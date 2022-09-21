4 612 20
Министры иностранных дел ЕС проведут срочную встречу из-за заявлений Путина, - Reuters
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Главы внешнеполитических ведомств государств-членов Европейского Союза в среду вечером должны провести срочную встречу после заявлений президента России Владимира Путина о частичной мобилизации.
Об этом передает Reuters со ссылкой на информированных дипломатов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
В настоящее время главы МИД стран Евросоюза, как известно, находятся в Нью-Йорке для участия в ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Других подробностей встречи не приводится.
Топ комментарии
+6 Павло ШОвте
показать весь комментарий21.09.2022 23:08
+5 Павло ШОвте
показать весь комментарий21.09.2022 23:04
+4 alexandr shamov
показать весь комментарий21.09.2022 23:07
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Та й повернулося сумне,
Бо всi пiд час того турне,
Дiзнались , що воно дурне.
Вже люди мрiють про одне,
Коли дурне те хтось турне,
Коли воно кудись чкурне,
I вже назад не поверне...
Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто в середу оголосив, що уряд країни розробить рішення для обмеження в'їзду туристів із Росії.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Iltalehti, про це Хаавісто заявив на пресконференції в Нью-Йорку.
"Ми сьогодні вирішили почати підготовку національного рішення щодо того, як ми можемо обмежити туристичний потік або повністю запобігти йому, і це національне рішення може передбачати нове законодавство, яке буде ухвалене дуже швидко, або тлумачення чинного законодавства", - пояснив глава фінського МЗС.
Розробкою нового рішення займається зовнішньополітичне відомство Фінляндії, а ухвалюватиме його парламент, додав Хаавісто. "Фінляндія не хоче бути транзитною країною навіть для шенгенських віз, які видають інші країни, і тепер ми хочемо поставити цей потік під контроль", - наголосив він.
Очільник МЗС Фінляндії нагадав, що країна звернулася до Європейської комісії з проханням видати загальні рекомендації про пропуск росіян на територію ЄС, "але не можна гарантувати, що цей крок станеться дуже швидко".
"Не існує ані моральної, ані етичної основи в тому, що в той час як Росія веде війну проти України, подорожі росіян на відпочинок або канікули у Фінляндію чи інші частини Європи продовжиться як зазвичай", - сказав він.
Як повідомлялося, голова комітету парламенту Фінляндії з закордонних справ Юссі Халла-ахо вважає, що його країні слід зробити висновки з рішення про часткову мобілізацію в РФ, особливо якщо йдеться про туристичні візи.
Нагадаємо, з 12 вересня набуло чинності рішення Ради ЄС про призупинення дії угоди про спрощення візового режиму з РФ. Процес отримання віз до країн ЄС для росіян став значно тривалішим і дорожчим.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/09/21/7368527
- Во всяком случае, не повредит! (с)
2. Якщо Росія ще раз використає ядерну зброю США візьмуть перевагу в повітрі над територіями котрі контролює Україна, щоб не допустити дальшого прориву Росії.
3. Якщо, Росія далі продовжує використання ядерки, США знищують радари ППО РФ, беруть перевагу в повітрі і ставлять ультиматут по знищенню сухопутних сил РФ, під страхом втрати 60% сухопутних військ РФ Путін прийме рішення про вивід військ гуманітарним коридором.
Нарешті мокшанскі рашисти отримають ладу-ваз!!!
Щоб вас, падлюк, і сира Земля Українине сприйняла!!!