Байден и Трасс обсудили вопросы российской агрессии в Украине

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Лиз Трасс во время первых официальных переговоров с тех пор, как она возглавила британское правительство, обсудили Украину, энергетическую и экономическую безопасность, сообщили в среду в Белом доме.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы хотим более тесного сотрудничества с США, в частности, в вопросах энергетической и экономической безопасности, а также в достижении контактов с другими демократическими государствами во всем мире, чтобы гарантировать торжество демократий", - заявила Трасс, слова которой приводит администрация США.

В свою очередь, Байден заявил Трасс, что ожидает дальнейшего тесного сотрудничества США и Великобритании и что им многое предстоит сделать вместе.

"Я с нетерпением жду тесной работы с вами, нашим ближайшим союзником в мире", - сказал президент США.

Трасс также добавила, что она "очень хочет работать с США, чтобы убедиться в том, что мы поддерживаем украинцев".

Читайте также: Трасс провела первый телефонный разговор в должности премьера Британии: позвонила Зеленскому