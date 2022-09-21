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Финляндия ограничит въезд россиян, - глава МИД Хаависто

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

хаавісто,пекка

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в среду объявил, что правительство страны разработает решение по ограничению въезда туристов из России.

Об этом Хаависто заявил на пресс-конференции в Нью-Йорке, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Мы сегодня решили начать подготовку национального решения относительно того, как мы можем ограничить туристический поток или полностью предотвратить его, и это национальное решение может предусматривать новое законодательство, которое будет принято очень быстро, или толкование действующего законодательства", – пояснил глава финского МИД.

Разработкой нового решения занимается внешнеполитическое ведомство Финляндии, а будет принимать его парламент, добавил Хаависто. "Финляндия не хочет быть транзитной страной даже для шенгенских виз, которые выдают другие страны, и теперь мы хотим поставить этот поток под контроль", – подчеркнул он.

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Глава МИД Финляндии напомнил, что страна обратилась в Европейскую комиссию с просьбой выдать общие рекомендации о пропуске россиян на территорию ЕС, "но нельзя гарантировать, что этот шаг произойдет очень быстро".

"Не существует ни моральной, ни нравственной основы в том, что в то время как Россия ведет войну против Украины, путешествия россиян на отдых или каникулы в Финляндию или другие части Европы продолжатся как обычно", – сказал он.
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Топ комментарии
+12
швидше чухатися треба,
а то не в НАТО а до чебурато влізете
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21.09.2022 23:30
+6
a poka mozhna zakritj prohodnoi punkt granici - na karantin , kacape zhe nevakcinirovani - vse. NAHER. KARANTIN. a potom - obratno v boloto.
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21.09.2022 23:40
+6
Вот не припомнится, чтобы немцы в 1943-м ездили по Европе на каникулы.
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21.09.2022 23:59
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швидше чухатися треба,
а то не в НАТО а до чебурато влізете
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21.09.2022 23:30 Ответить
в нато всё насрато...мы вам всё может быть дамо - но вы уж якось без нас...
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21.09.2022 23:34 Ответить
аби дали без мабуть
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21.09.2022 23:37 Ответить
Так підєрци фінів "чухонцями" прозивають.Мабуть тому що довго чухаються.
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21.09.2022 23:52 Ответить
раша всіх довкола поважає
хто в них не чухонець той хохол, чорномазий, чурка, п*здоглазий...
це тільки що в мене на слуху було

потім вони дуже дивуються а чого ж їх не *******?
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21.09.2022 23:58 Ответить
Душмани, бандеровцы-
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22.09.2022 00:08 Ответить
список великий, і причин для любові до раші більшає з кожним пунктом
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22.09.2022 00:14 Ответить
нам по сути (по хер) это ваш геморой...но для общей картины то да...потому что сейчас Украина - через 5 лет Финляндия...так шо...
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21.09.2022 23:32 Ответить
Ну вот и пожелаем Украине, чтобы через 5 лет она была по уровню жизни как сейчас Финляндия.
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21.09.2022 23:34 Ответить
давайте почемо з своих ковричков пид дверимо...
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21.09.2022 23:35 Ответить
давай-давай... а то пока вы там надумаете эти колонны русни просочатся ...а оно вам надо????
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21.09.2022 23:37 Ответить
a poka mozhna zakritj prohodnoi punkt granici - na karantin , kacape zhe nevakcinirovani - vse. NAHER. KARANTIN. a potom - obratno v boloto.
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21.09.2022 23:40 Ответить
Вот не припомнится, чтобы немцы в 1943-м ездили по Европе на каникулы.
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21.09.2022 23:59 Ответить
Дивіться, фіни, щоб не було вже надто пізно!
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22.09.2022 00:57 Ответить
 
 