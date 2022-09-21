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Фінляндія обмежить в’їзд росіян, - глава МЗС Хаавісто

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

хаавісто,пекка

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто в середу оголосив, що уряд країни розробить рішення для обмеження в’їзду туристів із Росії.

Про це Хаавісто заявив на пресконференції в Нью-Йорку, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Ми сьогодні вирішили почати підготовку національного рішення щодо того, як ми можемо обмежити туристичний потік або повністю запобігти йому, і це національне рішення може передбачати нове законодавство, яке буде ухвалене дуже швидко, або тлумачення чинного законодавства", – пояснив глава фінського МЗС.

Розробкою нового рішення займається зовнішньополітичне відомство Фінляндії, а ухвалюватиме його парламент, додав Хаавісто. "Фінляндія не хоче бути транзитною країною навіть для шенгенських віз, які видають інші країни, і тепер ми хочемо поставити цей потік під контроль", – наголосив він.

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Очільник МЗС Фінляндії нагадав, що країна звернулася до Європейської комісії з проханням видати загальні рекомендації про пропуск росіян на територію ЄС, "але не можна гарантувати, що цей крок станеться дуже швидко".

"Не існує ані моральної, ані етичної основи в тому, що в той час як Росія веде війну проти України, подорожі росіян на відпочинок або канікули у Фінляндію чи інші частини Європи продовжиться як зазвичай", – сказав він.
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Топ коментарі
+12
швидше чухатися треба,
а то не в НАТО а до чебурато влізете
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21.09.2022 23:30
+6
a poka mozhna zakritj prohodnoi punkt granici - na karantin , kacape zhe nevakcinirovani - vse. NAHER. KARANTIN. a potom - obratno v boloto.
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21.09.2022 23:40
+6
Вот не припомнится, чтобы немцы в 1943-м ездили по Европе на каникулы.
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21.09.2022 23:59
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швидше чухатися треба,
а то не в НАТО а до чебурато влізете
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21.09.2022 23:30 Відповісти
в нато всё насрато...мы вам всё может быть дамо - но вы уж якось без нас...
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21.09.2022 23:34 Відповісти
аби дали без мабуть
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21.09.2022 23:37 Відповісти
Так підєрци фінів "чухонцями" прозивають.Мабуть тому що довго чухаються.
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21.09.2022 23:52 Відповісти
раша всіх довкола поважає
хто в них не чухонець той хохол, чорномазий, чурка, п*здоглазий...
це тільки що в мене на слуху було

потім вони дуже дивуються а чого ж їх не *******?
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21.09.2022 23:58 Відповісти
Душмани, бандеровцы-
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22.09.2022 00:08 Відповісти
список великий, і причин для любові до раші більшає з кожним пунктом
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22.09.2022 00:14 Відповісти
нам по сути (по хер) это ваш геморой...но для общей картины то да...потому что сейчас Украина - через 5 лет Финляндия...так шо...
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21.09.2022 23:32 Відповісти
Ну вот и пожелаем Украине, чтобы через 5 лет она была по уровню жизни как сейчас Финляндия.
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21.09.2022 23:34 Відповісти
давайте почемо з своих ковричков пид дверимо...
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21.09.2022 23:35 Відповісти
давай-давай... а то пока вы там надумаете эти колонны русни просочатся ...а оно вам надо????
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21.09.2022 23:37 Відповісти
a poka mozhna zakritj prohodnoi punkt granici - na karantin , kacape zhe nevakcinirovani - vse. NAHER. KARANTIN. a potom - obratno v boloto.
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21.09.2022 23:40 Відповісти
Вот не припомнится, чтобы немцы в 1943-м ездили по Европе на каникулы.
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21.09.2022 23:59 Відповісти
Дивіться, фіни, щоб не було вже надто пізно!
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22.09.2022 00:57 Відповісти
 
 