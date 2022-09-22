В России на протестах против мобилизации задержали 1176 человек
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Во время акций протеста против мобилизации в России силовики задержали 1176 человек в 38 городах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
Количество задержанных в РФ по городам:
- Санкт-Петербург – 490
- Москва – 424
- Екатеринбург – 40
- Пермь – 23
- Уфа – 22
- Челябинск – 20
- Красноярск – 19
- Воронеж – 15
- Краснодар – 14
- Калининград – 11
- Саратов – 10
- Иркутск – 9
- Петрозаводск – 8
- Рязань – 8
- Архангельск – 8
- Королев – 6
- Новосибирск – 6
- Тверь – 6
- Якутск – 6
- Улан-Удэ – 4
- Тула – 4
- Железногорск – 3
- Ижевск – 2
- Самара – 2
- Томск – 2
- Салават – 2
- Тюмень, Волгоград, Казань, Иваново, Сыктывкар, Сургут, Вологда, Нижний Новгород, Калуга, Вятские Поляны, Смоленск, Белгород – по 1 задержанному.
Количество задержанных и списки с именами опубликовало российское издание "ОВД-Инфо". "В каждом участке полиции может быть больше задержанных, чем в опубликованных списках. Мы публикуем только имена тех людей, о которых нам достоверно известно и чьи имена мы можем опубликовать", – говорится в заявлении издания.
Топ комментарии
+16 Тетяна Тать
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+12 Леонид Тищенко 711eae6c
показать весь комментарий21.09.2022 23:45
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десь така фабула, чи не так?
Пишу из Риги, потому vajag valodu подтягивать.
Tapec(tāpēc ka) ikviens kads(kas) dzivot(dzīvo) Latvijā ir Raimonda Paulsa(Paula)... rodstvennik(radinieks)...
Пишу из Риги, потому vajag valodu подтягивать.
nu davai "podtjanem"
Среда 21.09.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 59373 человека. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 16 сентября это 17561 погибший. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 23 сентября. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
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Итого 82000 маченай мардвы - 5 афганов. Лугандонов немеряно.
https://twitter.com/i/status/1572602801578037253