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Россия (91256) мобилизация (1614) Казанский Денис (307)

В России предлагают мобилизовать мужчин, приехавших в Россию из "ДНР" после 2014 года

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мобілізація,примусова

Их нужно мобилизовать в первую очередь.

Об этом заявил депутат госдумы России Виталий Милонов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал журналиста Дениса Казанского.

"Я считаю, что их священная обязанность сейчас - поехать бороться за родину. Всех мужчин, приехавших в Россию из Украины после 2014 года, точно нужно призывать", - подчеркнул депутат госдумы.

В России предлагают мобилизовать мужчин, приехавших в Россию из ДНР после 2014 года 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запрос "мобилизации" в России превысил запрос "порно". ИНФОГРАФИКА
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Топ комментарии
+46
...бугага
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21.09.2022 16:13
+45
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21.09.2022 16:06
+44
А как же Донбасс никто на колени не поставит?
Поставили нагнули и погнали.
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21.09.2022 16:08
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21.09.2022 16:06 Ответить
НАЧАЛОСЬ ..................ахахаааахахахаааааааа!!!!!!!!!!!!! Это просто прелесть , вторая армия , ***** , мира .
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21.09.2022 16:08 Ответить
ДНА НЕТ!
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21.09.2022 16:10 Ответить
собери сына на форнт В КРЕДИТ, разберут его на фронте почти бесплатно *за пакет придется доплатить на кассе.
а так как он мобилизован а не контрактник помни: машины не будет
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21.09.2022 16:12 Ответить
Пакет брать БУДЕТЕ?
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21.09.2022 16:16 Ответить
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21.09.2022 16:39 Ответить
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21.09.2022 16:25 Ответить
Интересная сумма...
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21.09.2022 16:41 Ответить
кстати, число зверя в кредит за озверение сына - вполне четенько)
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21.09.2022 16:51 Ответить
Повне дно...навіть чорна діра з числом диявола....це ж треба таке було придумати...шакали
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22.09.2022 01:52 Ответить
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21.09.2022 16:06 Ответить
А как же Донбасс никто на колени не поставит?
Поставили нагнули и погнали.
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21.09.2022 16:08 Ответить
Вони самі стали...ще в 14....
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21.09.2022 17:15 Ответить
Ми згодні: усіх колаборантів потрібно утилізувати першочергово
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21.09.2022 16:08 Ответить
бамбасс порожняк не гонит - шахты сверхглубокие - на всех двухсотых места хватит!)
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21.09.2022 16:59 Ответить
Можна ще мобілізувати шкільних двійочників і прогульників,вуличних дебоширів та за вживання спиртного на робочому місці за неповагу до начальства і т.п.Або просто настукати на сусіда.
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21.09.2022 17:10 Ответить
Добрива приїдуть.
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21.09.2022 16:09 Ответить
горы Ичкерии всегда открыты для убегающих мужчин Донбасса.
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21.09.2022 16:09 Ответить
А кадыровцы кем прикрываться будут?
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21.09.2022 18:02 Ответить
Дебіли вважали що расіюшка їх "захистить", а вийшло що це їм доведеться захищати росіюшку...
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21.09.2022 16:10 Ответить
дибіли неуки історії не знають от і вважали що нарасея їх захистить
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21.09.2022 16:12 Ответить
... навіть історії власних родин не відають...
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21.09.2022 16:22 Ответить
у них немає історії, це виродки від завезених кацапів і є кацапами
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21.09.2022 19:33 Ответить
єслі шо, ви їх дустом посипте...
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21.09.2022 16:10 Ответить
полностью согласны! отправьте всех этих крыс на убой
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21.09.2022 16:10 Ответить
А що, про чоловіків з України, які приїхали в рф - це він добре сказав. Підтримую!
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21.09.2022 16:11 Ответить
Ну что,нормально вам долбо..бам ВВХ ввел?
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21.09.2022 16:11 Ответить
Правильно !
Собрать всех и отправить на фронт голыми и босыми !
Они сами себе найдут танки, артиллерию и оружие в шахтах и копанках, а форму смогут купить в любом военторге !
Ху?ло не даст соврать....
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21.09.2022 16:12 Ответить
Абсолютно вірне рішення...зрадники нікому не потрібні, навіть кацапстану.
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21.09.2022 16:12 Ответить
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21.09.2022 16:13 Ответить
...бугага
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21.09.2022 16:13 Ответить
Мобилизированных сразу не бросят на фронт.

Их будут сначала месяц готовить.

