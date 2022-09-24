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Росія (47217) Бурятія (36) мобілізація (1458) повістка (88)

Бурятських учителів змусили вночі писати та розвозити повістки громадянам, які підлягають мобілізації, - The Insider

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

буряти

Вчителів з Улан-Уде в Бурятії вночі 22 вересня змусили писати та розвозити повістки громадянам, які підлягають мобілізації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Insider.

21 вересня стало відомо, що у школах міста збираються скасувати уроки для першої зміни, оскільки у навчальних закладах відкриють "пункти збору та інформування призовників".

Повістки почали писати вже вночі, більше того, від місцевих вчителів вимагали всю ніч розвозити їх тим, хто підпадає під оголошену мобілізацію. Йдеться як мінімум про три школи - № 25, 32, 44.

За цими даними, так на війну хочуть "набрати" 2500 людей.

"Військкомати надсилають школам списки, вчителі самі справді заповнюють та розвозять повістки. Примушують. Тітка каже, тупо змушують і вчителі тупо погоджуються", - розповіла місцева мешканка виданню.

За її словами, мобілізованих чоловіків відправляють до Чити на місячні навчання. Їм кажуть, що потім вони поїдуть на території, на яких російська "влада" організує "референдуми".

Також читайте: Пєсков про вручення повісток затриманим на акціях проти мобілізації в РФ: Це не суперечить закону

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+17
в 15:00 - відспівування
в 18 - похорон
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22.09.2022 15:19
+8
Очень спешат. Ночью учителя пишут повестки, утром вручают. В 4:00 - сбор. В 2:00 ночи - уже в поезд.
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22.09.2022 15:15
+8
Стадо. В Бурятии до млн населения, мужчин призывного возраста шестая часть (около 180 тысяч). Из них 5 тысяч побывала в Украине. Часть вернулась в гробах, часть без ручек-ножек, ещё часть вообще неизвестно в каких полях. И они зная об этом шлют ещё 2500, которые как стадо тупо идут на убой. Это получается уже 4% всех бурятских мужчин могилизировали. ДебурятиZация must go on, подумали в кремле
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22.09.2022 15:20
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Неужели ,буряты ещё не закончились ⁉️
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22.09.2022 16:43 Відповісти
Буряты-да. Бурятины-нет.
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22.09.2022 17:36 Відповісти
Вставай страна рабов огромная!
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22.09.2022 15:13 Відповісти
Очень спешат. Ночью учителя пишут повестки, утром вручают. В 4:00 - сбор. В 2:00 ночи - уже в поезд.
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22.09.2022 15:15 Відповісти
в 15:00 - відспівування
в 18 - похорон
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22.09.2022 15:19 Відповісти
Обратите внимание - опять Бурятия. А мацква ?
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22.09.2022 15:17 Відповісти
Стадо. В Бурятии до млн населения, мужчин призывного возраста шестая часть (около 180 тысяч). Из них 5 тысяч побывала в Украине. Часть вернулась в гробах, часть без ручек-ножек, ещё часть вообще неизвестно в каких полях. И они зная об этом шлют ещё 2500, которые как стадо тупо идут на убой. Это получается уже 4% всех бурятских мужчин могилизировали. ДебурятиZация must go on, подумали в кремле
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22.09.2022 15:20 Відповісти
В кацапстане внутренний геноцид считается нормой. В совке происходило то же и в оккупированных "республиках", которые сегодня суверенные государства. Потому не странно что от России шатается как от прокаженных и бегут в НАТО с криками "возмите нас тоже".
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22.09.2022 15:50 Відповісти
Коментар на мові окупанта -це його підтримка!!!
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22.09.2022 15:23 Відповісти
«часткова» могілізація,
бігом усім підряд вислати повістки,

і тим хто нє інтєрєсуєтся політікой
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22.09.2022 15:29 Відповісти
Розплата за відсутність мізків
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22.09.2022 15:31 Відповісти
До чего же тупой народ. Просто находка для плешивого
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22.09.2022 15:37 Відповісти
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22.09.2022 15:43 Відповісти
Пущай бурутав везут сюды, чернозем толщее будет, а бурябздонии не будет. ПС, По Махну - що завезено, должно быть порублено на капусту.
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22.09.2022 15:49 Відповісти
Сруцьнявые рабы.
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22.09.2022 15:54 Відповісти
первый слева, генерал?
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22.09.2022 16:30 Відповісти
Тупо заставляют, тупо пишут, тупо вручают, тупо получают, тупо увозят, тупо воюют, тупо подыхают... Раша - ничего нового!
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22.09.2022 16:31 Відповісти
Тупое стадо 🐃🐃🐑🐑🐏🐏
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22.09.2022 20:41 Відповісти
Жорик каржилов ,може і генерал ,бо Наєв - він такий . А ,взагалі, зганяй ,подивись .
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22.09.2022 17:30 Відповісти
Не усіх ще бурятів знищили ? БЛИН. Куди Си дивиться ?
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22.09.2022 19:03 Відповісти
 
 