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Россия нарушила устав ООН, – Байден на Генеральной ассамблее организации

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

байден

Россия нарушила устав ООН, вторгнувшись в Украину, заявил президент США Джозеф Байден.

"Постоянный член Совета безопасности ООН вторгся в свою соседнюю страну. Россия бесстыдно нарушила основы Устава ООН, четкий запрет завоевания соседней страны", - сказал Байден, выступая на Генассамблее ООН в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Запад не угрожал России и, наоборот, стремился предотвратить обострение ситуации, заявил Байден.

"Никто не угрожал России, никто не искал с ней конфликта", - заявил он на Генассамблее ООН. Говоря об украинском кризисе, Байден подчеркнул, что США "старались предотвратить обострение".

Он подтвердил, что США не намерены признавать итоги референдумов на Донбассе и на оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей. Такие референдумы Байден назвал нарушением международных норм.

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Топ комментарии
+27
Параша нарушила правила ООН и... как ни в чем не бывало заседает в ООН
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21.09.2022 19:04
+21
Гутериш, смердючий хорёк любящий только деньги, КТО и КОГДА принял РФ в ООН и тем более на каком основании РФ в совете безопасности с правом вето?
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21.09.2022 19:06
+18
......Блогер позвонил сыну пресс-секретаря Путина под видом сотрудника военкомата.........
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21.09.2022 19:02
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танки, самолеты и ракеты когда будут? ... не учите жить, а помогите материально
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21.09.2022 19:03 Ответить
Зеля відіб'ється асфальтом.
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21.09.2022 19:22 Ответить
коли таке було? пруфи ?
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22.09.2022 00:07 Ответить
Легше перечислити що кацапія не порушувала.
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21.09.2022 19:04 Ответить
Параша нарушила правила ООН и... как ни в чем не бывало заседает в ООН
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21.09.2022 19:04 Ответить
Вже давно зрозуміло що ООН це імпотентна організація. Як і її попередниця Ліга Націй.
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21.09.2022 19:17 Ответить
не те що в ООН, а в Раді Безпеки и має право "вето"!
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21.09.2022 20:00 Ответить
Якщо ви знаєте місця,
де планують проводити "референдум",
де зберігають/друкують бюлетені,
де проживають члени "виборчих комісій" -
надсилайте інформацію
@Peace_da_rus_ni_bot
ЗСУ хоче долучитися
до організації "референдуму".
https://t.me/tanya_adams/3368
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21.09.2022 19:05 Ответить
Ви що думаєте, реально проходитиме референдум?))
Прийдуть пару придурків,а цифри вже у ***** на столі давно чекають...
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21.09.2022 19:10 Ответить
Якщо розбомбити вночі місця голосування - ху не зможе гарантувати що ті цифри взяті не в потолка. Те що вони підробні, авжеж зрозуміло, головне щоб не дати йому нічого.
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21.09.2022 23:10 Ответить
шо, правда?
а за сім місяців це ще не всі зрозуміли?

ХАЙМАРСИ НАМ ДАВАЙТЕ, І БАГАТО

І РАКЕТИ НОРМАЛЬНОЇ ДАЛЕЧИНИ
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21.09.2022 19:05 Ответить
Гутериш, смердючий хорёк любящий только деньги, КТО и КОГДА принял РФ в ООН и тем более на каком основании РФ в совете безопасности с правом вето?
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21.09.2022 19:06 Ответить
Ніхто росію туди не приймав вони просто підмінили табличку з написом "ссср" на рф!
Доречі комуністична КНР також зайняла чуже місце ,мало хто знає про це,але вони незаконно займають місце Тайваню.
ООН- шарашкина контора де на статут можна покласти болт і все сходить з рук.
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21.09.2022 19:15 Ответить
думаю на основании "большого чемодана"
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21.09.2022 20:01 Ответить
Нельзя не согласиться с таким смелым заявлением.
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21.09.2022 19:12 Ответить
Олег Шарп: "Ммощная речь дедушки Байдена на Генассамблее ООН. Источники утверждают, что её полностью переписали после выступления *****. Ее четыре основных посыла:
▪️США задействует все механизмы, чтобы россия не смогла применить ЯО.
▪️Никто никогда не признает никаких "референдумов".
▪️Военная поддержка Украины будет не только продолжена, но и интенсифицирована.
▪️Запад далеко не исчерпал санкционный механизм против россии - на этом направлении ещё есть незадействованные резервы".
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21.09.2022 19:13 Ответить
Запад не проявляє ініциативу весь час підлаштовуючись під терористів з рф,ось це погано..
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21.09.2022 19:18 Ответить
Удар по Крыму - как раз инициатива.
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21.09.2022 20:29 Ответить
Фуй его знает, что из этого получится....

