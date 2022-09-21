РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17582 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
9 079 49
война (46763) Зеленский (16541) Путин (29858) Россия (91262) мобилизация (1617)

Путин весь последний месяц проводил мобилизацию, но подразделения бегут, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зсу

Президент Владимир Зеленский заявил, что "частичная мобилизация", официально объявленная в России Владимиром Путиным, была ожидаемой и ничего не изменит в планах Украины.

Об этом Зеленский заявил в интервью немецкой газете BILD, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

В среду утром президент России Владимир Путин отдал приказ о частичной мобилизации своих вооруженных сил с немедленным вводом в действие. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, 300 тысяч резервистов должны быть отправлены в Украину.

После этих заявлений корреспондент "BILD" встретился с президентом Украины в Киеве.

Зеленский в интервью немецкому изданию сказал, что не видел выступления Путина. По его словам, телеобращение российского президента не является его любимым видео.

Читайте: Я не верю, что Путин применит ядерное оружие. Но есть риски, - Зеленский

"У меня есть вся необходимая информация… Ничего нового для меня (в выступлении Путина не было – ред.)", - добавил он.

По словам Зеленского, Путин уже провел частичную мобилизацию, хотя объявил об этом только сейчас.

"Наши спецслужбы и наши союзники об этом уже сказали. Весь последний месяц он производил мобилизацию", – сказал украинский лидер.

По мнению Зеленского, "частичная мобилизация" свидетельствует о том, что в России есть "проблемы с офицерами и другими военнослужащими".

"Мы уже знаем, что они мобилизовали курсантов, – ребят, которые не умели воевать. Эти курсанты пали. Они даже не смогли закончить обучение. Все эти люди не могут воевать. Они пришли к нам и погибают…

Он (Путин) видит, что его подразделения просто убегают. Ему нужна миллионная армия, чтобы прийти к нам. Потому что он видит, что значительная часть приходящих к нам просто убегает.

Он хочет утопить Украину в крови, но и в крови своих солдат", - подчеркнул Зеленский.

Он убежден, что "фиктивные референдумы" на оккупированных территориях Украины не признают 90% государств.

"Мы будем действовать шаг за шагом в соответствии с нашими планами. Я уверен, что мы освободим нашу территорию", – сказал Зеленский.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+23
Добре буде, якщо всі будуть як ти, ухилятися...
показать весь комментарий
21.09.2022 17:46
+21
Зеленский должен обратиться к потенциальным мобилизованным на РФ и сказать:
- Граждане, берите пример с меня! Откосите от призыва минимум 4 раза и у вас появиться шанс не только остаться в живых, а возможно в будущем стать даже президентом РФ...
показать весь комментарий
21.09.2022 17:52
+16
"Зеленський в інтерв'ю німецькому виданню сказав, що не бачив виступу Путіна. За його словами, телезвернення російського президента не є його найулюбленішим відео".
(точно так само як "висери "Вечірнього мудозвона" - для притомних українців )
показать весь комментарий
21.09.2022 17:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Добре буде, якщо всі будуть як ти, ухилятися...
показать весь комментарий
21.09.2022 17:46 Ответить
Чи ховатись у німців
показать весь комментарий
21.09.2022 17:57 Ответить
показать весь комментарий
21.09.2022 18:10 Ответить
А це дамбаси. 09.05.2015. Ніякої різниці.
показать весь комментарий
21.09.2022 18:39 Ответить
после обьявления моГилизации папашка уже не так веселится
показать весь комментарий
23.09.2022 09:21 Ответить
краще б сховався
показать весь комментарий
21.09.2022 19:23 Ответить
В Масочусетсі?
показать весь комментарий
21.09.2022 21:39 Ответить
А ты я смотрю воюешь в Немецком котле?
показать весь комментарий
21.09.2022 18:08 Ответить
а ты чмо зэ-леножопое на полях инета сражаешься?
показать весь комментарий
21.09.2022 19:24 Ответить
из какого окопа пишешь гной под-зэлупный?
показать весь комментарий
21.09.2022 19:28 Ответить
Главное не быть руснявой вшой как ты)
показать весь комментарий
21.09.2022 23:50 Ответить
так под-зэлупный гной -это и есть кацапское дЕрьмо
показать весь комментарий
22.09.2022 00:34 Ответить
"Зеленський в інтерв'ю німецькому виданню сказав, що не бачив виступу Путіна. За його словами, телезвернення російського президента не є його найулюбленішим відео".
(точно так само як "висери "Вечірнього мудозвона" - для притомних українців )
показать весь комментарий
21.09.2022 17:48 Ответить
Не матюкайся, салага.
показать весь комментарий
21.09.2022 18:00 Ответить
Не обовязково його дивитися, можна в інтернеті прочитати його монолог
показать весь комментарий
21.09.2022 18:04 Ответить
Чий саме? Подоляковий? Бо хто пише зараз "монологи" Путіну - я не знаю!
показать весь комментарий
21.09.2022 18:10 Ответить
Та тут жеш на цензорі - все що наплів Хутін
показать весь комментарий
21.09.2022 20:06 Ответить
Зеленский должен обратиться к потенциальным мобилизованным на РФ и сказать:
- Граждане, берите пример с меня! Откосите от призыва минимум 4 раза и у вас появиться шанс не только остаться в живых, а возможно в будущем стать даже президентом РФ...
показать весь комментарий
21.09.2022 17:52 Ответить
він же весь час до росіян звертається. хай ще раз звернеться, підтримую.
показать весь комментарий
21.09.2022 19:33 Ответить
Необхідна інформація від патрушева і єрмака?
показать весь комментарий
21.09.2022 17:52 Ответить
раз русские по мобилизации уже сюда будут идти в любом случае, есть ли смысл сдерживаться на ответные удары по инфраструктуре?
показать весь комментарий
21.09.2022 17:53 Ответить
показать весь комментарий
21.09.2022 17:55 Ответить
То всё ,,хорошие русские", их низя трогать, Коломойше с ними ещё дела крутить
показать весь комментарий
21.09.2022 18:06 Ответить
Тому угорці відмовилися також на них санкції вводити.
показать весь комментарий
21.09.2022 19:38 Ответить
Канібалізація наРасеї
показать весь комментарий
21.09.2022 17:57 Ответить
да, Вова, все сбегут..... и ермак твой сбежит, и татаров..... но они получат звезды хероев расеи и будут на Рублевке жить..... а что получишь ты? и куда бежать будешь?
показать весь комментарий
21.09.2022 17:58 Ответить
Та мабуть в Израиль под крылышко мамы Риммы
показать весь комментарий
21.09.2022 18:07 Ответить
показать весь комментарий
21.09.2022 18:11 Ответить
Интересно, пуля его догнала, или нет?
показать весь комментарий
21.09.2022 19:21 Ответить
хер догонешь иначе не выжить
показать весь комментарий
21.09.2022 19:27 Ответить
зеленский бежит от военкома с повесткой ?
показать весь комментарий
21.09.2022 23:26 Ответить
Колишній в.о. керівника Одеської митниці Денис Пудрик поновився на посаді начальника регіонального главку Держпродспоживслужби, з якої його було звільнено 23 вересня 2021 року.

