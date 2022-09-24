В Росії пропонують мобілізувати чоловіків, які приїхали в Росію з "ДНР" після 2014 року

Їх потрібно мобілізувати в першу чергу.

Про це заявив депутат держдуми Росії Віталій Мілонов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал журналіста Дениса Казанського.

"Я вважаю, що їх священний обов'язок зараз - поїхати боротися за батьківщину. Усіх чоловіків, які приїхали в Росію з України після 2014 року, точно потрібно призивати", - наголосив депутат держдуми.

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