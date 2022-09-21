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Новости Политика Украины Роттердам плюс
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Ахметов (2002) Шабунин (464) Антикоррупционный суд (1070) Роттердам+ (165)

Апелляционная палата Антикорсуда отказалась рассматривать законность закрытия дела Роттердам+. Пришло время очищать и ВАКС, - Шабунин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ахметов

Судьи устно озвучили, что дело Роттердам+ еще может спасти прокурор. Ждем решений от прокуроров.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"В Антикоррупционном суде решили сделать подарок Ринату Ахметову ко дню рождения.

Сегодня Апелляционная палата Антикорсуда фактически отказалась рассматривать законность закрытия дела Роттердам+.

После полутора лет рассмотрения элементарной жалобы на решение следственной судьи в ВАКС сказали, что ГПК не заявитель и вообще это не компетенция суда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антикоррупционный суд отпустил под залог 50 тыс. грн "слугу народа" Трухина, подозреваемого в попытке подкупа полицейского после ДТП

За полтора года рассмотрения Апелляционная палата в составе коллегии из трех судей (Панаид, Панкулич и Боднар) не удосужилась даже сформировать позицию для полного текста своего решения.

Почему это подарок Ахметову? Судьи отдали сторонам сокращенный текст решения с отказом рассматривать нашу жалобу по существу. Содержание определения выписано так, что неизвестно в какой части решения первой инстанции в силе, а в какой нет.

Но главное: судьи решили не давать сегодня полный текст со своими доводами. А оставили это до понедельника.

Я не вижу этому иного объяснения, как попытка поторговаться с Ахметовым об этих аргументах.

Судьи устно озвучили, что дело еще может спасти прокурор. Ждем решений от прокуроров.

Читайте: В Раде хотят освободить коррупционеров от наказания, если они возместят причиненный ущерб, - Шабунин. ДОКУМЕНТ

Но что касается суда, надеюсь судьям хватит ума не перечеркивать в своих аргументах в понедельник шансы на спасение дела. Цена очень велика. Схема на 40 млрд грн убытков.

Мы как организация свои выводы сделали. Главное – видимо пришло время очищать и ВАКС. Надеемся, что судебная реформа и новое ВРП в этом поможет", - заявил Шабунин.
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Топ комментарии
+20
та коли ж ти, Шабунін, прочитаєш хоч якийсь підручник з економіки і зрозумієш, шо схема "Роттердам + " - то звичайна світова схема ціноутворення ? !!!

***, звідки в тебе така тупа впертість ?
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21.09.2022 19:59
+14
А у цього ЦПХ (ценрального **************) нема питань до влади і мастштабних розкрадань гуманітарки? На часі лише справи часів Порошенка?
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21.09.2022 19:58
+12
Перепрошую, а потрох то хто? Той, що мільярди на Великому будівництві віджав? Той, що замість ракет, зброї і армії хатинку папі-мамі в Ізраїлі? Він? Чи він не один там такий, курва, їх там сьогодні дохрена... потрохів зелених... До речі, як там бєня каломойскій, як в нього справи?
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21.09.2022 20:16
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Та невже?
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22.09.2022 10:27 Ответить
В цьому прикладі є один лукавий момент. Сусід просто продає картоплю, яку брав або вирощував для свого споживання чи він займається вирощуванням на продаж і буде змушений везти її у той магазин чи куди-інде, витрачаючи на транспортування?
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22.09.2022 00:30 Ответить
сусід картоплю вирощує не для базару, а для себе.

не хочеш - не купуй
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22.09.2022 10:26 Ответить
А чого вам так смішно? Тому що сам з тієї піздоти, що при владі? Чи в холуях ходите?
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21.09.2022 21:28 Ответить
з путаного коменту Шибуніна зрозуміло що суд відхилив скаргу, одночасно йому не зрозуміло, хто порушив процес. і які недоліки слідства необхідно оскаржувати в подальшому. Але зразу ж кардинальний висновок про необхідність чистити ВАКС. Колись друзяки Шибуніна говорили по ВАКС, що це сільський суд, недоразуменіє і його швидко приведуть в чувство реальності. Правда,на ВС їм обломилось. І вже цей перець починає копошитись доколє мовляв цей ВАКС буде тормозом в його нелегккій боротьбі з корупцією. В черговий раз хочеться спитати, а де подівались його чуваки. друзяки Суркова.
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21.09.2022 20:46 Ответить
простий білобрисий чувак.
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21.09.2022 20:47 Ответить
Поки шлабуніни і єдині канали беніних новин тримають нарід в тонусі по справі "Ротердам +", де не вкрадено жодної копійки і яку декілька раз закривали суди і сьогодні по ній працює Зеля, то Беня то через суди, то просто йому Володя пробачив вже більше 40 мільярдів і нічого. Шлабунін і йому подібні цього чомусь не бачать.
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21.09.2022 21:19 Ответить
Якщо Беня краде -це караул, грабять, якщо Ахметка - то це святе - ні-ні.
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21.09.2022 21:30 Ответить
З бєні ікону на покуті поставив чи тільки з яжнелоха ?
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21.09.2022 21:55 Ответить
Якщо ти собі ікону поставив, то не рівняй з собою інших. А я взагалі атеїст.
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21.09.2022 22:44 Ответить
Ти не атеїст , ти зелений біоробот R2D2 твій нащадок чи попередник ?
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22.09.2022 01:23 Ответить
Я Залізний Дроворуб. ХО-ХО-ХО
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22.09.2022 10:25 Ответить
Зрозуміло, що крали на Роттердамі, але Зеля переплюнув усіх найвдаліших шахраїв та злодіїв в Україні, тож усі втратили вже інтерес до Роттердама.
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21.09.2022 22:02 Ответить
Крали до Роттердама не по дєцкі. Шахтам платили дешево-дешево, держава шахтарям доплачувала зарплату. Ті, що купляли дешево( офшори Ахмєтова), продавали дорого-дорого на ТЕС. Роттердам+ прибрав фірми прокладки. Зробили напряму, шахта-ТЕС. Шахтам дісталось більше, ТЕС заплатила менше і держава з бюджету шахтарям не платить. Власники офшорів дуууже незадоволені, підняли плач про вселенську зраду. Ціна Роттердам + це ціна на вугільній біржі+ витрати на транспортування від шахти до ТЕС, а не Роттердама.
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22.09.2022 00:12 Ответить
"Зробили напряму, шахта-ТЕС" - Так, звичайно, напряму - шахта Ахметова - ТЕС Ахметова, по ціні Роттердам+
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22.09.2022 09:52 Ответить
Трейдери вугілля крали на роттердамі+ 20 дол. з тоні. Трейдери палива 200 дол. з 1 тоні. Для наших суддів це дрібниці. Тому ніхто не розслідуватиме
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21.09.2022 22:07 Ответить
И за этих людей, корупционнеров ,война в Украине и нищета а им ничего!процветают. Где закон? Где ген прокурор? И т.д .... ничего не меняется....
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21.09.2022 23:55 Ответить
как на папу похож стал со временем, одно лицо. и манеры схожи.
а кому же папа отдаст пол-страны, - правильно любимому сыночку, доченьке и зятю.
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22.09.2022 03:10 Ответить
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