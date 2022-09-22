В Литве запретили вещание российских и белорусских телеканалов

Литовский Сейм 22 сентября в срочном порядке принял поправку в закон, предусматривающую временный запрет на трансляцию российских и белорусских каналов в стране и распространение их продукции в интернете.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

Также запрещено распространение радио- и телепрограмм, прямо или косвенно финансируемых или контролируемых государственными структурами России и Беларуси.

"Сегодня не может быть никаких сомнений в том, что мы должны защитить свое информационное пространство", заявил председатель Комитета Сейма по культуре Витаутас Юозапайтис, подавший проект поправки в закон об общественной информации.

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