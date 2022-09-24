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Путін весь останній місяць проводив мобілізацію, але підрозділи тікають, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що "часткова мобілізація", офіційно оголошена в Росії Володимиром Путіним, була очікуваною і вона нічого не змінить у планах України.

Про це Зеленський заявив в інтерв’ю німецькій газеті BILD, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

У середу вранці Росії Володимир Путін віддав наказ про часткову мобілізацію своїх збройних сил з негайним введенням в дію. За словами міністра оборони РФ Сергія Шойгу, 300 000 резервістів мають бути відправлені в Україну.

Після цих заяв кореспондент "BILD" зустрівся з президентом України у Києві.

Зеленський в інтерв'ю німецькому виданню сказав, що не бачив виступу Путіна. За його словами, телезвернення російського президента не є його найулюбленішим відео.

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"У мене є вся необхідна інформація… Нічого нового для мене (у виступі Путіна не було – ред.)", - додав він.

За словами Зеленського, Путін уже провів часткову мобілізацію, хоча оголосив про це лише тепер.

"Наші спецслужби і наші союзники про це вже сказали. Весь останній місяць він проводив мобілізацію", – сказав український лідер.

На думку Зеленського, "часткова мобілізація" свідчить про те, що в Росії є "проблеми з офіцерами та іншими військовослужбовцями".

"Ми вже знаємо, що вони мобілізували курсантів, – хлопців, які не вміли воювати. Ці курсанти полягли. Вони навіть не змогли закінчити навчання. Всі ці люди не можуть воювати. Вони прийшли до нас і гинуть…

Він (Путін) бачить, що його підрозділи просто тікають. Йому потрібна мільйонна армія, щоб прийти до нас. Тому що він бачить, що значна частина тих, хто до нас приходить, просто тікає.

Він хоче втопити Україну в крові, але і в крові власних солдатів", - наголосив Зеленський.

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Він переконаний, що "фіктивні референдуми" на окупованих територіях України не визнають 90% держав.

"Ми будемо діяти крок за кроком відповідно до наших планів. Я впевнений, що ми звільнимо нашу територію", – сказав Зеленський.
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Топ коментарі
+23
Добре буде, якщо всі будуть як ти, ухилятися...
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21.09.2022 17:46
+21
Зеленский должен обратиться к потенциальным мобилизованным на РФ и сказать:
- Граждане, берите пример с меня! Откосите от призыва минимум 4 раза и у вас появиться шанс не только остаться в живых, а возможно в будущем стать даже президентом РФ...
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21.09.2022 17:52
+16
"Зеленський в інтерв'ю німецькому виданню сказав, що не бачив виступу Путіна. За його словами, телезвернення російського президента не є його найулюбленішим відео".
(точно так само як "висери "Вечірнього мудозвона" - для притомних українців )
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21.09.2022 17:48
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Добре буде, якщо всі будуть як ти, ухилятися...
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21.09.2022 17:46 Відповісти
Чи ховатись у німців
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21.09.2022 17:57 Відповісти
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21.09.2022 18:10 Відповісти
А це дамбаси. 09.05.2015. Ніякої різниці.
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21.09.2022 18:39 Відповісти
после обьявления моГилизации папашка уже не так веселится
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23.09.2022 09:21 Відповісти
краще б сховався
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21.09.2022 19:23 Відповісти
В Масочусетсі?
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21.09.2022 21:39 Відповісти
А ты я смотрю воюешь в Немецком котле?
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21.09.2022 18:08 Відповісти
а ты чмо зэ-леножопое на полях инета сражаешься?
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21.09.2022 19:24 Відповісти
из какого окопа пишешь гной под-зэлупный?
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21.09.2022 19:28 Відповісти
Главное не быть руснявой вшой как ты)
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21.09.2022 23:50 Відповісти
так под-зэлупный гной -это и есть кацапское дЕрьмо
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22.09.2022 00:34 Відповісти
"Зеленський в інтерв'ю німецькому виданню сказав, що не бачив виступу Путіна. За його словами, телезвернення російського президента не є його найулюбленішим відео".
(точно так само як "висери "Вечірнього мудозвона" - для притомних українців )
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21.09.2022 17:48 Відповісти
Не матюкайся, салага.
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21.09.2022 18:00 Відповісти
Не обовязково його дивитися, можна в інтернеті прочитати його монолог
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21.09.2022 18:04 Відповісти
Чий саме? Подоляковий? Бо хто пише зараз "монологи" Путіну - я не знаю!
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21.09.2022 18:10 Відповісти
Та тут жеш на цензорі - все що наплів Хутін
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21.09.2022 20:06 Відповісти
Зеленский должен обратиться к потенциальным мобилизованным на РФ и сказать:
- Граждане, берите пример с меня! Откосите от призыва минимум 4 раза и у вас появиться шанс не только остаться в живых, а возможно в будущем стать даже президентом РФ...
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21.09.2022 17:52 Відповісти
він же весь час до росіян звертається. хай ще раз звернеться, підтримую.
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21.09.2022 19:33 Відповісти
Необхідна інформація від патрушева і єрмака?
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21.09.2022 17:52 Відповісти
раз русские по мобилизации уже сюда будут идти в любом случае, есть ли смысл сдерживаться на ответные удары по инфраструктуре?
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21.09.2022 17:53 Відповісти
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21.09.2022 17:55 Відповісти
То всё ,,хорошие русские", их низя трогать, Коломойше с ними ещё дела крутить
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21.09.2022 18:06 Відповісти
Тому угорці відмовилися також на них санкції вводити.
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21.09.2022 19:38 Відповісти
Канібалізація наРасеї
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21.09.2022 17:57 Відповісти
да, Вова, все сбегут..... и ермак твой сбежит, и татаров..... но они получат звезды хероев расеи и будут на Рублевке жить..... а что получишь ты? и куда бежать будешь?
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21.09.2022 17:58 Відповісти
Та мабуть в Израиль под крылышко мамы Риммы
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21.09.2022 18:07 Відповісти
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21.09.2022 18:11 Відповісти
Интересно, пуля его догнала, или нет?
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21.09.2022 19:21 Відповісти
хер догонешь иначе не выжить
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21.09.2022 19:27 Відповісти
зеленский бежит от военкома с повесткой ?
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21.09.2022 23:26 Відповісти
Колишній в.о. керівника Одеської митниці Денис Пудрик поновився на посаді начальника регіонального главку Держпродспоживслужби, з якої його було звільнено 23 вересня 2021 року.

