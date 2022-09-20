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Антикорупційний суд (1103) Трухін (153)

Антикорупційний суд відпустив під заставу 50 тис. грн "слугу народу" Трухіна, якого підозрюють у спробі підкупу поліцейського після ДТП

Новини Цензор.НЕТ Події

трухін

Народному депутату від фракції партії "Слуга народу" Олександру Трухіну, який потрапив в аварію під Києвом у серпні 2021 року, обрали запобіжний захід.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Андрій Біцюк частково задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і призначив нардепу Трухіну заставу у 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Йдеться про 49620 грн.

Трухіна зобов’язали з’являтися до суду, не спілкуватися з міністром МВС та іншими посадовими особами, зокрема з керівником поліції, а також повідомляти про зміну місця проживання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп Трухін просить призупинити своє членство у "Слузі народу" на період розслідування НАБУ

У здачі паспортів прокурорам відмовили.

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали. Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

Також читайте: Суд поставив крапку у справі щодо скандального ДТП з Трухіним: оштрафовано на 850 грн чоловіка, який стверджує, що перебував за кермом

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався залишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. Та пропонував ці гроші за можливість піти з місця ДТП. На відео Трухін звертається до поліцейського зі словами "давай я тихенько до лісу піду", а потім обіцяє "поговорити" з главою МВС Денисом Монастирським.

2 лютого Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Він заявив, що "у стані шоку наговорив багато дурниць" та що йому "соромно", а також заявив про готовність скласти мандат.

Читайте також: Список антикорупційних розслідувань, яких боїться Зеленський, - ЗМІ

