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опрос (2619) КМИС (270) ВСУ (5151)

95% украинцев доверяют Вооруженным Силам, - опрос КМИС и НДИ. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество

зсу

Большинство граждан Украины доверяют Вооруженным Силам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Национального демократического института в Украине и Киевского международного института социологии.

"Украинцы почти единогласно доверяют Вооруженным силам Украины – на уровне 95 процентов, и 81 процент респондентов доверяют президенту Владимиру Зеленскому", – отмечают социологи.

В то же время о доверии правительству заявили 42%, а в парламент - 29%.

Общенациональное исследование разработано и проведено Национальным демократическим институтом в Украине. Полевые работы выполнены Киевским международным институтом социологии со 2 по 9 августа 2022 с помощью метода компьютерной системы телефонных опросов. Всего опросили 2510 человек.

Опрос репрезентативный только для взрослого населения, сейчас проживающего в Украине и пользующегося мобильными телефонами с украинскими номерами. Территории, не подконтрольные правительству Украины до 24 февраля 2022 года, были исключены из исследования.

Профинансировали исследования Агентство США по международному развитию (USAID), Швеция и Министерство международных дел Канады.

Смотрите: 71% украинцев считают, что политическое и военное руководство страны действуют слаженно, - КМИС. ФОТО

95% украинцев доверяют Вооруженным Силам, - опрос КМИС и НДИ 01
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Топ комментарии
+10
Як хто? Зедебіл і вся його банда. Хто ж ще може бути?!))
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22.09.2022 12:18
+9
81% довіряють тому хто не підготував Україну до війни:

- провалював держзамовлення,
- скорочувався армію,
- саджав у тюрми генералів, солдатів та волонтерів

- зустрічався з Патрушевим в Омані

- сміявся з попереджень про напад

- розмінував вихід із Криму
- сприяв окупації Таврії

- призвів до катастрофи в Маріку

- сприяв нападу на Київ.......
.......
.......
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22.09.2022 12:06
+6
типовий "формірующій опрос" на "другому поверсі":
під очевидне (максимум довіри ЗСУ) підкладають бажане (відбілити зє і опу)...
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22.09.2022 12:13
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Чому нема Офісу Президента??
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22.09.2022 11:57 Ответить
Хто ті 5% кацапів, які не довіряють?
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22.09.2022 11:58 Ответить
Насправді це дуже малий процент кацапнутих, якщо то вони.
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22.09.2022 12:05 Ответить
Як хто? Зедебіл і вся його банда. Хто ж ще може бути?!))
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22.09.2022 12:18 Ответить
це ті хто довіряють зеленському.
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22.09.2022 12:23 Ответить
это только слабоумный подоляк может проводить рейтинговое иследование во время войны ! ЦЕНЗОР показал не все цифры---там рейтинги подоляка,арестовича,шмыгаля,данилова, намного выше чем у Порошенко !! МЛЯТЬ--посмотрим, как вы будете драпать после нашей победы !!
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22.09.2022 12:38 Ответить
Ну и как ВРУ и Генпрокуратура собираются дальше "работать", при таком рейтинговом дне доверия? Как они себя видят, если налогоплатильщики им НЕ доверяют?
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22.09.2022 12:01 Ответить
81% довіряють тому хто не підготував Україну до війни:

- провалював держзамовлення,
- скорочувався армію,
- саджав у тюрми генералів, солдатів та волонтерів

- зустрічався з Патрушевим в Омані

- сміявся з попереджень про напад

- розмінував вихід із Криму
- сприяв окупації Таврії

- призвів до катастрофи в Маріку

- сприяв нападу на Київ.......
.......
.......
показать весь комментарий
22.09.2022 12:06 Ответить
типовий "формірующій опрос" на "другому поверсі":
під очевидне (максимум довіри ЗСУ) підкладають бажане (відбілити зє і опу)...
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22.09.2022 12:13 Ответить
"як довіряю, так і не довіряю".... Це як???
"Опроснік" якось "по-дебільному" написаний ..
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22.09.2022 12:08 Ответить
Пентагон каже,що Україна понад усе...а це означає,що мені,агенту Госдепа з 2004 року тре їхати в Пентагон..🤣по рейтингу інституту Гелапа,Пентагону довіряють 199% американців...💙💛👍🤣
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22.09.2022 12:49 Ответить
Віримо в ЗСУ і перемогу Все інше прийшло так і пішло Все буде Україна
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22.09.2022 13:11 Ответить
Це Зелене ЧМО яке продало Україну!
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22.09.2022 13:13 Ответить
Опитування проведено під рейтинг Зе, щодо ЗСУ і так питань нема
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22.09.2022 13:13 Ответить
Питання про довіру ЗСУ це як питати, чи довіряєш ти людині, яка спасала тобі життя.
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22.09.2022 13:16 Ответить
"царь-хороший,бояре-плохие" ну хоч ЗСУ на першому місці
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22.09.2022 13:30 Ответить
Це якась маячня! 81 % довіряє преЗе!?
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22.09.2022 14:25 Ответить
Ну дуже дивно якось виходить..., Зе довіряють поголовно, а призначеним Зе Премєр міністру, Уряду, Генпрокурору, більшості Верховної Ради разом з його головою майже ніхто... Або нарід такий тупий, або соціологія бреше...
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22.09.2022 15:25 Ответить
 
 