Апеляційна палата Антикорсуду відмовилася розглядати законність закриття справи Роттердам+. Прийшов час очищувати і ВАКС, - Шабунін

Судді усно озвучили, що справу Роттердам+ ще може врятувати прокурор. Чекаємо рішень від прокурорів.

Про це у Facebook повідомив голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"В Антикорупційному суді вирішили зробити подарунок Рінату Ахметову до дня народження.

Сьогодні Апеляційна палата Антикорсуду фактично відмовилася розглядати законність закриття справи Роттердам+.

Після півтора роки розгляду елементарної скарги на рішення слідчої судді у ВАКС сказали, що ЦПК не заявник і взагалі це не компетенція суду.

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За півтора роки розгляду Апеляційна палата в складі колегії з трьох суддів (Панаід, Панкулич та Боднар) не спромоглася навіть сформувати позицію для повного тексту свого рішення.

Чому це подарунок Ахметову? Судді віддали сторонам скорочений текст ухвали з відмовою розглядати нашу скаргу по суті. Зміст ухвали виписаний так, що невідомо в якій частині рішення першої інстанції в силі, а в якій ні.

Але головне: судді вирішили не давати сьогодні повний текст зі своїми аргументами. А залишили це аж до понеділка.

Я не бачу цьому іншого пояснення як спроба поторгуватися з Ахметовим про ці аргументи.

Судді усно озвучили, що справу ще може врятувати прокурор. Чекаємо рішень від прокурорів.

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Але щодо суду сподіваюся суддям вистачить розуму не перекреслювати у своїх аргументах в понеділок шанси на порятунок справи. Ціна дуже велика.Схема на 40 млрд грн збитків.

Ми як організація свої висновки зробили. Головний - мабуть прийшов час очищувати і ВАКС. Сподіваємося, що судова реформа і нове ВРП в цьому допоможе", - заявив Шабунін.