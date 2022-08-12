Список антикорупційних розслідувань, яких боїться Зеленський, - ЗМІ
В Офісі Президента, який два роки ганьбив Україну конкурсом на голову САП, надто бояться відновлення низки розслідувань.
Про це пише у телеграм-каналі глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
Він зауважує, що вчора Банкова розпочала чергову ганьбу - цього разу з конкурсом на директора НАБУ.
Далі Шабунін пропонує ознайомитися із статтею, яку опублікувало видання ZN.ua. В матеріалі "Увімкнення САП. В Україні відкривається антикорупційний фронт" йдеться про те, як вплине на боротьбу із корупцією в Україні призначення Олександра Клименка новим керівником САП.
Як стверджують джерела видання, у пріоритеті голови САП - аудит проваджень, злитих його нинішніми підлеглими. І йому буде де розвернутися.
"У призначених дублем прокурорів - генерального Костіна та антикорупційного Клименка - є шанс повернути країну в правильному напрямку", - зауважує автор матеріалу, акцентуючи увагу на тому, які труднощі можуть виникнути на цьому шляху.
Окрім того, автор детально зупиняється на переліку розслідувань, які можуть блокувати в Офісі Президента.
"По-перше, за нашими даними, ще до призначення Клименка була готова підозра у справі Приватбанку недавно позбавленому українського громадянства Ігореві Коломойському. США чекають на підозру ексвласникові "Привату" як предикат. Оскільки перший злочин стався в Україні, американці ж зіштовхнулися вже з відмиванням грошей, то визнання цього факту на місці злочину може дуже підштовхнути процес у Штатах", - зазначають у статті.
По-друге, як повідомляється, є ціла низка свіжих розслідувань НАБУ, що стосуються діяльності міністерств фінансів, інфраструктури та соціальної політики. У зоні уваги силовиків опинилися як міністри (хоч тепер уже й відставні), так і чинні заступники.
"Як пояснюють обізнані люди, кримінальних справ за підсумками війни може бути багато. Стали красти за примітивними схемами, вважаючи, що на все можна накласти грифи таємності або вивести з-під конкурсів. Корупціонери поводяться вкрай необачно, залишаючи сліди", - зауважує автор матеріалу.
По-третє, нагромаджено багато якісної й доказової інформації щодо зарплатних конвертів для народних депутатів. Детективи НАБУ вже розібралися в структурі взаємодії всередині парламенту. І навіть переконалися в тому, що "конвертоване держприймання" працює так ретельно, що окремі слуги народу під кінець місяця йдуть у мінус. Їх активно штрафують, і базова ставка 20 тис. дол. депутатської програми лояльності "20/30/50" тане, як шагренева шкіра. Якщо раптом отримувач не виявляє потрібних якостей - не з'являється в залі, не бере участі в засіданнях комітету чи взагалі не голосує - борг переходить на наступний місяць.
"Однак є великі сумніви, що це розслідування вистрелить першим. Якщо взагалі вистрелить. Бо, приймаючи рішення стосовно народних депутатів, голова САП зв'язаний позицією генерального прокурора: без його санкції не можна відкрити кримінальну справу", - нагадує видання.
Також підкреслюється, що депутати - найслабша ланка.
"А, крім конвертів, ще ж є незаконне збагачення, схеми тощо. Проте, щоб довести конверт або хабар, потрібні НСД (негласні слідчі дії), включно з прослуховуванням та зніманням інформації. І це теж санкціонує генпрокурор. Або не санкціонує. Чи попереджає фігуранта. Або, прагнучи зберегти ферзя, розмінює пішака. Як це зробила Венедіктова з нардепом Кузьміних, який погорів на хабарі в півмільйона гривень за організацію правильного тендера", - нагадує журналіст.
"А ось із Трухіним - заминка. Попри те, що НАБУ давно завершило розслідування й на "касира" ОПУ готова підозра у справі про ДТП та хабар. Є висока ймовірність, що Трухіну таки дадуть "тихо піти в ліс". Хоча цього й не зробив чесний поліцейський, який не зазіхнув на депутатський "бонус" у 150 тисяч доларів", - йдеться у статті.
"Корупціонери - не самураї. Вони не принесли себе в жертву в ім'я перемоги у війні проти Росії. А, навпаки, корупція набула ще цинічнішої форми: в одну й ту саму хвилину хтось на "нулі" кладе свою голову за країну, а хтось у високому кабінеті - совість за долар…", - йдеться далі.
