Байден і Трасс обговорили питання російської агресії в Україні
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Президент США Джо Байден та прем’єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс під час перших офіційних переговорів відтоді, як вона очолила британський уряд, обговорили Україну, енергетичну та економічну безпеку, повідомили у середу в Білому домі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Ми хочемо тіснішої співпраці зі США, зокрема у питаннях енергетичної та економічної безпеки, а також у досягненні контактів з іншими демократичними державами в усьому світі, щоб гарантувати торжество демократій", - заявила Трасс, слова якої наводить адміністрація США.
У свою чергу Байден заявив Трасс, що очікує подальшої тісної співпраці США та Великої Британії і що їм багато що доведеться зробити разом.
"Я з нетерпінням чекаю на тісну роботу з вами - нашим найближчим союзником у світі", - сказав президент США.
Трасс також додала, що вона "дуже хоче працювати зі США, щоб переконатися, що ми підтримуємо українців".
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Вже півроку вони все обговорюють, висловлюють стурбованість та гнівно засуджують.
Завтра я прокинусь - і все йтиме по тому ж колу.
І післязавтра...
І після після...
Я старий.
Втомивсь...
(маю на увазі рішучість одразу застосувати самі-знаєте-що)
А коли серйозно, то ситуація у Штатах виглядає доволі похмуро. В мене складається таке враження, що там серйозна криза еліт. Республіканців (принаймні, частину) підім'яв під себе дурнуватий рудий фрік. А демократи... ну, від ліваків важко було чекати чогось притомного. А зараз вони щоразу перевершують самих себе. Чого варті заяви бабусі Пелосі (і коли Трамп не хотів вилазити з крісла, і вже зараз, у Вірменії). Жах!
А щодо другого моменту, то тут і букви витрачати
гидкошкода. Бо добру людину 3,14дарасом не назвуть. Ця проста істина не вміщається в ліберальських міжвушних гангліях. Натомість вони (тобто ліберали) завжди дуже збуджуються і з великою охотою несуться цеглою, коли чують про щось таке. І цей процес супроводжується потужним виділенням сірководню і скавчанням до небес.