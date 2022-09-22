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В России на протестах против мобилизации задержали 1176 человек

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

протест,росія

Во время акций протеста против мобилизации в России силовики задержали 1176 человек в 38 городах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Количество задержанных в РФ по городам:

  • Санкт-Петербург – 490
  • Москва – 424
  • Екатеринбург – 40
  • Пермь – 23
  • Уфа – 22
  • Челябинск – 20
  • Красноярск – 19
  • Воронеж – 15
  • Краснодар – 14
  • Калининград – 11
  • Саратов – 10
  • Иркутск – 9
  • Петрозаводск – 8
  • Рязань – 8
  • Архангельск – 8
  • Королев – 6
  • Новосибирск – 6
  • Тверь – 6
  • Якутск – 6
  • Улан-Удэ – 4
  • Тула – 4
  • Железногорск – 3
  • Ижевск – 2
  • Самара – 2
  • Томск – 2
  • Салават – 2
  • Тюмень, Волгоград, Казань, Иваново, Сыктывкар, Сургут, Вологда, Нижний Новгород, Калуга, Вятские Поляны, Смоленск, Белгород – по 1 задержанному.

Смотрите также: "Нет войне!", - в Москве началась акция против мобилизации. ВИДЕО

Количество задержанных и списки с именами опубликовало российское издание "ОВД-Инфо". "В каждом участке полиции может быть больше задержанных, чем в опубликованных списках. Мы публикуем только имена тех людей, о которых нам достоверно известно и чьи имена мы можем опубликовать", – говорится в заявлении издания.
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Топ комментарии
+16
з них мобілізовано 1175
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21.09.2022 23:39
+13
значит пойдет без каски..... шо тут непонятного.....
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21.09.2022 23:47
+12
Залишилося мобілізувати 298 875 терпіл ))
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21.09.2022 23:45
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з них мобілізовано 1175
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21.09.2022 23:39 Ответить
одному було 7 років, то йому каску не підібрали

десь така фабула, чи не так?
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21.09.2022 23:42 Ответить
значит пойдет без каски..... шо тут непонятного.....
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21.09.2022 23:47 Ответить
Подивився на захистну екіпіровку ментів раші …. а в очах бомжі - полонені . Країна рабів !
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22.09.2022 00:09 Ответить
Бабів ? Та сцикунів ? Воєнком до призивника « сциш ? Я тоже інколи сцу ! Підеш в штурмовики - там срати будеш»
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22.09.2022 00:07 Ответить
pffft i vot pustj bolshe nikto nerazskazivaet pra kakih ta "haroshih rjuzke" katorih na raseje milion...kak alih roz🤬 NAHER - sidite v svajom konclagere-gulage i michite v podushku.
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21.09.2022 23:42 Ответить
Пан є родичем Раймонда Паулса?
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21.09.2022 23:58 Ответить
родичем - ni. chomu take pitanije ?
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22.09.2022 00:05 Ответить
Tapec ikviens kads dzivot Latvijā ir Raimonda Paulsa... rodstvennik...

Пишу из Риги, потому vajag valodu подтягивать.
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22.09.2022 00:15 Ответить
sho ce za stjeb voobshe to nas sdes okolo 1.8 miliona - tak shto vse rodstvenniki Paulsu ?
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22.09.2022 00:17 Ответить
Дык!
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22.09.2022 00:22 Ответить
Tapec(tāpēc ka) ikviens kads(kas) dzivot(dzīvo) Latvijā ir Raimonda Paulsa(Paula)... rodstvennik(radinieks)...

Пишу из Риги, потому vajag valodu подтягивать.

