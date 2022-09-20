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Угорщина заявляє, що ЄС не повинен розглядати нові санкції проти Росії, - Reuters

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Європейський Союз не повинен розглядати нові санкції проти Росії, оскільки це лише поглибить кризу енергопостачання та завдасть шкоди Європі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"ЄС повинен... припинити згадувати про 8-й пакет санкцій, повинен перестати окреслювати заходи, які тільки ще більше посилять кризу енергопостачання", - заявив Сійярто.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Орбан на закритій зустрічі виголосив проросійську та антиєвропейську промову і пообіцяв блокувати санкції проти РФ, - Радіо Свобода

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+34
Мадяри *************.
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20.09.2022 11:22
+29
На цю мад'ярську срань є управа взагалі? Шо за цирк?
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20.09.2022 11:24
+28
може, ЄС ще повинен з хлібом-сіллю та задраними спідницями зустріти окупантів?...
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20.09.2022 11:22
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може, ЄС ще повинен з хлібом-сіллю та задраними спідницями зустріти окупантів?...
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20.09.2022 11:22 Відповісти
Мадяри *************.
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20.09.2022 11:22 Відповісти
Чурбани **бані !
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20.09.2022 11:29 Відповісти
когда уже грохнут этого *********** Сиятро вместе с гандоном Орбаном... что у венгров мужиков вовсе не осталось.... все овцеебы??!!
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20.09.2022 13:03 Відповісти
Шо ж цих угрів так пучит.
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20.09.2022 11:22 Відповісти
Пляшка кацапська в дупі. А в пляшці гроші.
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20.09.2022 11:26 Відповісти
На цю мад'ярську срань є управа взагалі? Шо за цирк?
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20.09.2022 11:24 Відповісти
І чого це його так збентежила доля Європи
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20.09.2022 11:25 Відповісти
Европейці, викиньте цих ******** зі своєї спільноти.
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20.09.2022 11:26 Відповісти
Здається що уйобіки йдуть *****
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20.09.2022 11:27 Відповісти
Які ж ви мадяри ********! Ви дійсно браття кацапам!
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20.09.2022 11:28 Відповісти
задрали грьобані мадяри- гнати цих холопів з єс та нато!
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20.09.2022 11:29 Відповісти
Лучше выбросьте етих циган из ЕС и прекратите им платить миллиардные транши. Пускай на подсосе поживут посмотрим как мадьяры етого Сриярто на столбе повесят
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20.09.2022 11:30 Відповісти
Видно шо народ з Урала.
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20.09.2022 11:31 Відповісти
Как долго еще эти иждивенцы и агенты кремля будут указывать, что должен делать ЕС?
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20.09.2022 11:31 Відповісти
чувак коли ви не отримаєте 6 мільярдів євро від ЄС тебе разом з орбаном розірвуть як Тузік грелку і засунуть вам в дупу всі сім пакетів !
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20.09.2022 11:33 Відповісти
7,5 jardov
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20.09.2022 11:35 Відповісти
можливо , точно знаю сума дуже велика !
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20.09.2022 11:39 Відповісти
https://www.washingtonpost.com/world/2022/09/18/eu-hungary-corruption-budget-suspension/
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20.09.2022 11:41 Відповісти
Вот же ж голубец.
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20.09.2022 11:34 Відповісти
похоже мадяры намек не поняли, - придется ************** пинком под зад из ЕС.
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20.09.2022 11:35 Відповісти
pontujutsa - tak fjurer iz bolot mokshanskih velel
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20.09.2022 11:37 Відповісти
Венгрией по факту управляет давний агент СВР рабZeи Семён Могилевич..без его согласия Орбан и Сиярто боятся даже пукнуть...
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20.09.2022 11:37 Відповісти
Хозяин WizzAir (теневой), кстати
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20.09.2022 12:14 Відповісти
Не бажаєте консолідуватися з європейцями? Тоді - на Урал! На історичну Батьківщину!
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20.09.2022 11:39 Відповісти
Гей, немтудоми!
Нагуй ото оно вам? Краще випийте паленки, заїжте паприкашем - та й все бде файно!
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20.09.2022 11:40 Відповісти
мадьяри і минулого, і позаминулого разу щось подібне пистіли. Але в остаточному варіанті все ж таки делегат Орбана голосував "за". Так, трохи вини тв санкції вкрутили... але Урсула знову накручує.

