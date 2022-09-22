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опитування (1405) КМІС (268) ЗСУ (5715)

95% українців довіряють Збройним Силам, - опитування КМІС та НДІ. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

зсу

Більшість громадян України довіряють Збройним Силам.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Національного демократичного інституту в Україні та Київського міжнародного інституту соціології.

"Українці майже одноголосно довіряють Збройним силам України - на рівні 95 відсотків, і 81 відсоток респондентів довіряють президенту Володимиру Зеленському", - зазначають соціологи.

Водночас про довіру до уряду заявили 42%, а до парламенту - 29%.

Загальнонаціональне дослідження було розроблене та проведене Національним демократичним інститутом в Україні. Польові роботи виконані Київським міжнародним інститутом соціології з 2 по 9 серпня 2022 року за допомогою методу комп'ютерної системи телефонних опитувань. Загалом опитали 2510 людей.

Опитування репрезентативне лише для дорослого населення, яке зараз проживає в Україні та користується мобільними телефонами з українськими номерами. Території, які були непідконтрольні уряду України до 24 лютого 2022 року, були виключені з дослідження.

Профінансували дослідження Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), Швеція та Міністерство міжнародних справ Канади.

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95% українців довіряють Збройним Силам, - опитування КМІС та НДІ 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+10
Як хто? Зедебіл і вся його банда. Хто ж ще може бути?!))
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22.09.2022 12:18
+9
81% довіряють тому хто не підготував Україну до війни:

- провалював держзамовлення,
- скорочувався армію,
- саджав у тюрми генералів, солдатів та волонтерів

- зустрічався з Патрушевим в Омані

- сміявся з попереджень про напад

- розмінував вихід із Криму
- сприяв окупації Таврії

- призвів до катастрофи в Маріку

- сприяв нападу на Київ.......
.......
.......
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22.09.2022 12:06
+6
типовий "формірующій опрос" на "другому поверсі":
під очевидне (максимум довіри ЗСУ) підкладають бажане (відбілити зє і опу)...
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22.09.2022 12:13
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Чому нема Офісу Президента??
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22.09.2022 11:57 Відповісти
Хто ті 5% кацапів, які не довіряють?
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22.09.2022 11:58 Відповісти
Насправді це дуже малий процент кацапнутих, якщо то вони.
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22.09.2022 12:05 Відповісти
Як хто? Зедебіл і вся його банда. Хто ж ще може бути?!))
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22.09.2022 12:18 Відповісти
це ті хто довіряють зеленському.
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22.09.2022 12:23 Відповісти
это только слабоумный подоляк может проводить рейтинговое иследование во время войны ! ЦЕНЗОР показал не все цифры---там рейтинги подоляка,арестовича,шмыгаля,данилова, намного выше чем у Порошенко !! МЛЯТЬ--посмотрим, как вы будете драпать после нашей победы !!
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22.09.2022 12:38 Відповісти
Ну и как ВРУ и Генпрокуратура собираются дальше "работать", при таком рейтинговом дне доверия? Как они себя видят, если налогоплатильщики им НЕ доверяют?
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22.09.2022 12:01 Відповісти
81% довіряють тому хто не підготував Україну до війни:

- провалював держзамовлення,
- скорочувався армію,
- саджав у тюрми генералів, солдатів та волонтерів

- зустрічався з Патрушевим в Омані

- сміявся з попереджень про напад

- розмінував вихід із Криму
- сприяв окупації Таврії

- призвів до катастрофи в Маріку

- сприяв нападу на Київ.......
.......
.......
показати весь коментар
22.09.2022 12:06 Відповісти
типовий "формірующій опрос" на "другому поверсі":
під очевидне (максимум довіри ЗСУ) підкладають бажане (відбілити зє і опу)...
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22.09.2022 12:13 Відповісти
"як довіряю, так і не довіряю".... Це як???
"Опроснік" якось "по-дебільному" написаний ..
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22.09.2022 12:08 Відповісти
Пентагон каже,що Україна понад усе...а це означає,що мені,агенту Госдепа з 2004 року тре їхати в Пентагон..🤣по рейтингу інституту Гелапа,Пентагону довіряють 199% американців...💙💛👍🤣
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22.09.2022 12:49 Відповісти
Віримо в ЗСУ і перемогу Все інше прийшло так і пішло Все буде Україна
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22.09.2022 13:11 Відповісти
Це Зелене ЧМО яке продало Україну!
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22.09.2022 13:13 Відповісти
Опитування проведено під рейтинг Зе, щодо ЗСУ і так питань нема
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22.09.2022 13:13 Відповісти
Питання про довіру ЗСУ це як питати, чи довіряєш ти людині, яка спасала тобі життя.
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22.09.2022 13:16 Відповісти
"царь-хороший,бояре-плохие" ну хоч ЗСУ на першому місці
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22.09.2022 13:30 Відповісти
Це якась маячня! 81 % довіряє преЗе!?
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22.09.2022 14:25 Відповісти
Ну дуже дивно якось виходить..., Зе довіряють поголовно, а призначеним Зе Премєр міністру, Уряду, Генпрокурору, більшості Верховної Ради разом з його головою майже ніхто... Або нарід такий тупий, або соціологія бреше...
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22.09.2022 15:25 Відповісти
 
 