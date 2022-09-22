95% украинцев доверяют Вооруженным Силам, - опрос КМИС и НДИ. ИНФОГРАФИКА

Большинство граждан Украины доверяют Вооруженным Силам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Национального демократического института в Украине и Киевского международного института социологии.

"Украинцы почти единогласно доверяют Вооруженным силам Украины – на уровне 95 процентов, и 81 процент респондентов доверяют президенту Владимиру Зеленскому", – отмечают социологи.

В то же время о доверии правительству заявили 42%, а в парламент - 29%.

Общенациональное исследование разработано и проведено Национальным демократическим институтом в Украине. Полевые работы выполнены Киевским международным институтом социологии со 2 по 9 августа 2022 с помощью метода компьютерной системы телефонных опросов. Всего опросили 2510 человек.

Опрос репрезентативный только для взрослого населения, сейчас проживающего в Украине и пользующегося мобильными телефонами с украинскими номерами. Территории, не подконтрольные правительству Украины до 24 февраля 2022 года, были исключены из исследования.

Профинансировали исследования Агентство США по международному развитию (USAID), Швеция и Министерство международных дел Канады.

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