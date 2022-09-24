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В Росії пропонують мобілізувати чоловіків, які приїхали в Росію з "ДНР" після 2014 року

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мобілізація,примусова

Їх потрібно мобілізувати в першу чергу.

Про це заявив депутат держдуми Росії Віталій Мілонов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал журналіста Дениса Казанського

"Я вважаю, що їх священний обов'язок  зараз - поїхати боротися за батьківщину. Усіх чоловіків, які приїхали в Росію з України після 2014 року, точно потрібно призивати", - наголосив депутат держдуми. 

В Росії пропонують мобілізувати чоловіків, які приїхали в Росію з ДНР після 2014 року 01

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+46
...бугага
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21.09.2022 16:13
+45
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21.09.2022 16:06
+44
А как же Донбасс никто на колени не поставит?
Поставили нагнули и погнали.
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21.09.2022 16:08
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21.09.2022 16:06 Відповісти
НАЧАЛОСЬ ..................ахахаааахахахаааааааа!!!!!!!!!!!!! Это просто прелесть , вторая армия , ***** , мира .
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21.09.2022 16:08 Відповісти
ДНА НЕТ!
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21.09.2022 16:10 Відповісти
собери сына на форнт В КРЕДИТ, разберут его на фронте почти бесплатно *за пакет придется доплатить на кассе.
а так как он мобилизован а не контрактник помни: машины не будет
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21.09.2022 16:12 Відповісти
Пакет брать БУДЕТЕ?
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21.09.2022 16:16 Відповісти
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21.09.2022 16:39 Відповісти
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21.09.2022 16:25 Відповісти
Интересная сумма...
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21.09.2022 16:41 Відповісти
кстати, число зверя в кредит за озверение сына - вполне четенько)
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21.09.2022 16:51 Відповісти
Повне дно...навіть чорна діра з числом диявола....це ж треба таке було придумати...шакали
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22.09.2022 01:52 Відповісти
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21.09.2022 16:06 Відповісти
А как же Донбасс никто на колени не поставит?
Поставили нагнули и погнали.
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21.09.2022 16:08 Відповісти
Вони самі стали...ще в 14....
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21.09.2022 17:15 Відповісти
Ми згодні: усіх колаборантів потрібно утилізувати першочергово
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21.09.2022 16:08 Відповісти
бамбасс порожняк не гонит - шахты сверхглубокие - на всех двухсотых места хватит!)
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21.09.2022 16:59 Відповісти
Можна ще мобілізувати шкільних двійочників і прогульників,вуличних дебоширів та за вживання спиртного на робочому місці за неповагу до начальства і т.п.Або просто настукати на сусіда.
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21.09.2022 17:10 Відповісти
Добрива приїдуть.
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21.09.2022 16:09 Відповісти
горы Ичкерии всегда открыты для убегающих мужчин Донбасса.
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21.09.2022 16:09 Відповісти
А кадыровцы кем прикрываться будут?
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21.09.2022 18:02 Відповісти
Дебіли вважали що расіюшка їх "захистить", а вийшло що це їм доведеться захищати росіюшку...
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21.09.2022 16:10 Відповісти
дибіли неуки історії не знають от і вважали що нарасея їх захистить
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21.09.2022 16:12 Відповісти
... навіть історії власних родин не відають...
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21.09.2022 16:22 Відповісти
у них немає історії, це виродки від завезених кацапів і є кацапами
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21.09.2022 19:33 Відповісти
єслі шо, ви їх дустом посипте...
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21.09.2022 16:10 Відповісти
полностью согласны! отправьте всех этих крыс на убой
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21.09.2022 16:10 Відповісти
А що, про чоловіків з України, які приїхали в рф - це він добре сказав. Підтримую!
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21.09.2022 16:11 Відповісти
Ну что,нормально вам долбо..бам ВВХ ввел?
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21.09.2022 16:11 Відповісти
Правильно !
Собрать всех и отправить на фронт голыми и босыми !
Они сами себе найдут танки, артиллерию и оружие в шахтах и копанках, а форму смогут купить в любом военторге !
Ху?ло не даст соврать....
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21.09.2022 16:12 Відповісти
Абсолютно вірне рішення...зрадники нікому не потрібні, навіть кацапстану.
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21.09.2022 16:12 Відповісти
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21.09.2022 16:13 Відповісти
...бугага
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21.09.2022 16:13 Відповісти
Мобилизированных сразу не бросят на фронт.

Их будут сначала месяц готовить.

Нам за этот месяц нужно освободить все наши территории. Нужно перебить всю ту российскую мразоту, которая сейчас находится на наших землях. Чтобы потом воевать уже с вновь прибившими. Потому что, если к тем, что сейчас есть присоединяться еще новые - то воевать с таким большим количеством войск будет тяжело.

