.2022 18:45 Ответить
Не смешите ребятки. Яо бывает только свое! В этом то и смысл Яо!
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21.09.2022 18:36 Ответить
Без сумніву...краще СВОЯ ВЛАСНА....
Але навіть розміщення американцями свого ЯЗ(як у турків чи німців), створює хоча й ілюзорний і дутий....але все таки ЯДЕРНИЙ ПАРИТЕТ.....
Краще такий паритет....аніж якийсь Будапештський туалетний папірчик....
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21.09.2022 18:50 Ответить
Доречі...Можна не тільки у американців запросити...у французів та британців....
Британці - самий найкращий варіант...навіть кращий за США....
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21.09.2022 18:57 Ответить
идиот тупорылый - кто тебе придурку даст ядерное оружие?
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21.09.2022 23:57 Ответить
ты идиот а зачем размещать ядерное оружие на нашей терртирии? если Британия может ******* по твоей рашке со своей или с самолетов
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21.09.2022 23:56 Ответить
Пора вызывать ,и заканчивать с этим.
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21.09.2022 17:46 Ответить
Цим світом керують чоловіки- імпотенти, і тому нічого хорошого не було, немає і не буде. Лише постійне створення нових проблем і 'героїчне' їх не вирішення.
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21.09.2022 17:52 Ответить
Россияне совсем превратились в быдло, если бункерная моль терроризирует 140 миллионов. Стайка управленцев готовы истребить народ страны, ради собственных утех, устраивая бесполезную войну и выдумывая внешних врагов.
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21.09.2022 17:55 Ответить
Терроризирует??Да они сами радостно бегут впереди паровоза и молятся на своего *****!
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21.09.2022 18:42 Ответить
Рабсеяне, есть выход из того тупика, куда вас загнала тоталитарная власть. Вы освобождаете оккупированные территории Украины, уматываете к себе на свою гигантскую неухоженную помойку и там её обустраиваете для себя. Иначе война до победного конца, но вашего конца.
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21.09.2022 18:29 Ответить
Мысли престарелого маньяка террориста ***********...
- Нашлепали панимашь этого ядерного оружия и поугрожать теперь некому.
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21.09.2022 18:34 Ответить
Тобто, якщо )(уйло застосує тактичну ядерну зброю по одному з українських міст, то НАТО висловить глибоке занепокоєння. Тактичний ядерний удар може бути скоріше за все по одному з міст України, поближче до Європи, подалі від росії, білорусії та атомних станцій. Після цього РАДБЕЗ ООН ліквідують. Створять новий орган без росії. росію ізолюють. Після капітуляції росії у неї заберуть ядерну зброю і заборонять її подальшу розробку. НАТО якщо й втрутиться, то на завершальному етапі, щоб прийняти капітуляцію росії. росію ловлять на живця. Україна в ролі живця.
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21.09.2022 18:56 Ответить
кончай бредить бот тупой
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21.09.2022 23:59 Ответить
 
 