Нам за этот месяц нужно освободить все наши территории. Нужно перебить всю ту российскую мразоту, которая сейчас находится на наших землях. Чтобы потом воевать уже с вновь прибившими. Потому что, если к тем, что сейчас есть присоединяться еще новые - то воевать с таким большим количеством войск будет тяжело.

Нужно просить америку 100 хаймерсов и 1000 танков, чтобы перебить быстро российскую *******, которая сейчас находится на территории Украины!
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21.09.2022 16:13 Ответить
Я вам здивую, але насичення передка тілами з калашматами тільки збільшує втрати. Снаряду 155мм так навіть краще.
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21.09.2022 16:17 Ответить
Виходить, що Україна до Донбассу ставиться набагато краще. Бо в нас мільони переселенців і ніхто іх 7 місяців не пропонує м'ясом на війну кидати в першу чергу за свій регіон.

А для підоросіянців-визволителів то "хахли", яких кидали і будуть кидати в пекло.
І без іронії - жаль цих людей, я не бачу тут ніяких приводів для знущання з них.

Тим паче скоро по іншу сторону фронта ми побачимо ще й херсонців та мелітопольців.
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21.09.2022 16:14 Ответить
Так это и есть геноцид, просто в такой форме. А ООН только зерно интересует...
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21.09.2022 16:25 Ответить
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21.09.2022 16:14 Ответить
Там арифметика потрясна.
В України було 200.000 армії, у нас мільйон. Україна втратила 100.000, а ми 5.000. І тепер давайте мобілізуєм ще 300.000 на фоні таких успіхів...
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21.09.2022 16:22 Ответить
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21.09.2022 16:23 Ответить
Зря надеятся, дохлым мобикам бабло не положенно.
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21.09.2022 16:55 Ответить
Оце тобі ось, а завтра прийдеш по колеса.
Не знав куді їдеш, тоді, штовхай.
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21.09.2022 16:15 Ответить
Иду по лесу. Ночь. Дождь, ветер, ночь. Замерз весь.

Смотрю - машина стоит, подхожу, в окошко смотрю - там никого. Дверцу попробовал - открыто, ну я залез и сижу. Вдруг машина поехала. Я в шоке. Машина едет, я сзади сижу, за рулем никого.

Тут рука волосатая появляется откуда-то, порулила и исчезла. У меня волосы на голове зашевелились. Тут деревня показалась, вот уже дома первые. Тут машина останавливается, в салон мужик заглядывает и говорит:

- А ты че тут делаешь?!

- Да вот, еду…

- ****** просто!!! Я толкаю, а он, *****, едет!..
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21.09.2022 16:52 Ответить
и куда теперь этим дуракам податься? в параше сидеть - утилизуют, в новопарашу поехать - утилизуют. за границу - дуракам выезд запрещён. некуда этим дебилам податься" )
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21.09.2022 16:16 Ответить
Сейчас они находятся в таком состоянии

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21.09.2022 16:17 Ответить
увезу тебя я в тундру там военкомата нет !
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21.09.2022 16:18 Ответить
я підтримую повністю ! живих щурів не повинно лишитись ! а то 8 років дамбіли бамбас, а вони ховались під спідницями в маскві .
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21.09.2022 16:16 Ответить
ви ще мобілізуйте всіх українців, які у вас там на заробітках.
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21.09.2022 16:17 Ответить
От про цих українців мабуть і йде мова у 7 статті, яка засекречена.
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21.09.2022 16:53 Ответить
параше ненужен домбаский зброд вот и решили очиститься от него не только в дыныры но и в параше
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21.09.2022 16:18 Ответить
Время стричь овец!
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21.09.2022 16:19 Ответить
Сам не люблю все эти сравнения и аналогии с гитлером, но тут само просится. Того тоже США терпела с 39 до высадки в нормандии и все прекратилось, а тут 8 лет долбим бамбас и что-то телятся. Пока Америка не вступится, тот гитлер не остановится.
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21.09.2022 16:19 Ответить
Вся Донецко - Лугандоновская мразота будет утилизирована. Предатели не нужны никому. Сдохнете твари "люськоязицние".
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21.09.2022 16:20 Ответить
А нам треба думати про симетричний хід.
Бо донбабве повинні в першу чергу захищати місцеві, а не хлопці з бандерштату.
Всіх переселенців на облік воєнкоматів і готувати на фронт
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21.09.2022 16:21 Ответить
Чушка, сиди и не печатай херню всякую, ДИВАННЫЙ ТЫ НИНДЗЯ ЧЕБУРАШКА!
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21.09.2022 16:47 Ответить
О, донецький лішенєц озвався із львівського кафешантана)
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21.09.2022 18:07 Ответить
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21.09.2022 18:39 Ответить
Карочє, за що боролись на це напоролись. Справедливо.
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21.09.2022 16:22 Ответить
А з ленери?
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21.09.2022 16:23 Ответить
Какая ирония
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21.09.2022 16:23 Ответить
Та да.Просто таки гримассы судьбы.Лугандонское отребье бежало от войны на рашку,а в итоге после этого забега просто сдохнет уставшим.
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21.09.2022 16:45 Ответить
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21.09.2022 16:23 Ответить
А это означает.. что на рабZee давно нет 140 млн Шариковых🦍🦍🦍максимум 70...потому и скрываются данные переписи насэлэния 2021 году..
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21.09.2022 16:24 Ответить
Идеально правильное решение кстати. Они позвали на помощь в 14 г, к ним приехали помогли, а они уехали в РФ! Надо было просто уехать в РФ, и не звать никого. И сейчас их бы не позвали. А ещё лучше всем бы оттуда свалить в РФ. И сегодня. А так к бою---а уж как карта теперь ляжет, иди знай, но винтовку доставай. Была очень давно модная песенка, и были там такие слова: , возьмём винтовки новые---примкнём штыки, и с песнями весёлыми пойдём в большевики.... ,. Тот случай!
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21.09.2022 16:25 Ответить
Вважаю, що це слушно. Яник, Азаров, Пшонка?
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21.09.2022 16:30 Ответить
Мобилизации на СПЕЦОПЕРАЦИЮ не существует, мобилизация может быть тока на ВОЙНУ....