Не переживаймо. Є управа в на фідес. Вона називається "вро".
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20.09.2022 11:41 Відповісти
Абсіярта абсірацца нє прівикать-ано уже давно абосранає...
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20.09.2022 11:42 Відповісти
Нормальну країну "угорщиною" не назвуть...
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20.09.2022 11:43 Відповісти
...а народ - мудьярами!
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20.09.2022 11:56 Відповісти
Ці штопані презервативи верхівки мадьяр точно хочуть щоб ЄС рубанув конкретно їм фінансами по яях. Невже ***** кинув їм більше ніж ЄС? У нас також є хрещений батько щеневтіка оманського, який пропонував здатися мордору за 100 млрд. зелених.
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20.09.2022 11:45 Відповісти
Судя по всему личный "интерес" от рашки для него важнее общего транша для венгрии в 7,5 ярдов.

да и вообще.. бывал я в венгрии, очень неоднозначные впечатления о себе оставила эта страна. Им бы не мешало немного выйти из зоны комфорта европейских траншей и необоснованного имперского шовинизма, исторических обид и псевдоимперских замашек на чужие территории (а у них претензии не только на наше закарпатье, у них почти ко всем соседям претензии что "мы не всегда были такие маленькие"). Они даже с Поляками уже на контрах, хотя был период вполне дружественных отношений.
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20.09.2022 11:47 Відповісти
Це вже нагадує коли "бомжиху" впустили погрітись у під'їзд, а вона починає "вчити" мешканців будинку - як треба правильно жити...
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20.09.2022 11:53 Відповісти
Неужели ЕС не может показать место этим иждивенцам , сидящим на дотациях? Что они производят кроме зеленого горошка?
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20.09.2022 11:55 Відповісти
Для начала лишить мудьяров права голоса в ЕС - на год.
Не поможет - выкинуть из ЕС за нарушение основных принципов демократии и свободы стран.
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20.09.2022 11:55 Відповісти
Як обридли вже ці пики путінферштейнів
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20.09.2022 11:58 Відповісти
Його вже попередили, що б стулив пельку, бо гроші не отримає від ЄС? Тупий зовсім? Не розуміє?
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20.09.2022 11:58 Відповісти
Нічого дивного у тому немає, такі нині в Угорщині їх нащадки.