Відповідне рішення, задовольнивши позов чиновника, ухвалив Одеський окружний адміністративний суд.

Він визнав незаконним та скасував наказ відомства про відставку Пудрика та стягнув зі служби середній заробіток за час вимушеного прогулу у розмірі 193 тис. 982 грн. Суд допустив негайне виконання цього рішення.

показать весь комментарий
21.09.2022 18:07 Ответить
"Его тесть - советник главы Офиса президента Андрея Ермака, а сам он был членом "Батьківщини" и якобы является "кумом Тимошенко"....."

А шо? Могло быть по-другому ?
показать весь комментарий
21.09.2022 18:18 Ответить
Він був в банді Тадєєва.
показать весь комментарий
21.09.2022 19:33 Ответить
ой пля зеленые гниды что же вы творите..
показать весь комментарий
21.09.2022 23:27 Ответить
Зате ти невтік, бо Кривоніс зіпсував злітну смугу. За шо і отримав від тебе карну справу.
показать весь комментарий
21.09.2022 18:08 Ответить
Вся справа випадку. А для країни було б краще коли б він втік.
показать весь комментарий
21.09.2022 19:32 Ответить
Зелёный свет продлился
А все бегут бегут бегут бегут
Бегут бегут бегут бегут
Бегут бегут бегут -
А он им светит!
А все бегут бегут бегут бегут
Бегут бегут бегут бегут
Бегут бегут бегут -
А он горит!
показать весь комментарий
21.09.2022 18:16 Ответить
намагався влучити в "чемодан" і таки розплескав?
ну обзовемо це мобілізаціею, частичною....
показать весь комментарий
21.09.2022 18:21 Ответить
Так, пане Боневтіка. У пуйла війська, які більш-менш розумні втікають. А де твої корифани, які кожного року обсирали нас і Україну, які себе назвали "95 кварталом"? А якби так робили всі, то хто боринив би Україну?
показать весь комментарий
21.09.2022 18:26 Ответить
вова расскажи им как уклонятся от призыва, у тебя в этом опыт ого!!
показать весь комментарий
21.09.2022 18:27 Ответить
Зеля тобі треба давати кацапам яких ти так любиш майстер клас по ухилянню, тоді точно нікого там не зловлять.
показать весь комментарий
21.09.2022 18:36 Ответить
Так чисто цікаво, а кого конкретно мобілізувавли до лав ЗСУ із кварталу95.
показать весь комментарий
21.09.2022 18:51 Ответить
Що Зеля, що Путлер, що Лукашенко з одного тісту зроблени. Нікчемі яких ненавидить народ.
показать весь комментарий
21.09.2022 19:29 Ответить
 
 