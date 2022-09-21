Байден и Трасс обсудили вопросы российской агрессии в Украине
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Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Лиз Трасс во время первых официальных переговоров с тех пор, как она возглавила британское правительство, обсудили Украину, энергетическую и экономическую безопасность, сообщили в среду в Белом доме.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Мы хотим более тесного сотрудничества с США, в частности, в вопросах энергетической и экономической безопасности, а также в достижении контактов с другими демократическими государствами во всем мире, чтобы гарантировать торжество демократий", - заявила Трасс, слова которой приводит администрация США.
В свою очередь, Байден заявил Трасс, что ожидает дальнейшего тесного сотрудничества США и Великобритании и что им многое предстоит сделать вместе.
"Я с нетерпением жду тесной работы с вами, нашим ближайшим союзником в мире", - сказал президент США.
Трасс также добавила, что она "очень хочет работать с США, чтобы убедиться в том, что мы поддерживаем украинцев".
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Вже півроку вони все обговорюють, висловлюють стурбованість та гнівно засуджують.
Завтра я прокинусь - і все йтиме по тому ж колу.
І післязавтра...
І після після...
Я старий.
Втомивсь...
(маю на увазі рішучість одразу застосувати самі-знаєте-що)
А коли серйозно, то ситуація у Штатах виглядає доволі похмуро. В мене складається таке враження, що там серйозна криза еліт. Республіканців (принаймні, частину) підім'яв під себе дурнуватий рудий фрік. А демократи... ну, від ліваків важко було чекати чогось притомного. А зараз вони щоразу перевершують самих себе. Чого варті заяви бабусі Пелосі (і коли Трамп не хотів вилазити з крісла, і вже зараз, у Вірменії). Жах!
А щодо другого моменту, то тут і букви витрачати
гидкошкода. Бо добру людину 3,14дарасом не назвуть. Ця проста істина не вміщається в ліберальських міжвушних гангліях. Натомість вони (тобто ліберали) завжди дуже збуджуються і з великою охотою несуться цеглою, коли чують про щось таке. І цей процес супроводжується потужним виділенням сірководню і скавчанням до небес.