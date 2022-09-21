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Байден і Трасс обговорили питання російської агресії в Україні

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

байден

Президент США Джо Байден та прем’єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс під час перших офіційних переговорів відтоді, як вона очолила британський уряд, обговорили Україну, енергетичну та економічну безпеку, повідомили у середу в Білому домі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми хочемо тіснішої співпраці зі США, зокрема у питаннях енергетичної та економічної безпеки, а також у досягненні контактів з іншими демократичними державами в усьому світі, щоб гарантувати торжество демократій", - заявила Трасс, слова якої наводить адміністрація США.

У свою чергу Байден заявив Трасс, що очікує подальшої тісної співпраці США та Великої Британії і що їм багато що доведеться зробити разом.

"Я з нетерпінням чекаю на тісну роботу з вами - нашим найближчим союзником у світі", - сказав президент США.

Трасс також додала, що вона "дуже хоче працювати зі США, щоб переконатися, що ми підтримуємо українців".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війна РФ спрямована на знищення права України на існування, - Байден в ООН

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+4
Якось гарно звучить- "Байден і Трасс", нічого зайвого, ніяких тобі Єрмаків чи Верещук. Крч, ніякої зради тут точно не буде.
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21.09.2022 23:24
+4
Ваша точка зору - вияв невдячності до того, що вже зробили США та Великобританія. У лютому ми не знали за що хапатися, а зараз всі вже обговорюють поразку Росії.
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22.09.2022 00:45
+2
Якщо ви досі спите, то Великобританія вже чітко заявила, що у відповідь на застосування Росією зброї масового враження нанесе удар у відповідь, не узгоджуючи це ні з ким.
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22.09.2022 00:04
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Джізас...
Вже півроку вони все обговорюють, висловлюють стурбованість та гнівно засуджують.
Завтра я прокинусь - і все йтиме по тому ж колу.
І післязавтра...
І після після...
Я старий.
Втомивсь...
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21.09.2022 23:22 Відповісти
Якщо ви досі спите, то Великобританія вже чітко заявила, що у відповідь на застосування Росією зброї масового враження нанесе удар у відповідь, не узгоджуючи це ні з ким.
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22.09.2022 00:04 Відповісти
В подальшому обіцяю завше візувати свою точку зору у вас.
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22.09.2022 00:11 Відповісти
Ваша точка зору - вияв невдячності до того, що вже зробили США та Великобританія. У лютому ми не знали за що хапатися, а зараз всі вже обговорюють поразку Росії.
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22.09.2022 00:45 Відповісти
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22.09.2022 00:48 Відповісти
Якось гарно звучить- "Байден і Трасс", нічого зайвого, ніяких тобі Єрмаків чи Верещук. Крч, ніякої зради тут точно не буде.
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21.09.2022 23:24 Відповісти
Треба, щоб у процесі Трасс покусала Байдена, а не навпаки
(маю на увазі рішучість одразу застосувати самі-знаєте-що)
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22.09.2022 00:12 Відповісти
У кожному жарті є частка жарту.
А коли серйозно, то ситуація у Штатах виглядає доволі похмуро. В мене складається таке враження, що там серйозна криза еліт. Республіканців (принаймні, частину) підім'яв під себе дурнуватий рудий фрік. А демократи... ну, від ліваків важко було чекати чогось притомного. А зараз вони щоразу перевершують самих себе. Чого варті заяви бабусі Пелосі (і коли Трамп не хотів вилазити з крісла, і вже зараз, у Вірменії). Жах!
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22.09.2022 01:23 Відповісти
Так. Плюс у них з'явилася нездорова тенденція - геронтократія. От невже нема молодих кандидатів на посаду президента? І серед демократів хіба не можна знайти хоча б приблизно такого, як Джон Кеннеді - невже поняття "демократ" означає ліволіберального SJW-борцуна за кольорових ЛГБТ?
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22.09.2022 19:41 Відповісти
Якщо взяти до уваги ще ці два моменти, то стає навіть не похмуро, а моторошно. Адже нам добре відомо, чим закінчилася геронтократія для "нєрушимого совка" - перегонами на лафетах і цвинтарем у кремлівській стіні.
А щодо другого моменту, то тут і букви витрачати гидко шкода. Бо добру людину 3,14дарасом не назвуть. Ця проста істина не вміщається в ліберальських міжвушних гангліях. Натомість вони (тобто ліберали) завжди дуже збуджуються і з великою охотою несуться цеглою, коли чують про щось таке. І цей процес супроводжується потужним виділенням сірководню і скавчанням до небес.
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23.09.2022 22:43 Відповісти
вона може адже з політичної точки зору вона тетчерівська консерватор на відміну ввд Байдена який став майже лівим соціалістом
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22.09.2022 01:49 Відповісти
Взагалі новина дуже гарна. Союз англосаксів знову набуває вже майже забутої міцності. Це означає єдину політику в багато чому. А це дуже добре для України.
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22.09.2022 02:31 Відповісти
Фишка в том что путлер после своих опусов сказал ...что ядренное оружие он не применит...иначе нафига тогда Могилизация?300 000 своего дополнительного гоффна хочет утопить ядренными бонбами?🦍😛
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22.09.2022 08:08 Відповісти
Понты..они и Африке блеф и туфта,не стоящих и доллара ..Пустозвон из Питерской подворотни..., Слава ЗСУ и Ураїні♥️🖤👍💪👌💙💛👍💪
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22.09.2022 08:12 Відповісти
 
 