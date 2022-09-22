95% українців довіряють Збройним Силам, - опитування КМІС та НДІ. ІНФОГРАФІКА

Більшість громадян України довіряють Збройним Силам.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Національного демократичного інституту в Україні та Київського міжнародного інституту соціології.

"Українці майже одноголосно довіряють Збройним силам України - на рівні 95 відсотків, і 81 відсоток респондентів довіряють президенту Володимиру Зеленському", - зазначають соціологи.

Водночас про довіру до уряду заявили 42%, а до парламенту - 29%.

Загальнонаціональне дослідження було розроблене та проведене Національним демократичним інститутом в Україні. Польові роботи виконані Київським міжнародним інститутом соціології з 2 по 9 серпня 2022 року за допомогою методу комп'ютерної системи телефонних опитувань. Загалом опитали 2510 людей.

Опитування репрезентативне лише для дорослого населення, яке зараз проживає в Україні та користується мобільними телефонами з українськими номерами. Території, які були непідконтрольні уряду України до 24 лютого 2022 року, були виключені з дослідження.

Профінансували дослідження Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), Швеція та Міністерство міжнародних справ Канади.

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