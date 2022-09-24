В Росії на протестах проти мобілізації затримали 1176 людей
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Під час акцій протесту проти мобілізації в Росії силовики затримали 1176 людей у 38 містах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
Кількість затриманих у РФ по містах:
- Санкт-Петербург – 490
- Москва – 424
- Єкатеринбург – 40
- Перм – 23
- Уфа – 22
- Челябінськ – 20
- Красноярськ – 19
- Воронеж – 15
- Краснодар – 14
- Калінінград – 11
- Саратов – 10
- Іркутськ – 9
- Петрозаводськ – 8
- Рязань – 8
- Архангельськ – 8
- Корольов – 6
- Новосибірськ – 6
- Твер – 6
- Якутськ – 6
- Улан-Уде – 4
- Тула – 4
- Желєзногорськ – 3
- Іжевськ – 2
- Самара – 2
- Томськ – 2
- Салават – 2
- Тюмень, Волгоград, Казань, Іваново, Сиктивкар, Сургут, Вологда, Нижній Новгород, Калуга, Вятські Поляни, Смоленськ, Бєлгород – по 1 затриманому.
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Кількість затриманих та списки з іменами опублікувало російське видання "ОВД-Інфо". "У кожному відділку поліції може бути більше затриманих, аніж в опублікованих списках. Ми публікуємо лише імена тих людей, про яких нам достовірно відомо і чиї імена ми можемо опублікувати", – йдеться в заяві видання.
Топ коментарі
+16 Тетяна Тать
показати весь коментар21.09.2022 23:39
+13 Йцу Кенг 07b0c614
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+12 Леонид Тищенко 711eae6c
показати весь коментар21.09.2022 23:45
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Будь ласка, зачекайте...
десь така фабула, чи не так?
Пишу из Риги, потому vajag valodu подтягивать.
Tapec(tāpēc ka) ikviens kads(kas) dzivot(dzīvo) Latvijā ir Raimonda Paulsa(Paula)... rodstvennik(radinieks)...
Пишу из Риги, потому vajag valodu подтягивать.
nu davai "podtjanem"
Среда 21.09.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 59373 человека. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 16 сентября это 17561 погибший. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 23 сентября. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 4638 убитыми и пропавшими безвести.
Итого 82000 маченай мардвы - 5 афганов. Лугандонов немеряно.
https://twitter.com/i/status/1572602801578037253