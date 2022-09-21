Байден і Трасс обговорили питання російської агресії в Україні

Президент США Джо Байден та прем’єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс під час перших офіційних переговорів відтоді, як вона очолила британський уряд, обговорили Україну, енергетичну та економічну безпеку, повідомили у середу в Білому домі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми хочемо тіснішої співпраці зі США, зокрема у питаннях енергетичної та економічної безпеки, а також у досягненні контактів з іншими демократичними державами в усьому світі, щоб гарантувати торжество демократій", - заявила Трасс, слова якої наводить адміністрація США.

У свою чергу Байден заявив Трасс, що очікує подальшої тісної співпраці США та Великої Британії і що їм багато що доведеться зробити разом.

"Я з нетерпінням чекаю на тісну роботу з вами - нашим найближчим союзником у світі", - сказав президент США.

Трасс також додала, що вона "дуже хоче працювати зі США, щоб переконатися, що ми підтримуємо українців".

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