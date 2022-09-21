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Байден (2383) Трасс Элизабет (116)

Байден и Трасс обсудили вопросы российской агрессии в Украине

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

байден

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Лиз Трасс во время первых официальных переговоров с тех пор, как она возглавила британское правительство, обсудили Украину, энергетическую и экономическую безопасность, сообщили в среду в Белом доме.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы хотим более тесного сотрудничества с США, в частности, в вопросах энергетической и экономической безопасности, а также в достижении контактов с другими демократическими государствами во всем мире, чтобы гарантировать торжество демократий", - заявила Трасс, слова которой приводит администрация США.

В свою очередь, Байден заявил Трасс, что ожидает дальнейшего тесного сотрудничества США и Великобритании и что им многое предстоит сделать вместе.

"Я с нетерпением жду тесной работы с вами, нашим ближайшим союзником в мире", - сказал президент США.

Трасс также добавила, что она "очень хочет работать с США, чтобы убедиться в том, что мы поддерживаем украинцев".

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Топ комментарии
+4
Якось гарно звучить- "Байден і Трасс", нічого зайвого, ніяких тобі Єрмаків чи Верещук. Крч, ніякої зради тут точно не буде.
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21.09.2022 23:24
+4
Ваша точка зору - вияв невдячності до того, що вже зробили США та Великобританія. У лютому ми не знали за що хапатися, а зараз всі вже обговорюють поразку Росії.
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22.09.2022 00:45
+2
Якщо ви досі спите, то Великобританія вже чітко заявила, що у відповідь на застосування Росією зброї масового враження нанесе удар у відповідь, не узгоджуючи це ні з ким.
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22.09.2022 00:04
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Джізас...
Вже півроку вони все обговорюють, висловлюють стурбованість та гнівно засуджують.
Завтра я прокинусь - і все йтиме по тому ж колу.
І післязавтра...
І після після...
Я старий.
Втомивсь...
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21.09.2022 23:22 Ответить
Якщо ви досі спите, то Великобританія вже чітко заявила, що у відповідь на застосування Росією зброї масового враження нанесе удар у відповідь, не узгоджуючи це ні з ким.
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22.09.2022 00:04 Ответить
В подальшому обіцяю завше візувати свою точку зору у вас.
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22.09.2022 00:11 Ответить
Ваша точка зору - вияв невдячності до того, що вже зробили США та Великобританія. У лютому ми не знали за що хапатися, а зараз всі вже обговорюють поразку Росії.
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22.09.2022 00:45 Ответить
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22.09.2022 00:48 Ответить
Якось гарно звучить- "Байден і Трасс", нічого зайвого, ніяких тобі Єрмаків чи Верещук. Крч, ніякої зради тут точно не буде.
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21.09.2022 23:24 Ответить
Треба, щоб у процесі Трасс покусала Байдена, а не навпаки
(маю на увазі рішучість одразу застосувати самі-знаєте-що)
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22.09.2022 00:12 Ответить
У кожному жарті є частка жарту.
А коли серйозно, то ситуація у Штатах виглядає доволі похмуро. В мене складається таке враження, що там серйозна криза еліт. Республіканців (принаймні, частину) підім'яв під себе дурнуватий рудий фрік. А демократи... ну, від ліваків важко було чекати чогось притомного. А зараз вони щоразу перевершують самих себе. Чого варті заяви бабусі Пелосі (і коли Трамп не хотів вилазити з крісла, і вже зараз, у Вірменії). Жах!
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22.09.2022 01:23 Ответить
Так. Плюс у них з'явилася нездорова тенденція - геронтократія. От невже нема молодих кандидатів на посаду президента? І серед демократів хіба не можна знайти хоча б приблизно такого, як Джон Кеннеді - невже поняття "демократ" означає ліволіберального SJW-борцуна за кольорових ЛГБТ?
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22.09.2022 19:41 Ответить
Якщо взяти до уваги ще ці два моменти, то стає навіть не похмуро, а моторошно. Адже нам добре відомо, чим закінчилася геронтократія для "нєрушимого совка" - перегонами на лафетах і цвинтарем у кремлівській стіні.
А щодо другого моменту, то тут і букви витрачати гидко шкода. Бо добру людину 3,14дарасом не назвуть. Ця проста істина не вміщається в ліберальських міжвушних гангліях. Натомість вони (тобто ліберали) завжди дуже збуджуються і з великою охотою несуться цеглою, коли чують про щось таке. І цей процес супроводжується потужним виділенням сірководню і скавчанням до небес.
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23.09.2022 22:43 Ответить
вона може адже з політичної точки зору вона тетчерівська консерватор на відміну ввд Байдена який став майже лівим соціалістом
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22.09.2022 01:49 Ответить
Взагалі новина дуже гарна. Союз англосаксів знову набуває вже майже забутої міцності. Це означає єдину політику в багато чому. А це дуже добре для України.
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22.09.2022 02:31 Ответить
Фишка в том что путлер после своих опусов сказал ...что ядренное оружие он не применит...иначе нафига тогда Могилизация?300 000 своего дополнительного гоффна хочет утопить ядренными бонбами?🦍😛
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22.09.2022 08:08 Ответить
Понты..они и Африке блеф и туфта,не стоящих и доллара ..Пустозвон из Питерской подворотни..., Слава ЗСУ и Ураїні♥️🖤👍💪👌💙💛👍💪
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22.09.2022 08:12 Ответить
 
 