Россия нарушила устав ООН, – Байден на Генеральной ассамблее организации
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия нарушила устав ООН, вторгнувшись в Украину, заявил президент США Джозеф Байден.
"Постоянный член Совета безопасности ООН вторгся в свою соседнюю страну. Россия бесстыдно нарушила основы Устава ООН, четкий запрет завоевания соседней страны", - сказал Байден, выступая на Генассамблее ООН в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Запад не угрожал России и, наоборот, стремился предотвратить обострение ситуации, заявил Байден.
"Никто не угрожал России, никто не искал с ней конфликта", - заявил он на Генассамблее ООН. Говоря об украинском кризисе, Байден подчеркнул, что США "старались предотвратить обострение".
Он подтвердил, что США не намерены признавать итоги референдумов на Донбассе и на оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей. Такие референдумы Байден назвал нарушением международных норм.
Пожалуйста, подождите...
де планують проводити "референдум",
де зберігають/друкують бюлетені,
де проживають члени "виборчих комісій" -
надсилайте інформацію
@Peace_da_rus_ni_bot
ЗСУ хоче долучитися
до організації "референдуму".
https://t.me/tanya_adams/3368
Прийдуть пару придурків,а цифри вже у ***** на столі давно чекають...
а за сім місяців це ще не всі зрозуміли?
ХАЙМАРСИ НАМ ДАВАЙТЕ, І БАГАТО
І РАКЕТИ НОРМАЛЬНОЇ ДАЛЕЧИНИ
Доречі комуністична КНР також зайняла чуже місце ,мало хто знає про це,але вони незаконно займають місце Тайваню.
ООН- шарашкина контора де на статут можна покласти болт і все сходить з рук.
▪️США задействует все механизмы, чтобы россия не смогла применить ЯО.
▪️Никто никогда не признает никаких "референдумов".
▪️Военная поддержка Украины будет не только продолжена, но и интенсифицирована.
▪️Запад далеко не исчерпал санкционный механизм против россии - на этом направлении ещё есть незадействованные резервы".
Ясно одно, БОЛЬШОГО СПОРТА (ЧМ, ЧЕ, Кубков Мира,олимпиад) в ближайшие 10-20 лет...русским точно не увидеть....либо пока не здохнет Путин и не состоится полная деокупация территорий с репарациям....
Так что футбол, их любимый хоккей...9тыс спортсекций и ДЮСШОР, 94 училища олимпийского резерва...могут спокойно закрыть....))))
Але ж увесь "демократичний світ" цього визнавати не хотів.
Боялись ядерного конфлікту.
І після застосування тактичної ядерної НІХТО атомну бомбу на Москву не скине.
Захід буде і далі намагатись душити економічно.
В надії, що у РФ таки "адічают" і віддадуть свою бомбу за харчі.
Надія марна - РФ здоровенна і самодостатня у великій мірі.
Навіть Північна Корея не гнеться.
Схоже, що світ має пройти через ядерний апокаліпсис.
А от бомба на нафто-газові родовища залишить Росію без штанів.
Спробуй загаси та відбудуй радіоактивні розвалини.
Хіросіма і Нагасакі мали саме військовий ефект:
японський мілітаризм заткнувся, і було негайно підписано перемир'я.
да и бомб есть как бы с запасом.
Чтобы не было даже мыслей восстановить.
США так демонстрували Сталіну ху из ху, що дозволили Розенбергам вивезти креслення атомної бомби. А Рузвельт ще й особисто піклувався, щоб СРСР отримував потрібну допомогу. На щастя, Гаррі Трумен був іншим.
Що вам тут не ясно ?
ЕС тогда запросила голосование...
а "соссут" сейчас - избиратели и почитатели зе-гнид.