7 вересня НАБУ і САП повідомили народному депутату України Александру Трухіну про підозру в спробі підкупу співробітників поліції після ДТП у 2021 році.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+49
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20.09.2022 15:24
+45
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20.09.2022 15:01
+36
Можно я тихоньку в лес уйду и 49620 принесу?
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20.09.2022 14:54
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voditelskie prava hotja bi otobrali etomu debilu ?
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20.09.2022 14:52 Відповісти
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20.09.2022 15:01 Відповісти
Какая паскудная рожа!
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20.09.2022 17:03 Відповісти
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21.09.2022 11:46 Відповісти
Та ви смієтесь шановний? А як він тоді нові гроші в сумці везти буде ? Та й для гарної справа треба випити для початку,а як не буде за що триматися?а тут тримається за кермо і не падаєш.з тих 150тис.грн якраз 50тис і віддасть.головне аби не впав гроші віддаючи .бо бійці авакова ті сто тисяч точно приберуть.скажуть трохи хильнув,хто його знає що він белькоче про гроші.перший раз он теж про гроші казав ,а потім сказав,що то з переляку,може і цей раз з переляку...
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20.09.2022 23:53 Відповісти
на жаль, навіть Цензор маніпулює нашим ставленням на дану ситуацію: Трухіну, який потрапив в аварію під Києвом у серпні 2021 року Джерело: https://censor.net/ua/n3368384 потрапив- мабуть його авто наздогнало те авто де перебував "слуга наріду"...
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21.09.2022 02:35 Відповісти
Дожмут?
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20.09.2022 14:53 Відповісти
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20.09.2022 15:24 Відповісти
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20.09.2022 16:18 Відповісти
ця курва завела собі ютьюб канал і там ізгаляється, як може. і в неї там досить багато "прихильників", які завзято лижуть. мабуть, по 3 грн за комент, бо інакше не можу собі уявити, щоб хтось нею міг захоплюватися.
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20.09.2022 18:35 Відповісти
Можно я тихоньку в лес уйду и 49620 принесу?
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20.09.2022 14:54 Відповісти
Вірно, зеля і все його шобло просто куончені ворюги.
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20.09.2022 20:15 Відповісти
не взяв поліцейський, взяв слідчий а далі по накатаній
бо на відеореєстраторі, який є 100% підтверженням правопорушення
ці казли виносять підозру
підозру **** в спробі дати взятку
а взятка вже лежала в багажнику а мент не погодився
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20.09.2022 20:48 Відповісти
Хто вам сказав що не погодився.якби так і було при такій аварії та підозрі в подкупу легко запідозрити ліві ,не обкладені податками гроші.при понятих з відео відкривають багажник.обшук,а тим більше огляд можливий при таких обставинах.і все.те вже не сховав би.а так скоріше узяли ,а потім ще політично трохи чуба потерли.бо як можна було не подивитися багажник коли тобі прямо пропонують ліві гроші я не знаю.та й про злочин поліцай заявив пізненько так.аби писав докладну на цю тему то сфоткати її самі Боги веліли,але ж немає нічого.
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20.09.2022 23:58 Відповісти
Копейки.
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20.09.2022 14:55 Відповісти
"маленький відкупальщик", нащадок Луі де Фюнеса. теперь буде відкупатись від т.з. "антикорупційного суду", якщо тихо в ліс знову не шмигне ))
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20.09.2022 14:56 Відповісти
В лес по тихому уйти не получится. Мильярд дирев не посадили это раз. одну треть леса расхерачили из-за боевых дий
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20.09.2022 15:02 Відповісти
ну тогда пусть уходит с громким хлопком. мины то не все ещё убраны ))
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20.09.2022 15:08 Відповісти
То ви трохи не в темі.маленькі люди є по зросту або по духу .так що замість дерев ріпаком поля засіють-в них і сховається.там не те що мільярд буде,там і більше нарахують
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21.09.2022 00:01 Відповісти
Оце мля запобіжний захід! Близько 1500 баксів Він за вечір в ресторані такі гроші прогулює...
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20.09.2022 14:56 Відповісти
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20.09.2022 14:57 Відповісти
А звідки гроші пливли , яке "джерело" грабували???
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20.09.2022 15:32 Відповісти
так велике крадівництво ж. дороги, побудовані при зе, мали космічну вартість.
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20.09.2022 18:36 Відповісти
бо це "евродороги"... Шосе, що накладено дорогими евреями!
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21.09.2022 02:44 Відповісти
бурят ?
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20.09.2022 15:37 Відповісти
ну звичайно бо в конверт не влазять!
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20.09.2022 16:46 Відповісти
..зараз дають так... без конвертів! Кого боятися і стидатися?
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20.09.2022 16:55 Відповісти
Кабмін пропонує дозволити співпрацю з окупаційними адміністраціями
https://glavcom.ua/country/politics/kabmin-proponuje-dozvoliti-spivpratsju-z-okupatsijnimi-administratsijami-podrobitsi-876570.html
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20.09.2022 15:03 Відповісти
WTF ?!
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20.09.2022 15:28 Відповісти
Зеля приведе країну до повного розуміння тих договорів з Путлером, які вже зараз прогресують. Я думаю, ми визнаємо всі референдумі Росії, інакше Путлер на них навіть не пішов.
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20.09.2022 16:46 Відповісти
воно наш вирок, що нікому й нічого не ДОЛЖЕН, окромя детородньіх оргАнов своих родителей...
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21.09.2022 02:47 Відповісти
50 кілогривень застава
Я НЕ ХОЧУ ЗНАТИ, СКІЛЬКИ ЗАДОНАТИЛИ СУДДІ ЩОБ ВИПУСТИТИ ПІДБ ЗАСТАВУ МЕНШ ЯК 2 КІЛОБАКСА
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20.09.2022 15:04 Відповісти
Дайош антиантикорупційний суд!
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20.09.2022 15:08 Відповісти
На видео он говорит, что пьяным не был. Значит он признаёт что был за рулём. Или как?
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20.09.2022 15:12 Відповісти
Вже супутник, який з ним їхав, взяв провину за ДТП на себе.
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20.09.2022 16:12 Відповісти
цей супутник?
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21.09.2022 02:52 Відповісти
Ой, який ти дотепний! Так виправдай свою дотепність - зроби для України хоча б стільки, скільки зробив Притула!
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21.09.2022 06:32 Відповісти
ну не хочу я з тобою зранку фуйкатись, а тому, спробуй сам собі навіяти, що ж воно для України зробило, а не собі та для піару себе як кандитата у політику.

