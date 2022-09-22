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В Литве запретили вещание российских и белорусских телеканалов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

телебачення,росія

Литовский Сейм 22 сентября в срочном порядке принял поправку в закон, предусматривающую временный запрет на трансляцию российских и белорусских каналов в стране и распространение их продукции в интернете.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

Также запрещено распространение радио- и телепрограмм, прямо или косвенно финансируемых или контролируемых государственными структурами России и Беларуси.

"Сегодня не может быть никаких сомнений в том, что мы должны защитить свое информационное пространство", заявил председатель Комитета Сейма по культуре Витаутас Юозапайтис, подавший проект поправки в закон об общественной информации.

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Топ комментарии
+21
А в нас крутять ромійськомовне телебачення за гроші українців. Це ж на Литву русня напала, а не на нас.
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22.09.2022 16:31
+11
тому, що прз-дент-малорос,нехай свій "FREEДОМ" засуне собі у 7раку!
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22.09.2022 16:35
+10
И это правильно. Пусть лапотное быдло учит литовский язык.
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22.09.2022 16:32
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А в нас крутять ромійськомовне телебачення за гроші українців. Це ж на Литву русня напала, а не на нас.
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22.09.2022 16:31 Ответить
тому, що прз-дент-малорос,нехай свій "FREEДОМ" засуне собі у 7раку!
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22.09.2022 16:35 Ответить
Пробуем прочесть текст новости еще раз.
Если не получается, могу расшифровать: запрещены не русскоязычные каналы, а именно РосТВ (без привязки к языку трансляции).
У нас, в Украине, есть где нибудь официальная трансляция российских телеканалов?
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22.09.2022 16:42 Ответить
***** пішов кацап *******
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22.09.2022 16:58 Ответить
И это правильно. Пусть лапотное быдло учит литовский язык.
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22.09.2022 16:32 Ответить
Що творять ці литовобандерівці!!!
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22.09.2022 17:07 Ответить
Ок.
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22.09.2022 17:20 Ответить
Не прошло и года!
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22.09.2022 17:57 Ответить
оце Литва дає жару цим кацапським оркам і пропагандонам
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22.09.2022 17:59 Ответить
Литовцы жму руку, Ваш инфо мир стал намного чище.... а русские пускай друг другу показывают своё гебельсTV...
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22.09.2022 22:05 Ответить
Неужели. В Латвии уже сколько лет запрещены.
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22.09.2022 22:05 Ответить
В Литве в первый дни войны запретили ВСЕ российские и белорусские ТВ-каналы. Не знаю, почему только сейчас об этом пишут...
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23.09.2022 13:48 Ответить
а в нас сраний фридом з ранку до ночі на собачій мові за наш кошт...
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22.09.2022 22:24 Ответить
молодцы! надо и у нас в Израиле так сделать!
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23.09.2022 11:16 Ответить
 
 