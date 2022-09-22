В Литве запретили вещание российских и белорусских телеканалов
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Литовский Сейм 22 сентября в срочном порядке принял поправку в закон, предусматривающую временный запрет на трансляцию российских и белорусских каналов в стране и распространение их продукции в интернете.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.
Также запрещено распространение радио- и телепрограмм, прямо или косвенно финансируемых или контролируемых государственными структурами России и Беларуси.
"Сегодня не может быть никаких сомнений в том, что мы должны защитить свое информационное пространство", заявил председатель Комитета Сейма по культуре Витаутас Юозапайтис, подавший проект поправки в закон об общественной информации.
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+21 Ustym Karmaliuk
показать весь комментарий22.09.2022 16:31
+11 Dima30
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+10 Alex Tiger
показать весь комментарий22.09.2022 16:32
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Если не получается, могу расшифровать: запрещены не русскоязычные каналы, а именно РосТВ (без привязки к языку трансляции).
У нас, в Украине, есть где нибудь официальная трансляция российских телеканалов?