Получается ***** сам дескридитирует ВС РФ
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21.09.2022 16:33 Ответить
Як же "класно" жити в динири і вже Україна їм "ничего не должна".
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21.09.2022 16:37 Ответить
Ну что дамбаситы, получили рузкиймир? Вы нужны рашистам только как бесплатное пушечное мясо за которое никто не спросит и никто не заплатит. А вы что придурки думали что вы москвичами станете
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21.09.2022 16:37 Ответить
после "референдумов" погонят и наших украинцев оставшихся в оккупации.
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21.09.2022 16:43 Ответить
сейчас не 45 и войны мясом не выигрывают, больше пехоты, кучнее попадание и демилитаризация
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21.09.2022 16:45 Ответить
А-а-атличнейше защитила вас расея, да дэнээрщики?
Кого благодарить - и знаете, и видите!
Поздравьте себя!
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21.09.2022 16:48 Ответить
Чого ж так мало ? Давайте і тих хто після 2014
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21.09.2022 16:56 Ответить
Це зрадники, а їх в другу чергу треба утилізовувати.
В першу - узкоглазих підарів-бурят і інше генетичне сміття без краплі людяності.
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21.09.2022 17:00 Ответить
рашкоівани,відправляйте на смерть своїх дітей.
пуйлу їх не жалко,бо це не його діти...
Воно загонить в могилу сотні тисяч кацапів,а потім буде покаяння...але ми його не приймемо,а буде страшний суд,ми доживемо до цього судного дня над рашою...ціна буде високою,але ми не здамося.
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21.09.2022 17:05 Ответить
Давно пора. Этих хитрованов из дыныры на росии полно. Они из рашки по украинским паспортам и в Европу ,как беженцы уехали.
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21.09.2022 17:09 Ответить
Хе-хе)
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21.09.2022 17:11 Ответить
НА УБОЙ ******!!!
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21.09.2022 17:24 Ответить
Недавно Зеленський хотів азотні добрива з раші. але ***** вирішило відправити ще кращі добрива
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21.09.2022 17:30 Ответить
Це ж органіка !
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21.09.2022 19:56 Ответить
Скоро опустятся до зарплаты семь рублёв.
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21.09.2022 17:37 Ответить
Це прекрасна новина для України! Да здраствуєт утілізація ватників і совкодрочерів!
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21.09.2022 17:42 Ответить
Так. і всіх гастарбайтерів з України...буде супер!
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21.09.2022 18:19 Ответить
Это просто геноцид какой то
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21.09.2022 18:22 Ответить
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21.09.2022 18:27 Ответить
Що знову хочуть української донецької крові?
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21.09.2022 18:48 Ответить
это правильно, взял кацапский паспорт значит готов на все
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21.09.2022 19:25 Ответить
Їх треба мобілізувати в першу чергу !
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21.09.2022 19:55 Ответить
А как красиво и безобидно всё начиналось! Детишки в пилоточках и гимнастёрочках, деды на палках, красивые наклейки на машинах.
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21.09.2022 21:07 Ответить
Колонизатор Милонов хочет искоренить всех этнических донбассцев.
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21.09.2022 21:12 Ответить
 
 