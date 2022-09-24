В Росії пропонують мобілізувати чоловіків, які приїхали в Росію з "ДНР" після 2014 року
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Їх потрібно мобілізувати в першу чергу.
Про це заявив депутат держдуми Росії Віталій Мілонов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал журналіста Дениса Казанського.
"Я вважаю, що їх священний обов'язок зараз - поїхати боротися за батьківщину. Усіх чоловіків, які приїхали в Росію з України після 2014 року, точно потрібно призивати", - наголосив депутат держдуми.
Топ коментарі
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Будь ласка, зачекайте...
а так как он мобилизован а не контрактник помни: машины не будет
Поставили нагнули и погнали.
Собрать всех и отправить на фронт голыми и босыми !
Они сами себе найдут танки, артиллерию и оружие в шахтах и копанках, а форму смогут купить в любом военторге !
Ху?ло не даст соврать....
Их будут сначала месяц готовить.
Нам за этот месяц нужно освободить все наши территории. Нужно перебить всю ту российскую мразоту, которая сейчас находится на наших землях. Чтобы потом воевать уже с вновь прибившими. Потому что, если к тем, что сейчас есть присоединяться еще новые - то воевать с таким большим количеством войск будет тяжело.
Нужно просить америку 100 хаймерсов и 1000 танков, чтобы перебить быстро российскую *******, которая сейчас находится на территории Украины!
А для підоросіянців-визволителів то "хахли", яких кидали і будуть кидати в пекло.
І без іронії - жаль цих людей, я не бачу тут ніяких приводів для знущання з них.
Тим паче скоро по іншу сторону фронта ми побачимо ще й херсонців та мелітопольців.
В України було 200.000 армії, у нас мільйон. Україна втратила 100.000, а ми 5.000. І тепер давайте мобілізуєм ще 300.000 на фоні таких успіхів...
Не знав куді їдеш, тоді, штовхай.
Смотрю - машина стоит, подхожу, в окошко смотрю - там никого. Дверцу попробовал - открыто, ну я залез и сижу. Вдруг машина поехала. Я в шоке. Машина едет, я сзади сижу, за рулем никого.
Тут рука волосатая появляется откуда-то, порулила и исчезла. У меня волосы на голове зашевелились. Тут деревня показалась, вот уже дома первые. Тут машина останавливается, в салон мужик заглядывает и говорит:
- А ты че тут делаешь?!
- Да вот, еду…
- ****** просто!!! Я толкаю, а он, *****, едет!..
Бо донбабве повинні в першу чергу захищати місцеві, а не хлопці з бандерштату.
Всіх переселенців на облік воєнкоматів і готувати на фронт
Получается ***** сам дескридитирует ВС РФ
Кого благодарить - и знаете, и видите!
Поздравьте себя!
В першу - узкоглазих підарів-бурят і інше генетичне сміття без краплі людяності.
пуйлу їх не жалко,бо це не його діти...
Воно загонить в могилу сотні тисяч кацапів,а потім буде покаяння...але ми його не приймемо,а буде страшний суд,ми доживемо до цього судного дня над рашою...ціна буде високою,але ми не здамося.