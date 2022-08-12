Список антикоррупционных расследований, которых боится Зеленский, - СМИ

В Офисе Президента, два года порочащего Украину конкурсом на главу САП, слишком боятся возобновления ряда расследований.

Об этом пишет в телеграмм-канале глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

Он отмечает, что вчера Банковая начала очередной позор - на этот раз с конкурсом на директора НАБУ.

Далее Шабунин предлагает ознакомиться со статьей, опубликованной издание ZN.ua. В материале "Включение САП. В Украине открывается антикоррупционный фронт" речь идет о том, как повлияет на борьбу с коррупцией в Украине назначение Александра Клименко новым руководителем САП.

Как утверждают источники издания, в приоритете главы САП – аудит производств, слитых его нынешними подчиненными. И ему будет где развернуться.

"У назначенных дублем прокуроров - генерального Костина и антикоррупционного Клименко - есть шанс вернуть страну в правильном направлении", - отмечает автор материала, акцентируя внимание на том, какие трудности могут возникнуть на этом пути.

Кроме того, автор подробно останавливается на перечне расследований, которые могут блокировать в Офисе Президента.

"Во-первых, по нашим данным, еще до назначения Клименко было готово подозрение по делу Приватбанка недавно лишенному украинского гражданства Игорю Коломойскому. США ждут подозрения экс-владельцу "Привата" как предикат. Поскольку первое преступление произошло в Украине, американцы же столкнулись уже с отмыванием денег, то признание этого факта с поличным может очень подтолкнуть процесс в Штатах", - отмечают в статье.

Во-вторых, как сообщается, есть целый ряд новых расследований НАБУ, касающихся деятельности министерств финансов, инфраструктуры и социальной политики. В зоне внимания силовиков оказались как министры (хотя теперь и отставные), так и действующие заместители.

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"Как объясняют знающие люди, уголовных дел по итогам войны может быть много. Стали воровать по примитивным схемам, считая, что на все можно наложить грифы секретности или вывести из-под конкурсов. Коррупционеры ведут себя крайне опрометчиво, оставляя следы", - отмечает автор материала.

В-третьих, накоплено много качественной и доказательной информации о зарплатных конвертах для народных депутатов. Детективы НАБУ уже разобрались в структуре взаимодействия внутри парламента. И даже убедились в том, что "конвертируемое госпринятие" работает так тщательно, что отдельные слуги народа к концу месяца уходят в минус. Их активно штрафуют и базовая ставка 20 тыс. дол. депутатской программы лояльности "20/30/50" тает, как шагреневая кожа. Если вдруг получатель не проявляет нужных качеств – не появляется в зале, не участвует в заседаниях комитета или вообще не голосует – долг переходит на следующий месяц.

"Однако есть большие сомнения, что это расследование выстрелит первым. Если вообще выстрелит. Поскольку, принимая решение в отношении народных депутатов, глава САП связан позицией генерального прокурора: без его санкции нельзя открыть уголовное производство", - напоминает издание.

Также подчеркивается, что депутаты – самое слабое звено.

"А, кроме конвертов, еще есть незаконное обогащение, схемы и т.д. Однако, чтобы доказать конверт или взятку, нужны НСД (негласные следственные действия), включая прослушивание и снятие информации. И это тоже санкционирует генпрокурор. Или не санкционирует. Предупреждает ли фигуранта. Или, стремясь сохранить ферзя, разменивает пешку. Как это сделала Венедиктова с нардепом Кузьминых, погоревшим на взятке в полмиллиона гривен за организацию правильного тендера", - напоминает журналист.

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"А вот с Трухиным - заминка. Несмотря на то, что НАБУ давно завершило расследование и на "кассира" ОПУ готово подозрение по делу о ДТП и взятке. Есть высокая вероятность, что Трухину дадут "тихо пойти в лес". Хотя этого и не сделал честный полицейский, не покушавшийся на депутатский "бонус" в 150 тысяч долларов", - говорится в статье.

"Коррупционеры - не самураи. Они не принесли себя в жертву во имя победы в войне против России. А, наоборот, коррупция приобрела еще более циничную форму: в одну и ту же минуту кто-то на "нули" кладет свою голову за страну, а кто-то в высоком кабинете – совесть за доллар…", – говорится дальше.