Угорщина заявляє, що ЄС не повинен розглядати нові санкції проти Росії, - Reuters

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Європейський Союз не повинен розглядати нові санкції проти Росії, оскільки це лише поглибить кризу енергопостачання та завдасть шкоди Європі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"ЄС повинен... припинити згадувати про 8-й пакет санкцій, повинен перестати окреслювати заходи, які тільки ще більше посилять кризу енергопостачання", - заявив Сійярто.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Орбан на закритій зустрічі виголосив проросійську та антиєвропейську промову і пообіцяв блокувати санкції проти РФ, - Радіо Свобода