Відповідне рішення, задовольнивши позов чиновника, ухвалив Одеський окружний адміністративний суд.

Він визнав незаконним та скасував наказ відомства про відставку Пудрика та стягнув зі служби середній заробіток за час вимушеного прогулу у розмірі 193 тис. 982 грн. Суд допустив негайне виконання цього рішення.

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21.09.2022 18:07 Відповісти
"Его тесть - советник главы Офиса президента Андрея Ермака, а сам он был членом "Батьківщини" и якобы является "кумом Тимошенко"....."

А шо? Могло быть по-другому ?
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21.09.2022 18:18 Відповісти
Він був в банді Тадєєва.
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21.09.2022 19:33 Відповісти
ой пля зеленые гниды что же вы творите..
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21.09.2022 23:27 Відповісти
Зате ти невтік, бо Кривоніс зіпсував злітну смугу. За шо і отримав від тебе карну справу.
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21.09.2022 18:08 Відповісти
Вся справа випадку. А для країни було б краще коли б він втік.
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21.09.2022 19:32 Відповісти
Зелёный свет продлился
А все бегут бегут бегут бегут
Бегут бегут бегут бегут
Бегут бегут бегут -
А он им светит!
А все бегут бегут бегут бегут
Бегут бегут бегут бегут
Бегут бегут бегут -
А он горит!
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21.09.2022 18:16 Відповісти
намагався влучити в "чемодан" і таки розплескав?
ну обзовемо це мобілізаціею, частичною....
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21.09.2022 18:21 Відповісти
Так, пане Боневтіка. У пуйла війська, які більш-менш розумні втікають. А де твої корифани, які кожного року обсирали нас і Україну, які себе назвали "95 кварталом"? А якби так робили всі, то хто боринив би Україну?
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21.09.2022 18:26 Відповісти
вова расскажи им как уклонятся от призыва, у тебя в этом опыт ого!!
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21.09.2022 18:27 Відповісти
Зеля тобі треба давати кацапам яких ти так любиш майстер клас по ухилянню, тоді точно нікого там не зловлять.
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21.09.2022 18:36 Відповісти
Так чисто цікаво, а кого конкретно мобілізувавли до лав ЗСУ із кварталу95.
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21.09.2022 18:51 Відповісти
Що Зеля, що Путлер, що Лукашенко з одного тісту зроблени. Нікчемі яких ненавидить народ.
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21.09.2022 19:29 Відповісти
 
 