Фінляндія обмежить в’їзд росіян, - глава МЗС Хаавісто
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Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто в середу оголосив, що уряд країни розробить рішення для обмеження в’їзду туристів із Росії.
Про це Хаавісто заявив на пресконференції в Нью-Йорку, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Ми сьогодні вирішили почати підготовку національного рішення щодо того, як ми можемо обмежити туристичний потік або повністю запобігти йому, і це національне рішення може передбачати нове законодавство, яке буде ухвалене дуже швидко, або тлумачення чинного законодавства", – пояснив глава фінського МЗС.
Розробкою нового рішення займається зовнішньополітичне відомство Фінляндії, а ухвалюватиме його парламент, додав Хаавісто. "Фінляндія не хоче бути транзитною країною навіть для шенгенських віз, які видають інші країни, і тепер ми хочемо поставити цей потік під контроль", – наголосив він.
Очільник МЗС Фінляндії нагадав, що країна звернулася до Європейської комісії з проханням видати загальні рекомендації про пропуск росіян на територію ЄС, "але не можна гарантувати, що цей крок станеться дуже швидко".
"Не існує ані моральної, ані етичної основи в тому, що в той час як Росія веде війну проти України, подорожі росіян на відпочинок або канікули у Фінляндію чи інші частини Європи продовжиться як зазвичай", – сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
а то не в НАТО а до чебурато влізете
хто в них не чухонець той хохол, чорномазий, чурка, п*здоглазий...
це тільки що в мене на слуху було
потім вони дуже дивуються а чого ж їх не *******?