Ти в захваті від сепаратистів з котрими породичався? Від кацапської франшизи "комедійного клубу" з котрої починав? Від пеДана із хренвФреймут?
Те, що воно україномовне публічно- визначне досягнення у орбіті зебілів ОПи, котрим подарував супутник? А по суті- обдурив усіх, хто скинувся на безпілотники.
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21.09.2022 10:21 Відповісти
Нахіба щось там навіювати? Ось - відкриваєш сайт і читаєш - https://prytulafoundation.org/ Ти так можеш? Чи тільки клаву мучити на "Цензорі"?
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21.09.2022 19:11 Відповісти
qlb yfaeq Rkfdf pfvjhljdfyf/
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22.09.2022 09:45 Відповісти
Z yf nt,t rfrf.!
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22.09.2022 12:59 Відповісти
И судьям пидробиток и слугам хорошо!50 тыс грв в казну а решта фемиде,так уж повелось в этой стране..
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20.09.2022 15:13 Відповісти
Це антикорупційний чи прокорупційний суд?
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20.09.2022 15:15 Відповісти
Просто корупційний.
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20.09.2022 15:23 Відповісти
Це нормальний антикорупційний суд. Спочатку дізнайтеся - що йому світить за цією статтею - "Стаття 369. Пропозиція або давання хабара

І
1. Пропозиція хабара -

карається штрафом від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років".
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20.09.2022 16:24 Відповісти
П І Д А Р А С И !!!
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20.09.2022 15:16 Відповісти
"...суд отпустил под залог 50 тыс. грн Источник: https://censor.net/ru/n3368384"
А он, что, в КПЗ сидел до этого? Многие верят.
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20.09.2022 15:21 Відповісти
Слуги еще те шлюги... А вообще забавно становится, где все эти "митингующие", которые перед выборами в 19 году хороводы по улицам водили и рассказывали о "барыге на крови"? Где эти шлюхи за 300 гривен?
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20.09.2022 15:23 Відповісти
Ну да, кассир не может быть задержан....касса должна работать ....
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20.09.2022 15:28 Відповісти
да здравстует антикорупційний суд самий гуманний суд в світі !
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20.09.2022 15:29 Відповісти
Антикорупційний суд відпустив під заставу 50 тис. грн "слугу народу" Трухіна, якого підозрюють у спробі підкупу поліцейського після ДТП Джерело: https://censor.net/ua/n3368384

😆
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА ТРИ РОКИ :

1) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ)
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
5) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ, натомість закатування грошей ЗСУ в асфальт (Велике Будівництво)
6) Ігнорування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
7) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета - звинувачення патріотам України Андрію Антоненко, Юлії Кузьменко, Яні Дугарь
8) Підготоівка суспільства України для змоги подачі води у Крим (референдум)
9) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
10) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
11) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
12) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
13) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
14) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
15) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
16) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
17) Спроби знищити енергосистему України (зупинка блоків АЕС)
18) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
19) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
20) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
21) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
22) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
23) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
24) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
25) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
26) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в зв язку з чим звільнення Авакова як голови МВС
27) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
28) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
29) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов ). Співробітництво Венедиктової з Портновим. "Списки Портнова" у які він заніс всіх патріотів України, учасників АТО, ТРО і по яким потім розтрілювали людей у Бучі, Ірпені і затримували на окупованому півдні Україні
30) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року (Pandora Papers)
31) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
32) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним з великою ймовірністю здачі національних інтересів України
33) Ігнорування 28 звітів (!) складених розвідуправліннями США і Великобританії про неминучий напад росії на Україну
34) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.
35) Видача Зеленським росіянам військових з полку Азов, ЗСУ, Нацполіції які обороняли Азовсталь в Маріуполі всередині травня 2022го. Це він назвав "Порятунком наших захисників з Азовсталі".
36) Створення Єрмаком "Агенства Обороних Закупівель" яке монопольно займається продажом всієї зброї України. Директором цього підприємства призначений бізнес партнер Єрмака Деніс Шарапов який повязаний зі спецслужбами РФ у лиці Рахаміма
Емануілова. Батько Андрія Єрмака є співробітником ГРУ у відставці.
37) Розкрадання запоріжською Зе владою гуманітарної допомоги Заходу у Запоріжжі і реалізація цієй продукції через сітку маркетів АТБ і Сільпо.
38) Зняття Арахамієй (Зе влада) частини санкцій з авіапарка Росії, запчастини для літаків Боїнг. Робота Арахамії по зняттю санкцій з Абрамовіча який є фінансовою кишенею Путіна і інших російських олігархів ("фонд покаяння" для російських олігархів).
39) Привласнення Зеленським перемог ЗСУ виключно собі і своїй Зе владі. Цькування і ігнорування Головнокомандуючого ЗСУ Залужного і спроби відсторонити його від посади.
СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
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20.09.2022 15:32 Відповісти
О, доречі, а шо там з "вбивцями" Шеремета? Досі сидять?
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20.09.2022 15:44 Відповісти
ні, їх випустили під домашній арешт. недавно був типу суд, їх викликали, вони приїхали, а судове засідання перенесли. так і сидять під статтями.
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20.09.2022 18:38 Відповісти
ну хоч додому відпустили...
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20.09.2022 18:50 Відповісти
Не, ну в Украине, как известно, самые плохие- это менты. Патрульный вот сработал по закону, как положено и что? Только дал очень хорошо заработать судье. Если уж начинать реформу правоохранительной системы - то только с судов, так как, даже если мы сейчас ангелов наберем в полицию при нашей судебной системе это ни к чему не приведет.
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20.09.2022 15:33 Відповісти
Так реформа патрульних через це і провалилась, судді проти них виносили рішення і вже на самих патрульних відкривали справи
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20.09.2022 16:23 Відповісти
Ми не росіяни - своїх не кидаємо.
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20.09.2022 15:52 Відповісти
Ах, водевиль, водевиль, водевиль...
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20.09.2022 16:03 Відповісти
Музыка, песни, ИНТРИГИ и танцы!!!! Сначала планировались танцы, потом аресты, а потом решили совместить((((
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20.09.2022 16:21 Відповісти
Чого ви розходилися? Спочатку подивіться - яка санкція за цією статтею, а потім щось пишіть. "Стаття 369. Пропозиція або давання хабара

