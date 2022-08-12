Список антикорупційних розслідувань, яких боїться Зеленський, - ЗМІ

В Офісі Президента, який два роки ганьбив Україну конкурсом на голову САП, надто бояться відновлення низки розслідувань.

Про це пише у телеграм-каналі глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

Він зауважує, що вчора Банкова розпочала чергову ганьбу - цього разу з конкурсом на директора НАБУ.

Далі Шабунін пропонує ознайомитися із статтею, яку опублікувало видання ZN.ua. В матеріалі "Увімкнення САП. В Україні відкривається антикорупційний фронт" йдеться про те, як вплине на боротьбу із корупцією в Україні призначення Олександра Клименка новим керівником САП.

Як стверджують джерела видання, у пріоритеті голови САП - аудит проваджень, злитих його нинішніми підлеглими. І йому буде де розвернутися.

"У призначених дублем прокурорів - генерального Костіна та антикорупційного Клименка - є шанс повернути країну в правильному напрямку", - зауважує автор матеріалу, акцентуючи увагу на тому, які труднощі можуть виникнути на цьому шляху.

Окрім того, автор детально зупиняється на переліку розслідувань, які можуть блокувати в Офісі Президента.

"По-перше, за нашими даними, ще до призначення Клименка була готова підозра у справі Приватбанку недавно позбавленому українського громадянства Ігореві Коломойському. США чекають на підозру ексвласникові "Привату" як предикат. Оскільки перший злочин стався в Україні, американці ж зіштовхнулися вже з відмиванням грошей, то визнання цього факту на місці злочину може дуже підштовхнути процес у Штатах", - зазначають у статті.

По-друге, як повідомляється, є ціла низка свіжих розслідувань НАБУ, що стосуються діяльності міністерств фінансів, інфраструктури та соціальної політики. У зоні уваги силовиків опинилися як міністри (хоч тепер уже й відставні), так і чинні заступники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "САП відіграє ключову роль у боротьбі з корупцією та у захисті від впливу Росії", - посол США Брінк

"Як пояснюють обізнані люди, кримінальних справ за підсумками війни може бути багато. Стали красти за примітивними схемами, вважаючи, що на все можна накласти грифи таємності або вивести з-під конкурсів. Корупціонери поводяться вкрай необачно, залишаючи сліди", - зауважує автор матеріалу.

По-третє, нагромаджено багато якісної й доказової інформації щодо зарплатних конвертів для народних депутатів. Детективи НАБУ вже розібралися в структурі взаємодії всередині парламенту. І навіть переконалися в тому, що "конвертоване держприймання" працює так ретельно, що окремі слуги народу під кінець місяця йдуть у мінус. Їх активно штрафують, і базова ставка 20 тис. дол. депутатської програми лояльності "20/30/50" тане, як шагренева шкіра. Якщо раптом отримувач не виявляє потрібних якостей - не з'являється в залі, не бере участі в засіданнях комітету чи взагалі не голосує - борг переходить на наступний місяць.

"Однак є великі сумніви, що це розслідування вистрелить першим. Якщо взагалі вистрелить. Бо, приймаючи рішення стосовно народних депутатів, голова САП зв'язаний позицією генерального прокурора: без його санкції не можна відкрити кримінальну справу", - нагадує видання.

Також підкреслюється, що депутати - найслабша ланка.

"А, крім конвертів, ще ж є незаконне збагачення, схеми тощо. Проте, щоб довести конверт або хабар, потрібні НСД (негласні слідчі дії), включно з прослуховуванням та зніманням інформації. І це теж санкціонує генпрокурор. Або не санкціонує. Чи попереджає фігуранта. Або, прагнучи зберегти ферзя, розмінює пішака. Як це зробила Венедіктова з нардепом Кузьміних, який погорів на хабарі в півмільйона гривень за організацію правильного тендера", - нагадує журналіст.

Також читайте: Клименка так довго не призначали головою САП, бо саме він вів розслідування проти Татарова, - голова правління StateWatch Лємєнов

"А ось із Трухіним - заминка. Попри те, що НАБУ давно завершило розслідування й на "касира" ОПУ готова підозра у справі про ДТП та хабар. Є висока ймовірність, що Трухіну таки дадуть "тихо піти в ліс". Хоча цього й не зробив чесний поліцейський, який не зазіхнув на депутатський "бонус" у 150 тисяч доларів", - йдеться у статті.

"Корупціонери - не самураї. Вони не принесли себе в жертву в ім'я перемоги у війні проти Росії. А, навпаки, корупція набула ще цинічнішої форми: в одну й ту саму хвилину хтось на "нулі" кладе свою голову за країну, а хтось у високому кабінеті - совість за долар…", - йдеться далі.