Ясно одно, БОЛЬШОГО СПОРТА (ЧМ, ЧЕ, Кубков Мира,олимпиад) в ближайшие 10-20 лет...русским точно не увидеть....либо пока не здохнет Путин и не состоится полная деокупация территорий с репарациям....

Так что футбол, их любимый хоккей...9тыс спортсекций и ДЮСШОР, 94 училища олимпийского резерва...могут спокойно закрыть....))))
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21.09.2022 19:18 Ответить
от беда
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21.09.2022 21:09 Ответить
козу ***
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22.09.2022 00:09 Ответить
Якщо кацапня порушила статут, то оштрафуйте її на кілька "лямів", відберіть право голосу на рік. Викиньте мордор з організації! А то лише одне -бла-бла-бла!!!
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21.09.2022 19:23 Ответить
РФ порушила статут ООН ще у 2014.
Але ж увесь "демократичний світ" цього визнавати не хотів.
Боялись ядерного конфлікту.
І після застосування тактичної ядерної НІХТО атомну бомбу на Москву не скине.
Захід буде і далі намагатись душити економічно.
В надії, що у РФ таки "адічают" і віддадуть свою бомбу за харчі.
Надія марна - РФ здоровенна і самодостатня у великій мірі.
Навіть Північна Корея не гнеться.
Схоже, що світ має пройти через ядерний апокаліпсис.
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21.09.2022 19:30 Ответить
Бомба на Москву не має військового смислу.
А от бомба на нафто-газові родовища залишить Росію без штанів.
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21.09.2022 19:34 Ответить
а сенс не у військовому сенсі...думаєш Хіросіма та Нагасакі мали військовий сенс? Москва це кубло ворожої держави. І цсаме кубло треба знищити+бункер путлера. Я вже не кажу що нафто-газові рудовища не постраждають від удару
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21.09.2022 20:04 Ответить
Нафто-газові родовища від удару зруйнуються і загоряться.
Спробуй загаси та відбудуй радіоактивні розвалини.
Хіросіма і Нагасакі мали саме військовий ефект:
японський мілітаризм заткнувся, і було негайно підписано перемир'я.
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21.09.2022 20:27 Ответить
Их много тысяч вышек раскиданных по огромной территории.
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21.09.2022 21:12 Ответить
Есть самые продуктивные вышки, есть трубопроводы, сходящиеся в хабы -
да и бомб есть как бы с запасом.
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21.09.2022 21:23 Ответить
Может и есть какой то резон, но то по мизерам. Нефти до фига, проблема, не добыть её, а переработать или продать.
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21.09.2022 21:37 Ответить
А, ну, тогда и по перерабатывающим заводам.
Чтобы не было даже мыслей восстановить.
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21.09.2022 22:49 Ответить
ти що мале дитя? Не розумієш що свердловини заплавляться, а самі копалини залишаться. Ти репарації чим приймати будеш? Цеглинами Кремля? Стосовно Хіросіми і Нагасакі ти взагалі не обізнаний в темі..США хотіли продемонструвати СРСР ху из ху... Квантунська армія і так би здалася
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21.09.2022 23:04 Ответить
Це ти дитя. Головне лишити Росію без грошей і палива і довести до ручки. А після перемоги поговоримо про репарації. Коли розпочнуть мусолити питання репарацій, половина автопарку Європи вже буде їздити на електриці. Доведеться брати територіями.
США так демонстрували Сталіну ху из ху, що дозволили Розенбергам вивезти креслення атомної бомби. А Рузвельт ще й особисто піклувався, щоб СРСР отримував потрібну допомогу. На щастя, Гаррі Трумен був іншим.
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22.09.2022 00:26 Ответить
Знов ні про що, та схоже навіть на виправдання... Скільки можна розмовляти з цим вилупком мовою дипломатії? Тут треба конкретна погроза ядерною зброєю на випадок її застосування ******! Все!
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21.09.2022 19:36 Ответить
"США задействует все механизмы, чтобы россия не смогла применить ЯО."
Що вам тут не ясно ?
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21.09.2022 19:43 Ответить
А почему тогда соссали и не представили Украине статус особого союзника США,
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21.09.2022 19:48 Ответить
бо багато крадуть і закатують в асфальт
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21.09.2022 19:59 Ответить
Потому что зРада зе-гнид проголосовала против этого статуса...
ЕС тогда запросила голосование...
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21.09.2022 20:33 Ответить
Если бы был статус - не было бы войны.

а "соссут" сейчас - избиратели и почитатели зе-гнид.
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21.09.2022 20:37 Ответить
Ну яка українська криза!!??? Це чисто наросійська криза
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21.09.2022 20:41 Ответить
Ой, та невже помітили?.. Ну слава Богу, тепер буде чергове "занепокоєння" від оон!
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22.09.2022 00:45 Ответить
 
 