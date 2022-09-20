Угорщина заявляє, що ЄС не повинен розглядати нові санкції проти Росії, - Reuters
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Європейський Союз не повинен розглядати нові санкції проти Росії, оскільки це лише поглибить кризу енергопостачання та завдасть шкоди Європі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"ЄС повинен... припинити згадувати про 8-й пакет санкцій, повинен перестати окреслювати заходи, які тільки ще більше посилять кризу енергопостачання", - заявив Сійярто.
Топ коментарі
+34 5 копійок
показати весь коментар20.09.2022 11:22
+29 Garry Grant
показати весь коментар20.09.2022 11:24
+28 piligrim
показати весь коментар20.09.2022 11:22
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Нагуй ото оно вам? Краще випийте паленки, заїжте паприкашем - та й все бде файно!
Не переживаймо. Є управа в на фідес. Вона називається "€вро".
да и вообще.. бывал я в венгрии, очень неоднозначные впечатления о себе оставила эта страна. Им бы не мешало немного выйти из зоны комфорта европейских траншей и необоснованного имперского шовинизма, исторических обид и псевдоимперских замашек на чужие территории (а у них претензии не только на наше закарпатье, у них почти ко всем соседям претензии что "мы не всегда были такие маленькие"). Они даже с Поляками уже на контрах, хотя был период вполне дружественных отношений.
Не поможет - выкинуть из ЕС за нарушение основных принципов демократии и свободы стран.
бравий солдат Швейк зі своїм другом Водічкой
кіздили тих мадярів..
Зато есть очень хороший вариант. Венгрия выходит из ЕС и может не присоединятся к санкциям.
Задовбали!