Нужно просить америку 100 хаймерсов и 1000 танков, чтобы перебить быстро российскую *******, которая сейчас находится на территории Украины!
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21.09.2022 16:13 Відповісти
Я вам здивую, але насичення передка тілами з калашматами тільки збільшує втрати. Снаряду 155мм так навіть краще.
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21.09.2022 16:17 Відповісти
Виходить, що Україна до Донбассу ставиться набагато краще. Бо в нас мільони переселенців і ніхто іх 7 місяців не пропонує м'ясом на війну кидати в першу чергу за свій регіон.

А для підоросіянців-визволителів то "хахли", яких кидали і будуть кидати в пекло.
І без іронії - жаль цих людей, я не бачу тут ніяких приводів для знущання з них.

Тим паче скоро по іншу сторону фронта ми побачимо ще й херсонців та мелітопольців.
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21.09.2022 16:14 Відповісти
Так это и есть геноцид, просто в такой форме. А ООН только зерно интересует...
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21.09.2022 16:25 Відповісти
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21.09.2022 16:14 Відповісти
Там арифметика потрясна.
В України було 200.000 армії, у нас мільйон. Україна втратила 100.000, а ми 5.000. І тепер давайте мобілізуєм ще 300.000 на фоні таких успіхів...
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21.09.2022 16:22 Відповісти
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21.09.2022 16:23 Відповісти
Зря надеятся, дохлым мобикам бабло не положенно.
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21.09.2022 16:55 Відповісти
Оце тобі ось, а завтра прийдеш по колеса.
Не знав куді їдеш, тоді, штовхай.
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21.09.2022 16:15 Відповісти
Иду по лесу. Ночь. Дождь, ветер, ночь. Замерз весь.

Смотрю - машина стоит, подхожу, в окошко смотрю - там никого. Дверцу попробовал - открыто, ну я залез и сижу. Вдруг машина поехала. Я в шоке. Машина едет, я сзади сижу, за рулем никого.

Тут рука волосатая появляется откуда-то, порулила и исчезла. У меня волосы на голове зашевелились. Тут деревня показалась, вот уже дома первые. Тут машина останавливается, в салон мужик заглядывает и говорит:

- А ты че тут делаешь?!

- Да вот, еду…

- ****** просто!!! Я толкаю, а он, *****, едет!..
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21.09.2022 16:52 Відповісти
и куда теперь этим дуракам податься? в параше сидеть - утилизуют, в новопарашу поехать - утилизуют. за границу - дуракам выезд запрещён. некуда этим дебилам податься" )
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21.09.2022 16:16 Відповісти
Сейчас они находятся в таком состоянии

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21.09.2022 16:17 Відповісти
увезу тебя я в тундру там военкомата нет !
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21.09.2022 16:18 Відповісти
я підтримую повністю ! живих щурів не повинно лишитись ! а то 8 років дамбіли бамбас, а вони ховались під спідницями в маскві .
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21.09.2022 16:16 Відповісти
ви ще мобілізуйте всіх українців, які у вас там на заробітках.
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21.09.2022 16:17 Відповісти
От про цих українців мабуть і йде мова у 7 статті, яка засекречена.
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21.09.2022 16:53 Відповісти
параше ненужен домбаский зброд вот и решили очиститься от него не только в дыныры но и в параше
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21.09.2022 16:18 Відповісти
Время стричь овец!
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21.09.2022 16:19 Відповісти
Сам не люблю все эти сравнения и аналогии с гитлером, но тут само просится. Того тоже США терпела с 39 до высадки в нормандии и все прекратилось, а тут 8 лет долбим бамбас и что-то телятся. Пока Америка не вступится, тот гитлер не остановится.
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21.09.2022 16:19 Відповісти
Вся Донецко - Лугандоновская мразота будет утилизирована. Предатели не нужны никому. Сдохнете твари "люськоязицние".
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21.09.2022 16:20 Відповісти
А нам треба думати про симетричний хід.
Бо донбабве повинні в першу чергу захищати місцеві, а не хлопці з бандерштату.
Всіх переселенців на облік воєнкоматів і готувати на фронт
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21.09.2022 16:21 Відповісти
Чушка, сиди и не печатай херню всякую, ДИВАННЫЙ ТЫ НИНДЗЯ ЧЕБУРАШКА!
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21.09.2022 16:47 Відповісти
О, донецький лішенєц озвався із львівського кафешантана)
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21.09.2022 18:07 Відповісти
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21.09.2022 18:39 Відповісти
Карочє, за що боролись на це напоролись. Справедливо.
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21.09.2022 16:22 Відповісти
А з ленери?
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21.09.2022 16:23 Відповісти
Какая ирония
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21.09.2022 16:23 Відповісти
Та да.Просто таки гримассы судьбы.Лугандонское отребье бежало от войны на рашку,а в итоге после этого забега просто сдохнет уставшим.
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21.09.2022 16:45 Відповісти
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21.09.2022 16:23 Відповісти
А это означает.. что на рабZee давно нет 140 млн Шариковых🦍🦍🦍максимум 70...потому и скрываются данные переписи насэлэния 2021 году..
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21.09.2022 16:24 Відповісти
Идеально правильное решение кстати. Они позвали на помощь в 14 г, к ним приехали помогли, а они уехали в РФ! Надо было просто уехать в РФ, и не звать никого. И сейчас их бы не позвали. А ещё лучше всем бы оттуда свалить в РФ. И сегодня. А так к бою---а уж как карта теперь ляжет, иди знай, но винтовку доставай. Была очень давно модная песенка, и были там такие слова: , возьмём винтовки новые---примкнём штыки, и с песнями весёлыми пойдём в большевики.... ,. Тот случай!
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21.09.2022 16:25 Відповісти
Вважаю, що це слушно. Яник, Азаров, Пшонка?
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21.09.2022 16:30 Відповісти
Мобилизации на СПЕЦОПЕРАЦИЮ не существует, мобилизация может быть тока на ВОЙНУ....