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Вирок повинен бути здійсненим одразу, як і треба це робити у Воєний Стан
Печерский холм:
Заместитель министра обороны Украины Ганна Маляр весьма туманно сообщила об утечке информации, допущеной "военным в высоком звании" в интервью прессе. По словам госпожи Маляр речь идет о сливе в прессу "содержания стратегических (оперативных) планов использования Вооруженных сил Украины".
И главное. Госпожа Маляр сообщила, что против высокопоставленного военного уголовное дело открыло СБУ.
Наши источники сообщают, что "высокопоставленный военный" это никто иной как генерал Дмитрий Марченко, ставший известным после обороны Николаева весной текущего года. А интервью, в котором он якобы слил "самую военную тайну", это то самое интервью, которое и сейчас тиражируют все украинские СМИ, и в котором Дмитрий Марченко сообщил что юг Украины, Донбас и Крым Украина вернет военным путем.
Интервью генерела Марченко привело в бешенство главу Офиса президента Андрея Ермака. Источники сообщают, что еще вчера Офис президента обрывал телефоны главы Николаевской облгосадминистрации Виталия Кима, чтобы тот повлиял на Марченко и запретил ему общение с прессой. А когда Ким ответил, что он на Марченко никакого влияния не имеет, генерала Марченко вызвали в Киев. Прямо в Офис президента. На разговор. Дело в том, что каждое появление Марченко в СМИ, это прямой вызов команде Зеленского. Генерал Марченко до сих пор пребывает под следствием по делу о закупке в ВСУ якобы бракованных бронежилетов... которыми сейчас ВСУ успешно пользуются. Более того.
Дело Марченко было основанием, из-за которого три года Министерство обороны не закупило ни одного бронежилета, просто потому что техусловия "бронежилетов Марченко" были обьявлены (но не признаны судом) вредительскими, а никаких иных никто не создал. Даже сейчас Минобороны закупает бронежилеты по ТУ Марченко, за которые он пребывает под следсвием.
Казалось бы, в чем проблема? Заявить об ошибке следствия и извиниться перед Марченко. Разве сложно?
Сложно. Потому что залог за Марченко внес Петр Порошенко. И признание Марченко невиновным предусматривает возвращение денег Порошенко. А этого Офис президента допустить не может вообще. Возврат денег Порошенко это будет такой имиджевый удар, после которого смех будут вызывать любые обвинения в адрес экс-президента. Проблему уже пытались решить. Марченко предложили написать согласие перечислить деньги залога в фонд поддержки ВСУ... при Генеральной прокуратуре Украины. Послал Марченко господ прокуроров со всей армейской прямотой.
Ермак прекрасно понимает опасность раскручивания имджа Марченко в прессе. Именно по-этому Марченко вызвали на разговор, а СБУ руководимая человеком Татарова, Малюком, опертивно открыла против него дело.
Генералу Марченко будут прямо угрожать новым делом и решеткой. Только залог внести по такому делу уже не удастся.
У ВР актуалізували законопроект 7271 від одного зі "слуг". По-суті, увесь базар заради однієї норми: заборонити військовослужбовцями висловлюватись про владу, бо всі інші обмеження вже є
Що, Банкова вже просто запарилася від отих од і диферамбів від бійців, офіцерів та генералів?
Чи інше: кожен, хто говорить гостро про владу отримає кляп у рота у вигляді повістки, а відтак і заборони на критику? Чи пригадалися відверті заяви Азовців і не хотіли б таких ще чути?
Ну, і останне - чим збираються карати того, хто плюне у владу з передової? Куди пошлете?
￼Маляр типу прізвища не назвала, але практично підтвердила, що зелені блазні будуть продовжувати наступ на генерала Марченка, завдяки якому Миколаїв та Одеса не окуповані.
І не кажіть мені, що вони не готувались до зради.
Ольга Рев:
1. Спочатку Зє домовляється з Хйлом в Парижі про підготовку до капітуляції. Єрмак звітує, що досягли домовленостей з "тією стороною" про розмінування та розведення і створення нових пунктів пропуску на окуповані території.
2. В Золотому ЗСУ відводять в чисте поле, Зє - не лох.
3. МінТОТ з Рєзніковим і Верещучкою розміновують Золоте і створюють пункт пропуску. + роблять "стандарт" для облаштування таких пунктів. Цей стандарт включає розмінування.
4. Під цей "стандарт" розміновують ще купу територій.
5. Паралельно Велике крадівництво прокладає зручні дороги для майбутнього наступу російської техніки (навіть трасу на Чорнобиль, по якій проїжджало 5 автомобілів на день,￼ розширили!). Додаткова опція - виснаження українського бюджету, припинення закупівель для ЗСУ і замовлень для ВПК (сюди ж - знищення ракетної програми)
6. Під велике крадівництво і "стандарт" МінТОТу розміновується Чонгар і нищаться лінії оборони.
