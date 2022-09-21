ЄС готовий запровадити нові економічні санкції проти Росії, – фон дер Ляєн

Європейський Союз готовий запровадити нові економічні санкції проти Росії у зв’язку з оголошенням Володимиром Путіним мобілізації у РФ та підтримкою псевдореферендумів на окупованих територіях України.

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Ми готові накласти подальші економічні витрати на Росію, а також на фізичних та юридичних осіб усередині та за межами Росії, які підтримують її політично чи економічно", – сказала фон дер Ляєн.

Вона додала, що Єврокомісія запропонує додаткові заходи експортного контролю за постачанням цивільних технологій у міру того, як Росія переходить до повної військової економіки.

Фон дер Ляєн наголосила, що санкції проти Росії ефективні – вони "справді кусаються".

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