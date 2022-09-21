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ЕС готов ввести новые экономические санкции против России, – фон дер Ляйен

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

ляєн

Европейский Союз готов ввести новые экономические санкции против России в связи с объявлением Владимиром Путиным мобилизации в РФ и поддержкой псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

"Мы готовы наложить дальнейшие экономические расходы на Россию, а также на физических и юридических лиц внутри и за пределами России, которые поддерживают ее политически или экономически", – сказала фон дер Ляйен.

Она добавила, что Еврокомиссия предложит дополнительные меры экспортного контроля над поставками гражданских технологий по мере того, как Россия переходит к полной военной экономике.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что санкции против России эффективны – они "действительно кусаются".

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улитки...
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21.09.2022 23:21 Ответить
Вводьте ембарго на вуглеводи та уран!
Чи ви навіть якщо кацапи ядерну зброю застосують, будете за гарних кацапів переживати?!
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21.09.2022 23:23 Ответить
шо опять...
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21.09.2022 23:48 Ответить
Пані Ляєн, Шановна, припиніть поставку в мокшу і пітєр туалетний папір(вони відвикли від газети "правда)😚
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21.09.2022 23:58 Ответить
Орбан попаде під санкції?
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22.09.2022 00:01 Ответить
Just admit - you are helpless and weak!
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22.09.2022 00:22 Ответить
 
 