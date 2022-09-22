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Новости За рубежом
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Россия (91269) Бурятия (48) мобилизация (1617) повестка (78)

Бурятских учителей заставили ночью писать и развозить повестки гражданам, подлежащим мобилизации, - The Insider

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

буряти

Учителей из Улан-Удэ в Бурятии ночью 22 сентября вынудили писать и развозить повестки гражданам, подлежащим мобилизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Insider.

21 сентября стало известно, что в школах города собираются упразднить уроки для первой смены, поскольку в учебных заведениях откроют "пункты сбора и информирования призывников".

Повестки начали писать уже ночью, более того, от местных учителей требовали всю ночь развозить их тем, кто подпадает под объявленную мобилизацию. Речь идет как минимум о трех школах - №25, 32, 44.

По этим данным, так на войну хотят "набрать" 2500 человек.

"Военнокоматы присылают школам списки, учителя сами действительно заполняют и развозят повестки. Заставляют. Тетя говорит, тупо заставляют и учителя тупо соглашаются", - рассказала местная жительница.

По ее словам, мобилизованных мужчин отправляют в Читу на месячные учения. Им говорят, что потом они уедут на территории, на которых российская "власть" организует "референдумы".

Смотрите: Жителей Мелитополя призывают немедленно покинуть территорию оккупированного города по маршруту "Крым - Грузия". ВИДЕО
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Топ комментарии
+17
в 15:00 - відспівування
в 18 - похорон
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22.09.2022 15:19
+8
Очень спешат. Ночью учителя пишут повестки, утром вручают. В 4:00 - сбор. В 2:00 ночи - уже в поезд.
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22.09.2022 15:15
+8
Стадо. В Бурятии до млн населения, мужчин призывного возраста шестая часть (около 180 тысяч). Из них 5 тысяч побывала в Украине. Часть вернулась в гробах, часть без ручек-ножек, ещё часть вообще неизвестно в каких полях. И они зная об этом шлют ещё 2500, которые как стадо тупо идут на убой. Это получается уже 4% всех бурятских мужчин могилизировали. ДебурятиZация must go on, подумали в кремле
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22.09.2022 15:20
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Неужели ,буряты ещё не закончились ⁉️
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22.09.2022 16:43 Ответить
Буряты-да. Бурятины-нет.
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22.09.2022 17:36 Ответить
Вставай страна рабов огромная!
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22.09.2022 15:13 Ответить
Очень спешат. Ночью учителя пишут повестки, утром вручают. В 4:00 - сбор. В 2:00 ночи - уже в поезд.
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22.09.2022 15:15 Ответить
в 15:00 - відспівування
в 18 - похорон
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22.09.2022 15:19 Ответить
Обратите внимание - опять Бурятия. А мацква ?
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22.09.2022 15:17 Ответить
Стадо. В Бурятии до млн населения, мужчин призывного возраста шестая часть (около 180 тысяч). Из них 5 тысяч побывала в Украине. Часть вернулась в гробах, часть без ручек-ножек, ещё часть вообще неизвестно в каких полях. И они зная об этом шлют ещё 2500, которые как стадо тупо идут на убой. Это получается уже 4% всех бурятских мужчин могилизировали. ДебурятиZация must go on, подумали в кремле
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22.09.2022 15:20 Ответить
В кацапстане внутренний геноцид считается нормой. В совке происходило то же и в оккупированных "республиках", которые сегодня суверенные государства. Потому не странно что от России шатается как от прокаженных и бегут в НАТО с криками "возмите нас тоже".
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22.09.2022 15:50 Ответить
Коментар на мові окупанта -це його підтримка!!!
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22.09.2022 15:23 Ответить
«часткова» могілізація,
бігом усім підряд вислати повістки,

і тим хто нє інтєрєсуєтся політікой
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22.09.2022 15:29 Ответить
Розплата за відсутність мізків
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22.09.2022 15:31 Ответить
До чего же тупой народ. Просто находка для плешивого
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22.09.2022 15:37 Ответить
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22.09.2022 15:43 Ответить
Пущай бурутав везут сюды, чернозем толщее будет, а бурябздонии не будет. ПС, По Махну - що завезено, должно быть порублено на капусту.
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22.09.2022 15:49 Ответить
Сруцьнявые рабы.
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22.09.2022 15:54 Ответить
первый слева, генерал?
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22.09.2022 16:30 Ответить
Тупо заставляют, тупо пишут, тупо вручают, тупо получают, тупо увозят, тупо воюют, тупо подыхают... Раша - ничего нового!
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22.09.2022 16:31 Ответить
Тупое стадо 🐃🐃🐑🐑🐏🐏
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22.09.2022 20:41 Ответить
Жорик каржилов ,може і генерал ,бо Наєв - він такий . А ,взагалі, зганяй ,подивись .
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22.09.2022 17:30 Ответить
Не усіх ще бурятів знищили ? БЛИН. Куди Си дивиться ?
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22.09.2022 19:03 Ответить
 
 