Получается ***** сам дескридитирует ВС РФ
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21.09.2022 16:33 Відповісти
Як же "класно" жити в динири і вже Україна їм "ничего не должна".
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21.09.2022 16:37 Відповісти
Ну что дамбаситы, получили рузкиймир? Вы нужны рашистам только как бесплатное пушечное мясо за которое никто не спросит и никто не заплатит. А вы что придурки думали что вы москвичами станете
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21.09.2022 16:37 Відповісти
после "референдумов" погонят и наших украинцев оставшихся в оккупации.
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21.09.2022 16:43 Відповісти
сейчас не 45 и войны мясом не выигрывают, больше пехоты, кучнее попадание и демилитаризация
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21.09.2022 16:45 Відповісти
А-а-атличнейше защитила вас расея, да дэнээрщики?
Кого благодарить - и знаете, и видите!
Поздравьте себя!
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21.09.2022 16:48 Відповісти
Чого ж так мало ? Давайте і тих хто після 2014
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21.09.2022 16:56 Відповісти
Це зрадники, а їх в другу чергу треба утилізовувати.
В першу - узкоглазих підарів-бурят і інше генетичне сміття без краплі людяності.
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21.09.2022 17:00 Відповісти
рашкоівани,відправляйте на смерть своїх дітей.
пуйлу їх не жалко,бо це не його діти...
Воно загонить в могилу сотні тисяч кацапів,а потім буде покаяння...але ми його не приймемо,а буде страшний суд,ми доживемо до цього судного дня над рашою...ціна буде високою,але ми не здамося.
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21.09.2022 17:05 Відповісти
Давно пора. Этих хитрованов из дыныры на росии полно. Они из рашки по украинским паспортам и в Европу ,как беженцы уехали.
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21.09.2022 17:09 Відповісти
Хе-хе)
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21.09.2022 17:11 Відповісти
НА УБОЙ ******!!!
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21.09.2022 17:24 Відповісти
Недавно Зеленський хотів азотні добрива з раші. але ***** вирішило відправити ще кращі добрива
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21.09.2022 17:30 Відповісти
Це ж органіка !
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21.09.2022 19:56 Відповісти
Скоро опустятся до зарплаты семь рублёв.
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21.09.2022 17:37 Відповісти
Це прекрасна новина для України! Да здраствуєт утілізація ватників і совкодрочерів!
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21.09.2022 17:42 Відповісти
Так. і всіх гастарбайтерів з України...буде супер!
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21.09.2022 18:19 Відповісти
Это просто геноцид какой то
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21.09.2022 18:22 Відповісти
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21.09.2022 18:27 Відповісти
Що знову хочуть української донецької крові?
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21.09.2022 18:48 Відповісти
это правильно, взял кацапский паспорт значит готов на все
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21.09.2022 19:25 Відповісти
Їх треба мобілізувати в першу чергу !
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21.09.2022 19:55 Відповісти
А как красиво и безобидно всё начиналось! Детишки в пилоточках и гимнастёрочках, деды на палках, красивые наклейки на машинах.
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21.09.2022 21:07 Відповісти
Колонизатор Милонов хочет искоренить всех этнических донбассцев.
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21.09.2022 21:12 Відповісти
 
 