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20.09.2022 12:00 Відповісти
Там в ОДКБ свободные места вырисовываются. А ещё можно вступить в Таможенный Союз. Таранящим за РФ венграм там самое место.
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20.09.2022 12:05 Відповісти
Мадярські ************* відробляють кацапські гроші, гавкаючи на усіх як скажені собаки. Нічого, через місяць буде розглядатись спільний бюджет Євросоюзу, тоді ці уйобіки завиють зовсім по-іншому.
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20.09.2022 12:09 Відповісти
Якщо вже ЄС не може дати раду цим *********** то що можна говорити про ефективність їх санкцій проти рашки
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20.09.2022 12:10 Відповісти
Угорці вже забули про російські танки на вулицях Будапешта??? Мріють про каца#ський тезис "можем павтарить" ?
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20.09.2022 12:10 Відповісти
Я думаю, им под предлогом коррупции и проблем с демократией постепенно начнут прикручивать краники финансовые и поставят Орбана на место. Просто ЕС и США играют в долгую и понимают, что Орбаны приходят и уходят, а народы и территории влияния - остаются. Поэтому с плеча не рубят. А если не рубишь с плеча (т. е. исключать из ЕС и НАТО - не очень хороший вариант, потому что венгры начнут брать денег у русских и китайцев и мутить воду в центре Европы), то надо его потихоньку поддавливать, а то будет вето всякие накладывать не в тему и прочую подрывную деятельность проводить. Вот, например, все уже протоколы насчёт принять Финляндию и Швейцию в НАТО ратифицировали (сегодня последние страны голосуют уже), кроме Турции и Венгрии. Турция - понятно, там большая внешнеполитическая игра и торги. У них реально претензии к скандинавам по поводу укрывательства курдов, отказов в продаже оружия и так далее. А Венгрия что ? У неё к шведам и финнам никаких формальных претензий нет и быть не может. Но ратификацию не проводит. Вова пути попросил. А тут ещё ЕС остановил выплату 7,5 млрд. евро и может остановить ещё больше. Вот они и тянут - с вовы денег возьмут за задержку, а с ЕС - разблокировку этих миллиардов помощи за ратификацию.
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20.09.2022 12:20 Відповісти
тем более, - финны как бы "братушки"
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20.09.2022 12:38 Відповісти
Выгнать Венгрию с ЕС!
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20.09.2022 12:27 Відповісти
Що Орбан що Срийялто прокацапські чурбани заробляють на гарну пенсію від паРаши.
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20.09.2022 12:32 Відповісти
Це чучало в окулярах вважає, що усі навколо питараси, а воно - д'Артаньян.
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20.09.2022 12:37 Відповісти
ой не дарма
бравий солдат Швейк зі своїм другом Водічкой
кіздили тих мадярів..
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20.09.2022 12:42 Відповісти
Щоб це мадярське чмо закрило свій іпальник, котрим говорить рашистський окупант куйло ,варто ЄС НЕ 7,5млрд відібрати від венгрів,за корупцію з рашистами, а взагалі викинути їх накуй з ЄС
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20.09.2022 12:44 Відповісти
Нежданный прогиб мадьяр под россияк.Они люто ненавидели "Союз Нерушимый"(служил в ЮГВ знаю не по наслышке),а тут крепко возлюбили его правоприемника рашу.С чего бы это?
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20.09.2022 12:46 Відповісти
В тайожний союз нах...
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20.09.2022 12:52 Відповісти
сбу АУ!!! может начнете наконец работать и займетесь шуфричем который ездит к ******* консультировать как сделать подлянку для Украины и Оманский Осел который продолжает держать это рЫговское Чмо на должности....
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20.09.2022 12:53 Відповісти
виключити мадяр з ЄС
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20.09.2022 13:27 Відповісти
"лише поглибить кризу енергопостачання" - каким образом? Газа ноль, нефти ноль. Или это касается только хитрой венгрии, которая покупает газ у роССии. Но тогда причем вся Европа?

Зато есть очень хороший вариант. Венгрия выходит из ЕС и может не присоединятся к санкциям.
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20.09.2022 13:37 Відповісти
кто в отечественную фашистил,тот и ныне рашистит,горбатого могила даже не исправит,это всё нацики.
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20.09.2022 13:42 Відповісти
А може ****** підуть на йух!
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20.09.2022 14:08 Відповісти
А Україна заявляє, що мадяри пішли в дупу всі разом і хай повертаються на свою родіну - Башкірію.
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20.09.2022 14:28 Відповісти
Мог бы и промолчать. Язык доведет до тюрьмы. СЛАВА УКРАИНЕ!
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20.09.2022 15:14 Відповісти
Та заблокуйте їм те виділення 7 млрд.!
Задовбали!
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20.09.2022 15:43 Відповісти
Hungary pnh!
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20.09.2022 15:52 Відповісти
Всі послаблення щодо угорських нацменшинств ліквідувати. Навчання українською - з першого класу! Угорську хай вивчають в недільних школах
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20.09.2022 18:16 Відповісти
Цих тварюк пора задавити
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20.09.2022 19:18 Відповісти
почему мы до сих пор не подали на них в суд?!!
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20.09.2022 22:15 Відповісти
 
 