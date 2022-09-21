Путин весь последний месяц проводил мобилизацию, но подразделения бегут, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что "частичная мобилизация", официально объявленная в России Владимиром Путиным, была ожидаемой и ничего не изменит в планах Украины.

Об этом Зеленский заявил в интервью немецкой газете BILD, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

В среду утром президент России Владимир Путин отдал приказ о частичной мобилизации своих вооруженных сил с немедленным вводом в действие. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, 300 тысяч резервистов должны быть отправлены в Украину.

После этих заявлений корреспондент "BILD" встретился с президентом Украины в Киеве.

Зеленский в интервью немецкому изданию сказал, что не видел выступления Путина. По его словам, телеобращение российского президента не является его любимым видео.

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"У меня есть вся необходимая информация… Ничего нового для меня (в выступлении Путина не было – ред.)", - добавил он.

По словам Зеленского, Путин уже провел частичную мобилизацию, хотя объявил об этом только сейчас.

"Наши спецслужбы и наши союзники об этом уже сказали. Весь последний месяц он производил мобилизацию", – сказал украинский лидер.

По мнению Зеленского, "частичная мобилизация" свидетельствует о том, что в России есть "проблемы с офицерами и другими военнослужащими".

"Мы уже знаем, что они мобилизовали курсантов, – ребят, которые не умели воевать. Эти курсанты пали. Они даже не смогли закончить обучение. Все эти люди не могут воевать. Они пришли к нам и погибают…

Он (Путин) видит, что его подразделения просто убегают. Ему нужна миллионная армия, чтобы прийти к нам. Потому что он видит, что значительная часть приходящих к нам просто убегает.

Он хочет утопить Украину в крови, но и в крови своих солдат", - подчеркнул Зеленский.

Он убежден, что "фиктивные референдумы" на оккупированных территориях Украины не признают 90% государств.

"Мы будем действовать шаг за шагом в соответствии с нашими планами. Я уверен, что мы освободим нашу территорию", – сказал Зеленский.