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Министры иностранных дел ЕС проведут срочную встречу из-за заявлений Путина, - Reuters

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

єс

Главы внешнеполитических ведомств государств-членов Европейского Союза в среду вечером должны провести срочную встречу после заявлений президента России Владимира Путина о частичной мобилизации.

Об этом передает Reuters со ссылкой на информированных дипломатов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

В настоящее время главы МИД стран Евросоюза, как известно, находятся в Нью-Йорке для участия в ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Читайте также: Заявления Путина о референдумах и частичной мобилизации - еще одно доказательство, что он заинтересован в эскалации войны, - Стано

Других подробностей встречи не приводится.
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Топ комментарии
+6
Питання ядерного удару не питання віри, а питання підготовки населення до його наслідків та варіантів дій (виїжджати з великих міст чи ні і т.п.) ми повинні виходити з того, що ядерний удар буде і готуватися до нього. Всі раціональні аргументи були викинуті на смітник 24.02.
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21.09.2022 23:08
+5
"Байден, чому ти нічого не зробив, щоб захистити нас від ядерної зброї?"
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21.09.2022 23:04
+4
Дурне поiхало в турне,
Та й повернулося сумне,
Бо всi пiд час того турне,
Дiзнались , що воно дурне.

Вже люди мрiють про одне,
Коли дурне те хтось турне,
Коли воно кудись чкурне,
I вже назад не поверне...
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21.09.2022 23:07
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21.09.2022 23:02 Ответить
"Байден, чому ти нічого не зробив, щоб захистити нас від ядерної зброї?"
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21.09.2022 23:04 Ответить
Дурне поiхало в турне,
Та й повернулося сумне,
Бо всi пiд час того турне,
Дiзнались , що воно дурне.

Вже люди мрiють про одне,
Коли дурне те хтось турне,
Коли воно кудись чкурне,
I вже назад не поверне...
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21.09.2022 23:07 Ответить
*тим часом Данілов
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21.09.2022 23:06 Ответить
Питання ядерного удару не питання віри, а питання підготовки населення до його наслідків та варіантів дій (виїжджати з великих міст чи ні і т.п.) ми повинні виходити з того, що ядерний удар буде і готуватися до нього. Всі раціональні аргументи були викинуті на смітник 24.02.
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21.09.2022 23:08 Ответить
Офіційно: Фінляндія обмежить в'їзд росіян

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто в середу оголосив, що уряд країни розробить рішення для обмеження в'їзду туристів із Росії.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Iltalehti, про це Хаавісто заявив на пресконференції в Нью-Йорку.

"Ми сьогодні вирішили почати підготовку національного рішення щодо того, як ми можемо обмежити туристичний потік або повністю запобігти йому, і це національне рішення може передбачати нове законодавство, яке буде ухвалене дуже швидко, або тлумачення чинного законодавства", - пояснив глава фінського МЗС.

Розробкою нового рішення займається зовнішньополітичне відомство Фінляндії, а ухвалюватиме його парламент, додав Хаавісто. "Фінляндія не хоче бути транзитною країною навіть для шенгенських віз, які видають інші країни, і тепер ми хочемо поставити цей потік під контроль", - наголосив він.

Очільник МЗС Фінляндії нагадав, що країна звернулася до Європейської комісії з проханням видати загальні рекомендації про пропуск росіян на територію ЄС, "але не можна гарантувати, що цей крок станеться дуже швидко".

"Не існує ані моральної, ані етичної основи в тому, що в той час як Росія веде війну проти України, подорожі росіян на відпочинок або канікули у Фінляндію чи інші частини Європи продовжиться як зазвичай", - сказав він.

Як повідомлялося, голова комітету парламенту Фінляндії з закордонних справ Юссі Халла-ахо вважає, що його країні слід зробити висновки з рішення про часткову мобілізацію в РФ, особливо якщо йдеться про туристичні візи.
Нагадаємо, з 12 вересня набуло чинності рішення Ради ЄС про призупинення дії угоди про спрощення візового режиму з РФ. Процес отримання віз до країн ЄС для росіян став значно тривалішим і дорожчим.

https://www.pravda.com.ua/news/2022/09/21/7368527
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21.09.2022 23:10 Ответить
Что то поздно одумались.
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21.09.2022 23:24 Ответить
франция с германией и италией вообще не одумались. А про венгрию и говорить тошно
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21.09.2022 23:28 Ответить
Ждёт пока у них повторится 1940, 1945, и 1956 годы.
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21.09.2022 23:31 Ответить
- Ребе, а оно поможет?
- Во всяком случае, не повредит! (с)
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21.09.2022 23:12 Ответить
1. Якщо Росія використає ядерку, то будуть нищивні санкції, Росія не зможе купувати\продавати. Всі хто захоче торгувати з Росією попадауть в під санкції. Нафтові танкери по світу арештовані.

2. Якщо Росія ще раз використає ядерну зброю США візьмуть перевагу в повітрі над територіями котрі контролює Україна, щоб не допустити дальшого прориву Росії.

3. Якщо, Росія далі продовжує використання ядерки, США знищують радари ППО РФ, беруть перевагу в повітрі і ставлять ультиматут по знищенню сухопутних сил РФ, під страхом втрати 60% сухопутних військ РФ Путін прийме рішення про вивід військ гуманітарним коридором.
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21.09.2022 23:12 Ответить
а шо нам с того щастья?
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21.09.2022 23:16 Ответить
Нових Обмінників для України ***** збирає по оркостану!!
Нарешті мокшанскі рашисти отримають ладу-ваз!!!
Щоб вас, падлюк, і сира Земля Українине сприйняла!!!
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21.09.2022 23:22 Ответить
русского шпиона Сиярто на встречу не пускайте, - все в Кремль доложит.
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21.09.2022 23:38 Ответить
шо знов щёки будуть дуть...
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21.09.2022 23:47 Ответить
Британiя вже напоготовi:
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22.09.2022 00:18 Ответить
 
 