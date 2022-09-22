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10 іноземців визволено з російського полону за посередництва Саудівської Аравії, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

зеленський

Із російського полону визволено 10 іноземних громадян, яким загрожували тривалий термін ув’язнення або страта.

Як інфорує Цензор.НЕТ, про це повідомив в ефірі телемарафону в ніч із середи на четвер президент України Володимир Зеленський.

"Ми допомогли нашим друзям, це питання честі для України, питання нашої подяки за допомогу нашій державі. Вдалося звільнити 10 іноземних громадян, які перебували в російському полоні", - сказав він.

За словами Зеленського, "свого часу ми обговорювали це з Борисом Джонсоном, він звертався по сприяння до американських друзів. Тепер додому повернуться п'ятеро громадян Великої Британії, двоє громадян США, один громадянин Марокко, громадянин Швеції та громадянин Хорватії. Ворог призначив їм вирок - тривалий термін ув'язнення чи страту. Ми врятували їм життя. Всі вони повернуться додому за посередництва Саудівської Аравії".

Також читайте: Повний список визволених українських полонених. ДОКУМЕНТ

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
Іноземців за посередництва Аравії, Азовців за посередництва Туреччини, змогли їх обміняти завдяки успіхам ЗСУ. А Щеневтік що зробив?
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22.09.2022 09:37
+9
Що-що? Відео записав! Вагнерівців у бульбостан віддав. Хоча за них дали б не менше, ніж за медведчука. До речі, медведчука за пів року навіть засудити не спромоглися. Тму він юридично чистий.
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22.09.2022 09:41
+5
По факту их освободил принц Салман и западные доляры...собранные родственниками...путлер и Ze помешаны на долярах....
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22.09.2022 10:14
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Іноземців за посередництва Аравії, Азовців за посередництва Туреччини, змогли їх обміняти завдяки успіхам ЗСУ. А Щеневтік що зробив?
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22.09.2022 09:37 Відповісти
Що-що? Відео записав! Вагнерівців у бульбостан віддав. Хоча за них дали б не менше, ніж за медведчука. До речі, медведчука за пів року навіть засудити не спромоглися. Тму він юридично чистий.
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22.09.2022 09:41 Відповісти
Відосик.
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22.09.2022 09:43 Відповісти
Ну ви і четрі тут.
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22.09.2022 09:50 Відповісти
іншаллах
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22.09.2022 09:40 Відповісти
Зрадник номер 1 - зеленський!
А ти ***** своїх Героїв здав в полон!
Більше 3 тисяч АЗОВців,серед яких є жінки!
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22.09.2022 09:46 Відповісти
а чому в підписах коментаторів цифрофі індекси ? а вмене нема
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22.09.2022 09:51 Відповісти
Говорили, что это у тех, кто регистрировался через соц сети. Но вот у меня нет, хотя я через google. Значит это те, кто через facebook или twitter.
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22.09.2022 12:38 Відповісти
я через гугл. просто в проіндексованих одинакова думка в повідомленнях. доречі 2 рази голосував за Порошенка бо не було альтернативи, шоб потім мене не обливали зеленкою
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22.09.2022 13:13 Відповісти
Барбовал это имя или мед. препарат?
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02.12.2022 16:51 Відповісти
А до кого звернутися щоб звільнити "Азовців"? Адже всі "гаранти звільнення відморозилися"!
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22.09.2022 09:57 Відповісти
По факту их освободил принц Салман и западные доляры...собранные родственниками...путлер и Ze помешаны на долярах....
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22.09.2022 10:14 Відповісти
Зеленский говорит о чести,и это человек у которого честь и совесть это 42 миллиона в офшорах
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02.12.2022 16:53 Відповісти
 
 