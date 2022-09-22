В России на протестах против мобилизации задержали 1176 человек

Во время акций протеста против мобилизации в России силовики задержали 1176 человек в 38 городах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Количество задержанных в РФ по городам:

Санкт-Петербург – 490

Москва – 424

Екатеринбург – 40

Пермь – 23

Уфа – 22

Челябинск – 20

Красноярск – 19

Воронеж – 15

Краснодар – 14

Калининград – 11

Саратов – 10

Иркутск – 9

Петрозаводск – 8

Рязань – 8

Архангельск – 8

Королев – 6

Новосибирск – 6

Тверь – 6

Якутск – 6

Улан-Удэ – 4

Тула – 4

Железногорск – 3

Ижевск – 2

Самара – 2

Томск – 2

Салават – 2

Тюмень, Волгоград, Казань, Иваново, Сыктывкар, Сургут, Вологда, Нижний Новгород, Калуга, Вятские Поляны, Смоленск, Белгород – по 1 задержанному.

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Количество задержанных и списки с именами опубликовало российское издание "ОВД-Инфо". "В каждом участке полиции может быть больше задержанных, чем в опубликованных списках. Мы публикуем только имена тех людей, о которых нам достоверно известно и чьи имена мы можем опубликовать", – говорится в заявлении издания.