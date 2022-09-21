В России предлагают мобилизовать мужчин, приехавших в Россию из "ДНР" после 2014 года

Их нужно мобилизовать в первую очередь.

Об этом заявил депутат госдумы России Виталий Милонов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал журналиста Дениса Казанского.

"Я считаю, что их священная обязанность сейчас - поехать бороться за родину. Всех мужчин, приехавших в Россию из Украины после 2014 года, точно нужно призывать", - подчеркнул депутат госдумы.

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