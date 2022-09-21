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Росія порушила статут ООН - Байден на Генеральній асамблеї організації

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

байден

Росія порушила статут ООН, вторгнувшись в Україну, заявив президент США Джозеф Байден.

"Постійний член Ради безпеки ООН вторгся до своєї сусідньої країни. Росія безсоромно порушила основи Статуту ООН, чітку заборону завоювання сусідньої країни", - сказав Байден, виступаючи на Генасамблеї ООН у середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

Захід не погрожував Росії і, навпаки, прагнув запобігти загостренню ситуації, заявив Байден.

"Ніхто не погрожував Росії, ніхто не шукав із нею конфлікту", - заявив він, виступаючи на Генасамблеї ООН. Говорячи про українську кризу, Байден наголосив, що США "намагалися запобігти загостренню".

Байден підтвердив, що США не мають наміру визнавати підсумки референдумів на Донбасі та в окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей. Такі референдуми він назвав порушенням міжнародних норм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці перемагають. Але важко вважати перемогою, коли стільки жертв і руйнувань, - Байден

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+27
Параша нарушила правила ООН и... как ни в чем не бывало заседает в ООН
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21.09.2022 19:04
+21
Гутериш, смердючий хорёк любящий только деньги, КТО и КОГДА принял РФ в ООН и тем более на каком основании РФ в совете безопасности с правом вето?
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21.09.2022 19:06
+18
......Блогер позвонил сыну пресс-секретаря Путина под видом сотрудника военкомата.........
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21.09.2022 19:02
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танки, самолеты и ракеты когда будут? ... не учите жить, а помогите материально
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21.09.2022 19:03 Відповісти
Зеля відіб'ється асфальтом.
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21.09.2022 19:22 Відповісти
коли таке було? пруфи ?
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22.09.2022 00:07 Відповісти
Легше перечислити що кацапія не порушувала.
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21.09.2022 19:04 Відповісти
Параша нарушила правила ООН и... как ни в чем не бывало заседает в ООН
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21.09.2022 19:04 Відповісти
Вже давно зрозуміло що ООН це імпотентна організація. Як і її попередниця Ліга Націй.
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21.09.2022 19:17 Відповісти
не те що в ООН, а в Раді Безпеки и має право "вето"!
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21.09.2022 20:00 Відповісти
Якщо ви знаєте місця,
де планують проводити "референдум",
де зберігають/друкують бюлетені,
де проживають члени "виборчих комісій" -
надсилайте інформацію
@Peace_da_rus_ni_bot
ЗСУ хоче долучитися
до організації "референдуму".
https://t.me/tanya_adams/3368
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21.09.2022 19:05 Відповісти
Ви що думаєте, реально проходитиме референдум?))
Прийдуть пару придурків,а цифри вже у ***** на столі давно чекають...
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21.09.2022 19:10 Відповісти
Якщо розбомбити вночі місця голосування - ху не зможе гарантувати що ті цифри взяті не в потолка. Те що вони підробні, авжеж зрозуміло, головне щоб не дати йому нічого.
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21.09.2022 23:10 Відповісти
шо, правда?
а за сім місяців це ще не всі зрозуміли?

ХАЙМАРСИ НАМ ДАВАЙТЕ, І БАГАТО

І РАКЕТИ НОРМАЛЬНОЇ ДАЛЕЧИНИ
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21.09.2022 19:05 Відповісти
Гутериш, смердючий хорёк любящий только деньги, КТО и КОГДА принял РФ в ООН и тем более на каком основании РФ в совете безопасности с правом вето?
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21.09.2022 19:06 Відповісти
Ніхто росію туди не приймав вони просто підмінили табличку з написом "ссср" на рф!
Доречі комуністична КНР також зайняла чуже місце ,мало хто знає про це,але вони незаконно займають місце Тайваню.
ООН- шарашкина контора де на статут можна покласти болт і все сходить з рук.
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21.09.2022 19:15 Відповісти
думаю на основании "большого чемодана"
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21.09.2022 20:01 Відповісти
Нельзя не согласиться с таким смелым заявлением.
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21.09.2022 19:12 Відповісти
Олег Шарп: "Ммощная речь дедушки Байдена на Генассамблее ООН. Источники утверждают, что её полностью переписали после выступления *****. Ее четыре основных посыла:
▪️США задействует все механизмы, чтобы россия не смогла применить ЯО.
▪️Никто никогда не признает никаких "референдумов".
▪️Военная поддержка Украины будет не только продолжена, но и интенсифицирована.
▪️Запад далеко не исчерпал санкционный механизм против россии - на этом направлении ещё есть незадействованные резервы".
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21.09.2022 19:13 Відповісти
Запад не проявляє ініциативу весь час підлаштовуючись під терористів з рф,ось це погано..
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21.09.2022 19:18 Відповісти
Удар по Крыму - как раз инициатива.
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21.09.2022 20:29 Відповісти
Фуй его знает, что из этого получится....

