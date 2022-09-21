Росія не зможе виграти ядерну війну, – Столтенберг
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Росія не зможе виграти ядерної війни – і НАТО це чітко для Москви комунікує.
Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
Ядерна риторика Путіна – небезпечна та безвідповідальність, але не нова, зазначив Столтенберг. НАТО поки що не бачив якихось змін у конфігурації та готовності ядерних сил РФ.
"Він (Путін, - ред.) знає, що ядерна війна ніколи не повинна початися, не може бути виграна і призведе до безпрецедентних наслідків для Росії", – заявив Столтенберг.
Генсек не дав прямої відповіді, що робитиме НАТО у разі застосування ядерної зброї Путіним. Альянс робить все, щоб у Москві не було непорозуміння про наслідки.
"Як ми реагуватимемо – залежить від того, якою буде ситуація і яку зброю вони застосують. Найголовніше – не допустити, щоб це сталося. Тому ми дуже чіткі в нашій комунікації з Росією про наслідки, про те, що РФ не може виграти ядерну війну – сказав генсек, додавши, що НАТО також зміцнює свій східний фланг.
Будь ласка, зачекайте...
Со дня изобретения ЯО действует Доктрина ВГУ - "Взаимное Гарантированное Уничтожение" или, если попроще - "Ударивший первым умрет вторым".
Угроза гарантированного уничтожения успокаивала даже самые горячие головы.
Поэтому мир так не хочет, чтобы ЯО попала в руки шиитских фанатиков в Иране, у которых сама их религиозная идеология основана на том, что этот мир должен быть уничтожен, а на его пепелище восстанет новый мир, мир ислама.
А теперь еще и этот, точнее, это, злобное, закомплексованное, ненавидящее людей и весь мир существо.
Путин на сегодня - крыса, загнанная в угол. Финал его жизни - крах, терять ему нечего, он вполне может отдать приказ. Не будет нас - не будет вас. Другое дело, выполнят ли этот приказ военные.
Как там говорил Пьяный Дед, передавая президентские полномочия - "Берегите Россию!" Ага-ага... Сберег.
Альберт Эйнштейн
Ядерный чемоданчик имеется у президента, министра обороны и начгенштаба и только одновременное задействование этих трех устройств приводит ракеты в боеготовность. Но запускает все таки дежурный офицер.
Так написано по крайней мере.
Можно верить, можно не верить, но факты косвенно на это указывают.
Примерно, как умные родители дают детям полную свободу действий, но сами все время присматривают за ними.
Да??? Нет??? Лучше этого не знать.
І ще (за достовірність не впевнений), в союзі було проведено тестування -+подали сигнал запуску на 5пускових.
На двох кнопку не натиснули...Одному 15років, другого в психлікарню...
А ракетчиков с поврежденной психикой, видел, видел...
Команда на пуск приходит на непосредственно командный центр по любому доступному средству связи.
Командный центр - именно то здание где расположены пресловутые два ключа и красная кнопка.
Чемоданчика с красной кнопкой нет. Во всяком случае не было. Там обыкновенное защищенное специализированное средство связи.
Координат целей дежурный рассчет не знает. Они вводятся в программу МБР совершенно другим составом. Более того, состояния дежурные тоже не знают. Разве что из своих источников информации, если они у них есть. Все что знают дежурные - это "ввести в действие режим А10Б20". Это может быть как ракета на Нью Йорк, где у дежурного живет мама, так и учебный вылет на какую-нибудь Камчатку.
Их система "мертвая рука" опрашивает сотни датчиков - сейсмические, радиационные, радиолокационные, в случае подозрительной активности отправляет какой-то сигнал (какой - хз, нам не говорили) ответственным членам в самолеты (в случае глобального кибиша, Пыню нужно будет не выковыривать, а опускать), и при отсутствии ответа в течение какого-то таймаута или в случае подтверждения - автоматика выпускает ракеты по заранее намеченным на этот случай целям. Цели - статичны, система наведения тупорылая и может вылететь в тот объект которого уже нет физически.
Все это касается стратегического ядерного оружия. Как работает тактическое - я не в курсе, скорее всего просто шестигранником меняется БЧ в какой-нибудь Р-500.
И было бы хорошо если бы мы этого не узнали.
