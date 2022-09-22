РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5006 посетителей онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине
2 876 14
Зеленский (16549) иностранец (459) плен (2354) увольнение (2508) добровольцы (1032)

10 иностранцев освобождены из российского плена при посредничестве Саудовской Аравии, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

зеленський

Из российского плена освобождены 10 иностранных граждан, которым угрожали длительный срок заключения или казнь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в эфире телемарафона в ночь со среды на четверг президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы помогли нашим друзьям, это вопрос чести для Украины, вопрос нашей благодарности за помощь нашему государству. Удалось освободить 10 иностранных граждан, находившихся в российском плену", - сказал он.

По словам Зеленского, "в свое время мы обсуждали это с Борисом Джонсоном, он обращался за содействием к американским друзьям. Теперь домой вернутся пять граждан Великобритании, два гражданина США, один гражданин Марокко, гражданин Швеции и гражданин Хорватии. Враг назначил им приговор - длительный срок заключения или казнь. Мы спасли им жизнь. Все они вернутся домой при посредничестве Саудовской Аравии".

Смотрите: Мы вернули домой 215 защитников, среди которых 3 Героя Украины, - Зеленский. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+10
Іноземців за посередництва Аравії, Азовців за посередництва Туреччини, змогли їх обміняти завдяки успіхам ЗСУ. А Щеневтік що зробив?
показать весь комментарий
22.09.2022 09:37
+9
Що-що? Відео записав! Вагнерівців у бульбостан віддав. Хоча за них дали б не менше, ніж за медведчука. До речі, медведчука за пів року навіть засудити не спромоглися. Тму він юридично чистий.
показать весь комментарий
22.09.2022 09:41
+5
По факту их освободил принц Салман и западные доляры...собранные родственниками...путлер и Ze помешаны на долярах....
показать весь комментарий
22.09.2022 10:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Іноземців за посередництва Аравії, Азовців за посередництва Туреччини, змогли їх обміняти завдяки успіхам ЗСУ. А Щеневтік що зробив?
показать весь комментарий
22.09.2022 09:37 Ответить
Що-що? Відео записав! Вагнерівців у бульбостан віддав. Хоча за них дали б не менше, ніж за медведчука. До речі, медведчука за пів року навіть засудити не спромоглися. Тму він юридично чистий.
показать весь комментарий
22.09.2022 09:41 Ответить
Відосик.
показать весь комментарий
22.09.2022 09:43 Ответить
Ну ви і четрі тут.
показать весь комментарий
22.09.2022 09:50 Ответить
іншаллах
показать весь комментарий
22.09.2022 09:40 Ответить
Зрадник номер 1 - зеленський!
А ти ***** своїх Героїв здав в полон!
Більше 3 тисяч АЗОВців,серед яких є жінки!
показать весь комментарий
22.09.2022 09:46 Ответить
а чому в підписах коментаторів цифрофі індекси ? а вмене нема
показать весь комментарий
22.09.2022 09:51 Ответить
Говорили, что это у тех, кто регистрировался через соц сети. Но вот у меня нет, хотя я через google. Значит это те, кто через facebook или twitter.
показать весь комментарий
22.09.2022 12:38 Ответить
я через гугл. просто в проіндексованих одинакова думка в повідомленнях. доречі 2 рази голосував за Порошенка бо не було альтернативи, шоб потім мене не обливали зеленкою
показать весь комментарий
22.09.2022 13:13 Ответить
Барбовал это имя или мед. препарат?
показать весь комментарий
02.12.2022 16:51 Ответить
А до кого звернутися щоб звільнити "Азовців"? Адже всі "гаранти звільнення відморозилися"!
показать весь комментарий
22.09.2022 09:57 Ответить
По факту их освободил принц Салман и западные доляры...собранные родственниками...путлер и Ze помешаны на долярах....
показать весь комментарий
22.09.2022 10:14 Ответить
Зеленский говорит о чести,и это человек у которого честь и совесть это 42 миллиона в офшорах
показать весь комментарий
02.12.2022 16:53 Ответить
 
 