Ясно одно, БОЛЬШОГО СПОРТА (ЧМ, ЧЕ, Кубков Мира,олимпиад) в ближайшие 10-20 лет...русским точно не увидеть....либо пока не здохнет Путин и не состоится полная деокупация территорий с репарациям....

Так что футбол, их любимый хоккей...9тыс спортсекций и ДЮСШОР, 94 училища олимпийского резерва...могут спокойно закрыть....))))
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21.09.2022 19:18 Відповісти
от беда
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21.09.2022 21:09 Відповісти
козу ***
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22.09.2022 00:09 Відповісти
Якщо кацапня порушила статут, то оштрафуйте її на кілька "лямів", відберіть право голосу на рік. Викиньте мордор з організації! А то лише одне -бла-бла-бла!!!
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21.09.2022 19:23 Відповісти
РФ порушила статут ООН ще у 2014.
Але ж увесь "демократичний світ" цього визнавати не хотів.
Боялись ядерного конфлікту.
І після застосування тактичної ядерної НІХТО атомну бомбу на Москву не скине.
Захід буде і далі намагатись душити економічно.
В надії, що у РФ таки "адічают" і віддадуть свою бомбу за харчі.
Надія марна - РФ здоровенна і самодостатня у великій мірі.
Навіть Північна Корея не гнеться.
Схоже, що світ має пройти через ядерний апокаліпсис.
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21.09.2022 19:30 Відповісти
Бомба на Москву не має військового смислу.
А от бомба на нафто-газові родовища залишить Росію без штанів.
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21.09.2022 19:34 Відповісти
а сенс не у військовому сенсі...думаєш Хіросіма та Нагасакі мали військовий сенс? Москва це кубло ворожої держави. І цсаме кубло треба знищити+бункер путлера. Я вже не кажу що нафто-газові рудовища не постраждають від удару
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21.09.2022 20:04 Відповісти
Нафто-газові родовища від удару зруйнуються і загоряться.
Спробуй загаси та відбудуй радіоактивні розвалини.
Хіросіма і Нагасакі мали саме військовий ефект:
японський мілітаризм заткнувся, і було негайно підписано перемир'я.
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21.09.2022 20:27 Відповісти
Их много тысяч вышек раскиданных по огромной территории.
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21.09.2022 21:12 Відповісти
Есть самые продуктивные вышки, есть трубопроводы, сходящиеся в хабы -
да и бомб есть как бы с запасом.
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21.09.2022 21:23 Відповісти
Может и есть какой то резон, но то по мизерам. Нефти до фига, проблема, не добыть её, а переработать или продать.
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21.09.2022 21:37 Відповісти
А, ну, тогда и по перерабатывающим заводам.
Чтобы не было даже мыслей восстановить.
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21.09.2022 22:49 Відповісти
ти що мале дитя? Не розумієш що свердловини заплавляться, а самі копалини залишаться. Ти репарації чим приймати будеш? Цеглинами Кремля? Стосовно Хіросіми і Нагасакі ти взагалі не обізнаний в темі..США хотіли продемонструвати СРСР ху из ху... Квантунська армія і так би здалася
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21.09.2022 23:04 Відповісти
Це ти дитя. Головне лишити Росію без грошей і палива і довести до ручки. А після перемоги поговоримо про репарації. Коли розпочнуть мусолити питання репарацій, половина автопарку Європи вже буде їздити на електриці. Доведеться брати територіями.
США так демонстрували Сталіну ху из ху, що дозволили Розенбергам вивезти креслення атомної бомби. А Рузвельт ще й особисто піклувався, щоб СРСР отримував потрібну допомогу. На щастя, Гаррі Трумен був іншим.
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22.09.2022 00:26 Відповісти
Знов ні про що, та схоже навіть на виправдання... Скільки можна розмовляти з цим вилупком мовою дипломатії? Тут треба конкретна погроза ядерною зброєю на випадок її застосування ******! Все!
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21.09.2022 19:36 Відповісти
"США задействует все механизмы, чтобы россия не смогла применить ЯО."
Що вам тут не ясно ?
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21.09.2022 19:43 Відповісти
А почему тогда соссали и не представили Украине статус особого союзника США,
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21.09.2022 19:48 Відповісти
бо багато крадуть і закатують в асфальт
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21.09.2022 19:59 Відповісти
Потому что зРада зе-гнид проголосовала против этого статуса...
ЕС тогда запросила голосование...
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21.09.2022 20:33 Відповісти
Если бы был статус - не было бы войны.

а "соссут" сейчас - избиратели и почитатели зе-гнид.
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21.09.2022 20:37 Відповісти
Ну яка українська криза!!??? Це чисто наросійська криза
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21.09.2022 20:41 Відповісти
Ой, та невже помітили?.. Ну слава Богу, тепер буде чергове "занепокоєння" від оон!
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22.09.2022 00:45 Відповісти
 
 