Хотя это уже совсем последний шаг, ибо толку это не принесет: в городах ЗСУ все равно раз два и обчелся. А в полях\на марше дешевле стрелять из РСЗО чем одним пуком, пусть и огромным. Смерти, ненависти, искалеченные жизни будут 100%. Страх - возможно. Стратегического преимущества - никакого.
,что в таких вопросах надо быть осторожными. Осторожными, но не перепуганными до всцику.
а питання не в тому, що путін вдарить стратегічною ядерною зброєю по Брюсселю.
питання в тому, що він може вдарити тактичними ядерними снарядами по Запоріжжю.
і що тоді нато буде робити ? комуніціровать свою безсилу лють ?
Обмениваться ядерными ударами никто не будет. А вот подсунуть в Искандер пару килотонн и пустить по какому-нибудь Львову - могут.
Положим ты, верховный главнокоммандующий и президент своей страны.
Тебе в Винницу прилетает пару килотонн, Винницы нет сразу. А потом прилетает СМСка "уважаемый глава государства, следующие прилеты будут во Львов, Харьков, Киев, Одессу, Николаев, чтобы этого не случилось - вот текст капитуляции".
Что же ты выберешь - спасти Украину или спасти украинцев ?
Япония выбрала второй вариант - и сейчас это наиболее развитая страна мира с наиболее хорошим и долгим уровнем жизни.
просто время сейчас другое...и за моей спиной стоят страны, с мощнейшими возможностями (таких стран не было у Японии для поддержки...как бы наоборот) и потом, Япония - это космос... такой нации нет больше нигде... и она может себе позволить восстать из пепла и пофилосовствовать...
т.е. теоретически , возможно и подумал бы о капитуляции... но практически - нет... ибо не успел бы))) т.к. рашка получит что-то такое же в хлебало (вот отчего-то я верю в США и Англию и Францию, с их технологиями и ЯО и знанием расположения шахт на срусне... и уже брезгливости по отношению к полешивому *****, заставившего их терпеть унижения, слушая его уйню)))
Яле на Японію кинули бомбу США, а не росія. Капітулювати перед росією - значить загинути, а не стати розвинутою країною.
У меня мысли более крамольны и нестандартны, за это ты мне можешь выписать мысленно и срок и виселицу, но по моему скромному мнению, главнее всего СОХРАНИТЬ ЖИЗНИ НАЦИИ, а это и жизни военных, и жизни гражданских, и жизни городов.
Питун - не вечный. 5-10 лет, и дед отправится в страну вечных концертов Кобзона, тут не только украинские земли вернуть можно будет, а и другими прибарахлиться.
Но если бездумно уничтожать украинскую нацию, бездумно подставляя её под смертельный удар - возвращать может оказаться как некому, так и нечего. Скажи, ты сильно хочешь вернуть руины Донбасса, в который потом нужно будет вкладывать 10 летний бюджет Украины ? Надеюсь что не хочешь. А теперь в руины превращается и остальная Украина, и возможные ядерные удары лишь поспособствуют этому.
Поэтому определяйся, тебе важнее галочка "сдался", или смерти миллионов НАШИХ сограждан.
ядерну зброю вони застосують, ядерну! А ты даже боишься сказать про зеркальный ответ. Язык твой в жопе.
для того и аннексию делают через псевдореферендумы - чтобы сказать, что будут защищать территориальную целостность через ядерну зброю.
И тут опять встаёт отсутствие членства в НАТО и страх Запада перед третьей мировой.
Когда генсек НАТо боится сказать про зеркальный ответ, то угрозы пуйла уже не блеф, а реальные угрозы.
Всі дружно поаплодують онлайнпромові Зелінського в зеленому кріслі із Бункера...Можливо навіть висловлять співчуття....А пару лімонів українців нестане....
Тому Україні потрібні ЯДЕРНІ ГАРАНТІЇ...Наприклад розміщення ЯЗ від США на території України...
Тим більше одне другому не поміха...Турція і в НАТО і має розміщену ЯЗ...
Але навіть розміщення американцями свого ЯЗ(як у турків чи німців), створює хоча й ілюзорний і дутий....але все таки ЯДЕРНИЙ ПАРИТЕТ.....
Краще такий паритет....аніж якийсь Будапештський туалетний папірчик....
Британці - самий найкращий варіант...навіть кращий за США....
- Нашлепали панимашь этого ядерного оружия и поугрожать теперь некому.