Верещук радісно звітує про запуск шатлів на Чонгарі.
За знищення оборони на лініях зіткнення Верещук дають посаду Віце-прем'єра, а Рєзнікову - Міністра оборони.
7. Агент фсб, колишній помічник підсанкційного сівковича гетьманцев системно руйнує економіку України. Монобільшість як шалений принтер штампує шкідливі для українського бізнесу закони, зростає контрабанда,бюджет на 46% наповнюється з дорогих кредитів.
8. Паралельно створюється владна вертикаль під рускогоєрмака, призначеного одразу після оманського вояжа￼.
9. Лунають заяви влади про подачу води в окупований Крим і вибори в ОРДЛО під дулами ру..ні. Не припиняються спроби слуг відмінити мовний закон. Наші спортсмени як по команді обнімаються з рус..ою. Спортвнєпалітікі.
10. Проукраїнські сили переслідують, Тимчука вбивають зовсім безкарно.
11. Кроти у владі проводять могутню ІПСО з закриттям каналів медведчука. Тих самих каналів, які медведчук за гроші путіна скупив якраз з приходом до влади Зе і які топили за Зе￼. (За долю в Г+Г коломойскому сплатили теж з тих самих путінських грошей)
12. Наймерзенніші пропагандисти, які пройшли навчання з бойової російської пропаганди на каналах медведчука, влаштовуються на інші українські канали для подальшої пропаганди на телемарафоні (о, так, вони знали).
13. Наші партнери (США і Британія) за те, що спускають на тормозах Вагнергейт, виторговують у зєрмаків призначення проукраїнського головкома ЗСУ (Залужного) і опцію невтручання зелених зрадників у його справи.
14. Війна на носі.
15. Влада приймає не той закон про Тероборону, що треба. Очільниками ТО стають місцеві чиновникам-колаборанти і пристосуванці. Підготовки нема ніякої. Тільки Кличко хоч щось робить в останній момент під шипіння слуг. В результаті автомати роздають з машин у перші дні великої війни.
16. Зе робить заяву про шашлики і вивозить скумбрію, мамуріму і папусашу до Італії. Скумбрія дає в'ю місцевому виданню в перші дні великої війни. Портнова охороняють. Медведчука ховає СБУ, щоб витягнути в потрібний момент.
17. Зе на безпековій конференції: рускіє тоже люді, оні нє хотят воєвать. Стара гебешна шкапа фаріон тепер це подає як приклад патріотизму Зе.
18. Байден, бачачи капітулянтські настрої влади, робить заяву про те, що США буде підтримувати ПАРТИЗАНСЬКИЙ рух в Україні після нападу ру..ні.
19. Саме тому до України МАСОВО, десятками тисяч, завозять джавеліни і н-лави: бо це зброя для ПАРТИЗАН.
20. Слуги відверто глузують з закликів опозиції збільшити видатки бюджету на оборону. Зеленський відмовляє у виділенні додаткових грошей, тому що "не за що буде будувати дороги"￼.
21. ￼За 5 годин до масштабного нападу р@шки арєстовічь розпинається в ефірі про те, що наступу не буде.
22. Почалась велика війна…
* І це далеко не весь перелік. Ще було переслідування патріотів за заявами портнова, несподівані виграші у судах десятків мільярдів на користь пінчука, ахметова, і найбільше - коломойського (виснаження бюджету, ага)
Була маса порваних контекстів у слуг наріду.
Було шоу для бідних…
І не кажіть мені, що вони не готувались. Вони дуже добре готувались. Вони працювали на росію. І зараз спокійно працюють.
Бо НЕНАЧАСІ.
Була купа корисних ідіотів, які казали, що у владі просто тупі, а не вороги (це теж було російське ІПСО).
І досі кажуть, що просто тупі. Корисні ідіоти кремля?
(ФБ) Д.Чекалкин
Практично кожен пункт тягне на статтю, кримінального кодексу.
якщо шудра посяде місце рахмана, то це ознака кінця світу
висновок: не приводьте шудр на найвищі щабелі державної влади
По зерну ця парочка наполягла на знесенні ряду санкцій проти параши (зерно, міндобрива, запчастини до літаків, особиста позасанкційність Абрамовича тощо). Ахламідія не підлеглий Дєрьмака?
Як тобі спиться, клоун зелений?
Може хоч одного українця візьмеш у владу чи далі будеш оточувати себе ворогами України?