1. Пропозиція хабара -

карається штрафом від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років.
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20.09.2022 16:20 Відповісти
Зелена гойдалка - наче движняк, а все на місці.
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20.09.2022 16:26 Відповісти
В одної мене вирвалось-ПІДАРАСИ!???
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20.09.2022 16:35 Відповісти
Надо понять , войти в положение и отпустить псевдо депутата ,- народного, да здравствует самый справедливый суд в мире потому и не удивительно что в самой богатой стране в Европе РФ не всчет самые низкие пенсии и пособия на новорожденных ,- батальону Монако все не хватает хоть умрите.
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20.09.2022 16:48 Відповісти
огидно сумно і страшно
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20.09.2022 17:04 Відповісти
"Да здравствует наш суд,самый гуманный суд в мире!" (с)
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20.09.2022 17:59 Відповісти
Дочекався, нарешті на дурняк відпустили в ліс.
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20.09.2022 18:29 Відповісти
Из за таких вещей две трети выехавших с Украины , возвращаться не планируют.
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20.09.2022 18:39 Відповісти
До сраки Клоуне всі твої відосіки, коли суди виносять твоїм дружбанам такі рішення. І де хор обурених? Як Пугачову хейтити то майстри, а тут язики поховали.
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20.09.2022 18:50 Відповісти
В мене сумніву не було , що Трухіна відпустять , ще й вибачаться 😠
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20.09.2022 19:08 Відповісти
милосердний корубційний суд,які притензії у нього до того,чим займається сам.
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20.09.2022 19:11 Відповісти
Оправдают или не оправдают - вот в чём вопрос
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20.09.2022 19:19 Відповісти
А в сумці було 150 тис доларів чи гривень?
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20.09.2022 19:19 Відповісти
"Справа Трухіна. Як нардеп пропонував хабар поліції у 150 тис. доларів"
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20.09.2022 19:21 Відповісти
частка судді 10% від того що вкрав чи що,

вкрав, поділився із судом і все ти вільний
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20.09.2022 19:19 Відповісти
Суд виконав команду портнова, татарова чи дерьмака?
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20.09.2022 19:20 Відповісти
Дешевше було б на період воєнного стану дозволити НАБУ стріляти без попередження.
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20.09.2022 19:48 Відповісти
Нічого собі. Аж 50000грн. Не 5000, а 50000. Жорстко. Козли.
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20.09.2022 20:30 Відповісти
А з рядових громадян хабарики в 150000 разом із суддями викручують.
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20.09.2022 21:11 Відповісти
даєш партизанський рух!!! трахін має йти за ковальовим ...
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20.09.2022 22:28 Відповісти
нормально. адекватная мера.
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21.09.2022 02:48 Відповісти
 
 