nu davai "podtjanem"
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22.09.2022 00:22 Ответить
Vaj nikolajs ir radinieks Vovy Putina? Ir svargi.
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22.09.2022 05:29 Ответить
kas žino, ar kvepia rusiška tvarka?
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22.09.2022 09:39 Ответить
То є жарт. Пан згадав "мілліон алих роз" а є така однойменна пісня Маестро Паулса.
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22.09.2022 00:44 Ответить
остальніе не пришли?
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21.09.2022 23:43 Ответить
Жидкий, но очччень антипутинский стул!
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21.09.2022 23:44 Ответить
мобілізація це відволікаючий маневр. головне пуйлу провести"референдум" та нпкрити захоплені теріторії своїм ядерним зонтиком. так закінчиться війна
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21.09.2022 23:44 Ответить
Хто каже, що саме так вона закінчеться? Путлер?
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21.09.2022 23:49 Ответить
Ага, путлер Вася
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21.09.2022 23:58 Ответить
можеш скрін зробить через неділю поговоримо
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22.09.2022 00:09 Ответить
Згоден навідь дати тобі фору - і повернутися зі скрином через місяць
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22.09.2022 00:16 Ответить
одними заявлениями и угрозами он ничего не добьется. Уже только самый ленивый не вертел его угрозы на х*ю. Война может изменится только ПОСЛЕ применения ЯО. Но вот в его ли пользу - это вопрос.
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21.09.2022 23:56 Ответить
США промолчало на его угрозы. А от того что запад не признает результаты "референдума " ничего не изменится как это произошло в Крыму. Главное что пуйло скажет "я его признаю и накрываю ядерным зотиком рф так как это территория россии. если за эту неделю не произойдет никаких радикальных обещаний Запада в случае рф ЯО в отношении Украины и не будет никакого прорыва на фронте ,значит война так и закончится . увы
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22.09.2022 00:08 Ответить
США відстежує рашкінську ЯЗ дуже ретельно і чітко знає, де балаканина, а де реальні рухи.
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22.09.2022 02:21 Ответить
Залишилося мобілізувати 298 875 терпіл ))
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21.09.2022 23:45 Ответить
"потужно!" (С) ))
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21.09.2022 23:46 Ответить
Навіть свої "шкури" не можуть захистити фу, позор
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21.09.2022 23:48 Ответить
***** ожидал массового рвения как один умрем... а тут такая лажа теперь будет гнать бунтарей в тайгу на лесоповал а покорные пойдут добровольно в скотомогильник...
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21.09.2022 23:48 Ответить
никчемное стадо баранов.....
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21.09.2022 23:48 Ответить
Цікаво, що чим більше шансів бути мобілізованим (далі від мацкви та підера), тим менше мітингувальників.
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22.09.2022 00:10 Ответить
то потому, шо там митинговать уже некому.....
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22.09.2022 00:20 Ответить
Рабочіє петрограда і макші!!! ждітє дікіє дівізії із окраин!!!...
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21.09.2022 23:48 Ответить
Там вийшла дітвора. Ганьбисько.
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21.09.2022 23:49 Ответить
На расее все акции проходят на коленях и с опущенной головой, а это какието не правильные акции, не скрепные
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21.09.2022 23:50 Ответить
Як не дивно москвабад і пітергад найактивніші
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21.09.2022 23:51 Ответить
В прцентному відношенні до населення той може не найбілше.
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22.09.2022 00:01 Ответить
Бо в кацапії завжди існувала система, коли розумніші, хитріші і підліші пробивались туди, де був кращий доступ до "дефіциту". Ясно, що ті, кому живеться краще, не хочуть йти вмирати. А тим, хто живе в гі₩ні, світить надія на награбоване на війні.
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22.09.2022 00:06 Ответить
В москве и подмосковье проживает до четверти всего населения росии.
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22.09.2022 00:19 Ответить
Вони ********** дивитись війну в телевізорі, а брати в ній участь не хочуть.
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21.09.2022 23:53 Ответить
В заголовке ошибка: НА росии
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21.09.2022 23:56 Ответить
Мобілізація це кожний отримає по мобільнику.
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21.09.2022 23:56 Ответить
І по ї₩альнику, якщо буде протестувати.
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22.09.2022 00:01 Ответить
По *********...
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22.09.2022 00:06 Ответить
скоріше по @бальнику
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22.09.2022 00:28 Ответить
Все передбачено. Мусорня знає, що якщо вона не захоче бити цих нєдопротестувальників, то їм самим доведеться підставлятися під кулі захисників України. А знаючи, скільки мусорні є в кацапії, годі сподіватись на якийсь ефект від цих т.зв. протестів.
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21.09.2022 23:58 Ответить
Так. Не удивлюсь если стукачи теперь будут стучать за откос от мобилизации.
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22.09.2022 00:01 Ответить
Будут. Если будут платить 30 рублей, то обязательно будут.
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22.09.2022 00:18 Ответить
Залишилось ще 299 тисяч
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21.09.2022 23:59 Ответить
Господи, ці жалюгідні сцикуни не здатні навіть свої шкури врятувати від могилізації. 1) закрити пики, 2) взяти не мобілки, а бандеро-смузі, 3) палити, трощити і нищити, в першу чергу, мєнтов і воєнкомати. І робити це масово, а не по одному.
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22.09.2022 00:06 Ответить
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22.09.2022 00:26 Ответить
- Что это за мобилизация? Телефоны раздают, что ли?
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22.09.2022 00:13 Ответить
Украинским сайтам пора в список потерь России включать сожженные автозаки и число начищенных морд россгвардейцев. Тогда мир узнает, что ли хорошие русские это фейк?
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22.09.2022 00:17 Ответить
Бєлгород - одна штука? Насипати їм ще бавовни.
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22.09.2022 00:26 Ответить
а Курськ -0 ! Брянськ -0 !
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22.09.2022 03:41 Ответить
Молоді республіки розчаровують
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22.09.2022 08:31 Ответить
Повинно Бути 300000!!!!
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22.09.2022 00:31 Ответить
Генерал СВР

Среда 21.09.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 59373 человека. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 16 сентября это 17561 погибший. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 23 сентября. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 4638 убитыми и пропавшими безвести.
Итого 82000 маченай мардвы - 5 афганов. Лугандонов немеряно.
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22.09.2022 00:38 Ответить
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22.09.2022 04:41 Ответить
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22.09.2022 04:48 Ответить

https://twitter.com/i/status/1572602801578037253
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22.09.2022 05:04 Ответить
Если применяешь ядреное оружие...то какая можете быть Могилизация?мухи и котлеты из фарша...это разные вещи...путлер Капут короче...он стал никем...после Харьковскоого разгрома...🤣😛
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22.09.2022 07:56 Ответить
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22.09.2022 08:35 Ответить
Т е он за войну двумя рогами. Только без личного участия. По телевизору.
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04.01.2023 19:04 Ответить
 
 